День в истории: Казанское худучилище, выпуск «копейки» и ядерные испытания в Северной Корее

Чем примечательна дата 9 сентября

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Сегодня, 9 сентября, в мире День красоты, в России профессиональные праздники отмечают дизайнеры-графики и тестировщики. В разные годы и столетия в этот день Объединенные колонии Америки переименовали в США, русская эскадра под командованием Федора Ушакова победила турков, открылась Казанская художественное школа, в Петербурге утвердили устав Русского военно-исторического общества, Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю», было основано издательство «Детская литература», начался серийный выпуск знаменитой «копейки», в результате теракта в Москве был взорван жилой дом по улице Гурьянова, КНДР провела ядерные испытания. Родились 9 сентября римский император Аврелиан, известный французский политик — кардинал Ришелье, шведский кораблестроитель Фредрик Чапман, итальянский физик Луиджи Гальвани, декабрист Сергей Трубецкой, русский писатель Лев Толстой, советский поэт Борис Заходер, Народная артистка РСФСР, актриса Надежда Румянцева. Умерли французский живописец Анри де Тулуз-Лотрек, русская поэтесса Зинаида Гиппиус, советский конструктор авиадвигателей Владимир Климов, китайский политический деятель Мао Цзэдун, дважды Герой Советского Союза Алексей Федоров, русский священник, богослов Александр Мень. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казанское художественное училище и госнаграда для Гузель Яхиной

9 сентября 1895 года по ходатайству Казанского губернского земства и Казанской городской думы с разрешения президента Императорской академии художеств великого князя Владимира Александровича была открыта Казанская художественная школа. Это была первая в системе средних специальных художественных учебных заведений, подведомственных академии художеств, школа. Наиболее подготовленные ее выпускники продолжали обучение в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Во второй половине 1920-х годов техникум был объединен с другими образовательными учреждениями Казани. В 1926 году он получает название Казанский художественно-педагогический техникум. В 1935 году из Татарского техникума искусств был выделен Татарский художественный техникум, получивший название Казанское художественное училище. В 2006 году учебному заведению было присвоено имя художника Николая Ивановича Фешина.

Фото: Максим Платонов

9 сентября 2010 года в здании Центрального государственного архива историко-политической документации РТ прошло торжество, посвященное 85-летию выхода в свет первого номера журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков». 320-страничное издание выпускается тиражом 1 500 экземпляров и выписывается Министерством культуры РТ для распространения в библиотеках.

9 сентября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области культуры. Награду из рук главы российского кабмина получила и татарстанская писательница Гузель Яхина. Также ей полагалось 2 млн рублей за роман «Зулейха открывает глаза». «Благодаря таким людям, как вы, происходит взаимообогащение культур народов нашей страны. Президент сказал, что сила России — в ее многонациональности. Дополню, что в этом и величие нашей культуры», — сказал на церемонии Мишустин.



Фото: government.ru

Основание «ДЕТГИЗа», устав Русского военно-исторического общества

9 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова победила турков в сражении у мыса Тендра. Бой проходил 8—9 сентября. В двухдневном морском сражении противник потерпел сокрушительное поражение, потеряв два линейных корабля, бригантину, лансон и плавбатарею. На пути к Босфору из-за повреждений затонули еще один 74-пушечный корабль и несколько мелких судов.

9 сентября 1907 года в Петербурге был утвержден устав Русского военно-исторического общества. В конце сентября император Николай II принял пост почетного председателя общества и разрешил ему именоваться Императорским (ИРВО). Целью общества являлось изучение военно-исторического прошлого русского народа во всех его проявлениях, а деятельность заключалась в исследовании древних русских крепостей, полей древних битв, издании архивного материала, охране и реставрации памятников военной истории. Заседания проходили в здании Артиллерийского музея (ныне Военно-исторический музей).

Фото rvio.histrf.ru

Постановлением ЦК ВКП(б) от 9 сентября 1933 года «Об издательстве детской литературы» было организовано детское государственное издательство — «ДЕТГИЗ». Издательство было создано сразу в двух городах — в Москве и Ленинграде. За первые полгода в «ДЕТГИЗе» вышло 168 книг общим тиражом почти 8 млн экземпляров. В 1991 году издательство разделилось. Московское отделение стало называться «Детская литература», а Петербургское — «Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей».

9 сентября 1970 года начался серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101 — «Жигули», названного в народе «копейкой». Машина быстро стала одной из самых распространенных в Советском Союзе. ВАЗ-2101 был лицензионной копией иностранной модели ФИАТ-124. Этот легковой заднеприводный автомобиль был доработан и адаптирован и стал самой долговечной машиной советского времени. Капитальный ремонт «Жигулям» требовался только после того, как они проходили расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда «копейку» не ремонтировали и по 20 лет, хотя на спидометре было от 300 тысяч километров. С 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод выпустил 2 млн 703 тысячи автомобилей ВАЗ-2101.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

9 сентября 2020 года в Екатеринбурге гарнизонный военный суд вынес решение по делу о создании ячейки запрещенного в России движения АУЕ. Виновными признаны три человека: бывшие военные Николай Бабарика и Артем Зуев, а также Наталья Бабарика, жена главного фигуранта. Это первый приговор за создание сообщества запрещенного движения АУЕ в России. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима. Его товарища приговорили к 3 годам и 9 месяцам, а жену к 4 годам условно.



США, Штутгарт и ядерные испытания

9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки — Соединенные Штаты Америки (вместо названия Объединенные колонии, принятого конгрессом 7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики принял открытые формы. К весне 1776 года большинство американских колоний высказались за независимость от метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки Декларации независимости, а в июле 1776 года она была принята на Континентальном конгрессе.

Фото wikipedia.org

9 сентября 1893 года основан футбольный клуб «Штутгарт». Сначала это была студенческая регбийная команда. Лишь спустя почти 20 лет в 1912 году клуб начал заниматься футболом. Спортивная ассоциация Штутгарта, в которую входит футбольный клуб, на сегодняшний день насчитывает более 40 тыс. членов. Но широкую известность ассоциация получила именно благодаря спортивным достижениям футбольной команды, которая пять раз становилась чемпионом Германии и трижды выигрывала национальный кубок.

9 сентября 1991 года на сессии Шурои Оли Республики Таджикистан (Верховного Совета Республики Таджикистан) было принято постановление и заявление «О государственной независимости Республики Таджикистан».

9 сентября 2016 года КНДР провела ядерные испытания в честь 68-летия образования страны. Сообщение подтвердили Япония и Южная Корея. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга рассказал, что совбез проанализировал информацию о сейсмической активности в регионе. «Мы изучили данные о сейсмическом событии и поступившую информацию и в результате пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание», — сказал он.