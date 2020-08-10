Прохоров Юрий Петрович
Общая информация
Председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки.
Родился в 1941 г.
Образование
В 1965 г. окончил Ульяновский педагогический институт, специальность — учитель химии, биологии;
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность связана с педагогической и общественной деятельностью.
Заслуженный учитель Республики Татарстан. Депутат Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва (входил в депутатские группы «Согласие», «Бердемлек» (Единство)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 316
- Телефон: (843) 238-96-04
- Email: info@edunion.ru
- Сайт: www.edunion.ru
Дата последнего обновления: 10.08.2020