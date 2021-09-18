Видеоопрос: «Нужны ли женские группы поддержки на спортивных матчах?»
Громкий скандал старта сезона КХЛ — отказ хоккейного клуба «Ак Барс» от своей группы поддержки Bars Angels. Теперь матчи Континентальной хоккейной лиги в Казани в новом сезоне будут проходить без зажигательных танцев. Такое решение казанский клуб объяснил тем, что хоккей — это семейное мероприятие, и жены недовольны, что их мужья не смотрят на лед, а смотрят вовсе куда-то не туда.
— Как вы считаете, нужны ли чирлидерши на матчах КХЛ? Действительно ли для жен это такая проблема? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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