Александр Епифанов: «Потенциал игроков «Ак Барс-Динамо» мне хорошо известен»

В «Ак Барс-Динамо» становится традицией представлять команде нового главного тренера в сентябре, когда в нашем хоккее с мячом матчами предварительного этапа Кубка России стартует официальный сезон. Ильяс Хандаев сменил отправленного в отставку Сергея Фирсова в сентябре 2018-го, сразу после возвращения бело-голубых из Ульяновска. На этот раз «принимать хозяйство» у отправившегося на повышение в Хабаровск «Шамана» новый наставник казанцев Александр Епифанов прибыл прямо на родину Ленина и уже успел провести с подопечными несколько кубковых матчей. Немного осмотревшись в новой обстановке, заслуженный тренер России согласился ответить на вопросы корреспондента «Реального времени».

Говорим «Епифанов» — подразумеваем «Зоркий»



Александру Александровичу, которого, чувствую я, многие в клубе и болельщицкой среде будут величать Сан Саныч, 14 февраля будущего года исполнится 60. За плечами этой заметной персоны отечественного бенди почти четверть века активной игры на льду во взрослых командах и ровно 25 лет тренерской карьеры. Произведя необходимые подсчеты, вы обвините автора в некомпетентности — не с 10—12 же лет юный Саша начал свою карьеру защитника и полузащитника, за время которой только в чемпионатах СССР, СНГ и России провел 440 матчей и забил 53 мяча? Но не торопитесь риторически восклицать «Автора!»...

Нет, в своем первом клубе на высшем уровне, «Волге», ульяновский воспитанник, чемпион мира среди юниоров 1980 года, дебютировал не подростком, а в 17 лет, и провел 4 сезона. Далее, в 1982—1984 гг., он защищал цвета некогда знаменитого «СКА-Свердловска», а потом, с двухлетним перерывом, пришедшимся на середину 90-х, его карьера, и игроцкая, и тренерская, была связана с «Зорким». Красногорцы блистали на отечественной и международной аренах в конце 80-х — первой половине 90-х, а ныне опустились в Высшую лигу (где, впрочем, подмосковный клуб не затерялся).

В советские времена желто-синяя команда, цвета которой защищали (в разные периоды) такие знаковые мастера, как Янко и Папугин, Чубинский и Грачев, Захаров и Архипкин, отец и сын Манкосы и Залетаев, чемпионом стала только раз — в 1979 году. А вот в переходный (от советской к российской эпохе) период красногорцы показывали, пожалуй, самую зрелищную и эффектную игру в высшем дивизионе и были своеобразным хоккейным аналогом легендарного бесковского футбольного «Спартака», славящегося непревзойденным атакующим стилем и кубковым характером.

За плечами этой заметной персоны отечественного бенди почти четверть века активной игры на льду во взрослых командах и ровно 25 лет тренерской карьеры. Фото rusbandy.ru

И того, и другого в арсенале подмосковной дружины было в избытке. И ко всем успехам того сложного периода в истории страны и отечественного спорта нынешний наставник «Ак Барс-Динамо» был в полной степени причастен. В составе «Зоркого» Епифанов стал первым (и последним) чемпионом СНГ в 1992 году и первым чемпионом России в 1993-м, пять раз выиграл Кубки СССР и России, собрал коллекцию серебряных и бронзовых медалей советской и российской чеканки.

Громыхнул тот «Зоркий» с Епифановым, три сезона подряд (1992—1994) входившим в число 22 лучших игроков России, и на международной арене — в биографии и клуба, и мастера спорта международного класса Кубок мира — 1990 и Кубок европейских чемпионов — 1992. До титула чемпиона мира на взрослом уровне Сан Саныч, правда, в отличие от юниорского, не добрался — в его портфолио 20 матчей за национальную команду и серебро ЧМ-1993. Но и достижений, и 330 проведенных за клуб матчей (51 гол) Епифанову, завершившему спортивную карьеру в 2001 году в качестве играющего тренера «Зоркого», вполне хватает, чтобы считаться легендой самобытного клуба.



От Германии до Татарстана

Ну а теперь о Епифанове-тренере. Этот этап его биографии начался в середине «треклятых» 90-х, когда отъезд за границу наших спортсменов и тренеров стал обыденным явлением. Не обошли эти процессы и хоккей с мячом. Вид спорта этот культивируется на солидном уровне (проще говоря там, где можно заработать) лишь в России, Швеции и в некоторых клубах Финляндии. Поэтому хороших команд для множества наших вынужденных «эмигрантов» не хватало, и Александр Епифанов в 1994 году уехал в скромный «ПаСа-бенди», следы которого в перечне участников финской Bandy-Liiga (да и второго по рейтингу дивизиона) мне, каюсь, во всяком случае в статистике ХХI века, разыскать не удалось. Там и дебютировал наш герой в роли главного тренера, а после двух сезонов вернулся в «Зоркий», где целое десятилетие, с 1996-го по 2005-й, последовательно занимал посты главного, играющего и просто тренера. Коньки на гвоздь, напомню, Епифанов повесил в 2001 году в возрасте 40 лет.

