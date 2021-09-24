День в истории: казанская улица Пушкина, первый футбол в России и начало истории ислама

Чем примечательна дата 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, в России — День герба и флага Республики Крым, в мире — Международный день караванщика. В разные годы и столетия в этот день пророк Мухаммед закончил свою хиджру, официально открылась Парижская фондовая биржа, обнаружили планету Нептун, в России впервые сыграли в футбол, в Барселоне запустили самый большой в Европе футбольный стадион «Камп Ноу» почти на 100 тысяч зрителей, в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, католическая церковь извинилась за то, что предала инквизиции Галилео Галилея, а в Лондоне на Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Родились 24 сентября: русский политический деятель, один из фаворитов Екатерины II Григорий Потемкин, писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, советский политический деятель, глава СССР Константин Черненко. Умерли: швейцарский врач и алхимик Парацельс, русский писатель, философ Александр Радищев, герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион, ювелир Карл Петер Фаберже, немецкий физик, создатель счетчика Гейгера Ганс Гейгер. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Реконструкция улицы Пушкина, рекордное послание президента Татарстана

В 2002 году в Казани началась реконструкция одной из старейших центральных улиц — Пушкина. Почти до конца XIX века она называлась Верхней Федоровской, потому что начиналась от Троице-Феодоровского монастыря на берегу Казанки. Ее продолжением была 1-я Театральная улица, проходившая через Театральную площадь до сада. В 1899 году во время празднования 100-летия Александра Сергеевича Пушкина улицы объединили и назвали в его именем. А в 1996 году ее вновь объединили уже с улицей Куйбышева, продлив до площади Куйбышева (сейчас — площадь Тукая) и сквера имени Тукая.

24 сентября 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету республики с рекордно длинным посланием, чтение его заняло около 70 минут. Выступление президента многим показалось суперпозитивным. Он дал высокую оценку проведению ЧМ-2018 и выборов, отметил «определенные издержки, имеющие как объективный характер, так и упущения отдельных организаций», и напомнил о «языковом вопросе».



Фото: tatarstan.ru

В 2020 году в этот день завершился четырехдневный международный форум Kazan Digital Week (сегодня в Казани также состоится торжественное закрытие стартовавшего 3 дня назад этого форума, — прим. ред.). Ведущие эксперты Kazan Digital Week в рамках финальной конференции форума ответили на ряд актуальных вопросов: поставят ли искусственный интеллект на службу финтеху, когда на российских дорогах появятся беспилотные авто, почему классические подходы к обеспечению кибербезопасности в бизнесе устарели и что придет им на смену?



Строительство Новороссийска, первый футбол в России

В 1838 году в устье реки Цемес началось сооружение укрепления, вокруг которого развернулось строительство города Новороссийска. Строительство города связано с победой России в войне с Турцией. Тогда на берег бухты высадился первый десант во главе с вице-адмиралом Михаилом Лазаревым и генерал-лейтенантом Николаем Раевским. Десант в количестве 5 816 человек высадился на развалины турецкой крепости. Они и заложили на этом месте город.

План Новороссийска 1913 года. Источник: wikipedia.org

В 1893 году в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол. Игроков тогда набрали из англичан, которые работали в Санкт-Петербурге и разных спортсменов: пловцов, бегунов, велосипедистов. Игроки поделились на команды непосредственно перед матчем. К сожалению, кто и с каким счетом выиграл тогда матч, неизвестно, однако игроки сильно извалялись в грязи и смешили публику, писал журналист газеты «Петербургский листок».



В 1916 году русский летчик Константин Арцеулов впервые сознательно выполнил «штопор» и вывел из него самолет. На высоте 2 тысячи метров самолет «Ньюпор-21» по воле летчика вошел в штопор, а затем вышел. Арцеулов выполнил трюк дважды, в общей сложности сделал в воздухе восемь витков. После этого «штопор» вошел в обязательную программу Качинской авиашколы, став фигурой высшего пилотажа.



Фото: feo.travel

Начало истории ислама, открытие Нептуна

По преданию в этот день в 622 году пророк Мухаммед закончил свою хиджру — путешествие из Мекки в Медину. Пророк начал проповедовать ислам в Мекке. Он говорил, что каждому народу дано свое писание и свой пророк. Для арабов таким является он — Мухаммед. В Мекке много лет не обращали внимание на эти высказывания, после чего Мухаммед объявил жителей нечестивыми, которые будут гореть в аду. После этого его подвергли к бойкоту, новоявленный пророк совершил хиджру — переселение в Медину. В дороге его сопровождали сотни последователей-муджахиров, он сплотил разобщенных арабов и установил контроль над Мединой. Впоследствии год хиджры стал первым годом мусульманского летоисчисления, и с этого момента начинается история ислама.



В 1846 году в Берлинской обсерватории Иоаганн Готфрид Галле со своим помощником д’Арре на основании расчетов французского математика Урбен Жан Жозефа Леверьеа обнаружили планету Нептун. О ее существовании подозревали давно из-за подозрительного поведения Урана. Сначала Иоганн Галле нашел в заданном участке не нанесенную на карту яркую точку. Затем он использовал более мощное оборудование, что позволило точно определить: это восьмая планета в Солнечной системе.

Берлинская обсерватория на Линденштрассе, где вели наблюдения Галле и д’Арре. Источник: wikipedia.org

1944 год — опубликован американский «План Моргентау», названный по имени министра финансов США Генри Моргентау о послевоенном устройстве Германии. План состоял из 14 пунктов и заключался в «пасторализации» страны. Задумывалось полностью свернуть промышленность Германии и сделать из нее исключительно сельскохозяйственную страну. Когда планы стали известны, пропаганда Геббеля использовала его в своих интересах, убедив население в подготовке чудовищной оккупации Германии, при которой будут изгнаны 40 млн немцев, а остальные будут вынуждены умирать от голода и изнурительного труда. «План Моргентау» так и не был принят.

В 1989 году папа римский Иоанн Павел II объявил, что Галилео Галилей был прав. Он публично принес извинения ученому и вернул ему «право быть законным сыном церкви». Галилео Галилей был подвергнут инквизиции в 1633 году за то, что активно защищал гелиоцентрическую систему мира. В течение девяти лет он писал римскому папе, пытаясь опровергнуть приписываемое ему безбожие. Спустя 337 лет после его смерти католическая церковь в первый и единственный раз принесла публичные признания несправедливости осуждения еретика.