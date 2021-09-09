Обвинялись в посадке невиновного: следователей Альметьевска оправдали по пяти статьям

Экс-помощник адвоката Кварацхелия против силовиков, отказ прокуратуры от обвинений и защита Фемиды

Фото: Ирина Плотникова

В Альметьевском суде рассыпался букет серьезных обвинений против начальника полицейского следствия и его подчиненного. Подтверждения в приговоре не нашел ни один из пяти составов — от возбуждения дела на заведомо невиновного до фальсификации доказательств. Как выяснило «Реальное время», в ходе процесса прокуроры полностью отказались от претензий к первому фигуранту и четырех эпизодов по второму. Итогом стал оправдательный приговор, который утвердил Верховный суд Татарстана.

Два майора, семь адвокатов и потерпевший с разными фамилиями



Интересы старшего следователя Ильсура Фарукшина на суде защищали четыре адвоката. За его бывшего шефа Илью Жевлакова сражались еще три профессиональных защитника, включая самого подсудимого — к моменту возбуждения уголовного дела в 2019 году Жевлаков успел уйти в отставку и сдать адвокатский экзамен. Фарукшина на время следствия и растянувшегося на год суда отстранили от должности. Лишь на этой неделе — после полного оправдания — он смог вернуться к службе.

В 2019-м статус потерпевшего от действий Жевлакова и Фарукшина получил казанец Иван Романов, ранее известный силовикам как Александр Романов и Иван Улитин. Он дважды менял паспортные данные. В том числе — после приговора в 2009-м за аферы с выдачей кредитов на ипотеку через фиктивный офис Сбербанка с обязательным предварительным взносом в 10% и с подставной «мамой — чиновницей Минобраза», что за мзду гарантировала высокий балл ЕГЭ с гарантией поступления в любой вуз республики.

В 21 год четверокурсника КХТИ Улитина посадили за 14 эпизодов афер и одно покушение на мошенничество. Кировский райсуд Казани назначил ему наказание в 5 лет и 8 месяцев колонии, в 2012-м Пестречинский райсуд за счет поправок в УК сократил посадку осужденного на 10 месяцев и выпустил его по УДО за год до окончания сокращенного срока.

К моменту возбуждения уголовного дела в 2019 году Жевлаков успел уйти в отставку и сдать адвокатский экзамен. Фото zt116.ru

Любопытно, что в том самом первом процессе подсудимого защищал известный казанский адвокат Тамази Кварацхелия. Уже тогда, как уверяют источники «Реального времени», он оценил смекалку подзащитного и после отсидки доверил ему часть юридической работы. Сам Кварацхелия с 2019 года — в международном розыске по афере на $175 тысяч, полученных, по версии СКР, в апреле 2017 года якобы для передачи сотрудникам полиции за освобождение фигуранта от уголовной ответственности.

Обвинения следователям: незаконный арест и звонок вымогателя

На скамье подсудимых Альметьевского горсуда два майора оказались в августе 2020-го. Следователи и прокуроры полагали, что в 2018 году начальник следствия Альметьевского райотдела полиции Жевлаков и старший следователь Фарукшин совершили пять преступлений против правосудия, интересов службы и потерпевшего, причем два — тяжких:

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с обвинением в совершении тяжкого преступления, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 т. 299 УК РФ);

заведомо незаконное задержание (ч. 1 ст. 301 УК РФ);

превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст 286 УК РФ);

заведомо незаконное заключение под стражу и содержание под стражей (ч. 2 ст.301 УК РФ);

фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

По версии обвинения, в марте 2018-го при возбуждении Фарукшиным с ведома Жевлакова дела о мошенничестве против Романова оба следователя уже знали о его непричастности к преступлению, но действовали из «ложно понятых интересов службы». А заодно путем преследования пытались убедить Романова передать денежные средства заявительнице Казанбаевой. Та указала, что у нее похитили 18 млн рублей, и получила в деле статус потерпевшей.

