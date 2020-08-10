Список персон

Прохоров Юрий Петрович

Общественные организации

Общая информация

Председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки.

Родился в 1941 г.

Образование

В 1965 г. окончил Ульяновский педагогический институт, специальность — учитель химии, биологии;

Трудовая деятельность

Трудовая деятельность связана с педагогической и общественной деятельностью.

Заслуженный учитель Республики Татарстан. Депутат Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва (входил в депутатские группы «Согласие», «Бердемлек» (Единство)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 316
  • Телефон: (843) 238-96-04
  • Email: info@edunion.ru
  • Сайт: www.edunion.ru

Дата последнего обновления: 10.08.2020


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