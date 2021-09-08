День в истории: памятник основоположнику Нижнекамска, блокада Ленинграда и казнь Фучика

Чем примечательна дата 8 сентября

Фото: Альберт Муклоков

Сегодня, 8 сентября, дата, примечательная многими праздниками: в мире — День грамотности и День солидарности журналистов, в России — День воинской славы в честь Бородинского сражения от 7 сентября 1812 года, День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России и День финансиста. В разные годы и столетия в этот день произошла Куликовская битва, во Флоренции установили знаменитый шедевр Микеланджело — скульптуру Давида, в США основали один из ведущих вузов — Гарвардский университет, в Санкт-Петербурге заложили Казанский кафедральный собор, началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны, вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Родились 8 сентября английский король Ричард I Львиное сердце, итальянский поэт Людовико Ариосто, супруга Пушкина, русская аристократка Наталья Гончарова, чешский композитор Антонин Дворжак, аварский поэт, переводчик Расул Гамзатов. Скончались гетман Украины Иван Мазепа, предприниматель, основатель фирмы Opel Адам Опель, немецкий композитор Рихард Штраус, русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Мамаево побоище, памятник Лемаеву, тренер «Ак Барс-Динамо»

8 сентября 1380 года произошла Куликовская битва (или Мамаево побоище). Это крупное сражение между объединенным русским войском во главе с великим князем Владимирским и князем Московским Дмитрием Ивановичем и войском золотоордынского правителя Мамая (монголо-татарами). Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности московских князей.

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По некоторым данным 8 сентября 1925 года в селе Утямишево Тетюшского района Татарской АССР родился советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда Саит Габбазов. Участник Великой Отечественной войны. С фронта вернулся с боевыми наградами, прошел курсы механизаторов, окончил училище в Утямишево. По окончании учебы работал в колхозе «Алга» трактористом, потом возглавил тракторную бригаду. Уделяя большое внимание агротехнике, уже в первый год IX пятилетки (1971—1975) бригада получила по 25 центнеров зерна с гектара, ранее нормой была урожайность в 12—13 центнеров. Коллектив Габбазова был удостоен бронзовой, а затем и золотой медали ВДНХ СССР. В 1973 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.

8 сентября 2001 года в Нижнекамске открыли памятник выдающемуся деятелю Николаю Лемаеву — первому директору нижнекамского химкомбината, ныне ПАО «Нижнекамскнефтехим». Имя основоположника предприятия и всего города неразрывно связано с историей, становлением и развитием Нижнекамского нефтехимического комплекса и нефтехимической отрасли страны. С 1985 по 1990 годы Николай Лемаев был министром химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. В его честь назвали Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки, сквер, улицы, учреждения культуры, а недавно и международный аэропорт «Бегишево».

Фото: rusbandy.ru

Сегодня ровно год, как казанскую команду по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» (ранее «Ракета») возглавил Александр Епифанов. 8 сентября 2020 года о новом наставнике сообщила пресс-служба клуба. Тренер был представлен игрокам команды на тренировке в Ульяновске. Под его руководством «Ак Барс-Динамо» сыграл на Кубке России. С 2014 года он также возглавляет сборную Германии.



Казанский кафедральный собор, блокада Ленинграда, шахматный матч

8 сентября 1801 года был заложен Казанский кафедральный собор (собор Казанской иконы Божией Матери) — один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Он был построен на Невском проспекте в 1801—1811 годах архитектором Андреем Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Кутузов, а также были размещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи.



Фото wikipedia.org

8 (20) сентября 1802 года на основании манифеста Александра I «Об учреждении министерств» вместо существовавших ранее коллегий в России было образовано 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство получило «Наказ» (положение), которым определялись его задачи. Самым большим и многопрофильным стало Министерство внутренних дел. Провозглашалось, что каждый министр будет иметь инструкцию, которая точно определит объем его полномочий. Все вопросы, превышавшие министерскую власть, разрешались императором на основании министерского доклада.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда — одна из самых трагичных и героических страниц Великой Отечественной войны и истории России и человечества в целом. Немецкие части продолжали развивать наступление на город, однако советские войска стояли под Ленинградом насмерть. К моменту отмены немецким командованием приказа о штурме линия фронта проходила всего лишь в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Однако бои под городом не прекратились, изменился лишь их характер. Немецкие войска начали массированный артиллерийский обстрел и бомбежки Ленинграда, стремясь разрушить город. В ходе бомбежек были уничтожены знаменитые Бадаевские склады, где хранились значительные запасы продовольствия. В Ленинграде возникло катастрофическое положение, в октябре стала ощущаться явная нехватка продовольствия, а в ноябре начался голод. Зима 1941–1942 гг. стала самым трагическим временем в истории города.

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8 сентября 2002 года состоялось торжественное открытие в Кремлевском дворце шахматного матча — сборная России против остального мира. Бывшие чемпионы мира Гарри Каспаров и Анатолий Карпов впервые за долгие годы сыграли в составе одной команды. Карпов начал турнир с двух поражений подряд, Крамник и Халифман явно не блистали, а Каспаров сначала проиграл Василию Иванчуку, а потом еще венгерской шахматистке Юдит Полгар.

Ежегодно 8 сентября в России свой профессиональный праздник — День финансиста, установленный Указом президента РФ от 19 августа 2011 года №1101, отмечают работники финансовых органов. Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Актера взяли под стражу в зале суда. Он также должен был выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в аварии Сергея Захарова. «Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сообщила судья при вынесении приговора.



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Английская футбольная лига, выход повести «Старик и море», солидарность журналистов

8 сентября 1888 года состоялся первый матч Английской футбольной лиги. Турнир длился до 20 апреля 1889 года. В первый день было сыграно 5 матчей. «Вест Бромвич Альбион», победив в гостях «Сток» со счетом 2:0, первым возглавил турнирную таблицу. «Престон Норт Энд», не проиграв в турнире ни одного матча, стал чемпионом Англии.

8 сентября 1952 года вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». В произведении автор рассказывает историю о кубинском рыбаке, старике Сантьяго, и его борьбе с гигантской рыбой, которая стала самой большой добычей в его жизни. Повесть «Старик и море» была закончена Хемингуэем в 1951 году. В ней писатель постарался передать читателям весь свой жизненный и литературный опыт. Хемингуэй создавал повесть долго, кропотливо выписывая каждый эпизод, каждое размышление и наблюдение своего, во многом лирического, героя.

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8 сентября 1958 года был утвержден Международный день солидарности журналистов. Основанием для выбора даты послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он интересовался политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован гестапо. Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стали отмечать как Международный день солидарности журналистов.

8 сентября 2016 года премьер-министра Казахстана Карима Максимова сняли с поста и назначили главой Комитета национальной безопасности. Врио руководителя правительства стал первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев. Отмечалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично приехал в Комитет национальной безопасности, чтобы представить сотрудникам нового руководителя.

