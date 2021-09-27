«Динамо» просто было лучше во всем: «Рубин» терпит очередное поражение в РПЛ

Хвича и Деспотович все также бесполезны, а Дрейер затерялся

Проблемы «Рубина» нарастают как снежный ком: лидеры никак не придут в себя, а новички заменить ушедших так и не готовы. А тут еще и дисквалификация Леонида Слуцкого, получившего красную карточку в игре с «Зенитом». Во вчерашнем матче в Москве против «Динамо» казанцы уступили бело-голубым почти во всем, хотя безнадежными не выглядели. Но букет внутренних проблем не дал «Рубину» выстоять на «ВТБ-Арене». Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча казанцев против одной из самых мощных и перспективных команд нынешнего сезона.

Деспотович, Кварацхелия и Дрейер оказались бесполезны. Йевтич бы пригодился

Всю самую мощную артиллерию выставили вчера на поле сражения и Сандро Шварц, и Олег Веретенников (читай — Леонид Слуцкий). Первый, помимо Дениса Макарова, выставил и молодое дарование Арсена Захаряна и всю свою легионерскую дивизию во главе с Шиманьски.

У казанцев на поле вышли и Хвича Кварацхелия, и Андерс Дрейер, и Джордже Деспотович. По именам все серьезно. Вот только последний в нынешнем сезоне даже и на 10 процентов не напоминает себя самого прошлогоднего. А на Дрейера, похоже, возложили слишком повышенные ожидания из-за хет-трика в ворота «Урала». И это, как мы и предсказывали, уже, кажется, оказывает ему медвежью услугу.

Вчера датчанин был заметен лишь в моменты выхода на поле перед матчем и после перерыва, еще однажды, когда на 75-й минуте попал в положение вне игры, а через две минуты перехватил мяч на чужой половине поля и пробил.

«Рубин» старался бить дальними ударами, потому что Деспот просто не предлагал себя.

Джордже Деспотович вновь проиграл практически все единоборства и не сумел хоть как-то обострить игру впереди. «Рубин» старался бить дальними ударами, потому что Деспот просто не предлагал себя. А в итоге сербский форвард еще и заехал локтем бывшему одноклубнику Макарову в борьбе за верховой мяч. На этом его заметные действия и закончились.

— У Деспотовича всего одно выигранное единоборство. Он долго набирает кондиции после такой продолжительной травмы, долго восстанавливался, и сейчас ему тяжело набирать те кондиции, которые были до травмы, — объяснял после игры заменявший Слуцкого Олег Веретенников.

Не слишком полезен, хотя и заметнее, был и Хвича, который старался обострять традиционными проходами и попытками пробить издалека, но был аппетитно съеден уругвайским защитником «Динамо» Гильермо Варелой и бесславно ушел на замену.

— Я думаю, вопрос мотивации Кварацхелии даже не стоит. Он мотивирован, — продолжает Олег Веретенников на пресс-конференции. — Просто, наверное, такой же период, как и у Деспотовича: он тоже долго восстанавливался от травмы, и пока не находится в стопроцентных кондициях.

В таких матчах, когда записные лидеры не справлялись с ролью палочки-выручалочки, выступал Дарко Йевтич, который мог просто запустить шикарную дугу из центра поля и положить важнейший гол. Да и центральная линия при нем так не проваливалась. Но довольно странная селекционная работа в нынешнем сезоне все меньше поддается объяснению. Йевтич — в Греции, а «Рубин» за последние пять матчей выиграл лишь однажды — у аутсайдера «Урала».

Не слишком полезен, хотя и заметнее, был и Хвича.

Денис Макаров в первом матче против «Рубина»

Одна из главных интриг матча разворачивалась вокруг фигуры экс-рубиновца Дениса Макарова, перебравшегося в «Динамо» по ходу нынешнего сезона. Фланговый полузащитник уходит под предлогом, что хочет попасть в сборную, но это странная мотивация, что переезжал он в Москву уже в статусе игрока национальной команды и даже участвовал с ней на Евро-2020.

С другой стороны, казанский клуб по некоторым данным получил за этот трансфер около 10 миллионов евро, хотя спортивный директор Олег Яровинский утверждает, что при желании футболиста его бы сохранили в «Рубине».

Вчера Денис вышел в основном составе «бело-голубых» и неплохо вписался в быструю, комбинационную игру на своем правом фланге. Однако полезных созидательных действий у него было не так много — больше дальние удары. В один момент, когда Макаров в быстрой контратаке получил мяч на своем правом фланге и вместо развития решил пробить из-за штрафной выше ворот, Сандро Шварц оказался недоволен и жестом показывал тому: поднимай голову и ищи партнеров.

Зато множество раз получал по ногам и локтями в лицо и уходил с поля вместе с клубным врачом. Вряд ли тут может идти речь о какой-то неприязни: футболисты «Рубина» в отличных отношениях с Денисом, но вчера они его точно не жалели.

— Отдельно задачи по Макарову никакой не было, — отвечал на вопрос журналистов Веретенников. — Готовились к тому, что у них вообще верхняя тройка-четверка очень активно играет. И Денис, и Захарян, и Шиманьский, и Грулев. К этому составу мы готовились и знали, как они играют.



Чем дальше, тем больше становится понятно, что Тальби совершенно не способен читать игру соперника.

Тальби — это далеко не Старфельт

С первого же своего матча в составе «Рубина» тунисский защитник особого доверия не вызывал. Провальную встречу в Краснодаре можно было списать на то, что защитник еще не освоился и привыкает к футболу новой команды. Но чем дальше, тем больше становится понятно, что Тальби совершенно не способен читать игру соперника, не всегда успевает за игроками противника и часто ошибается.

Вчера, как и вся линия обороны казанцев, тунисец просто не успевал за быстрыми комбинационными действиями хозяев поля.

Вот и гол Даниила Фомина в первом тайме пришел именно после его индивидуальной ошибки, когда Монтассар не сумел совладать с мячом, опускавшимся ему на ногу у пределов штрафной. Такой «обрез» стоил быстрой комбинационной атаки, завершившейся навесом и переводом мяча в ворота головой от Даниила.

Тальби так и не выглядит тем надежным сменщиком Карла Старфельта, взамен которого его, казалось бы, брали. Тунисец — это скорее история о том, когда гора родила мышь. Много громких разговоров об этом трансфере, подача как звезды обороны в социальных сетях. Но по игре это один из самых слабых защитников в казанской команде здесь и сейчас.

«Рубин» играл на уровне своих нынешних возможностей, но «Динамо» было сильнее во всем

При в целом неплохой игре в созидании, приличном владении мячом и точности передач «Рубин» все равно выглядел заметно слабее такого мощного и слаженного «Динамо», которое работало как часы, а футболисты играли остроумнее и поймали такой кураж, что стали позволять себе передачи пяточками и трюками посложнее. Так играют, когда по-настоящему «прет».

Футболисты «Рубина» действительно в полноги не играли, самоотдача присутствовала, но именно команды на поле вчера было мало.

Серьезно просел у «Рубина» правый фланг и в первом тайме оставался просто нерабочим. Костюков, который закрывал эту позицию, не слишком справлялся и быстро устал. Левый фланг с Хвичей был перекрыт и, пока вместо грузина не вышел Бакаев, тоже не приносил никакой пользы. «Динамо» переиграло «Рубин» по всем статьям именно как команда. «Рубин» сыграл на своем нынешнем уровне — с хандрящими лидерами, невписавшимися некоторыми новичками и разобранный как команда.

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru