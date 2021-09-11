Советский Кавказ: как поменялась жизнь в горных республиках после революции

Спецпроект «Жить в сорок первом», часть 21-я

Курортные зоны Черного и Каспийского морей, величественные кавказские горы и неизменное гостеприимство местных жителей позволили Азербайджану, Грузии и Армении стать точками притяжения туристов со всего СССР. С отдыха люди увозили домой вкуснейшие фрукты и овощи, традиционный грузинский чай, ароматные специи, вино и коньяк. А новогоднее настроение в миллионах советских семей создавали кавказские мандарины. В статье настольного календаря за 1941 год говорится много о том, как кавказские республики преобразились с приходом советской власти и как усилиями центра был совершен огромный индустриальный скачок. При этом цензура оставляла за скобками то, какой вклад в подъем экономики союза вносила разработка богатейших недр Кавказа. Итак, продолжаем листать страницы календаря-1941, воссозданного и переизданного ГК «ТАИФ».

Азербайджанская ССР

Азербайджанская ССР находится в восточной части Закавказья, у Каспийского моря. На юге она граничит с Ираном.

До революции Азербайджан был колонией, «...страной самых отсталых патриархально-феодальных отношений» (Сталин). Лишь капиталистический Баку резко выделялся.

Здесь развилась крупная нефтяная промышленность, теснее связанная с Петербургом и Лондоном, чем с окрестным кочевым Азербайджаном. Ныне Азербайджан — культурная социалистическая страна с высокоразвитой индустрией и механизированным колхозно-совхозным сельским хозяйством.

На Апшеронском полуострове, в окрестностях Баку, на голой, пропитанной нефтью земле, тесно стоят сотни вышек. Баку дает три четверти советской нефти. Недра Апшеронского полуострова неиссякаемо богаты. Это богатейший нефтеносный район мира.

Добыча нефти в Баку по сравнению с довоенной увеличилась более чем в 3 раза. Рост шел как за счет освоения более глубоких горизонтов старых месторождений (Сабунчи, Сураханы, остров Артем и др.), так и за счет вновь открытых месторождений (Зых, Кала, Лок-Батан, Кергез и др.).

Раньше нефть добывали тартанием: из скважин ее вычерпывали мелкими желонками — длинными ведерками с открывающимся дном. Теперь нефть выкачивают насосами и компрессорами. Все работы механизированы и электрифицированы.

Добытая нефть перерабатывается на бакинских заводах. В Баку в последнем году второй пятилетки было выработано во много раз больше бензина, чем в 1913 г. На нужды нефтяных промыслов работает заново созданное машиностроение. В Баку развились также текстильная, швейная, мясная промышленность.

Площадь — 85,5 тыс. км2.



Население — 3,2 млн человек. Кроме азербайджанцев, составляющих основную часть населения, в республике живут армяне, русские, таты, курды, талыши и другие народности.



Столица — Баку (809,3 тыс. жителей).



В Азербайджанскую ССР входят Нахичеванская АССР (столица — Нахичевань) и Нагорно-Карабахская автономная область (центр — Степанакерт).



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 398 млн руб., в 1937 г. — 2 297 млн руб. Рост в 5,2 раза.



Нефти в 1913 г. было добыто 7,7 млн т, а в 1938 г. — 24 млн т; рост более чем в 3 раза.



Коллективизация крестьянских хозяйств к 1940 г. достигла 98,3%. Число тракторов в 1939 г. — 5,8 тыс. Посевная площадь в 1913 г. — 962 тыс. га, в 1939 г. — 1 094 тыс. га.

Кроме Баку, в Азербайджане выросли и другие промышленные центры. Например, Кировабад с новым хлопчатобумажным комбинатом, Нуха с новым шелковым комбинатом и др.

К югу от Кировабада в горах создается важный район горной промышленности. На сравнительно небольшой площади здесь сосредоточены месторождения различных ископаемых — железной руды, алунитов (сырье для алюминия), медной руды, серного колчедана, барита. Некоторые из месторождений уже разрабатываются.

С запада на восток всю республику пересекает быстрая Кура, текущая в Каспийское море.

