Бизнес-аккаунт дня: альметьевская клининговая компания

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 150-я

Рынок клининга в России ежегодно прирастает новыми компаниями, поскольку все больше желающих поручить уборку дома или офиса профессионалам. За прошлый год оборот рынка клининг-сервиса превысил 92 млрд рублей, увеличившись за четыре года почти на 20%. Сегодня в Альметьевске действуют порядка 10 компаний, оказывающих услуги по уборке помещений, и одна из них — «Пчела». Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Ни пылинки, ни соринки

В 2016 году в Альметьевске открылась клининговая компания «Пчела». За пять лет ее коллектив провел порядка трех тысяч уборок. Вооружившись чистящими средствами, пылесосами, швабрами и прочим инвентарем, сотрудники фирмы приходят на помощь в уборке офисов, кафе, магазинов, а также квартир альметьевцев.

Сегодня у фирмы — уже более 500 постоянных клиентов. В списке услуг не только генеральная уборка, мойка окон, разбор кладовок или балконов, уборка после ремонта, но и химическая чистка мебели и салонов автомобиля. Как говорит основательница сервиса Жанна Тарасова: «Мы работаем, чтобы наши клиенты отдыхали, и уборка для меня — это любовь в каждом взмахе тряпочки и в каждом движении щетки».

Сегодня аналитический разбор аккаунта клинингового сервиса провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Чем информативнее описание профиля, тем больше заказов от новых клиентов

У аккаунта, который мы сегодня разбираем, выбран режим — личный блог. Большой плюс этого варианта в том, что люди больше доверяют компании с человеческим лицом. Личный блог кроме продвижения услуг своего бизнеса позволяет монетизировать аккаунт. Но, решаясь завести личный блог, надо понимать, что это уже не просто хобби, а профессиональная деятельность. Для получения хорошего результата требуется профессиональная съемка, интересный вовлекающий контент, особенности, фишки, которыми блог будет отличаться.

Шапка профиля. Ник соответствует оказываемым услугам, так же, как и имя аккаунта. Выделено географическое положение. Вводя свой запрос, потенциальные клиенты легко найдут вас.

В качестве аватара используется личное фото, как и положено личному блогу. Рекомендуем сделать фото, как-то связанное с темой блога.

У аккаунта более 14 тысяч подписчиков. Аккаунт с таким количеством подписчиков относится к микроблогерам. И это уже хорошая возможность монетизировать аккаунт, продвигая товары и услуги других компаний. Однако при подробном рассмотрении при помощи специального сервиса выясняется, что у аккаунта 40,4% неактивных пользователей и 39,9% массфолловеров. Вовлеченность аудитории (ER) — 2,5%. При вашей аудитории хороший показатель — 5%.

Любой рекламодатель перед сотрудничеством с блогером проверит эти показатели. Советуем почистить вашу аудиторию и начать набирать вашу целевую реальную аудиторию. Это важно и для продвижения услуг клининга. Алгоритм «Инстаграм» может перестать показывать посты вашей аудитории и снизится органический охват.

В описании профиля рекомендуем дать более подробную информацию об оказываемых услугах. Есть уборка квартир и домов. А есть ли уборка офисов? Вынесите в «био» услугу аренды мойщика. О химчистке дайте более развернутую информацию. У компании более 500 постоянных клиентов — может быть, у вас есть уборка по подписке? Чем информативнее будет описание профиля, тем больше шансов заказов от новых клиентов. Способ связи в профиле есть, указан WhatsApp. Этот способ удобен для клиентов.

Хайлайтс как версия воронки продаж

Хайлайтс. В оформлении обложек использован фирменный стиль клининговой компании. Но учитывая, что это личный блог, а не аккаунт компании, было бы лучше продумать другой вариант. В оформлении аккаунта используется желтый цвет как объединяющий. Как вариант, можно оформить обложки хайлайтс в фирменных цветах — желтом и черном. Перепроверьте количество хайлайтс, уберите повторяющиеся.

Посмотрите на хайлайтс как на версию воронки продаж — какую информацию вы бы дали в этом случае. Старайтесь делать короткие подписи к обложкам. Если их не видно полностью, то шанс, что их посмотрят, минимален.

Желтый цвет выступает в качестве объединяющей темы, связывающей сообщения. Но учитывая, что этот аккаунт — личный блог, то оформление ленты требует постоянной доработки.

Рекомендуем:

ввести в ленту объединяющий элемент, разработать свой шаблон для ленты;

использовать не более двух шрифтов;

не использовать в ленте шаблоны с пчелой или доработать дизайн. Сейчас изображение плохого качества, на некоторых не входит в шаблон.

В одном из постов говорится о том, что компания сменила логотип. От многих подписчиков аккаунта поступила обратная связь — «пчела на логотипе кажется злой и похожа на осу». Далее идет ваше объяснение, что новым логотипом хотели показать, что команда нацелена на более серьезную и масштабную работу. И все же мы рекомендуем прислушаться к мнению подписчиков. Важно то, что видят именно они. Хорошо, что ваши подписчики дают вам обратную связь — отпадает необходимость проводить исследования.



Модерация ведется, на большую часть комментариев есть ответы. Но важно отвечать на все, хотя бы эмодзи.

В постах крайне редко используются хештеги. Не стоит упускать возможность получить дополнительных подписчиков и клиентов.