Романов был объявлен в федеральный розыск, 6 июня 2018-го задержан в Казани, а 8-го арестован. По версии обвинения, задержание также было незаконным, как и обращение в суд с ходатайством на арест.

В Альметьевском суде рассыпался букет серьезных обвинений против начальника полицейского следствия и его подчиненного

Кроме того, следователей обвиняли в превышении полномочий путем организации незаконной встречи между Романовым и экс-оперативником ФСБ, который в присутствии Фарукшина позвонил по своему мобильному и передал его Романову для разговора. Бывший опер уверял, что действует в интересах другой потенциальной потерпевшей, однако с Романовым разговаривал мужчина — казанец Билал Точиев. По версии обвинения, по телефону он требовал от Романова выплаты 10 млн рублей, угрожая физической расправой и насилием в СИЗО.

Далее Романову разрешили сделать звонок гражданской жене и передать ей информацию о требовании денег. Впоследствии оба звонка фигурировали и в деле Точиева: его обвиняли в вымогательстве, однако отправили на 3 года в колонию за самоуправство. Согласно вступившему в силу приговору Советского райсуда Казани от 18.10.2019 года, недозволенными методами Точиев действовал не для того, чтобы лично завладеть чужими деньгами, а исключительно в интересах фирмы-кредитора, которой задолжал Романов. Причем из объема обвинения исключили угрозы насилия, якобы высказанные Романову по телефону 8 июня 2018-го, как объективно недоказанные.

Дело в отношении самого урожденного Улитина через пару месяцев было изъято у следователя Фарукшина и передано казанскому следователю из ГСУ МВД Татарстана. В январе 2019 года фигуранта освободили из СИЗО, а в июле того же года его преследование было полностью прекращено: за отсутствием события преступления по альметьевским эпизодам (в отношении потерпевших Казанбаевой, Давыдова и Зайнуллиной), по казанскому — за сроком давности.

Право на реабилитацию по альметьевскому делу Романов-Улитин получил, когда в ГСУ оценили результаты почерковедческой экспертизы. Она установила — подписи в расписках о получении средств от Казанбаевой, Давыдова и Зайнуллиной выполнены не Романовым, а значит, потерпевшие намеренно искажали суть событий.

«Просим отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение», — выступила в Верховном суде РТ представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова

Оправданный следователь: «О непричастности Романова не знал»

После прекращения своего дела Романов получил статус потерпевшего в делах Следкома в отношении Точиева и двух альметьевских силовиков.

16 июля 2021 года Альметьевский горсуд под председательством судьи Раиля Шайдуллина огласил постановление о полном прекращении уголовного преследования экс-начальника следствия райотдела полиции и частичном — старшего следователя. От всех претензий к Илье Жевлакову и поддержки обвинений по четырем эпизодам Ильсура Фарукшина в финальной части процесса отказались гособвинители. После анализа всех исследованных доказательств в прениях представитель прокуратуры признал — обвинения не нашли своего объективного подтверждения.

В то же время гособвинитель просил признать Фарукшина виновным лишь по одному эпизоду с передачей телефона Романову, переквалифицировав действия обвиняемого с части 3 на менее тяжкую часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В качестве наказания прокурор просил назначить следователю штраф.

Судья Шайдуллин вынес оправдательный приговор, и в минувшую пятницу с ним согласился Верховный суд Татарстана. «Правосудие восторжествовало! Слава Богу и профессионализму судей, которые дали верную квалификацию действиям моего подзащитного и заявлениям потерпевшего, который представил ситуацию так, как ему хотелось», — комментирует результат разбирательства Светлана Шабанова, адвокат Фарукшина.

Оправданный еще до приговора экс-следователь — адвокат Жевлаков на суд не приехал. Интересы оправданного представляли двое защитников.

