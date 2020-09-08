Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП в Москве. Актера взяли под стражу в зале суда. Он также будет должен выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сообщила судья.

Прокурор попросил приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии.

Авария с участием актера произошла ровно три месяца назад, 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, по данным следствия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель машины Сергей Захаров позже скончался в больнице.