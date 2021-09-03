Курс на очистку воды: АО «ТГК-16» представило проекты на нефтегазохимическом форуме

На площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо» прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году он приурочен к Году науки и технологий. По традиции свои проекты в рамках Международной специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия» представило АО «ТГК-16». Энергетики поделились результатами технического перевооружения с внедрением инновационного водоподготовительного оборудования на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Более 5 000 человек со всего мира

Именно столько участников в офлайн- и онлайн-формате собрались в этом году на площадке форума. США, Канада, Франция, Италия, Германия, Дания, Ирландия, Нидерланды — география участников впечатляет. Свои стенды на выставке представили более 150 предприятий России.

«У нас в связи с пандемией есть большая необходимость в подобном офлайн-формате встреч», — отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Фото: Ринат Назметдинов

— У нас в связи с пандемией есть большая необходимость в подобном офлайн-формате встреч. Огромное количество наших партнеров находит время, чтобы принять участие в данном событии. Будет много интересных тем, связанных с новыми вызовами. Эти обсуждения и круглые столы будут полезны и интересны всем участникам форума, — отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Старт форуму, нажав символическую кнопку, Рустам Минниханов дал в компании министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева, заместителя главы Минпромторга России Михаила Иванова и остальных гостей.

«У вас очень хорошие показатели с точки зрения экономики»

После церемонии открытия гости форума осмотрели стенды участников специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия».

На стенде АО «ТГК-16» делегацию встретил генеральный директор предприятия Эдуард Галеев. Он рассказал о технологиях, которые применяются на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) для повышения эффективности станции. Михаила Иванова заинтересовала интеграция ТЭЦ с промышленными предприятиями города. «У вас очень хорошие позиции с точки зрения экономики», — отметил замминистра.

АО «ТГК-16» представило результаты технического перевооружения с внедрением инновационного водоподготовительного оборудования на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Фото: Ринат Назметдинов

Более подробно Эдуард Галеев остановился на проектах технического перевооружения водоподготовительного оборудования двух химических цехов станции. Отпуск тепла от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на нужды промышленного сектора Нижнекамска за последние 10 лет увеличился на 42%, что в свою очередь потребовало соразмерного увеличения выработки химически обессоленной воды для выработки пара, являющегося основным теплоносителем станции. Руководством компании было принято своевременное решение по модернизации водоподготовительного оборудования с внедрением высокоэффективных экологичных технологий водоподготовки. Суммарная номинальная мощность установок, введенных в эксплуатацию по итогам реализации проектов, составила 600 тонн/час, тем самым значительно была увеличена общая мощность химических цехов станции.

Одним из уникальных образцов отечественной промышленной водоподготовки, внедренных на Нижнекамской ТЭЦ(ПТК-1), стал высокоскоростной осветлитель «Пульсар» производства АО «НПК Медиана — Фильтр». «Он очищает воду от взвешенных частиц и прочих примесей, которые неизбежно содержатся в речной воде. Это позволяет повысить качество стадии осветления — предварительной очистки воды — и всего технологического процесса водоподготовки в целом», — отметил глава энергопредприятия.

Одним из уникальных образцов отечественной промышленной водоподготовки, внедренных на Нижнекамской ТЭЦ(ПТК-1), стал высокоскоростной осветлитель «Пульсар». Фото: Роман Хасаев

По его словам, выбор в пользу именно этой установки был сделан по нескольким причинам. Во-первых, из-за его ультракомпактного размера по сравнению с традиционными осветлителями. Рабочая масса высокоскоростного осветлителя «Пульсар», работающего по принципу балластной коагуляции, интенсифицированной микропеском, в 6 раз меньше традиционных осветлителей сравнимой производительности. Во-вторых, из-за высокой степени автоматизации и маневренности, что позволяет оборудованию выходить на свой рабочий режим в течение 5—10 минут. В-третьих, из-за способности оборудования эффективно работать на широкой номенклатуре отечественных коагулянтов и флокулянтов. И, в-четвертых, из-за малых затрат на собственные нужды установки. За последние годы на станции в химическом цехе №1 внедрили два таких осветлителя, осветленная вода после которых направляется на новые противоточные ионообменные фильтры, работающие с использованием технологии «зажатого» слоя.

Второй проект, который представило АО «ТГК-16», — это внедрение водоподготовительной установки в химическом цехе №2 на основе экологичных мембранных технологий очистки воды. На рубеже 2019/2020 годов была введена в эксплуатацию уникальная технологическая схема подготовки воды с использованием передовых образцов крупнейших мировых изготовителей оборудования в области водоподготовки. «Это теперь Mercedes среди химцехов, — презентовал Эдуард Галеев макет новой установки гостям выставки. — Благодаря такой модернизации мы снизили себестоимость химически обессоленной воды на 43,4%, минерализацию стока — в 2,5 раза, при этом обеспечив собственные нужды установки на уровне не более 22%. Это хороший эффект».

«Это теперь Mercedes среди химцехов», — презентовал Эдуард Галеев макет новой установки. Фото: Ринат Назметдинов

Особенность этой схемы — сочетание в себе разных технологий для выработки химически обессоленной воды. Высокая степень очистки достигается благодаря мембранным модулям. «Сейчас достигнутые показатели качества обессоленной воды на станции в два раза лучше норм, определенных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, и способны удовлетворить запросам самых требовательных к качеству используемых сред изготовителей теплогенерирующего оборудования. А это значит, в оборудование поступает чистая вода, оно загрязняется меньше, соответственно, срок его эксплуатации повышается», — пояснил Эдуард Галеев.

Энергетики в вопросе очистки воды не планируют останавливаться на достигнутом. Сейчас на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) проводятся опытно-промышленные испытания высокоскоростного осветлителя «Аквафлок» производства АО «НПК Медиана — Фильтр». Он призван вывести на качественно новый уровень процесс известкования с коагуляцией.

Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Ежегодно участниками выставок и деловых мероприятий в рамках форума становятся представители федеральных органов власти, делегации регионов России, представители стран ближнего зарубежья, российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году форум объединил четыре важнейшие отраслевые выставки, в числе которых 28-я международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия», 15-я специализированная выставка «Экотехнологии и оборудование XXI века», 11-я специализированная выставка «Geo-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография», 7-я международная специализированная выставка «Интерпластика. Казань».

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