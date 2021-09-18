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Видеоопрос: «Нужны ли женские группы поддержки на спортивных матчах?»

00:00, 18.09.2021
Видеоопрос: «Нужны ли женские группы поддержки на спортивных матчах?»
Фото: vk.com

Громкий скандал старта сезона КХЛ — отказ хоккейного клуба «Ак Барс» от своей группы поддержки Bars Angels. Теперь матчи Континентальной хоккейной лиги в Казани в новом сезоне будут проходить без зажигательных танцев. Такое решение казанский клуб объяснил тем, что хоккей — это семейное мероприятие, и жены недовольны, что их мужья не смотрят на лед, а смотрят вовсе куда-то не туда.

— Как вы считаете, нужны ли чирлидерши на матчах КХЛ? Действительно ли для жен это такая проблема? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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