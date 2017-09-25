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ТО профсоюза работников народного образования и науки РФ

Общая информация

Татарская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ входит в состав Общероссийского Профсоюза образования и Федерации Профсоюзов Республики Татарстан. Является самой крупной профсоюзной организацией Татарстана.

Основными направлениями деятельности республиканской организации профсоюза работников образования являются: отстаивание приоритетности образования и науки, обеспечение достойного уровня жизни, социально-трудовых гарантий работникам отрасли, создание условий для повышения профессиональной квалификации работающих, обучения студенческой молодежи, правовая защита членов профсоюза, развитие информационных технологий в профсоюзной деятельности, мотивация профчленства и работа с молодежью.

Руководитель - Прохоров Юрий Петрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 316
  • Телефон: (843) 238-96-04
  • Email: info@edunion.ru
  • Сайт: www.edunion.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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