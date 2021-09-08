Ак Барс Банк разыграл образовательную карту

Ради дополнительной ликвидности опорный банк республики «подвинул» опорный банк мэрии Казани

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», с началом нового учебного года выпуск образовательных карт школьников всего Татарстана сосредоточили в одном банке. Если раньше карточки для учащихся 179 казанских школ обслуживались в близком к мэрии «Банке Казани», то с нового учебного года выпуском всех карт в республике занимается Ак Барс Банк. Подробнее о причинах «рокировки» сил и средств, ожидаемых результатах и бизнес-связях в системе, через которую распределяется бюджетная поддержка школьников и расходы родителей на питание, — в нашем материале.

Было два договора, остался один



Как выяснило «Реальное время», с сентября 2021 года в Казани выпуск образовательных карт школьников, введенных в обращение в 2014—2015 учебном году, делегирован Ак Барс Банку. Прежде в столице республики школьников обеспечивал специальным «пластиком» «Банк Казани», тогда как в районах республики выпуском занимался Ак Барс Банк.

«Образовательная карта» — это по сути электронный кошелек школьника, который изначально позиционировался как универсальный инструмент, предназначенный для оплаты школьного питания, проезда и одновременно играющий роль пропуска для входа в школу. Однако родители, которых опросило «Реальное время», сообщили, что функции пропуска на сегодня в школах, где учатся их дети, карта не выполняет. И ряд старшеклассников из числа тех, кто не хочет питаться в школьной столовой, вообще не пользуется этой картой. Однако большинство ее имеют.

Оператором проекта «Образовательная карта» в Казани с 2015 года выступает одноименное ООО. В ноябре 2019 года компания выиграла очередной тендер Департамента продовольствия и социального питания г. Казани стоимостью 98,5 млн рублей на право оказания услуг по внедрению и обслуживанию информационной системы «Образовательная карта», договор по которому заканчивается 31 декабря 2022 года. Это далеко не все деньги — средства на питание детей на эти карты (другие в школьных столовых просто не принимают!) скидывают родители.

«Образовательная карта» позиционировалась как универсальный инструмент для оплаты школьного питания, проезда, играющий роль и пропуска для входа в школу. Фото ekozlov.ru

— В рамках проекта «Образовательная карта» «Банком Казани» были заключены два договора: договор по выпуску-перевыпуску карт и договор информационно-технологического взаимодействия по переводам денежных средств, — пояснили «Реальному времени» в «Банке Казани». — По первому договору банк осуществлял печать и выдачу карт учащихся. Но в настоящее время по инициативе ООО «Образовательная карта» договор с банком расторгнут. В связи с расторжением данного договора банк карты, а также браслеты и брелоки (входящие в «Комплект школьника» и заменяющие карту, — прим. авт.) теперь не выпускает.

В «Банке Казани» уточнили, что с ООО «Образовательная карта» у кредитного учреждения остался действующий договор — он позволяет пополнять карты школьников через офисы и терминалы самообслуживания «Банка Казани».

Новое видение

— Переход образовательной карты в Ак Барс Банк связан с формированием нового видения в развитии проекта, — пояснили в Ак Барс Банке. — «Образовательная карта 2.0» — цифровой социальный проект Ак Барс Банка, призванный повысить качество услуг и упростить повседневные задачи родителей, связанные с организацией образовательного процесса детей.

Как рассказали в банке, проект «Образовательная карта 2.0» был реализован в 2020 году и вышел далеко за пределы первоначального проекта:

— В едином мобильном приложении он позволяет пользоваться практически всеми сервисами, необходимыми родителям школьников и дошкольников: безналичная оплата питания, контроль расходов и рациона ребенка, перемещений школьника, выданных в библиотеке книг, расписания уроков, домашних заданий, оценок, оплата транспорта, витрина дополнительного образования, обратная связь, мгновенные уведомления о событиях и прочее. «Образовательная карта 2.0» решает следующие задачи: контроль здоровья детей, успеваемости в школе, физического развития, безопасности и комфорта ребенка. Проект выполняет требования трех национальных проектов — цифровая экономика, образование, демография.

