В мэрии Казани пожаловались на строителей из других регионов

Фото: Максим Платонов

Почти на всех строительных объектах Казани выявлены нарушения техники безопасности. Особенно грешат этим строители из других регионов — Марий Эл и Чувашии. В этом году Координационный совет по охране труда Казани взял на контроль не только строящиеся объекты, но и дома, где проходит капитальный ремонт. И хотя производственный травматизм в столице Татарстана сократился на 30%, с начала года зарегистрировано 40 несчастных случаев, шесть человек погибли. Какие нарушения чаще всего встречаются на стройках Казани — в материале «Реального времени» с аппаратного совещания в мэрии.

24 пострадавших, 6 погибших

О том, как соблюдаются правила техники безопасности на предприятиях города, доложила глава Координационного совета по охране труда Казани Гузель Мингазова. По ее словам, за 8 месяцев этого года поступило 40 уведомлений о несчастных случаях, что почти на 30% меньше, чем годом ранее. Представители исполкома участвуют в расследовании каждого ЧП. 24 несчастных случая были признаны производственными, из них 18 с тяжелыми последствиями, шесть — со смертельным исходом. 10 непроизводственных несчастных случаев произошли из-за резкого ухудшения состояния здоровья, то есть вследствие инфарктов и инсультов. Чтобы исключить подобное, Мингазова посоветовала работодателям тщательнее следить за состоянием здоровья сотрудников, стимулировать их к прохождению диспансеризации и ведению здорового образа жизни.

— Наибольшее количество несчастных случаев произошло в производственной и строительной отраслях. Уже второй год подряд мы наблюдаем, что отрасль строительства в нашем городе перестала быть самой травмоопасной. И это при том, что Казань — безусловный лидер по строительству в Республике Татарстан. По сравнению с прошлым годом количество смертей уменьшилось на 14%, — отметила Мингазова.

Мингазова отметила, что застройщики оперативно реагируют на замечания рабочей группы, останавливая работы для устранения грубых нарушений. Фото kzn.ru

Самые проблемные — подрядчики из других регионов

Координационный совет держит на контроле 58 строительных объектов, принадлежащих 50 крупнейшим застройщикам, на которых работают 232 подрядные организации. По словам докладчика, почти на каждом из объектов были выявлены нарушения.

Так, в ЖК «Мой ритм» для проведения наружных работ на высоте использовались переходные трапы, изготовленные из подручных материалов, в ЖК «Новые острова» применялся строительный подъемник, не предусмотренный правилами производства работ, монтаж которого был осуществлен с нарушениями. В ЖК «Сказочный лес» не были закрыты технологические отверстия в межэтажных железобетонных перекрытиях, отсутствовало перекрытие между перепадами высот при примыкании лестничных пролетов. А на объекте компании «Суварстроит» обнаружено опасное складирование строительных материалов.

Сейчас, по словам Мингазовой, все нарушения устранены. Она отметила, что застройщики оперативно реагируют на замечания рабочей группы, останавливая работы для устранения грубых нарушений, и в целом уделяют внимание вопросам безопасности. Иная ситуация на объектах, которые возводят подрядчики из других регионов — в основном из республик Марий Эл и Удмуртии.

— Большинство документов по охране труда не соответствовали действующему законодательству, сотрудники не были обучены, в организации не была создана система охраны труда, специалист по охране труда посещала объекты 1 раз в месяц. Всего было зафиксировано более 40 нарушений. На строительном объекте ЖК «Авалон» не были перекрыты проемы. Это самое легко устраняемое нарушение и вместе с тем самая частая причина падения работников с высоты, — отметила Мингазова.

«Требования охраны труда должны выполняться безупречно», — подчеркнул мэр Казани. Фото kzn.ru

Также на этом объекте вблизи перепада высот работники не использовали средства индивидуальной защиты, страховочный трос, пояса или привязи, получить травмы можно было из-за складирования предметов на краю котлована. Разводка сетей напряжения была выполнена на высоте менее 2,5 метра, строительный кран смонтирован с нарушениями правил электробезопасности, находится фактически в луже.

