День в истории: наречение КАМАЗа, Бородинская битва и открытие Сайменского канала

Чем примечательна дата 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день произошла знаменитая Бородинская битва во время Отечественной войны 1812 года, в американской прессе впервые был описан персонифицированный образ США — «Дядя Сэм», короновали на царство Александра II, в Финляндии открыли Сайменский канал, в Вене на международном конгрессе криминальной полиции создали Интерпол, в СССР учредили орден Трудового Красного Знамени, в Берлине прошел парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции. Родились 7 сентября великий князь Московский и Владимирский Семен Гордый, английская королева Елизавета I, русский писатель и драматург Александр Куприн, жена и муза Сальвадора Дали, уроженка Казани — Гала Дали, советская певица Изабелла Юрьева, поэт, прозаик Эдуард Асадов. Скончались русская царица, первая жена Петра I — Евдокия Лопухина, математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт, американский физик Эдвин Макмиллан, российский театральный режиссер Андрей Гончаров, советская разведчица Надежда Троян. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Председатель Верховного Совета ТАССР, стела в Зеленодольске

7 августа 1906 года в деревне Новые Шалты (ныне с. Шалты) родился председатель Верховного Совета ТАССР (1959—1963) Абдулхак Бадыгов. Окончил Татарский педагогический техникум (1930), Всесоюзную сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева (1936). Был депутатом Верховного Совета ТАССР в 1947—1967 годах. В 1957—1965 годах — председателем Татарского областного совета профсоюзов. Бадыгов внес большой вклад в развитие Закамья, в его бытность профсоюзным лидером в республике были построены новые базы отдыха многих предприятий, пионерские лагеря, возводились кооперативные квартиры. Умер в 1978 году в Казани.

В 1969 году приказом Министерства автомобильной промышленности СССР строящийся в Набережных Челнах комплекс заводов по производству дизельных грузовых автомобилей назвали Камским автомобильным заводом (КамАЗ). Сегодня КАМАЗ — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России. Компании принадлежит 45% отечественного рынка, она входит в двадцатку мировых лидеров по объемам производства и выпустила 2,24 млн грузовиков тяжелого класса.

Фото rostec.ru

7 сентября 2005 года в столице Татарстана открылась XII международная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия-2005», в которой приняли участие более 200 компаний из России, стран СНГ, Европы, Азии и США. На стендах были представлены самые современные разработки для предприятий нефтегазохимического, энергетического и машиностроительного комплексов. Академия наук РТ представила технологию оптимизации режима разработки залежей нефти в карбонатных отложениях, тренажер по эксплуатации скважины, технологию очистки нефтесодержащих сточных вод.

7 сентября 2007 года в честь 205-летия Зеленодольска открыли стелу, символизирующую достижения города и оформленную с кораблестроительной символикой. На площади Победы были открыты солнечные часы, а на площади у Музея историко-культурного наследия — фонтан «Дружба народов».

7 сентября 2010 года в Казани в рамках II Евразийских спортивных игр завершился турнир по синхронному плаванию. По итогам обязательной программы лидерами стали солистки из России. Наша сборная заняла верхнюю часть турнирной таблицы с 1 по 12 места. Удачное выступление стало предпосылкой к итоговой победе россиянок, которые в результате выиграли как личное, так и командное первенство.

Фото tatarstan.ru

Бородинское сражение, орден Трудового Красного Знамени, 800-летие Москвы

7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км западнее Москвы, состоялось крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями — Бородинское сражение. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон — свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного — разгрома русской армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.

26 августа (7 сентября) 1856 года в Москве состоялась коронация вступившего на российский престол императора Александра II. Коронация российского императора широко освещалась в русской и зарубежной прессе. Cтарший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны Александр родился 17 (29) апреля 1818 года в Москве. Он получил хорошее образование. К девятнадцати годам Александр владел пятью языками, знал историю, географию, статистику, математику, естествознание, логику и философию. Военные науки преподавались ему и теоретически, и практически (во время лагерных сборов). Образование наследника престола завершилось поездкой по европейским государствам, во время которой он познакомился с будущей женой, Гессен-Дармштадтской принцессой, принявшей в крещении имя Марии Александровны.

Фото wikipedia.org

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 года был учрежден орден Трудового Красного Знамени. Это второй советский орден по времени учреждения (после ордена Красного Знамени), он заменил учрежденный ранее орден Трудового Красного Знамени РСФСР. Автором рисунка нового ордена стал художник Куприянов. Первыми награжденными орденом Трудового Красного Знамени СССР стали военные механики Федотов, Шелагин и Квятковский за активное участие в спасательной экспедиции дирижабля «Италия», потерпевшего аварию в районе Северного Полюса.

7 сентября 1947 года состоялись торжества по случаю празднования 800-летия Москвы. Центральные улицы города были освещены иллюминацией, на время народных гуляний на них открылись многочисленные кафе и уличные буфеты. На улицах играли духовые оркестры, крупнейший из которых занял площадку между Большим и Малым театрами, были выставлены довоенные танки. Город украшали советские флаги, портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. На стадионе «Динамо» прошел спортивно-художественный праздник.

Фото pastvu.com

7 сентября 2016 года топ-менеджер Boeing Commercial Airplanes Камиль Гайнутдинов был назначен на должность президента ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Контракт был подписан до 6 сентября 2019 года. До этого совет директоров ГСС досрочно расторг трудовой договор с президентом компании Ильей Тарасенко.



7 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге выписали первый в России штраф за неразмещение результатов теста на коронавирусную инфекцию на сайте госуслуг. Как сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора, штраф в размере 15 тыс. рублей назначен решением Зеленогорского районного суда города. Гражданин не исполнил обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию в ЕПГУ.



Шлюз в Юустилла на Сайменском канале. Гравюра Бернхарда Рейнхольда. Фото wikipedia.org

Интерпол, Сайменский канал

7 сентября 1856 года торжественное открытие Сайменского канала было приурочено ко дню коронации императора Всероссийского (и Великого князя Финляндского) Александра II. Канал соединил озеро Сайма (сегодня — Финляндия) и Финский залив в районе Выборга (Россия). Длина канала составила 54,5 версты (57,3 км), на нем было построено 28 шлюзов. Первые попытки строительства были предприняты еще в 1500-х годах, но не имели продолжения.

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции — International criminal police organisation (ICPO) — Интерпола, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола стал Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО были созданы специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание.

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7 сентября 2002 года футбольные сборные Южной и Северной Кореи впервые за долгий период — более 10 лет — провели между собой в Сеуле товарищеский матч, который закончился с ничейным счетом. До матча обе команды приняли решение выйти на стадион под единым флагом, на котором изображен неразделенный корейский полуостров. Также было решено отказаться от трансляции национальных гимнов. Вместо них прозвучала народная корейская песня.

7 сентября 2016 года группа из 70 россиян устроила митинг в Монреале перед офисом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они требовали реформировать эту организацию в связи с решением не допустить российских спортсменов к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Участники митинга подготовили петицию на английском и французском языках на имя президента WADA Крейга Риди. Документ подписали более десяти различных организаций российских соотечественников в Канаде. Петицию передать не удалось, охрана потребовала отправить ее на электронный адрес агентства.