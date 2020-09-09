Мишустин вручил правительственную премию Гузель Яхиной

В среду, 9 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области культуры. Награду из рук главы российского кабмина получила и писательница Гузель Яхина.

Она получила 2 млн рублей за роман «Зулейха открывает глаза».

«Благодаря таким людям, как вы, происходит взаимообогащение культур народов нашей страны. Президент сказал, что сила России — в ее многонациональности. Дополню, что в этом и величие нашей культуры», — сказал сегодня на церемонии Мишустин.

Он подчеркнул, что многие работы, отмеченные премией, вызвали широкий общественный резонанс, передает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, сегодня правительственную премию в области культуры также получили Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.

О том, что премия присуждена троим татарстанцам, стало известно еще в марте этого года.