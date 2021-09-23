«Пресинема»: теневые политики, 3D XIX века и «коварство» братьев Люмьер

В выставочном зале «Манеж» открылась интерактивная экспозиция уникальных приборов, «приведших» к появлению анимации и кино

Фото: Ринат Назметдинов

В выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Пресинема». Это пятая, итоговая экспозиция, рассказывающая об истории возникновения анимации и кино. Здесь собраны все «игрушки», которыми баловалось человечество до изобретения мультфильмов, — «волшебные фонари» и театр теней, тауматропы и зоотропы, хронофотографии и аппараты, на которых они оживали. Какие «телевизоры» были в каждом доме два века назад, как увидеть сразу две стороны монеты без зеркала и как братья Люмьер чуть не погубили анимацию — в репортаже «Реального времени».

Ценность коллекции пока не подсчитана

Выставка «Пресинема» — действительно очень масштабная. «Манеж» — небольшой выставочный зал, однако организаторы так выстроили временной коридор по экспозиции, с помощью которого можно увидеть в деталях рождение мультфильмов и кино, что в двух залах уместилось более двух веков. Причем, можно не только увидеть развлечения прошлых лет, но и вдоволь наиграться с ними.

— Конечно, вся моя коллекция не смогла бы уместиться в одну выставку, в ней порядка, в ней порядка 500 уникальных экспонатов. Однако и на выставке мы представили около 100 уникальных предметов, половина из которых еще не демонстрировалась на предыдущих выставках — моя коллекция стремительно растет. Кроме того, мы хотели показать только самое лучшее, — рассказал автор экспозиции и владелец самого крупного в России собрания анимационных оптических игрушек Максим Васильев.

Максим Васильев отметил, что рынок антикварных «развлечений» пока не наводнен современными подделками, хотя и они встречаются, даже в музеях

Он рассказал, что не подсчитывал полную стоимость своей коллекции, однако у него есть тетрадка, в которую тщательно записывается цена каждого экспоната. Видно, сложить всю сумму разом у коллекционера рука не поднялась. Однако он выделил самые ценные предметы, которые приобретает, в основном, на интернет-аукционах. Так, два праксиноскоп-театра стоят по 2 тысячи евро каждый, а аппарат братьев Люмьер Кинора в тысячу фунтов. Максим Васильев отметил, что рынок антикварных «развлечений» пока не наводнен современными подделками, хотя и они встречаются, даже в музеях. Со временем, рассказал он, учишься распознавать подлог уже на фотографиях объекта.

Антивандальные игрушки и музей анимации

Интересно отметить, что для выставки создано множество современных аппаратов и устройств, но не для того, чтобы обмануть посетителей, но дать им возможность прикоснуться к ним лично увидеть в действии, да и просто поиграть. По словам дизайнера выставки Артура Баязитова, они создавались в мастерской братьев Васильевых:

— Мы постарались сделать их антивандальными, но все же они требуют бережного обращения. На прошлых выставках нам удалось сохранить все интерактивные предметы в целости, так что опыт есть. Вы можете устроить свой собственный теневой театр — есть экран и вырезанные для него фигурки людей на палочках, покрутить фенакистископ — больше двадцати приборов, копий увеличенных старинных игрушек, которые можно двигать, вращать, чтобы воспроизвести иллюзии и мультфильмы, созданные более века назад.

Артур Баязитов также рассказал, что в планах организаторов выставки — создание в Казани музея истории анимации. Если вход на экспозицию бесплатный благодаря выигранному гранту президента России, то будущий музей потребует немалых вложений.

Артур Баязитов также рассказал, что в планах организаторов выставки — создание в Казани музея истории анимации

Ученые и скоморохи — пионеры аниматоры

Организаторы выставки сообщили, что проходить она будет целых полгода, до конца марта будущего года, причем посетить ее можно бесплатно. Единственное, заплатить придется при заказе экскурсии, посещении мастер-класса или лекций по истории анимации. Однако и самостоятельное изучение экспозиции будет очень познавательным. Так, из информационных плакатов можно узнать, что первый «волшебный фонарь» был изобретен еще в XVII веке, но его распространение шло медленно. В основном, диковинку несли в массы представители ученого сообщества, а также бродячие музыканты и скоморохи.