За 9 месяцев одного учебного года — с сентября по май — по выпущенным за год 17—17,5 тысячи карт протекал денежный поток минимум в 30 млн рублей. Фото kzn.ru

Сколько это будет в рублях

За маркетинговым пафосом формулировок Ак Барс Банк тактично умолчал о том, в чем бизнес и насколько увеличился объем выпуска школьных карт в рамках проекта после присоединения к нему Казани. Там лишь проинформировали «Реальное время» о том, что в банке на 1 сентября 2021 года обслуживается более 165 тысяч образовательных карт для школьников и учителей Татарстана. Большая часть из них, разумеется, в столице.

Чтобы оценить масштаб перемен и объем денежных потоков, которые теперь будут проходить через Ак Барс Банк, мы запросили «Банк Казани» об объеме выпускавшихся им школьных карт.

— В сентябре максимальное количество выпускаемых карт достигало уровня 5—5,5 тысячи карт, — сообщили нам в ответ. — Среднее количество выпуска в другие месяцы держалось порядка 1,5 тысячи в месяц.

С учетом того, что не все родители пополняют карты школьников, «Реальное время» прикинуло масштаб только гарантированного денежного потока перечисляемых на карту школьника с января 2020 года всем без исключения бюджетных льгот в размере 8 руб. в день. Получается, что за 9 месяцев одного учебного года — с сентября по май — по выпущенным за год 17—17,5 тысячи карт протекал денежный поток минимум в 30 млн рублей. А с учетом того, что картами пользуются ученики каждой параллели, эту сумму можно смело умножать как минимум на 10 — по количеству параллелей в школах.

Но важно понимать, что речь идет не о пользовании деньгами, а о движении денежных потоков. Директор ООО «Образовательная карта» Дамир Хуснутдинов в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул:

— К бюджетным деньгам мы отношения не имеем. Они поступают на карту, но мы с ними не соприкасаемся.

Зато очень даже соприкасается Ак Барс Банк — все движения происходят по его счетам. Тем временем Хуснутдинов заверил, что принципиально со сменой банка ничего в системе не поменялось:

— Просто карты, выпускавшиеся в «Банке Казани», будут теперь выпускаться в Ак Барс Банке. Для родителей не изменится ничего: как они пополняли счет, так и будут — через банкоматы, мобильные приложения и другими способами. Где-то при этом будут брать процент за комиссию, где-то нет — все как раньше.

Впрочем, изменения есть — на них уже обратили внимание родители школьников. В некоторых школах подключение к системе образовательных карт с нового учебного года превратилось из добровольного в обязательное. Дополнительные добровольно-обязательные сервисы (равно расходы родителей) почти наверняка уже разрабатываются в недрах Ак Барса. Налицо, что прежний бенефициар всей этой не очень конкурентной системы действовал тактичнее, чем новый.

Кто с кем связан

Переход права на выпуск школьных карт в Казани к Ак Барс Банку его представители официально объясняют желанием повысить качество услуг, но, судя по информации «Спарк-Интерфакс», карточки «забрали» у «Банка Казани» сразу после того, как главным бенефициаром ООО «Образовательная карта» в марте 2021 года стал Эдуард Шайдуллин — руководитель и совладелец аффилированных Ак Барс Банку компаний — ООО «Ак Барс лизинг», «Ак Барс цифровые решения», «Ак Барс Гарант», «Ипотечный партнер», «Ак Барс ипотека».

Сейчас Эдуарду Шайдуллину принадлежит 75 процентов доли в уставном капитале ООО «Образовательная карта», а до февраля 2021 года ровно такой же долей владел Александр Пронягин — бывший вице-президент «Банка Казани», который также успел поработать затем в должности директора по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка.

Что же касается самого ООО «Образовательная карта», то, по данным «Спарк-Интерфакс», это микропредприятие со среднесписочной численностью 9 работников и уставным капиталом в 10 тыс. рублей, закончило 2020 год с выручкой от продажи почти 25,7 млн рублей и чистой прибылью, превышающей 5,7 млн.