Далее в тренерской судьбе труженика бенди были «Волга», еще один скромный зарубежный клуб — шведский «Стьярнан», шесть лет (по 2015-й) Епифанов руководил оренбургским «Локомотивом» (везет ему на клубы, покидающие высший дивизион). Потом было возвращение в Ульяновск и работа в тренерском штабе родного клуба, ну а сезон-2019/20 новый главком «Ак Барс-Динамо» провел в «Старте», который последние годы лихорадит и который под руководством Епифанова занял 11-е место. Отстав на 13 очков от зоны плей-офф, куда именитая ранее команда потихоньку начинает забывать дорогу. С руководством и игроками нижегородского клуба Сан Саныч расстался полюбовно, и уже 11 сентября тренер вывел свою новую команду на лед «Волга-Спорт-Арены» в матче первого дня розыгрыша Кубка России против «Мурмана».

Не знаю, насколько увлекательным и интересным окажется татарстанский опыт Александра Епифанова, но одно интригующее приключение в его жизни началось в 2014 году и длится уже шесть лет. Речь идет о том, что именно столько времени специалист является бессменным тренером сборной Германии по хоккею с мячом. Эта команда вступила в FIB в 2013 году, с 2014 года начала участвовать в чемпионатах мира в группе В, а выиграв эту группу в 2016-м, перешла в сильнейший дивизион. И под руководством Епифанова не покидает его, пусть и выступая во второй подгруппе.

Уже 11 сентября тренер вывел свою новую команду на лед в матче первого дня розыгрыша Кубка России против «Мурмана». Фото vk.com/akbarsdynamo

Возможно, бендийная Бундесманншафт не столь экзотична, как Сомали или Монголия, но она тоже расцвечивает палитру удивительной планеты по имени бенди. Во-первых, Германия — не Греция, в которой все есть, и несомненного прогресса немцы добились, не имея большого поля и тренируясь в коробках для хоккея с шайбой, а также играя в ринк-бенди. Ну а во-вторых, слово «немцы» в данном случае стоит взять в кавычки. Сборная Германии на сто процентов состоит из русскоязычных эмигрантов, в ее составе есть такие интересные персоны, как главный тренер краснотурьинского «Маяка» Михаил Дунаев, ну а настоящей жемчужиной этой команды до недавнего времени был родившийся в 1956-м (!) Сергей Битков, мастер спорта СССР и мастер спорта Республики Казахстан международного класса по хоккею с мячом.

Этот динозавр мирового бенди (динозавр действующий!) с 70-х годов прошлого века выступал за такие клубы, как «Динамо» (Алма-Ата), «Геолог», «Уралец», «Локомотив» (Оренбург), «Маяк», в 41 год отжигал в составе сборной Казахстана на чемпионате мира, а в 2017 году, в возрасте 60 лет, стал автором самого старого гола в истории первенств планеты, поразив ворота сборной Белоруссии. Так что, думаю, будет интересно узнать от нового рулевого «Ак Барс-Динамо» о подробностях и нюансах его работы со сборной, состоящей из таких уникумов.



Александр Епифанов: «Будем исправлять перепады в игре команды»

Но наш телефонный разговор с главным тренером начался, само собой, не с экзотики, а с самых насущных тем.

— Александр Александрович, насколько неожиданным было для вас предложение возглавить «Ак Барс-Динамо» в канун, можно сказать, старта официального сезона?

— Оно, вернее, эта ситуация, стала неожиданной для всех. И для Ильяса Хандаева, с его приглашением в Хабаровск, и для меня, и для «Старта», в котором я работал. Я переговорил с Ильясом Игоревичем [Хандаевым], Салаватом Гавриловичем [Гайсиным] (зампредседателя республиканского совета общества «Динамо», — прим. ред.) и попросил буквально несколько дней для принятия решения. Потом, приняв его, встретился с руководством «Старта», с ребятами, мы поняли друг друга и по-доброму расстались. Приехал в Ульяновск, меня представили команде, мы успели провести три тренировки и через три дня вышли на первую кубковую игру против «Мурмана».

Фото vk.com/akbarsdynamo

Эта ситуация, стала неожиданной для всех. И для Ильяса Хандаева, с его приглашением в Хабаровск, и для меня, и для «Старта», в котором я работал

— Вы следили за казанским «Динамо» в предыдущих сезонах?

— Конечно, это же соперник нижегородцев, причем принципиальный — что с «Волгой», что с «Динамо» — волжское дерби. Видел, как прибавила команда в последние два сезона, как уверенно стала проходить в плей-офф.

— В каком состоянии вы нашли команду?

