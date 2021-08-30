Мощные победы над топами в «Магнитке» и нестандартная трансферная политика: как «Нефтехимик» провел предсезонку

Три главных итога предсезонного периода нижнекамской команды

С нижнекамской командой никогда не соскучишься: в прошлом сезоне они разочаровывали провальной игрой в регулярном чемпионате, а в этом году «Нефтехимик» демонстрирует все предпосылки к борьбе за место в плей-офф на Востоке. Команда Олега Леонтьева продуктивно провела сборы и уже показала отличный результат. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги лета для нижнекамского клуба. Какие игроки оказались не нужны «Нефтехимику», почему приглашение Анселя Галимова может быть плохой идеей и чего ожидать от новых-старых легионеров — в нашем материале.

Кажется, хоккей в Нижнекамске налаживается

«Нефтехимик» отыграл все летние матчи, закрыв предезонку накануне матчем с «Ак Барсом» в Казани. Из десяти встреч нижнекамская команда выиграла пять, выдав мощнейший турнир в Магнитогорске и дважды крупно обыграв «Куньлунь».

Даже несмотря на поражение накануне, похоже, что у команды Олега Леонтьева есть все предпосылки к тому, чтобы побороться за место в заветной восьмерке на Востоке. Серьезно усилена оборона, которая стала в разы качественнее по сравнению с прошлым сезоном, есть готовая вратарская линия и разноплановое нападение, в котором есть кому забивать.

В то же время главному тренеру нижнекамцев есть что доказывать: пока это его главный вызов в тренерской карьере. К слову, генеральный директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов подписал контракт с Леонтьевым на три года, что говорит о доверии к тренеру со стороны руководства. Складывается впечатление, что хоккей в Нижнекамске начинает потихоньку налаживаться.

В предсезонке здорово проявили себя молодые игроки. Например, 21-летний голкипер Ярослав Озолин, который заработал «сухарь» в матче против «Ак Барса» на Мемориале Ромазана в Магнитогорске. Да и во вчерашнем поединке он выступил куда убедительнее, чем Туохима. Если Ярослав будет продолжать прогрессировать, то совсем скоро можно будет рассчитывать на него как на основного голкипера команды КХЛ.

Нападающий Андрей Чивилев, которому тоже 21 год, к началу нынешнего сезона стал одним из основных центрфорвардов клуба. В большинстве матчей предсезонки хоккеист выступал вместе с российскими лидерами — Маратом Хайруллиным и Павлом Порядиным.

«Нефтехимик» на предсезонке выглядит многообещающе, хоть и не без огрехов. Чего только стоит предпоследний выставочный матч с «Куньлунем», который закончился крупной победой нижнекамцев со счетом 7:1. В этом матче, кстати, результативными баллами отметились и совсем молодые хоккеисты. Так, 17-летний Рауль Якупов отметился голевой передачей, а 19-летний Тимофей Барсуков забросил шайбу.

Нестандартные трансферы. Возвращение Галимова может стать большой ошибкой

К началу тренировочных сборов в июле генеральный директор клуба Игорь Ларионов отмечал, что состав практически укомплектован, но по ходу предсезонки клуб решил избавиться от некоторых игроков и приобрести на их место новых. В августе нижнекамский клуб провел пару трансферов, которые болельщики восприняли двояко, но при детальном рассмотрении логику руководства «Нефтехимика» проследить можно.

В частности, в «Северсталь» в результате обмена отправился 27-летний нападающий Ильдар Шиксатдаров. За пять лет выступления за нижнекамский клуб Ильдар успел завоевать симпатию со стороны болельщиков, которые восприняли этот трансфер негативно. Но есть и другая сторона медали: самому Шиксатдарову переход в череповецкий клуб может пойти на пользу, как и нижнекамскому клубу.

Форвард очевидно засиделся в «Нефтехимике» и в какой-то момент перестал прогрессировать — упал уровень игры, вместе с тем и результативность. Судите сами: если в сезоне 2019/2020 Ильдар набрал 22 (14+8) очка за регулярный чемпионат, то уже в следующей регулярке хоккеист отметился лишь 14 (5+9) результативными баллами. К слову, в обратном направлении отправился защитник «Северстали» Руслан Петрищев, который в прошедшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» лишь один матч. Хоккеист, очевидно, берется под ротацию команды.