На строительстве ЖК «Комос» на улице Губкина перекрытие шахт лифтов было выполнено с нарушениями, рабочие не использовали средства индивидуальной защиты, отсутствовали паспорта изготовителя на навесных площадках, работа проводилась без технической документации и без актов приема в эксплуатацию. По словам докладчика, указанные нарушения были устранены в течение 10 дней без привлечения надзорно-контрольных органов. Повторный выезд на объекты координационный совет запланировал в следующем году.

В этом году было обращено внимание не только на строящиеся объекты, но и на дома, где проходит капремонт. Рабочая группа выезжала на объект по улице Адоратского, где выявила неточности в оформлении документов. Также поступил сигнал о нарушениях требований безопасности при перекрытии кровли в жилом доме по улице Декабристов. Этот объект взят на контроль.

— В вашей работе компромиссов быть не может, слишком велика расплата за халатность, за неуважение к вопросам охраны труда. Учитывая количество стройплощадок в Казани, их у нас 150, тысячами исчисляется количество работающих строителей, поэтому требования охраны труда должны выполняться безупречно, — подчеркнул Ильсур Метшин.

«Метро — это прекрасная локация для того, чтобы креативно, а главное, ненавязчиво, с юмором популяризировать языки народов Татарстана», — отметила Сагитова. Фото kzn.ru

Обучающий поезд в метро

О мероприятиях, посвященных Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, рассказала заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Так, в казанском метро запустили новый поезд, который назвали «поездом родных языков». Это шесть вагонов, оформленных снаружи и внутри этнической символикой народов, проживающих в Татарстане. В нее вплетены разговорные фразы, популярные выражения на разных языках. В вагонах также установлены селфи-поинты. Пассажиры смогут сфотографироваться, например, с молодым Тукаем и составить из предложенных слов известные стихи поэта.

— Метро — самый посещаемый и популярный вид транспорта, это прекрасная локация для того, чтобы креативно, а главное, ненавязчиво, с юмором популяризировать языки народов Татарстана, — отметила Сагитова.

«Поезд родных языков» будет курсировать до конца года.

— Хорошая идея использования метро. Живая, актуальная и полезная. Такой поезд метро станет одновременно материальным и нематериальным наследием Года родных языков, — оценил задумку градоначальник.

Обширная программа фестиваля объединит татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Фото kzn.ru

У «Чаши» сожгут инсталляцию и споет Манижа

Кульминацией мероприятий, приуроченных к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, станет городской этнический фестиваль народов Поволжья «Итиль», который пройдет впервые 25—26 сентября. Его площадкой станет центр семьи «Казан». На мероприятии будут представлены музыка, театр, традиции и современное искусство народов Поволжья.

Обширная программа фестиваля объединит татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Его хедлайнером станет участница «Евровидения-2021» певица Манижа.

На фестивале также будут представлены национальные ремесла, его гости в семейных мастерских смогут самостоятельно сделать себе сувениры на память. Также будет работать ярмарка, на которой можно приобрести одежду, украшения и товары для дома ручной работы, а на фуд-корте — попробовать блюда национальных кухонь.

На площадке фестиваля будут размещены инсталляции художника Андрея Люблинского «Дружба народов». Это 15 фигур, выполненных в стилистике 8-битных игр, представляющих народы бывшего СССР, которые станут зонами для фотосессий. Одну из инсталляций установят в акватории Казанки и подожгут в заключительный день фестиваля, тем самым символически попрощавшись с летом.

Также на площадке будут развернуты «зоны гостеприимства», где можно получить информацию о народах Поволжья, их культуре, обычаях и достопримечательностях поволжских городов. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодной площадкой для культурного диалога и обмена опытом между соседствующими регионами.