В России вынесли первый приговор за создание сообщества запрещенного движения АУЕ

В Екатеринбурге гарнизонный военный суд вынес решение по делу о создании ячейки запрещенного в России движения АУЕ. Виновными признаны три человека, бывшие военные Николай Бабарика и Артем Зуев, а также Наталья Бабарика, жена главного фигуранта.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима. Его товарища приговорили 3 годам и 9 месяцам, а жену к 4 годам условно.

Пресс-служба прокуратуры утверждает, что Бабарика создал «экстремистское сообщество под названием АУЕ». За семь лет он опубликовал в группе около 30 тысяч материалов. Еще две тысячи материалов опубликовала его жена.

Зуев завел еще одно сообщество. Где также пропагандировал «воровской уклад».

Всех троих начали обвинять в разжигании ненависти к полицейским и другим силовикам еще в 2018 году, когда сообщество АУЕ еще не признали экстремистским и не запретили. Еще тогда, обвиняемые утверждали, что не имеют ничего общего с уголовным миром, а группы в соцсетях создавали, чтобы заработать на продаже сувениров с криминальной символикой.