Вдоль Куры и в низовьях ее притока Аракса, там, где земля орошена, расположены районы хлопководства. По сравнению с 1913 г. посевная площадь под хлопчатником выросла почти вдвое. Здесь созревают лучшие сорта египетского хлопка с длинным и красивым волокном. Только за 1939 г. посевная площадь египетского хлопка выросла с 54 тыс. га до 76,8 тыс. га.

В неорошенных районах Куринской низменности развито животноводство. Зимой снега почти не бывает, и скот держится на подножном корму. На лето скот отсюда перегоняется в горы. Эти периодические перегоны стад в годы советской власти упорядочены: построены мосты, проложены дороги. Введена ветеринарная охрана, предотвращающая опасность повальных заболеваний скота.

В третьей пятилетке на Куре у Минги-чаура будет построена крупная гидростанция, плотина которой даст воду для орошения огромной новой площади. На севере Азербайджана колхозники провели крупный Самур-Дивичинский оросительный канал им. товарища Сталина.

Низменность Куры обрамлена горами. Пологими склонами сходят сюда отроги Кавказских хребтов. В предгорьях расположены фруктовые сады и тутовые рощи, на горных лугах — сочные пастбища.

У каспийского побережья идет лов рыбы, производство черной осетровой икры. На самом юге, у иранской границы, лежит узкая Ленкоранская низменность, защищенная стеной гор. Это влажные субтропики. По инициативе товарища Сталина в Ленкоранском районе создано субтропическое хозяйство. Разводятся чай (3 232 га), мандарины, лимоны, бамбук. Построена чайная фабрика.

В Нахичеванской автономной республике возделывают хлопок, табак и фрукты, разводят скот, добывают соль. Создана промышленность по обработке продуктов сельского хозяйства.

Нагорно-Карабахская автономная область — это страна шелка и фруктов.

Растет материальное и культурное благосостояние рабочих, колхозников и интеллигенции Азербайджана. До революции в Азербайджане не было ни одного высшего учебного заведения. Теперь в республике 14 вузов и 93 техникума, около 20 научно-исследовательских учреждений. Издается 127 газет, в том числе 87 на азербайджанском языке. Выросли многочисленные национальные кадры учителей, инженеров, агрономов, литераторов, музыкантов. Врачей в 1913 г. было 291, а в 1937 г. — 2 669, т.е. в 9,2 раза больше. Женщина старого Азербайджана была бесправна. Теперь азербайджанские женщины свободны. Из их рядов вышло много стахановок, научных работников, пилотов, артисток, государственных деятелей.

Советский Азербайджан — неприступная крепость социализма на юго-востоке Союза.

Грузинская ССР

Грузинская ССР расположена в западной части Закавказья, примыкающей к Черному морю. На юге она граничит с Турцией.

Природа Грузии богата и разнообразна: от вечной зелени субтропического побережья до вечного снега горных вершин.

Теплые дожди, приносимые с Черного моря, обильно орошают плодородные горные долины Грузии. Лишь на востоке, за стеной Сурамского хребта, в воздухе ощущается сухость. Склоны гор вверху покрыты лесами, внизу одеты в культурные фруктовые сады и виноградники.

Дореволюционная Грузия была отсталой окраиной, «...страной еще более крестьянской, чем Россия» (Ленин). Она была во власти царских чиновников и местных князей.

Советская власть привела к расцвету хозяйство и культуру свободной Грузии. Богатство природы впервые сочетается теперь здесь с богатством народа. «Грузия — это один из счастливейших уголков мира» (Молотов).

В хозяйство Союза Грузия входит своим вновь созданным субтропическим земледелием, а также виноделием и добычей марганца.

Для экономики самой Грузии важны также заново созданное машиностроение, текстильная и лесная промышленность. Энергию дают гидростанции.

В столице Грузии Тбилиси выросли машиностроительные заводы, текстильные фабрики. Строится трикотажный комбинат. В Чиатуре добывается марганец.

Площадь — 69,3 тыс. км2.



