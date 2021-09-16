День в истории: факультет шариата в Казани, теракт в Волгодонске и охрана озонового слоя

Чем примечательна дата 16 сентября

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 16 сентября, дата, богатая многими событиями. В разные годы и столетия в этот день русские войска одержали победу в Куликовской битве, в США впервые использовали большую печать правительства, Мексика провозгласила независимость и начала освободительную войну, впервые в истории мореплавания русский исследователь Арктики Борис Вилькицкий прошел сквозным рейдом путь из Владивостока в Архангельск, в Советском Союзе учредили Орден Красного Знамени, в Москве основали Центральный театр кукол (ныне им. С. В. Образцова), в Монреале подписали протокол о защите озонового слоя Земли, а в Волгодонске произошел теракт, в результате которого погибли 19 человек. Родились в эту дату английский король Генрих V, русский полководец Михаил Кутузов, немецкий физиолог и биохимик Альбрехт Коссель, заслуженный деятель искусств ТАССР Михаил Юдин, татарский писатель, лауреат премии имени Г. Тукая Атилла Расих, американский гитарист, «король блюза» Райли Би Кинг (Би Би Кинг). Умерли идеолог образовательной доктрины России Сергей Уваров, немецкий физик, первым использовавший ртуть в термометре, Габриель Даниель Фаренгейт, летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец, американский продюсер анимационного кино, известный благодаря мультсериалу «Том и Джерри», Фред Куимби. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Шариатский факультет и сотрудничество с Дагестаном и Тверской областью



16 сентября 1998 года в Галеевской мечети в Казани состоялось официальное открытие шариатского факультета Российского Исламского университета. На тот момент вуз базировался в стенах мусульманского храма. В церемонии открытия приняли участие представители духовенства, городских властей, общественных организаций и научной интеллигенции. Первыми студентами факультета шариата стали 23 человека из Татарстана, соседних областей и республик.

Фото tatarstan.ru

В 2011 году в рамках Х международного инвестиционного форума в Сочи Татарстан и Дагестан подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Президент республики Рустам Минниханов отметил, что Дагестан — один из крупнейших регионов России, многоконфессиональный, как и Татарстан. Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов подчеркнул важность подписанного соглашения, добавив, что Татарстан — один из лидеров среди российских регионов, который прошел хороший путь по формированию высокотехнологичной промышленности. Также на форуме было подписано соглашение между Татарстаном и Тверской областью о правовом, торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.



В 2014 году в ГТРК «Корстон-Казань» состоялось открытие VIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Съезд собрал на своей площадке около 3 тысяч ведущих российских и международных специалистов в области медицины.



Фото wikipedia.org

Создание театра кукол имени С. В. Образцова, теракт в Волгодонске

16 сентября 1915 года впервые в истории мореплавания сквозным рейдом был пройден путь из Владивостока в Архангельск. В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года. Переход проходил в сложных гидрометеорологических, навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра. Под руководством Вилькицкого моряки и специалисты-гидрографы продолжали вести исследовательские работы. Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на Запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск. Так завершился первый в истории мореплавания сквозной рейд в западном направлении по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск.

В 1931 году в Москве создали Государственный академический Центральный театр кукол. Его возглавил выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Владимирович Образцов, именем которого сегодня называется этот театр. Ни скудность материальных средств, ни отсутствие собственной сценической площадки не помешали творческим экспериментам небольшого коллектива из 12 человек. Зрители ежегодно знакомились с двумя-тремя новыми постановками молодого театра. Настоящей премьерой театра кукол 17 апреля 1932 года стал спектакль «Джим и Доллар» по пьесе, специально написанной для труппы писателем Андреем Глобой. Так театр начал поиски своего репертуара, создавая оригинальные конструкции кукол и сценического оформления, свободно варьируя стилистику спектаклей. Все спектакли 1930-х годов ставились для детей. В 1940 году был поставлен первый спектакль для взрослых — «Волшебная лампа Алладина», где впервые применили тростевые куклы. За десятки лет Центральный театр кукол превратился в крупный мировой кукольный центр, с самой полной и единственной в России библиотекой о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол всех известных систем от античности до наших дней.

Фото um.mos.ru

16 сентября 1999 года произошел теракт в Волгодонске. Рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Взрыв произошел утром — в 5 часов 57 минут. Жители дома, возле которого произошел теракт, практически все находились в квартирах. Из завалов было извлечено 18 погибших (в том числе двое детей), один человек погиб в больнице, 89 человек госпитализировали. Всего взрывом было повреждено 39 домов, а также отделение милиции, две школы, детский сад, библиотека. Пострадавшими признали 1045 человек. Мощность взрывного устройства составила около 850—1850 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной была разрушена фасадная часть в двух блок-секциях дома, обрушилась часть перекрытий, были повреждены лестничные проемы. Взрыв было слышно практически во всех частях города. Террористический акт в Волгодонске был частью серии терактов, осуществленных в российских городах 4—16 сентября 1999 года.

«Большая печать» США, открытие озера Ньяса, день охраны озонового слоя

16 сентября 1782 года в США впервые использовали «Большую печать» правительства. С ее помощью проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. Печать была необычна тем, что имела две стороны. Аверс с гербом (распростерший крылья белоголовый орлан) используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком (пирамида, олицетворяющая прочность государства) — в качестве собственно печати не применяется, но его изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту. Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

Фото wikipedia.org

В 1859 году шотландский миссионер и путешественник Давид Ливингстон в ходе экспедиции по изучению территорий Центральной и Южной Африки открыл озеро Ньяса. В эту экспедицию он отправился в марте 1958-го вместе с братом, женой и сыном. Путешествовать вверх по Замбези на пароходе оказалось невозможным, препятствием стали пороги Кебрабасса, не замеченные Ливингстоном во время его предыдущего путешествия. Вместо исследования верхнего течения Замбези Ливингстон решил подняться по ее северному притоку Шире. Местные жители рассказали, что Шире вытекает из огромного озера, которое даже на быстрой лодке можно пересечь лишь за полтора дня. На Шире экспедиции снова воспрепятствовали водопады, которые Ливингстон назвал в честь президента Географического общества Мерчисона, опередившего миссионера в разграничении бассейнов Конго и Замбези (ныне — водопады Холомбидзо). В апреле Ливингстон добрался до бессточного озера Ширва (Чилва), однако это было не то озеро, о котором говорили туземцы, но за неимением провизии экспедиция должна была вернуться назад. Однако через четыре месяца Ливингстон снова отправился к верховьям Шире. 16 сентября 1859 года, перейдя покрытое лесом плоскогорье, экспедиция достигла южного берега окруженного горами озера Ньяса.

16 сентября 1987 года в Монреале (Канада) подписали Протокол об озоноразрушающих веществах. Он вступил в силу 1 января 1989 года. После этого последовала первая встреча в Хельсинки в мае 1989 года. С тех пор протокол подвергался пересмотру семь раз: в 1990 (Лондон), 1991 (Найроби), 1992 (Копенгаген), 1993 (Бангкок), 1995 (Вена), 1997 (Монреаль) и 1999 (Пекин). Если страны, подписавшие протокол, будут его придерживаться и в будущем, то можно надеяться на восстановление озонового слоя к 2050 году. 16 сентября объявили Международным днем охраны озонового слоя.