«Считаем, состав преступления по статье 286 УК установлен в ходе судебного заседания. Но суд субъективно отнесся к этим доказательствам и незаконно оправдал Фарукшина. Просим отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение», — выступила в Верховном суде РТ представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова.

Ильсур Фарукшин и адвокат Тимур Сальмушев

Ее поддержал адвокат потерпевшего Тимур Сальмушев, называя приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Подать свою апелляционную жалобу Сальмушев и его доверитель в 10-дневный срок не успели. Обратились позже — со ссылкой на больничный Романова, но Альметьевский суд отказал в восстановлении пропущенного срока. Забегая вперед — Верховный суд РТ с этим отказом согласился.

Сам майор полиции Ильсур Фарукшин убеждал Верховный суд, что его оправдали законно. «Нахождение Богданова (экс-оперативника ФСБ) в кабинете следователя и передача им сотового телефона Романову сами по себе не образуют состав преступления. О том, что Романов не причастен к преступлению, не знал, о его непричастности мне стало известно позже», — заявил следователь.

Потерпевший-обвиняемый «оказывал активное противодействие следствию»

Адвокат Светлана Шабанова подчеркнула — в деле нет доказательств, что именно Фарукшин организовал встречу представителя потенциальной потерпевшей с задержанным в июне 2018 года, детали которой подробно установлены приговорами Альметьевского горсуда в отношении Фарукшина и Советского райсуда Казани в отношении Точиева.

Адвокат Ильдар Абдуллаев в свою очередь подчеркнул, что отнюдь не Фарукшин выступил инициатором уголовного преследования:

— Потерпевшие Казанбаева, Зайнуллина, Давыдова написали заявления в прокуратуру (осенью 2017 года), прокуратура перенаправила материалы в УВД Альметьевска, и когда Фарукшин материалы получил, у него уже были заявления и пояснения потерпевших, которые указывали, что Улитин (он же Романов) никакие денежные средства на оплату их квартир в строящемся доме не вносил.

На момент получения результатов проверки у Фарукшина были все основания для возбуждения дела, считает его защитник. Особенно с учетом того, что сам Романов на начальной стадии вообще никаких показаний не давал — молчал на допросах и очных ставках. «Тем самым оказывал активное противодействие следствию, что не позволило объективно установить оговор со стороны заявителей», — считает Абдуллаев.

Что до почерковедческой экспертизы, то первоначально ее назначил именно Фарукшин, отобрав образцы почерка интересующих лиц. Однако эксперты в Альметьевске посчитали — представленных образцов для исследования недостаточно. В итоге по тем же образцам экспертизу назначил уже следователь ГСУ МВД Татарстана и без проблем получил результат от сотрудников экспертно-криминалистического центра.

На момент получения результатов проверки у Фарукшина были все основания для возбуждения дела, считает его защитник

Верховный суд РТ посчитал альметьевский приговор законным и обоснованным. И согласился с выводами горсуда, что ни в обвинении по делу, ни в исследованных доказательствах нет конкретики в части действий обвиняемого, выходящих за пределы его полномочий. Зато установлено — Фарукшин просто не пресек действия постороннего лица по передаче мобильника фигуранту дела, и суд расценил это как бездействие, подчеркнув, что данный факт уже сам по себе исключает возможность привлечения к ответственности за действия, выходящие за пределы полномочий.

Не установлен, согласно приговору, и преступный умысел обвиняемого — в деле нет доказательств, что Фарукшин достоверно знал — по мобильнику бывшего опера с Романовым будет разговаривать не потенциальная потерпевшая, а ее знакомый Точиев, который будет требовать деньги. Напротив, тот бывший чекист Богданов в суде заявил, что не предупреждал об этом следователя, а в его кабинете оказался после общения с начальником следствия Жевлаковым, когда привез из Казани иные материалы против Романова.

К заявлениям самого Улитина-Романова, что следователь в сговоре с Точиевым и иными лицами был частью схемы вымогательства денег, суды двух инстанций отнеслись критически.