Картинки на линзах, которые увеличивались через стереоскоп, были самыми что ни на есть развлекательными — мальчик, скачущий на ослике, дети на качелях. При помощи системы линз, которые можно было двигать, «оживали» и простенькие картинки — храпящий мужчина и заползающие ему в рот мышки. Более эстетичные изображения появились уже в XIX веке, когда «волшебные фонари» заполнили мало-мальски состоятельные дома Европы. В этих «телевизорах» уже появились, например, виды города. Со временем родилась и полиорама — объемное, практически 3D-изображение, которое подсвечивается свечой. Сдвигая линзы, можно было увидеть один и тот же пейзаж, но в разное время суток. Если раньше в качестве подсветки выступала свеча, то сегодня на выставке можно просто щелкать выключателем и, заглядывая в линзу, самому сменять время суток.

Организаторы выставки сообщили, что проходить она будет целых полгода, до конца марта будущего года, причем посетить ее можно бесплатно

Игра в политику и изобретение «на спор»

Театр теней, который пришел на Запад из Китая, сначала так и назывался — китайскими тенями. Сначала такие домашние «тенетеатры» были занятием исключительно взрослых людей. Более того, с их помощью прогрессивная общественность устраивала спектакли на остросоциальные темы. Фигурки для теневого театра печатались в журналах, часто это были портреты видных политических деятелей, а не просто «Раздень Машеньку». Потом появились и наборы для детей. На экспозиции «Пресинема» так же можно позабавиться небольшим театром.

Оригинальные предметы XIX-XX веков, конечно же, спрятаны за витринами. Можно только полюбоваться линзами с нанесенными на них рисунками, первыми «волшебными фонарями», которые сначала изготавливались из дерева и были настоящими произведениями искусства. Потом появились более мощные стереоскопы, для домашних кинозалов или аудиторий. Кстати, коммерция всегда шла в ногу с наукой и забавами. В аннотациях и ценниках указывалось — «Идеальный волшебный фонарь». Это значит, что к нему прилагался солидный набор линз или пластина с их максимальным количеством — шесть или восемь.

Забавой для взрослых стал тауматроп. Его на спор придумал математик Джон Гершелл, который поспорил с друзьями, что сможет показать им сразу две стороны монеты без использования зеркала. Для этого он просто раскрутил золотую гинею на ребре, а человеческое зрение устроено так, что при быстром вращении два изображения слились в одно. Его затею подхватил англичанин Джон Айртон Пэрис, он и выпустил набор дисков с двусторонними изображениями с двумя веревками по краям, с помощью которых диск раскручивается.

Ииз информационных плакатов можно узнать, что первый «волшебный фонарь» был изобретен еще в XVII веке, но его распространение шло медленно

Как первые мультики утонули в Сене

Максим Васильев рассказал, что появление киноаппарата братьев Люмьер чуть не погубило мультипликацию, которая была первой, оживившей картинки. Так, чтобы нарисовать свой 15-минутный мультфильм французский изобретатель и художник Эмиль Рейно тратил месяцы. Собственно, он изобрел и запатентовал праксиноскоп, показывающий анимацию без стробоскопического эффекта. Он же провел первый мультипликационный показ 28 октября 1892 гола, теперь эта дата считается днем рождения мультипликации. Но тут появились знаменитые братья, которым для демонстрации живых картинок требовалось всего-то покрутить ручку их аппарата, и вуаля — картинка, причем, вполне реальная, не нарисованная, теперь живет своей жизнью. Эмиль Рейно с горя утопил в Сене свой праксиноскоп-театр и все мультики. Сегодня сохранились только две его ленты — «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабинки» — их можно увидеть на выставке. Сам же художник разорился и умер в нищете… остается только радоваться, что судьба Уолта Диснея была совсем иной.

Большое внимание на выставке уделено, конечно же, первому кинематографу и стереофоторгафии. Кроме разных аппаратов, «-хронов», «-скопов», можно посмотреть 10 фильмов братьев Люмьер с их первого коммерческого показа. Причем хронология фильмов сохранена. Есть возможность увидеть и фотографии казанских улиц в объемном изображении — такими, какими их видели наши соотечественники более ста лет назад.

Выставка продлится до 27 марта.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов