«Неважно, какая у тебя камера»: с чего начинается настоящий фотограф

О чем рассказывает фотовыставка Георгия Козлова и его учеников

Фото: Максим Платонов

Сегодня в ГМИИ РТ открылась выставка известного татарстанского фотографа Георгия Козлова «Было, не было», приуроченная к его 65-летию. Здесь можно увидеть и работы самого юбиляра, и фотографии, сделанные его учениками. Как из трех испорченных пленок выросла большая карьера, как быть фотографом, если ты едва видишь, сколько стоит профессиональная фотосессия и что главное в работе фотохудожника — в материале «Реального времени».

Танец и спорт: застывшее движение

Вчера в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка Георгия Козлова, приуроченная к 65-летию фотографа и состоящая из работ самого юбиляра и его учеников. Экспозиция состоит из двух частей. В первой — два десятка фотографий самого Козлова, в разные годы получивших признание на выставках и конкурсах. Во второй части экспонируются 30 произведений учеников мастера — студентов и выпускников Казанского торгово-экономического техникума.

Уже при входе в зал с работами самого Козлова обращает на себя внимание фото девочки, которая с широко распахнутыми глазами и раскрытым ртом с удивлением стоит перед свечами в церкви. Рядом — фотопортрет женщины-ветерана Великой Отечественной войны в военной форме.



— На фотографиях нижнего ряда — это к нам однажды на один день приезжал балет из США, — рассказывает фотограф. — Их манера танца была совершенно не такой, как у нас. У нас классический балет. А у них такой очень интересный, спонтанный танец. Каждый танцует по-разному. В нашем балете, наоборот, все синхронно. Как, например, здесь, где балет «Спартак» (показывает фотографию казанского балета, — прим. ред.). Или как у этих девочек из московской балетной школы. А у американцев такой хаос, такой микс — очень ярко!



Есть здесь и фото труппы Казанского хореографического училища после спектакля «Снежная королева». И танцоры на чемпионате по латиноамериканским танцам.

— Смотрите, какие экспрессивные движения спортсменов. Такое ощущение, что они сейчас и друг друга, и всех зрителей проглотят. Это было очень яркое выступление! — вспоминает Козлов.

Зоркий глаз фотографа умеет выхватывать самые необычные моменты и конфигурации. Вот спортсмены, которые едут один за другим на роликах на соревнованиях в Юрмале, а за ними — их тренер на велосипеде. Все вместе они напоминают в этом кадре одно гигантское насекомое.

— Мне понравилась такая сороконожка. Такой ритм этих столбов и даже знак на заднем плане, — рассказывает Козлов.

Есть здесь и кадры из множества других спортивных мероприятий, которые в изобилии проводятся в столице Татарстана.

Все началось с трех испорченных пленок

Георгий Козлов родился в Казани в 1956 году. В 1978 году окончил Казанский государственный педагогический институт. Окончил курсы кино-фотодела и факультет общественных профессий по классу «Художник-оформитель». В начале 2000-х фотография захватила Г.А. Козлова полностью. Он участвовал и побеждал во многочисленных фотоконкурсах, за прошедшие 20 лет его работы выставлялись в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Юрмале, Ульяновске... А сейчас особое место в жизни Георгия Козлова занимает преподавание. В 2009 году он возродил обучение фотоискусству в Казанском профессиональном колледже №41 (ныне Казанский торгово-экономический техникум), из стен которого вышли десятки успешных фотографов.

Фотограф вспоминает, как зарождалось его увлечение:



— У папы был фотоаппарат. И вот я с этим чехлом играл. Он был мне и домиком, и танком. Потом пришло время, и я стал брать эту камеру в руки. И однажды в 5-м классе, когда я поехал с другими детьми на экскурсию в Волгоград, папа мне впервые дал камеру. И вот тогда я испортил три пленки. Что-то, конечно, получилось, а что-то нет...

На открытии выставки присутствовали не только любопытствующие гости, но и коллеги фотографа, и его друзья. Здесь можно было увидеть и директора ГМИИ РТ Розалию Нургалееву, и замдиректора казанского торгово-экономического техникума Эльмиру Динмухаметову, и председателя союза фотографов РТ Рамиля Гали, и доктора философских наук, профессора, члена знаменитой фотогруппы «Тасма» Эдварда Хакимова — словом, скучно не было.

Сейчас особое место в жизни Георгия Козлова занимает преподавание

Новое поколение учеников

С открытием выставки фотохудожника поздравили и его благодарные ученики — подарили футболку. А Галина Овчинникова преподнесла ему большую мягкую игрушку — зеленую лягушку.

— Георгий Александрович сказал, что хотел бы получить в подарок зеленого крокодила. Я его искала по всему городу, но нашла только вот такую лягушку, — сказала она.

Галина занимается фотографией уже 11 лет. Два раза она выигрывала конкурсы всероссийского масштаба. По образованию Галина химик, при этом окончила и художественную школу. Сейчас она работает сразу в нескольких изданиях. Искать работу ей не приходилось — до сих пор ее все звали сами, ведь особенно ей удается репортажная фотография. Главное в фотографии, как рассказывает нам Галина, — найти и показать что-то необычное.

Всего, по ее словам, есть четыре вида фотографии: репортажная, проектная (которая делается под какое-то мероприятие), студийная и художественная. И работа в этих направлениях очень разная:



— Когда ты занимаешься репортажной фотографией, ты людей не приукрашиваешь. Не пытаешься поставить их в позу, в лучший свет — снимаешь как есть. Фотография в студии другая. Ты ищешь свет, ищешь позу, сам складываешь ее по крупицам.

На открытии выставки присутствовали не только любопытствующие гости, но и коллеги фотографа, и его друзья

Профессиональную фотосъемку, по словам Галины, чаще всего заказывают либо семейные пары, либо блогеры. И стоит это удовольствие недешево. Опытные фотографы берут за сессию порядка 10 тысяч рублей. Хотя можно найти и предложения подешевле.

Еще одна ученица Козлова — Илина Баймуратова. Удивительно само по себе ее увлечение, ведь она слабовидящая. Один глаз у нее с детства не видит, а зрение на втором — очень слабое. Илина очень благодарна своему учителю и говорит, что он открыл ей глаза на многие вещи.

— Георгий Алексеевич всегда говорил, что нужно ходить на разные выставки и натренировывать свои глаза на все это, — поделилась девушка. — Я открыла для себя очень важную вещь. Неважно, какая у тебя камера. Важно твое видение и мнение.

А еще полезно внимательно приглядеться к тому, что ты собираешься фотографировать, добавила девушка. Поскольку один и тот же предмет иногда вблизи смотрится совершенно иначе, чем чуть с более дальнего расстояния...



1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов