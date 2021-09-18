«Неважно, какая у тебя камера»: с чего начинается настоящий фотограф
О чем рассказывает фотовыставка Георгия Козлова и его учеников
Сегодня в ГМИИ РТ открылась выставка известного татарстанского фотографа Георгия Козлова «Было, не было», приуроченная к его 65-летию. Здесь можно увидеть и работы самого юбиляра, и фотографии, сделанные его учениками. Как из трех испорченных пленок выросла большая карьера, как быть фотографом, если ты едва видишь, сколько стоит профессиональная фотосессия и что главное в работе фотохудожника — в материале «Реального времени».
Танец и спорт: застывшее движение
Вчера в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка Георгия Козлова, приуроченная к 65-летию фотографа и состоящая из работ самого юбиляра и его учеников. Экспозиция состоит из двух частей. В первой — два десятка фотографий самого Козлова, в разные годы получивших признание на выставках и конкурсах. Во второй части экспонируются 30 произведений учеников мастера — студентов и выпускников Казанского торгово-экономического техникума.
Уже при входе в зал с работами самого Козлова обращает на себя внимание фото девочки, которая с широко распахнутыми глазами и раскрытым ртом с удивлением стоит перед свечами в церкви. Рядом — фотопортрет женщины-ветерана Великой Отечественной войны в военной форме.
— На фотографиях нижнего ряда — это к нам однажды на один день приезжал балет из США, — рассказывает фотограф. — Их манера танца была совершенно не такой, как у нас. У нас классический балет. А у них такой очень интересный, спонтанный танец. Каждый танцует по-разному. В нашем балете, наоборот, все синхронно. Как, например, здесь, где балет «Спартак» (показывает фотографию казанского балета, — прим. ред.). Или как у этих девочек из московской балетной школы. А у американцев такой хаос, такой микс — очень ярко!
Есть здесь и фото труппы Казанского хореографического училища после спектакля «Снежная королева». И танцоры на чемпионате по латиноамериканским танцам.
— Смотрите, какие экспрессивные движения спортсменов. Такое ощущение, что они сейчас и друг друга, и всех зрителей проглотят. Это было очень яркое выступление! — вспоминает Козлов.
Зоркий глаз фотографа умеет выхватывать самые необычные моменты и конфигурации. Вот спортсмены, которые едут один за другим на роликах на соревнованиях в Юрмале, а за ними — их тренер на велосипеде. Все вместе они напоминают в этом кадре одно гигантское насекомое.
— Мне понравилась такая сороконожка. Такой ритм этих столбов и даже знак на заднем плане, — рассказывает Козлов.
Есть здесь и кадры из множества других спортивных мероприятий, которые в изобилии проводятся в столице Татарстана.
Все началось с трех испорченных пленок
Георгий Козлов родился в Казани в 1956 году. В 1978 году окончил Казанский государственный педагогический институт. Окончил курсы кино-фотодела и факультет общественных профессий по классу «Художник-оформитель». В начале 2000-х фотография захватила Г.А. Козлова полностью. Он участвовал и побеждал во многочисленных фотоконкурсах, за прошедшие 20 лет его работы выставлялись в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Юрмале, Ульяновске... А сейчас особое место в жизни Георгия Козлова занимает преподавание. В 2009 году он возродил обучение фотоискусству в Казанском профессиональном колледже №41 (ныне Казанский торгово-экономический техникум), из стен которого вышли десятки успешных фотографов.
Фотограф вспоминает, как зарождалось его увлечение:
— У папы был фотоаппарат. И вот я с этим чехлом играл. Он был мне и домиком, и танком. Потом пришло время, и я стал брать эту камеру в руки. И однажды в 5-м классе, когда я поехал с другими детьми на экскурсию в Волгоград, папа мне впервые дал камеру. И вот тогда я испортил три пленки. Что-то, конечно, получилось, а что-то нет...
На открытии выставки присутствовали не только любопытствующие гости, но и коллеги фотографа, и его друзья. Здесь можно было увидеть и директора ГМИИ РТ Розалию Нургалееву, и замдиректора казанского торгово-экономического техникума Эльмиру Динмухаметову, и председателя союза фотографов РТ Рамиля Гали, и доктора философских наук, профессора, члена знаменитой фотогруппы «Тасма» Эдварда Хакимова — словом, скучно не было.
Новое поколение учеников
С открытием выставки фотохудожника поздравили и его благодарные ученики — подарили футболку. А Галина Овчинникова преподнесла ему большую мягкую игрушку — зеленую лягушку.
— Георгий Александрович сказал, что хотел бы получить в подарок зеленого крокодила. Я его искала по всему городу, но нашла только вот такую лягушку, — сказала она.
Галина занимается фотографией уже 11 лет. Два раза она выигрывала конкурсы всероссийского масштаба. По образованию Галина химик, при этом окончила и художественную школу. Сейчас она работает сразу в нескольких изданиях. Искать работу ей не приходилось — до сих пор ее все звали сами, ведь особенно ей удается репортажная фотография. Главное в фотографии, как рассказывает нам Галина, — найти и показать что-то необычное.
Всего, по ее словам, есть четыре вида фотографии: репортажная, проектная (которая делается под какое-то мероприятие), студийная и художественная. И работа в этих направлениях очень разная:
— Когда ты занимаешься репортажной фотографией, ты людей не приукрашиваешь. Не пытаешься поставить их в позу, в лучший свет — снимаешь как есть. Фотография в студии другая. Ты ищешь свет, ищешь позу, сам складываешь ее по крупицам.
Профессиональную фотосъемку, по словам Галины, чаще всего заказывают либо семейные пары, либо блогеры. И стоит это удовольствие недешево. Опытные фотографы берут за сессию порядка 10 тысяч рублей. Хотя можно найти и предложения подешевле.
Еще одна ученица Козлова — Илина Баймуратова. Удивительно само по себе ее увлечение, ведь она слабовидящая. Один глаз у нее с детства не видит, а зрение на втором — очень слабое. Илина очень благодарна своему учителю и говорит, что он открыл ей глаза на многие вещи.
А еще полезно внимательно приглядеться к тому, что ты собираешься фотографировать, добавила девушка. Поскольку один и тот же предмет иногда вблизи смотрится совершенно иначе, чем чуть с более дальнего расстояния...
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