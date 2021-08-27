Пенсионер — это не про возраст

Российская Партия пенсионеров представила казанцам свою программу решения социальных проблем общества.

Фото: Ринат Назметдинов

23 августа состоялся визит высшего руководства Партии пенсионеров в Казань. У журналистов была возможность в неформальной беседе задать острые вопросы председателю Президиума Центрального совета партии Владимиру Ворожцову и кандидату в депутаты Государственной думы РФ от Самарской области и Татарстана, почетному строителю РФ Александру Васюкову.



Пенсия не по возрасту, а по стажу

Один из ключевых пунктов предвыборной стратегии Партии пенсионеров — пенсия не по возрасту, а по стажу. Отработав полные 30 лет, человек сам сможет решить, хочет ли он уходить на пенсию или продолжать трудиться. Такой подход, основанный на принципах социальной справедливости, поможет устранить последствия нынешней так называемой пенсионной реформы — сейчас после повышения пенсионного возраста большинство просто не доживают до заслуженной пенсии.

Не менее важно искоренить дискриминацию по возрасту при трудоустройстве, люди старше 45 должны иметь возможность устроиться на достойную, высокооплачиваемую работу, чтобы обеспечивать свои семьи. «Во многих сферах люди пожилого возраста могут продолжать активно трудиться и приносить пользу. Например, даже в сфере строительства базовые технологии не меняются десятилетиями, а значит опыт зрелых сотрудников не только не устаревает, но и очень востребован», — убежден кандидат в депутаты ГД РФ от Самарской области и Татарстана и почетный строитель РФ Александр Васюков.

«Во многих сферах люди пожилого возраста могут продолжать активно трудиться и приносить пользу», — убежден кандидат в депутаты ГД РФ от Самарской области и Татарстана и почетный строитель РФ Александр Васюков

Пенсионный фонд не нужен!

Партия пенсионеров убеждена, что Пенсионный фонд лишняя организация в цепочке распределения пенсионных средств. Его необходимо упразднить и перейти к выплатам пенсий напрямую из бюджета. Во-первых, эта структура «проедает» миллиарды на свое содержание — кто не видел эти огромные и нелепые здания в каждом городе, а, во-вторых, выплаты напрямую из бюджета сделают систему пенсионного обеспечения простой и прозрачной.

«Когда мы были в Иннополисе, я уточнял у программистов, возможно ли создать платформу, которая будет начислять и выплачивать пенсии по всей стране. Мне ответили, что это реально» — рассказывает Владимир Ворожцов.

Уполномоченный по делам старшего поколения

Партия выступает за создание института уполномоченных по делам пожилых людей. «Есть уполномоченный по правам ребенка, есть уполномоченный по правам предпринимателей. А кто реально защищает людей серебряного возраста?» — задается вопросом Владимир Ворожцов.

В России нет понятия доступная среда для пенсионеров, а сделать это необходимо, чтобы комплексно облегчить жизнь пожилым: люди старшего возраста чаще получают травмы (свыше 200 000 смертей в зрелом возрасте ежегодно происходят из-за падений и перелома шейки бедра), нет системной работы с досугом пожилых. Считается достаточным одного кружка «Кому за 60» где-нибудь на окраине города. Нет обучающих программ для родственников пожилых людей, как общаться и вести быт, чтобы продлить жизнь и сохранить здоровье старшим членам семьи.

Журналисты в неформальной беседе задали вопросы председателю Президиума Центрального совета партии Владимиру Ворожцову и кандидату в депутаты Государственной думы РФ от Самарской области и Татарстана Александру Васюкову

Нужно вести криминальную статистику по преступлениям в отношении пенсионеров и учитывать ее как фактор виктимизации при определении наказания. Так удастся организовать профилактику, снизить преступность и защитить тех, кто в силу возраста доверчивее и физически слабее основной массы населения.

Пенсии — как в Москве

Партия пенсионеров предлагает зафиксировать единый размер пенсии во всей России — и не ниже, чем в Москве. Минимальный размер трудовой пенсии должен быть на уровне 70% от средней заработной платы, по расчетам это порядка 30 тысяч рублей. А еще обязательно индексировать пенсии всем получателям — и работающим, и неработающим. Выплатить накопленные задолженности по индексациям. И делать это нужно системно, а не разовыми выплатами, как сейчас.

Владимир Ворожцов считает, что, установив высокие пенсии, государство тем самым добьется долгожданного увеличения внутреннего рынка, столь необходимого нашей промышленности. «Пенсионеры не покупают яхты, не выводят средства в офшоры. Они тратят деньги на продукты и товары, произведенные в России, покупая их себе, своим детям и внукам», — уверен Владимир Петрович.

Партия пенсионеров выступает за создание Социального Кодекса, на основании которого регулировались бы все правовые вопросы социального обеспечения и повышения качества жизни. Это огромный объем проблем, охватывающих заботу о человеке от его рождения до преклонных лет.

На месте графы «против всех»

Журналисты не удержались от каверзного вопроса — по итогам жеребьевки в ЦИК России по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Государственной думы Партии пенсионеров досталось последнее место — номер 14. Но кандидатов это нисколько не смущает. Партия пенсионеров считает виновными в нынешней ситуации в России все без исключения парламентские партии. «Раньше здесь была графа «против всех», которую выбирали многие. А теперь можно голосовать за Партию пенсионеров» — подчеркнул Александр Васюков.

Раньше последней в списке была графа «против всех», которую выбирали многие. А теперь можно голосовать за Партию пенсионеров, и быть уверенными в позитивных переменах

Из истории партии

Как общественно-политическая организация партия зарегистрирована в 1997 году. «Поэтому мы старше «Единой России» и «Справедливой России». Старше нас только КПРФ и ЛДПР. В 2005 году на фоне монетизации льгот, в Томске и Магадане мы набирали около 23—25 процентов голосов и обгоняли даже «Единую Россию». После этого нас попытались слить с партией Миронова, откуда мы впоследствии счастливо сбежали и с 2012 года снова существуем как нормальная политическая партия», — поделился историческими фактами Владимир Петрович.

Сегодня у партии есть свои фракции в 17 региональных парламентах. На выборах 19 сентября 2021 года партия намерена преодолеть пятипроцентный барьер и получить не менее 14—15 мандатов.

Спикеры убеждены, что борьба между четырьмя основными партиями парламента разыгрывается искусственно, а истинной оппозицией власти выступает фактически только их политическое движение. Выдвижение своих кандидатов в Госдуму РФ Партия пенсионеров считает обязательным вкладом в реальную многопартийную систему страны, тем более что ни у одного из политических конкурентов нет такой выраженной социальной направленности.