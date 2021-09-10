Бизнес-аккаунт дня: челнинские подарочные боксы

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 148-я

Когда нет времени ходить по магазинам в поисках подарка на день рождения или на праздник, на помощь приходят подарочные боксы. В России этот сервис пользуется популярностью, и число компаний, которые собирают такие боксы, стремительно растет. Эксклюзивные подарочные наборы предлагает своим подписчикам в сети «Инстаграм» и челнинская фирма Happybox. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Подарки на все случаи жизни

Несколько раз в год каждый задается вопросом — что дарить на 8 Марта, 23 Февраля или день рождения родным, друзьям или коллегам. Часто выручает конвертик с деньгами. Но иногда хочется, чтобы подарок был оригинальным и в радость виновнику торжества.

Справиться с непростой задачей по выбору презента помогает небольшая фирма в Набережных Челнах Happybox. В их подарочных коробках самое разное наполнение: сладости, чай или кофе, косметические товары и многое другое. Также заказчик может самостоятельно выбрать, что именно и в каком количестве положить в бокс. Вручать такие подарочные наборы по случаю или просто как знак внимания могут не только жители автограда — услуга доступна для заказа из любого города России.

Сегодня аналитический разбор аккаунта подарочных боксов провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Разбавить ленту лицами счастливых обладателей подарков

Описание профиля. Ник пользователя сразу представляет бренд — так легче найти аккаунт. Имя пользователя сразу дает понятное описание бренда.

Аватарка запоминающаяся, если логотип фигурирует не только онлайн, но и в офлайн, то это будет большим преимуществом для привлечения новых подписчиков в аккаунт.

1903 подписки. Желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфолловинг.

По шапке профиля нет никаких претензий. Все оформлено гармонично. Можно добавить УТП (уникальное торговое предложение), например начальную стоимость бокса — «от...».

Ссылка переводит на таплинк, где есть портфолио и ответы на часто задаваемые вопросы.

Актуальные есть, 5 штук.

Наши рекомендации: единственное, что посоветуем в этом разделе, почистить подписки.

Визуальное оформление. Аватарка и обложки хайлайтс оформлены в едином стиле, а лента выбивается из общего стиля аккаунта.

Обложки хайлайтс отлично оформлены, не перегружены и логически совпадают с названиями рубрик.

Так как подарочные наборы визуально разные, то лента выглядит пестро, ей не хватает связующих графических элементов.

Также необходимо разнообразить форматы публикаций, то есть помимо статичных изображений добавить видео. Также можно попробовать использовать Reels и IGTV.

Визуальная сетка выглядит однообразно из-за использования только фотографий коробок. Поэтому рекомендуем разбавить ленту лицами счастливых обладателей подарков.

Чередование форматов добавит интереса подписчиков

Контент-план. В актуальных закреплены подарочные наборы под разные категории и отзывы. Но не хватает цен и общего представления о бренде, чтобы ближе познакомиться с аудиторией.

Контент состоит больше из продающих публикаций, но не из кричащих в стиле «Купите меня скорее». Скорее это больше спокойный призыв к действию. Такой подход нам понятен — в сфере подарков не требуется особая изобретательность, ведь люди переходят в профиль с одной целью — купить набор для памятной даты.

Практически в каждом посте прослеживается единая структура: заголовок, состав набора, стоимость, контактная информация. Кажется, что все хорошо — необходимая информация есть. Только когда текст каждой публикации похож друг на друга, теряется интерес. Можно попробовать чередовать форматы: в одном оставить нынешний подход, в другом указывать состав набора и подробнее рассказать об одном из элементов состава коробки.

В текстах наблюдаются проблемы с пунктуацией: отсутствие разделения частей в предложениях — самая частая ошибка. Также встречаются опечатки, обусловленные, скорее всего, скоростью печати. Тексты вводятся с такой скоростью, что случайно не проставляются окончания слов. Это не столь страшно, но все же указывает на неуважение по отношению к своей аудитории. Тексты нужно перепроверять на ошибки, чтобы пользователям было удобно и приятно листать публикации.

Наши рекомендации.

Избегать клишированных фраз. Например, «вкуснейший чай»: о вкусе будет судить аудитория, поэтому не стоит употреблять слова с субъективной оценкой.

Еще советуем уменьшить количество хештегов до 10. Слишком большой блок с тегами утяжеляет всю текстовую композицию. Да и не все комбинации подобраны удачно. К примеру, некоторые варианты привязаны к празднику 8 Марта. Но есть ли смысл вставлять их в посты уже по прошествии этой даты?

до 10. Слишком большой блок с тегами утяжеляет всю текстовую композицию. Да и не все комбинации подобраны удачно. К примеру, некоторые варианты привязаны к празднику 8 Марта. Но есть ли смысл вставлять их в посты уже по прошествии этой даты? Рекомендуем постепенно уйти от единой структуры публикаций: больше экспериментировать с текстами, сделать их разнообразнее.

Уделять внимание проверке текстов на ошибки и опечатки.

Ответы в директ сразу отпугивают аудиторию

Модерация. Комментарии есть, отвечают на них согласно TOV, грамотно и вежливо, но некоторые комментарии пропускают. На все вопросы отвечают «Ответили в директ».

Наши рекомендации: следует выстроить тон коммуникации с клиентами и не писать «ответили в директ» — так вы сразу отпугиваете клиентов.

Аналитика в цифрах. Публикуется около 1 поста в месяц, что кажется нам плохим количеством для такого типа профиля. За 4 месяца не было ни одной публикации — это говорит о том, что следует поработать над контент-планом, чтобы четко выстроить работу с контентом, а не делать его ситуативно. Вовлеченность средняя — 2,15% на пост.

По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля нормальное — 35/100. Кол-во достоверной аудитории — 46%, из Набережных Челнов 65% аудитории.

Наши рекомендации: запустить рекламу с видео, работами (желательно в карусель), добавить отзывы, чтобы прибавить количество заказов и подписчиков в аккаунт.