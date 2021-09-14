Не урвать прибыль, а поделиться ею: учимся инвестировать в соответствии с нормами Шариата

Ислам проникает во все сферы жизни мусульман, включая финансово-экономическую деятельность. К примеру, мусульманам запрещено давать деньги под проценты как своему ближнему, так и любой организации. Согласно канонам Ислама, нужно быть щедрым к людям и ни в коем случае не использовать тяжелое финансовое положение должника для собственного обогащения. Запрет получения ссудных процентов распространяется и на вклады. Даже открытие банковского счета до востребования под 0,01% уже считается ростовщичеством, а значит недопустимым для истинно верующего мусульманина. Как же в таком случае копить на крупные покупки вроде квартиры или авто? И как спасти сбережения от инфляции? Решением для миллионов мусульман являются специальные финансовые инструменты.

Инвестиционные инструменты в исламе

Объем активов исламской экономики составляет порядка $2,9 трлн., а к 2024 году должен увеличиться до $3,7 трлн. Такой прогноз на Международном экономическом саммите «Россия — исламский мир: KazanSummit» озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сохранять и преумножать свое состояние правоверным во всем мире помогают инструменты «халяльного», то есть дозволенного с точки зрения норм шариата инвестирования.

Инвестирование по-мусульмански не одно десятилетие практикуется на Ближнем Востоке и в странах Азии. С начала 2000-х годов такие методы инвестирования начали внедряться в России. Первые несколько попыток не увенчались успехом, хотя за ними стояли крупные банки страны и восточного мира.

Халяльное инвестирование в Татарстане

По-настоящему успешным проектом в этой сфере стал Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) рыночных финансовых инструментов «Лалэ», созданный в 2019 году в Татарстане. Республика Татарстан давно выстроила доверительный диалог с исламскими бизнес-партнерами и, открывая совместные предприятия с ними, строго придерживается установленных религией экономических правил.

Флагман финансового рынка региона ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» не случайно назвал свой паевой инвестиционный фонд «Лалэ». Именно так на многих тюркских языках называется тюльпан, цветок, который почитается мусульманами.

Начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал» Руслан Халиуллин, имеющий высшее религиозное образование, участвовал в разработке халяльной методики инвестирования в ценные бумаги

Состав активов фонда — акции, удовлетворяющие методике инвестирования, исключающей приобретение акций компаний, деятельность которых не соответствует канонам ислама. За соответствием всех операций ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Лалэ» халяльным критериям следит Наблюдательный комитет (шариатский контролер) от Духовного управления мусульман республики Татарстан (ДУМ РТ). Совместно с управляющей компанией наблюдатели отслеживают не только текущее положение компаний, нуждающихся в инвестициях, но и их планы развития. Так, если появится информация о том, что партнер фонда собирается производить алкоголь или заниматься другой запрещенной исламом деятельностью, его финансирование будет прекращено. Таким образом, все владельцы паев фонда могут быть уверены в том, что их денежные средства будут направлены только в разрешенные исламом финансовые инструменты.

Начать свой путь в исламском инвестировании легко: достаточно открыть брокерский счет в АК БАРС Финанс*, а следующим шагом подать поручение на покупку инвестиционных паев ОПИФа рыночных финансовых инструментов «Лалэ». Если у Вас высокий уровень финансовой грамотности, то может осуществлять через тот же брокерский счет инвестиции в акции самостоятельно. Открытие инвестиционного счета и покупку паев можно выполнить как в офисе ПАО «АК БАРС» БАНК, так и онлайн через сайт АО ИК «АК БАРС» Финанс или используя мобильное приложение АК БАРС Онлайн, если Вы уже являетесь клиентом ПАО «АК БАРС» БАНК.

Инвестиции в цифрах

Благие деяния вознаграждаются, возможно поэтому исламские ПИФы нередко показывают более высокую прибыльность, чем их конкуренты. Так, историческая доходность инвестиций в фонд «Лалэ» за 6 месяцев (по состоянию на 26 августа 2021 года) составила 10,49%**. Целевая доходность инвестиций в фонд за 1 год находится также на высокой отметке в 15-20%.

Стабильный рост и надежность вложений обеспечивается несколькими факторами. В числе основных — это заслуга опытных экспертов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», отлично разбирающихся в рынке исламского инвестирования, а также широкая отраслевая диверсификация, позволяющая компенсировать падение активов в одном секторе экономики за счет подъема в другом.

На данный момент свыше 40% средств фонда направляются на развитие предприятий нефтегазовой отрасли, порядка 30% — в электроэнергетику, от 6% — в ИТ и телекоммуникации и т.д. Инвестиционные паи в любой момент можно как приобрести, так и погасить.

Из первых уст

На первый взгляд, мусульмане имеют возможность пользоваться ограниченным инструментарием в инвестировании. С другой стороны, миллионы верующих мусульман выработали общие правила экономического поведения, позволяющие осуществлять наиболее честные, надежные и, зачастую, высокодоходные финансовые операции.

Чтобы лучше разобраться в теме, желательно начинать с истоков. В частности, узнать, как формировалось отношение к деньгам у мусульман и как поэтапно появлялись современные инвестиционные халяль-варианты. Изучив эти основы, гораздо легче понять, какая инвестиционная стратегия уместна в зависимости от целей конкретного частного инвестора.

16 сентября в формате интервью известный инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман будет беседовать с ключевыми экспертами по халяльному инвестированию

Ответы на вопросы финансирования по-мусульмански все желающие найдут 16 сентября 2021 на специальном онлайн-мероприятии «Исламские финансы» от АО ИК «АК БАРС ФИНАНС». В формате интервью известный инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман будет беседовать с ключевыми экспертами по халяльному инвестированию. Своей экспертизой с участниками поделятся генеральный директор исламской финансовой компании «ЛяРиба-Финанс» Мурад Алискеров и начальник управления этических финансовых инструментов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» Руслан Халиуллин.

Мурад Алискеров с 2007 года развивал сектор Исламского банкинга в одном из крупных российских банков, далее под его началом был открыт банковский офис, оказывающий услуги в полном соответствии с нормами шариата. А в начале 2011 года он основал компанию «ЛяРиба-Финанс», руководителем которой является по сегодняшний день.

Своей экспертизой с участниками поделятся генеральный директор исламской финансовой компании «ЛяРиба-Финанс» Мурад Алискеров

Руслан Халиуллин имеет два высших образования: первое — финансово-экономическое КФЭИ, второе — религиозное РИИ. Он участвовал в разработке халяльной методики инвестирования в ценные бумаги, с апреля 2019 года руководит направлением исламских финансовых продуктов ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

В течение полутора часов экспертами будут разобраны как типовые ситуации, так и частные вопросы, заданные слушателями, действующими и потенциальными инвесторами ОПИФ «ЛАЛЭ». Для того, чтобы принять участие в мероприятии, достаточно пройти регистрацию по ссылке. Заполнение формы займет не более пары минут: достаточно указать имя, номер телефона. Здесь же можно задать свой вопрос экспертам.

* Данные услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства по данным продуктам не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

**Историческая доходность не гарантирует достижения доходности в будущем.

Возрастное ограничение мероприятия 18+

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Ильгиза Насибуллина