Население — 3,5 млн человек. Кроме грузин, составляющих основную часть населения, в республике живут абхазы, аджарцы, осетины, русские, армяне, греки и другие народности.



Столица — Тбилиси (519,2 тыс. жителей).



В Грузинскую ССР входят Абхазская АССР (столица — Сухуми), Аджарская АССР (столица — Батуми) и Юго-Осетинская автономная область (центр — Сталинир).



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 53 млн руб., в 1937 г. — 909 млн руб. Рост в 17 раз.



Коллективизировано к январю 1940 г. 92,3% крестьянских хозяйств. Число тракторов в 1938 г. — 2 818. Посевная площадь в 1913 г. — 741 тыс. га, в 1937 г. — 1 003 тыс. га, что составляет увеличение в 1,4 раза.

В Кутаиси выделывается шелк, в Ткварчели добывается каменный уголь, в Агаре впервые в Грузии производится сахар, в Зугдиди — бумага.

Значительная часть железных дорог Грузии электрифицирована.

На Черноморском побережье расположены влажные субтропики. Это край частых дождей, плодородных почв, теплых зим. Средняя температура самого холодного месяца, января, в Батуми +6,3°. Густые леса этой полосы опутаны лианами. Молодой бамбук вытягивается здесь в сутки на полметра.

На Черноморском побережье можно выращивать субтропические и даже некоторые тропические растения. Однако при всей плодородности Черноморского побережья оно оставалось до революции почти вовсе не использованным. Субтропическое сырье Россия целиком покупала за границей.

Большевики создали в Западной Грузии крупное субтропическое земледелие. Важнейшие его культуры — чай, цитрусы (мандарины, апельсины, лимоны) и тунг (это дерево дает ценное техническое масло).

В 1939 г. под чаем было 47,1 тыс. га (в 1913 г. — 0,9 тыс. га), под цитрусами — 17,1 тыс. га (в 1913 г. — 0,4 тыс. га), под тунгом — 15,8 тыс. га (в 1913 г. не было).

Здесь возделываются также необходимые для парфюмерии эфироносы (герань, казанлыкская роза, лимонное сорго и др.), дающая прочное волокно китайская крапива — рами, гуттаперчевое дерево — эукомия, благородный лавр, японская хурма, фейхоэ, горький померанец и много других иноземных растений.

Для расширения посевной площади ведутся грандиозные работы по осушке Колхидских болот. На осушенных землях созданы совхозы и колхозы. Закладываются плантации.

Посажены миллионы эвкалиптов — деревьев, которые дают древесину и эфирное масло и способствуют осушению почвы.

В Абхазии возделываются субтропические культуры и табак, в горах заготавливается лес, добывается каменный уголь. В Аджарии садят чай, мандарины, лимоны, апельсины и другие растения субтропиков.

В столице республики — Батуми — перерабатывается нефть.

Юго-Осетинская автономная область — это страна животноводства, плодоводства и лесной промышленности.

За годы советской власти благодаря проведению ленинско-сталинской национальной политики обновилась и расцвела многовековая культура грузинского народа.

Число школьников к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличилось в 4,3 раза. До революции было 1 высшее учебное заведение, сейчас их 21. Расцвело народное искусство. Грузинские театры — одни из лучших в Союзе. В Грузии много замечательных курортов (Цхалтубо, Боржоми, Абастумани, Гагры и др.).

За годы существования советской власти в Грузии издано свыше 35 млн книг. Грузия — родина вождя народов товарища Сталина. Он родился в 1879 г. в городе Гори. В Грузии он начал свою революционную работу.

Армянская ССР

Армянская ССР лежит на юге средней части Закавказья. Она граничит с Турцией и Ираном.

Армения занимает высокое нагорье Малого Кавказа. Плоские котловины окружены гребнями гор, потухшими вулканами. Сухой воздух, чистое небо, знойное солнце — обычны для Армении.

Высшая точка Армении — потухший вулкан Алагез. Более высокий Арарат находится недалеко от границ Армении — в пределах Турции.

