Банк ВТБ в Татарстане: поддержка бизнеса, комфортная ипотека, смягчение условий по автокредитам

За первое полугодие 2021 года банк ВТБ в Татарстане продемонстрировал рост по всем показателям

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ

За первые 6 месяцев 2021 года кредитный портфель ВТБ в республике превысил 208 млрд рублей. Об этом заявила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина, подводя итоги работы банка в республике. Показатели уверенно растут, а банк активно переводит обслуживание клиентов в цифровые каналы и шире развивает свои сопутствующие экосистемы. Подробности — в репортаже «Реального времени» с пресс-конференции ВТБ.

Только цифры



В первом полугодии 2021 года пандемические угрозы отошли на второй план, Татарстан вместе со всей Россией возвращался к обычной деятельности. Банковская сфера показала уверенный рост. На днях ВТБ в Татарстане отчитывался об итогах первого полугодия 2021 года. Озвученные руководителем банка на пресс-мероприятии цифры и факты демонстрируют рост бизнеса по всем направлениям и результаты цифровой трансформации, реализуемой в компании.

Общий кредитный портфель банка в республике вырос на 14% — до 208,7 млрд рублей.

— до Совокупный портфель привлеченных средств вырос на 9% — до 196,4 млрд рублей.

— до ВТБ в Татарстане активно участвует в программе финансирования жилищного строительства: к настоящему моменту с помощью эскроу-счетов профинансированы 20 объектов в Татарстане общей площадью более 300 тысяч квадратных метров на сумму более 11 млрд рублей.

объектов в Татарстане общей площадью более квадратных метров на сумму более рублей. Всего 25 минут уходит в отделении банка на то, чтобы открыть расчетный счет для ИП и ООО.

уходит в отделении банка на то, чтобы открыть расчетный счет для ИП и ООО. 1100 компаний пришли на корпоративное обслуживание в ВТБ за первое полугодие 2021 года.

пришли на корпоративное обслуживание в ВТБ за первое полугодие 2021 года. 9 тысяч предпринимателей в Татарстане за полгода стали пользователями информационно-образовательного портала «Ближе к делу».

в Татарстане за полгода стали пользователями информационно-образовательного портала «Ближе к делу». К сегодняшнему дню 60% операций в офисах ВТБ в Татарстане проходят с помощью технологии цифрового подписания документов: банк постепенно уходит от использования бумаги, переходя к более современным, быстрым и экологичным технологиям.

в офисах ВТБ в Татарстане проходят с помощью технологии цифрового подписания документов: банк постепенно уходит от использования бумаги, переходя к более современным, быстрым и экологичным технологиям. «Умные» офисы нового формата, которые открываются в республике, работают эффективнее стандартных на 40%: здесь внедряются современные стандарты обслуживания в максимально комфортном для клиента формате.

Ключевой финансовый партнер для бизнеса республики

Корпоративное направление ВТБ в Татарстане показывает наибольший рост. Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос с начала года на 21% — его объем составляет 87,5 млрд рублей. Значительнее всего — почти на треть — прирос портфель кредитов крупного бизнеса, на 1 июля он составил 44,6 млрд рублей. Портфель сегмента СМБ увеличился 12%, до 42,8 млрд рублей.

Банк активно работает по программам господдержки бизнеса. Сегодня по этому показателю ВТБ — один из крупнейших кредиторов, выдающих заемные средства по льготным ставкам. Так, по итогам первого полугодия 2021 года портфель кредитов по госпрограммам, выданных банком в Татарстане, вырос до 30 млрд рублей. 12,6 из них выдано малым и средним предприятиям по программе Минэкономразвития РФ. 9,9 млрд от ВТБ получили предприятия агропромышленного комплекса (программа Минсельхоза РФ).

В рамках процесса цифровой трансформации ВТБ создает максимально комфортные сервисы для малого и среднего бизнеса: продукты регулярно обновляются, все больше сервисов уходит в цифру. А еще существенно ускорилась процедура открытия расчетного счета для бизнеса: сейчас для ИП и ООО с единоличным исполняющим органом этот процесс занимает максимум 25 минут. При этом зарезервировать счет можно заранее на сайте банка — реквизиты предприниматель получит практически мгновенно.

Полезные материалы помогут эффективно вести бизнес, ориентироваться в трендах и технологиях работы. Скриншот со страницы портала kdelu.vtb.ru

А на портале «Ближе к делу» (kdelu.vtb.ru) можно каждый день читать или просматривать полезные материалы, которые помогут эффективно вести бизнес, ориентироваться в трендах и технологиях работы и оперативно узнавать о том, как изменяются законы в области предпринимательства.

Условия по автокредитам становятся комфортнее

Розничный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане вырос за 6 месяцев на 10%, его объем на 1 июля превысил 121,3 млрд рублей. Татарстанцам выдано 30 тысяч займов на сумму 32 млрд рублей, что на 39% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Большая часть из них — 21 тыс. штук на 14,2 млрд рублей — кредиты наличными. Их продажи выросли по сравнению с первым полугодием 2020 года почти вдвое.

По направлению автокредитования за первые шесть месяцев ВТБ выдал 1,9 тысячи кредитов на 1,6 млрд рублей. По сравнению с карантинным первым полугодием 2020-го это почти на четверть больше по количеству и на 78% — по объему. Руководитель ВТБ отметила, что недавно банк увеличил срок кредита на новые автомобили. Если до сих пор его можно было оформить на 5 лет, то теперь максимальный срок кредита увеличивается до 7 лет. Таким образом, платежная нагрузка на заемщика становится меньше.

Татарстанцам выдано 30 тысяч займов на сумму 32 млрд рублей, что на 39% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Большая часть из них — 21 тыс. штук на 14,2 млрд рублей — кредиты наличными.

Ипотека по госпрограмме и без нее

За первые шесть месяцев года татарстанцы оформили в ВТБ 6,5 тысячи ипотечных кредитов на 16,2 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2020-м.

Минувший год прошел под знаком льготной ипотеки на жилье в новостройках. Конечно, это повлияло на спрос на жилищные кредиты в банках. Однако по статистике ВТБ наибольший объем ипотечного кредитования все же приходится на «вторичку»: 2,9 тысячи займов на 7,4 млрд рублей. Еще 1,4 тысячи кредитов татарстанцы взяли в ВТБ на строящееся жилье (4,6 млрд), и 2 тысячи займов на 4,2 млрд были рефинансированы.

По программе ипотеки с господдержкой за все время ее действия в Татарстане банк выдал 4,3 тысячи кредитов на 12 млрд рублей. А по программе семейной ипотеки с господдержкой за минувшие полгода уже оформлены 268 кредитов на 883 млн рублей. ВТБ первым из российских банков начал принимать заявки по новым условиям этой программы: теперь льготные займы доступны для семей с одним ребенком (родившимся начиная с 1 января 2018 года), а ставка по кредиту или по рефинансированию ипотеки другого банка начинается с 5%.

Но и для тех татарстанцев, кто не подпадает под льготные условия кредитования, ВТБ предлагает партнерские программы с региональными застройщиками, в рамках которых ставка по ипотеке может снижаться до 0,1% годовых.

Марьям Давлетшина. Фото предоставлено пресс-службой банка ВТБ в Татарстане

Руководитель банка обратила внимание на важный момент: возможность оформления цифровой ипотеки. Уже больше года назад ВТБ реализовал возможность проведения ипотечных сделок на «первичку» на 100% дистанционно. А сейчас идет работа над моделью цифровой покупки недвижимости на вторичном рынке.



Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева