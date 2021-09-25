«Спартаку» пора выигрывать, а «Динамо» будет брать реванш у «Рубина»

Прогноз девятого тура РПЛ

В девятом туре российской Премьер-лиги афиша уже не такая огненная. Разве что на Юге пройдет симпатичное дерби команд с техничными исполнителями, исповедующими атакующий футбол. Да еще в Москве встретятся две команды, которые заявляют о претензиях на возвращение в медальные места — «Динамо» и «Рубин». Спортивная редакция «Реального времени» дает свой традиционный прогноз на эти пары, а также расскажет о спартаковских попытках нащупать удачу и результат и о попытках ЦСКА выйти из хандры в Нижнем.

«Спартак» — ФК «Уфа»: Витории пора выигрывать, если он хочет задержаться

Медленное и унылое погружение московского «Спартака» продолжается и, похоже, идея с приглашением Руя Витории кажется все более очевидным просчетом Леонида Федуна и теперь уже бывшего спортивного директора Дмитрия Попова.

Поражение от ЦСКА в восьмом туре показало, что у красно-белых, помимо игровых проблем, теперь есть еще и проблема с удачей. При том низком уровне футбола, который мы увидели на «ВЭБ-Арене», «Спартак» все же выглядел предпочтительнее — контролировал мяч, создал несколько интересных моментов.

Вот только мяч по-прежнему в ворота не идет. В почти пустые ворота не забил Понсе. Из выгодных позиций промахнулись Ларссон и Промес. Плюс затащил Акинфеев. И в итоге мы увидели повторение истории из Лиги Европы, где команда Витории тоже сначала вела игру, а в итоге пропустила шальной гол в концовке встречи от «Легии».

«Уфа» же, скорее, не благодаря, а вопреки идет к своему медленному восхождению из опасной зоны вылета и стыков. Не могут потопить этот кораблик ни финансовые проблемы, ни травмы. Вот и в предстоящем матче не сможет сыграть Остон Урунов, которому наверняка есть что доказывать «Спартаку» — у него повреждение пальца.

Прогноз «Реального времени»:



Несмотря на все свои проблемы, москвичи выглядят очевидным фаворитом встречи. Во-первых, их должно рано или поздно прорвать — предпосылки есть. Во-вторых, скопившаяся злость из-за нереализованных моментов и упущенных побед в РПЛ и Лиге Европы. Поставим на победу красно-белых, несмотря на голую статистику — «Уфа» не проигрывает «Спартаку» с 2019 года. Если Витория не выиграет и у «Уфы», то разговоры о доверии к португальцу со стороны руководства быстро прекратятся.



3:1 — победа «Спартака»

«Динамо» — «Рубин»: Шварц будет брать реванш за несбывшиеся еврокубки?

Самый любопытный матч тура пройдет на московской «ВТБ-Арене», где набирающее обороты «Динамо» будет искать способ расквитаться с «Рубином» за упущенное место в еврокубках прошлого сезона. Именно обидное поражение в Казани весной прошлого года стало Рубиконом, после которого бело-голубые утратили реальные шансы на попадание даже в Лигу конференций.

Перед нынешним поединком расклады иные. Если «Динамо» в нынешнем сезоне выглядит командой более сбалансированной, выстроенной под Сандро Шварца на каждой из линий, то у «Рубина» назревает кризис системы.

Фото: rubin-kazan.ru

Новички «Рубина» пока не готовы сполна заменить ушедших Старфельта и Макарова, а отсюда — потеря в надежности в обороне и заметно снизившийся креатив в атаке, особенно на правом фланге. Собственно, именно в московский клуб Макаров и перебрался, и посмотреть на это противостояние будет особенно интересно. Денис уходил из «Рубина» с теплой речью для болельщиков, но осадок остался — уж очень неожиданно он сорвался в другую команду и еще объяснил это странной мотивацией — попасть в сборную. Учитывая, что на Евро-2020 он попал туда и из «Рубина», прозвучало это очень неискренне.

Прогноз «Реального времени»:



«Динамо» сейчас на ходу и уже поднялось на вторую строчку в таблице. В середине недели в Кубке России москвичи камня на камне не оставили от «Ставрополя» (6:0), и это — учитывая неоптимальный состав. А вот «Рубин» в матче с «Зенитом» провалился по всем фронтам. В нынешнем сезоне с топ-командами «Рубину» сложновато.



1:1 — ничья

ФК «Краснодар» — «ФК «Сочи»: самая непредсказуемая пара тура

На Юге страны в эти выходные мы увидим дерби Краснодарского края, где встретятся два амбициозных проекта с еврокубковыми и медальными претензиями под патронажем богатых владельцев.

Ни «Сочи», ни «Краснодар» пока не готовы проходить сезон стабильно, и после пары побед обязательно следуют поражения или потери очков в «мировых» матчах. «Сочи» был вторым еще на прошлой неделе и мог зацепиться в борьбе даже за первую строчку, но «Динамо» оказалось интереснее. «Краснодар» тоже теряет очки регулярно, и между убедительными победами над «Рубином» и «Ахматом» затесалась потеря очков в Ростове и Москве — от «Локомотива».

Фото: fckrasnodar.ru

Так что предсказать, как развернется игра на стадионе «Краснодар», крайне сложно. Обе команды обладают хорошими техничными исполнителями, обе исповедуют атакующий футбол с высоким прессингом. Вопрос лишь, на чьей стороне окажется фортуна и кто окажется изобретательнее.

Прогноз «Реального времени»:



На стороне «быков» домашнее поле и болельщики, на стороне «Сочи» — дисквалификация Виктора Гончаренко, который пропустит ближайшие две игры за оскорбление судьи. Оставим эту игру все же за «Сочи».



1:0 — победа ФК «Сочи»

ФК «Нижний Новгород» — ЦСКА: армейцы хандрят, несмотря на победу в дерби

Немного взбодрившийся ЦСКА после победы над самым принципиальным противником в лиге летит в Нижний для того, чтобы закрепить успех и вернуться на рельсы топ-команды, претендующей на медали. Пока что у армейцев с этим были проблемы.

Но нельзя сказать, что команда Алексея Березуцкого стала играть как-то интереснее. В московском дерби ближе к победе был «Спартак», а ЦСКА скорее лучше отзащищалось и выждало свой шанс — Заболотный выстрелил.

Отъезд Влашича, похоже, окончательно вверг Эмиля Бохинена в уныние и депрессию, и он даже захворал на поле — пользу принес минимальную. Федор Чалов, похоже, тоже сдал после того, как не смог уехать в Европу, Васин травмировался, а Алан Дзагоев не похож на себя. Кажется, у Березуцкого проблемы системные. Проблемы именно с мотивацией игроков — либо пересидевших в команде, либо приехавших под другого тренера.

Фото: pfc-cska.com

Прогноз «Реального времени»:



С другой стороны, стартовая прыть и удача ФК «Нижний Новгород» в последнее время сошли на нет — за последние три тура команда Александра Кержакова набрала лишь одно очко при двух поражениях от «Динамо» и «Арсенала», и есть большие сомнения, что неудачная серия должна прерваться в игре против ЦСКА.



1:0 — победа ЦСКА