Веками над трудящимися армянами довлел национальный и классовый гнет. «Каждый твой напев, как горький плач, и грустен взор твоих печальных дев», — скорбел в прошлом национальный поэт армянского народа Ованес Туманян.

Теперь от этой печали не осталось и следа. Великая Социалистическая революция принесла армянам равноправие, дала светлую, зажиточную жизнь. Расцвела свободная Армянская Советская Социалистическая Республика — страна передовой индустрии, коллективного сельского хозяйства, высокой социалистической культуры. Только советская власть принесла Армении мир и возможность национального обновления.

На нижних уровнях, главным образом в долине Аракса, на плодородной вулканической почве с помощью искусственного орошения развиваются хлопководство, виноградарство и садоводство. По урожайности хлопка Армения стоит на одном из первых мест в Союзе. К началу третьей пятилетки сбор хлопка по сравнению с довоенным увеличился в 1,6 раза. Армянский виноград дает лучшие винные и коньячные сорта. Площадь под виноградниками за годы советской власти утроилась.

На более возвышенных местах развивается животноводство и зерновое земледелие. В горах пасут овец, варят сыр, сеют ячмень и пшеницу.

За годы советской власти в Армении проложено много новых оросительных каналов. Поливная площадь год от года возрастает. Все новые и новые участки ранее пустынных земель покрываются зеленью.

Площадь — 29,9 тыс. км2.



Население — 1,3 млн человек. Кроме армян, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, курды, азербайджанцы и другие народности.



Столица — Ереван (200 тыс. жителей).



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 17 млн руб., в 1937 г. — 214 млн руб. Рост в 12,6 раза. Коллективизировано 98,3% крестьянских хозяйств.



Число тракторов в 1938 г. — 1 432. Посевная площадь в 1913 г. — 346 тыс. га, в 1938 г. — 437 тыс. га.

Новые территории занимают переселенцы с гор. В Армении много колхозов-миллионеров. Армянская деревня перестраивается, приобретая новый облик. Хижины, темные полуземлянки заменяются просторными и светлыми домами. Промышленность дореволюционной Армении ограничивалась выплавкой меди (Алаверди и Зангезур) и перегонкой коньяка (Ереван). Ныне старая промышленность реконструирована и созданы новые отрасли индустрии. В Армянской ССР развивается промышленность пищевкусовая (фруктово-консервная, винодельческая и др.), текстильная, горнодобывающая (производство меди и добыча строительных материалов). В последнее время, с ростом гидроэлектростроительства, на первое место выходят энергоемкие отрасли промышленности. Удельный вес промышленности в народном хозяйстве в 1939 г. составлял 77,7% против 21,7% в 1913 г.

В Ереване, столице Армении, созданы электростанции, швейная, обувная и шелкомотальная фабрики, консервный завод, мясокомбинат и завод синтетического каучука.

В Ленинакане — хлопчатобумажный и мясной комбинаты. В Артике добывается туф (розовый строительный камень), в Ани — пемза. В Давалу работает новый цементный завод. На крайнем юго-востоке, в Мегри, в районе армянских субтропиков, создано производство фруктовых консервов.

На реке Дзорагет построена гидростанция. Начинается использование огромных водных запасов озера Севан, лежащего на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Часть воды будет сброшена вниз на 1 тыс. м по течению реки Занги. Вода пройдет через турбины нескольких гидростанций, расположенных цепочкой, а затем оросит поля под виноград и хлопок. Первая гидростанция — Канакирская — уже построена.

В третьей пятилетке будет строиться крупная Гюмушская станция. Старый Ереван называли «глиняным горшком». Здесь были узкие улицы, плоские крыши, глинобитные лачуги. Сейчас Ереван быстро перестраивается. Воздвигнуто много новых зданий. Проведены водопровод, канализация, трамвай. За годы советской власти число жителей Еревана возросло почти в семь раз.

Развивается армянская культура. Раньше вузов не было, сейчас их 9. Работает филиал Академии наук СССР, Тропический институт и т.д. Развиваются армянская литература и театральное искусство, воскресло и ярко расцветает народное творчество.

