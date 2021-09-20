День в истории: заводы «КамТЗ» в Елабуге, памятник 1000-летия России и кругосветка Магеллана

Чем примечательна дата 20 сентября

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Сегодня, 20 сентября, в России — День рекрутера. В разные годы и столетия в этот день начался Великий раскол в Римско-католической церкви, Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие, Александр I учредил министерства вместо коллегий, в Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России», а в Петербурге — первую в стране консерваторию, во Франции стартовал первый Каннский кинофестиваль. Родились 20 сентября русский мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен, биолог-анатом, антрополог, врач, преподаватель Казанского университета Петр Лесгафт, английский писатель Сид Чаплин, выпускник Казанского университета, Нарком здравоохранения РСФСР, академик АМН и АПН СССР Николай Семашко, итальянская киноактриса и певица Софи Лорен. Умерли один из первых лидеров независимого Парагвая Хосе Гаспар Родригес де Франсия, один из 26 расстрелянных бакинских комиссаров, рабочий Казанского мыловаренного завода братьев Крестовниковых Иван Габишев, финский композитор Ян Сибелиус, первая леди СССР, супруга Михаила Горбачева — Раиса Горбачева, советский космонавт №2, Герой Советского Союза Герман Титов, российский актер, режиссер Сергей Бодров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Строительство заводов «КамТЗ» в Елабуге, открытие технопарка при КГЭУ

20 сентября 1984 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве в Елабуге масштабного комплекса заводов производственного объединения «Камский тракторный завод» (ПО «КамТЗ»). На заводе планировалось выпускать универсальные пропашные тракторы мощностью 150 лошадиных сил с использованием дизельных двигателей и прочей унификации с запущенным на полную мощность соседним комплексом заводов грузовых автомобилей и дизелей «КАМАЗ». Строить завод предполагалось вместе с жилыми домами, объектами социально-культурного, бытового и коммунального назначения. Стройка началась со строительства жилого дома. 26 октября экскаваторщик Лутфулла Ишмурзин вытащил первый ковш грунта под фундамент жилого дома, который был сдан 30 октября 1985-го. Подробнее о строительстве на Каме тракторного завода можно прочитать в материале «Реального времени».

Фото inkazan.ru

В 1984 году признали аварийным Кремлевский (Ленинский) мост, эксплуатируемый с 1957 года. Железобетонный трехпролетный Кремлевский транспортный мост имел длину 142 м и ширину около 25 м (ширина проезжей части 19,6 м). Еще в ходе строительства началась просадка левобережного устоя моста, а в 1984 году мост признали аварийным, после чего потребовалось укрепить основания опор.

В 2011 году президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту Габдулле Тукаю в Санкт-Петербурге в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область. Памятник Габдулле Тукаю был открыт в Санкт-Петербурге в 2006 году. Он стал подарком Татарстана северной столице. Сквер на углу Кронверкского проспекта и Зверинской улицы, где установлен памятник, расположен на территории бывшей татарской слободы.

Фото tatarstan.ru

20 сентября 2018 года на территории Казанского энергоуниверситета открылся технопарк на территории кампуса. Технопарк состоит из учебного класса ElektroSkills, центра управления учебным полигоном «Подстанция 110/10 кВ», учебных классов Evan Nibe и Danfoss и инжинирингового центра. На площадке также был запущен «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор».

Министерства вместо коллегий, первый монумент государству и первая консерватория

В 1802 году в России на основании Манифеста Александра I «Об учреждении министерств» вместо существовавших ранее коллегий были образованы восемь министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство получило «Наказ», то есть положение, которым определялись его задачи. Самым большим и многопрофильным стало Министерство внутренних дел. В основание новой системы вместо прежнего коллегиального начала была положена единоличная власть и ответственность: министр один управлял своим ведомством при помощи канцелярии и подчиненных ему учреждений, он один и должен был отвечать за все упущения в министерстве.

Фото историк.рф

20 сентября 1862 года в присутствии императора Александра II с семьей и свитой в Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России». Это первый монумент, посвященный непосредственно российскому государству. Первоначально памятный монумент предполагалось воздвигнуть в честь князя Рюрика. Однако после обсуждения этого проекта в Комитете министров в 1857 году появилось мнение, что памятник должен отображать все исторические этапы 1000-летия призвания Рюрика на княжение. Закладка памятника состоялась в мае 1861 года на кремлевской площади Новгорода, между Софийским собором и зданием присутственных мест. Монумент получился внушительным. Высота 15,7 м, диаметр гранитного постамента — 9 м, высота скульптурных групп — 3,7 м.

В тот же день в 1862 году в Петербурге открылась первая в России консерватория, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным заведением. Первым артистическим директором Консерватории стал Рубинштейн, которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника. Он же стал профессором по классу фортепиано. Профессорами были и другие выдающиеся музыканты. В первый год было принято 179 учеников. Первым выпускником по классу композиции стал П. И. Чайковский, который окончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Именам многих выпускников Петербургской консерватории суждено было войти и остаться в истории мировой культуры. В 1871 году на должность профессора одной из кафедр был приглашен Николай Римский-Корсаков.

Фото wikipedia.org

Путешествие Магеллана и первый Каннский фестиваль

В 1519 году мореплаватель Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие. Он отбыл из порта Санлукар во главе флотилии из пяти судов («Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория») по направлению к Рио-де-Жанейро. Он, как и Колумб, был сторонником идеи, что Земля круглая, следовательно, путешествие на запад приведет на восток. Путешествие Магеллана считается одним из величайших событий XVI века: отправившиеся на запад экспедиции, вернулись обратно с востока и доказали таким образом, что Земля имеет форму шара; впервые европейцы пересекли самый большой из океанов — Тихий, открыв проход из Атлантики. Кроме того, экспедиция выяснила, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думали Колумб и его современники, а океаны.

Фото wikipedia.org

20 сентября 1946 года состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, фестиваль должен был представлять альтернативу кинофестивалю Венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова, почетным председателем жюри был назначен Луи Люмьер (изобретатель кинематографа). И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Открытие состоялось после ее завершения. С 1946 года кинофестиваль проводится ежегодно, хотя в некоторые годы по различным причинам он отменялся. В 1951 году организаторы фестиваля изменили время его проведения — Каннский фестиваль стал проводиться весной. К концу шестидесятых кинофестиваль приобрел статус респектабельного фестиваля — с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой, что стало залогом развития и успеха следующих смотров.

В сентябре 2002-го в Афинах (Греция) под председательством мэра Димитриса Аврамопулоса начала работу Вторая Конференция мэров городов мира. Первая учредительная Конференция прошла в Париже в марте 2000 года. В Конференции в Афинах приняли участие руководители 80 крупнейших городов мира, в том числе мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, мэр Вашингтона Энтони Вильямс и московский мэр Юрий Лужков. Кроме мэров в Конференции участвовали представители ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций. Итогом работы стало подписание Афинской хартии Дипломатии городов и Афинской декларации об олимпийской солидарности городов мира, нацеленных на продвижение и укрепление сотрудничества между ними. И в заключение функции председателя Конференции были переданы мэру Москвы Юрию Лужкову. Москва выступила организатором 3-й международной конференции мэров крупнейших городов мира, которая прошла в сентябре 2004 года.