Совсем недавно «Нефтехимик» подписал контракт со своим воспитанником Анселем Галимовым, который оказался не нужен очередному клубу — на этот раз ХК «Сочи». По сути, для Галимова это последний шанс заявить о себе в КХЛ, тем более в родном клубе. Если не получится и дома, больше в Континентальной лиге его никто не пригласит. Дальше — только Вышка или Румыния.

Не раз говорилось о том, что у Анселя непростой характер, из-за которого игрок в 2019 году покинул «Северсталь», сыграв лишь шесть матчей. Не задержался Галимов и в стане «красно-белых». Хоккеист меняет команды в каждом новом сезоне, а порой и дважды за сезон. И это наглядный показатель. Хоккеист нигде не задерживается, это повод задуматься, почему так происходит. Наше издание получило возможность иметь дело с Анселем ранее, и сложно назвать этот опыт позитивным и продуктивным. Хоккеист непоследователен, что явно сказывается и на его взаимоотношениях в коллективах.

К слову, Галимов уже провел в составе «Нефтехимика» два матча против «Куньлуня» и отметился там заброшенной шайбой. Во вчерашней игре с «Ак Барсом» он был заявлен в четвертом звене, и за весь матч о нем никто даже не вспомнил. На бумаге Ансель Галимов должен стать заменой Ильдару Шиксатдарову, но, готов ли новичок клуба стабильно показывать результат на протяжении всего сезона, большой вопрос.

Покинул «Нефтехимик» и опытный игрок обороны Александр Брынцев, который провел за нижнекамскую команду семь полноценных сезонов. Московский «Спартак» приобрел Брынцева за денежную компенсацию. С Александром случилась та же история, что и с Шиксатдаровым. Хоккеисту нужна смена обстановки, чтобы вновь выйти на свой уровень. Яркий пример того, что это может сработать, — защитник «Динамо» Андрей Сергеев, который после перехода из того же «Нефтехимика» стал показывать сумасшедшую игру, набрав 45 (10+35) очков в составе московского клуба.

«Нефтехимик» грамотно закрыл легионерские позиции

В этом межсезонье легионеры «Нефтехимика» показывают нужный клубу уровень игры, и уже можно говорить о том, что нижнекамский клуб точно не ошибся с выбором иностранцев. Финский голкипер Франс Туохима пропускает минимум шайб, а в обороне с приходом чешских защитников появилась надежность.

Туохима уже провел несколько матчей за «Нефтехимик» и показал неплохой результат на предсезонных встречах. Хотя в играх с «Ак Барсом» у него явно игра не идет. Вчера пропустил две «плюшки», не выручал и в нижнекамской игре.

Манера игры вратаря чем-то напоминает игру Эмиля Гарипова в лучшие годы. На турнире в Магнитогорске Туохима принимал участие в трех встречах и пропустил пять шайб. Будет ли вратарь стабилен и надежен в регулярном чемпионате, покажет время, но его наличие в составе повышает шансы «Нефтехимика» в борьбе за восьмерку.

Защитная линия «Нефтехимика» серьезно укрепилась с приходом Лукаша Клока и Рональда Кнота. Чешские игроки обороны не наберут много очков в регулярке, но точно будут проводить много времени на льду и играть надежно. Габариты игроков позволяют играть в разрушении атак соперника, а это большой плюс для «Нефтехимика», который в прошлом сезоне испытывал большие проблемы с этим компонентом.

Нет никаких сомнений в том, что нападающие Дэн Секстон и Либор Гудачек в этом сезоне покажут тот хоккей, который ждут от них в Нижнекамске. Эти парни давно доказали, что являются легионерами топ-уровня и что «Нефтехимик» может положиться на них. К слову, Дэн Секстон был одним из главных героев той разгромной победы над «Куньлунем» 7:1. Хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Забросил американец и вчера в ворота «Ак Барса» эффектным дальним броском.

Кажется, «Нефтехимик» уже практически готов к сезону. Если верить словам Олега Леонтьева, нижнекамская команда сыграла последний выставочный матч с «Ак Барсом» в том же составе, в котором выйдет на первую игру сезона. Сезон 2021/2022 для Нижнекамска стартует 2 сентября матчем против «Куньлуня».