— Ну во-первых, я знал многих игроков, причем ведущих, по совместной работе в «Волге». Это и Дима Савельев, и Игорь Ларионов, и Денис Артюшин, и Макс Зубарев. Так что потенциал «Ак Барс-Динамо» я хорошо представлял. Во-вторых, видно было, что в межсезонье казанские хоккеисты проделали серьезную работу, заложили фундамент на сезон, и надо было сразу втягиваться в конкретные дела, набирать игровую практику на Кубке России.

— Я пока не буду вас конкретно спрашивать о том, кто из игроков проявил себя в стартовых матчах, но тот факт, что в матчах с «Мурманом» (10:3) и «Родиной» (4:2) забивали молодые собственные воспитанники — Хрустов, Бубнов, Самигуллин, нас в Казани не может не радовать.

— А я знал, что здесь работает школа, к основе постоянно подтягиваются доморощенные хоккеисты. Если они играют и забивают, значит, у них есть потенциал, будем помогать его раскрывать. Сидя на лавке, прогрессировать не будешь, так что поддерживать, давать шанс молодым мы, тренеры, обязательно будем.

— Вы согласны с тем, что прогрессу в результатах «Ак Барс-Динамо», которое два сезона подряд не может перешагнуть четвертьфинальный барьер, мешает отсутствие крытой арены с большим льдом?

— Полностью согласен. Ну вот смотрите, сначала на лед, еще с Хандаевым, команда вышла на корт для хоккея с шайбой. Потом были сборы в Ульяновске, тренировки на нормальном поле в «Волга-Спорт-Арене», затем пошли матчи, а по возвращении домой мы опять вернемся в маленькую коробку в Высокой Горе. Но там же нельзя решать задачи на дистанционной скорости, наигрывать комбинации с учетом размеров стандартного поля. А хотелось бы добирать ледовую практику не по ходу игр, когда ценно каждое набранное очко, а до старта чемпионата Суперлиги. И давайте не забывать, что страдаем не только мы, не только команда Высшей лиги, но и юные воспитанники школы, которым по ходу сезона предстоит соперничество со сверстниками, занимающимися в совершенно других условиях крытых арен.

Фото vk.com/akbarsdynamo

Я знал, что здесь работает школа, к основе постоянно подтягиваются доморощенные хоккеисты. Если они играют и забивают, значит, у них есть потенциал, будем помогать его раскрывать.

— Ваши первые выводы по проведенным матчам? (К моменту нашей беседы «барсы-динамовцы», кроме побед над «Мурманом» и «Родиной», крупно проиграли «Волге» — 3:9 и одолели «Строитель» — 6:4 , — прим. ред.)

— Играем как-то волнообразно. Хорошие отрезки сменяются периодами, когда останавливаемся, расслабление какое-то находит. С «Волгой» допустили серию невынужденных ошибок, которые соперник использовал. Со «Строителем» в первую четверть часа должны были решать судьбу встречи, когда имели 4 стопроцентных момента. Ни один не реализовали, сами пропустили, сравняли, за 12 минут второго тайма забили три гола и… позволили противнику догнать себя, чтобы снова напрягаться и вырывать победу. Вот исправить эти перепады в игре — сейчас главная задача.

— Задача попасть в две сильнейшие команды Западной группы и выйти в финальную стадию Кубка России перед вами поставлена?

— Официально нет, но мы на каждый матч выходим как на решающий и ставим только одну задачу — победить. Как уж получается — другой вопрос, но у всех ребят настрой самый боевой.

— Вы уже представляете, в какой хоккей будет играть «Ак Барс-Динамо» под вашим началом?

— Пока что прошло слишком мало времени с начала совместной работы, мы идем от матча к матчу, и даже нет времени задуматься об этом. Но, естественно, в идеале хоккей моих подопечных должен гармонично сочетать результативную игру в атаке и строгую в обороне.

— Со сборной Германии вы продолжите работу?

— Да. Она у нас отлажена — я на связи со вторым тренером, мы договариваемся о программе подготовки, весной и осенью ребята собираются в одном из городов, где разыгрывается Кубок Германии по ринк-бенди. Там нет большого поля, и поэтому, когда мы приезжаем в город, где проходит чемпионат мира, стараемся сделать это пораньше, чтобы успеть поработать, раскатиться на стандартном поле для бенди.

Фото facebook.com/DeutscherBandyBund

Я на связи со вторым тренером, мы договариваемся о программе подготовки, весной и осенью ребята собираются в одном из городов, где разыгрывается Кубок Германии по ринк-бенди

— А ваш легендарный Битков продолжает карьеру в сборной?

— Увы, нет. В прошлом году Сергей Алексеевич повесил коньки на гвоздь.

— Успехов вам и вашей команде, Александр Александрович!

До окончания предварительного этапа в группе Запад Кубка России подопечным Александра Епифанова предстоит встретиться с «Водником», московским «Динамо» и «Стартом». Окончание турнира — в пятницу, 18 сентября.