В 1913 г. было 200 больничных коек, а в 1937 г. — 2 900. Созданы диспансеры, детские и женские консультации, ясли, сеть противомалярийных станций. Множатся ряды стахановцев промышленности и сельского хозяйства.

Армянская ССР стала притягательным центром для зарубежных трудящихся армян, при царе и дашнаках бежавших за границу.

Дмитрий Михайлов заведующий кафедрой международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС, к.и.н., доцент Статьи о закавказских республиках отражают интересный период в истории советской национальной политики, которая всегда тесно связана с политикой памяти и особенностями восприятия прошлого. В середине 1930-х годов, наряду с доминировавшими после Октябрьской революции идеями пролетарского интернационала, советским правительством стали активно пропагандироваться идеи патриотизма. Однако в отношении республик этот идеологический разворот стал актуален позднее, и представленная историческая информация об Азербайджане, Армении и Грузии все еще строится на основе противопоставления современной, прогрессивной «культурной социалистической страны» отсталому «феодально-патриархальному» прошлому. Задача авторов состояла в том, чтобы подчеркнуть преимущества советского строя, с наступлением которого фактически и начинается настоящая, «свободная от национального и классового гнета» история этих республик, до этого «веками томившихся под гнетом царизма». Показательно и то, что авторы не упоминают национальных героев или современных лидеров Азербайджана, Грузии и Армении, а приводят исключительно имена первых лиц советского государства — Ленина, Сталина и Молотова. Идея коренного перерождения подкрепляется перечислением достижений советского народного хозяйства, что и составляет основное содержание статей. Авторы дают тезисный обзор широких социально-экономических преобразований, которые произошли в закавказских республиках в годы первых пятилеток. Промышленный рост действительно имел беспрецедентный характер. В 1930-е годы в Закавказье происходят фундаментальные модернизационные процессы: в республиках возникают новые отрасли экономики, проводится масштабная культурная работа, результатом которой стала полная трансформация социальной структуры всего региона. Однако такое контрастное, с акцентом на настоящее, построение исторического нарратива просуществует еще недолго. Уже в середине 1940-х гг. начнется работа над написанием республиканских историй, которые будут выводить культурные генеалогии из глубины веков и подчеркивать не единство социалистических практик, а национальные особенности. Российская империя при этом будет выступать уже не столько в образе агрессивного колонизатора, сколько просветителя и проводника цивилизации.

Ирек Зиннуров руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) После некоторого спада, который наблюдался в начале 2000-х годов, сейчас российско-азербайджанские отношения развиваются довольно динамично. Россия становится ключевым экономическим партнером Азербайджана. Одной из главных статей экспорта для республики являются сельско-хозяйственные товары, например знаменитые бакинские помидоры. Кроме того, так как Азербайджан занимает выгодное географическое положение, он становится стратегическим транспортным хабом, одновременно являясь участником международных путей Восток — Запад и Север — Юг. Российским компаниям в свою очередь интересно участвовать в логистических проектах, которые активно сейчас развиваются в Азербайджане. Культурные связи между странами не прерывались с союзных времен. Сейчас реализовываем несколько крупных проектов совместно с Министерством культуры. Это программы повышения квалификации специалистов театральной сферы: актерское мастерство, хореография, режиссура — там много различных направлений. Развивается сотрудничество в области киноиндустрии. Несколько совместных работ будут представлены на казанском фестивале, а затем мы планируем их показывать в Азербайджане. Также есть некоторые проекты, которые к сожалению, пока не осуществимы из-за пандемии. В планах Россотрудничества открытие школы татарского языка при Российском информационно-культурном центре. В сфере высшего образования мы тоже занимаемся совместными проектами. Так, по квотам азербайджанские абитуриенты могут приехать и бесплатно обучаться в России. В этом году студентами российских вузов по таким программам стали 212 человек. Также мы проводим олимпиаду по русскому языку совместно с Министерством образования РФ, реализуем программу двойных дипломов, соответствующих образовательным стандартам обеих стран. В прошлом мы были единой страной, теперь выстраиваем политический диалог как два независимых государства, открытых к взаимному сотрудничеству во всех областях.