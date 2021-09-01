Машины — в Казани, одежду — в Рязани: что больше всего покупали россияне в этом году

Региональные особенности потребления в условиях второго года пандемии коронавируса

Фото: Максим Платонов

Оборот розничной торговли в России в первом полугодии вырос на 10,2% и достиг 18,09 трлн руб. В целом по итогам 2021 года рост торговли прогнозируется на 6,8% после падения на 3,2% в 2020 году. «Реальное время» изучило данные Росстата за первое полугодие, чтобы выяснить как изменилась структура расходов россиян во второй год пандемии. Больше всего выделяются региональные особенности затрат по непродовольственным товарам, например, если татарстанцы в основном тратились на автомобили, то жители Рязанской области предпочитали обновить гардероб.



Как вырос оборот торговли

Оборот розничной торговли в России в июне 2021 года обновил максимум прошлых 5 лет и составил 110,9% (до 3 трлн 185,4 млрд руб.). Максимальные значения были так же и в апреле, мае этого года — 135,1% (3 трлн 089,4 млрд руб.) и 127,2% (3 трлн 145,7 млрд руб.) соответственно. Рост показателя произошел на фоне низкой базы прошлого года, когда начался локдаун.



Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах в процентах к предыдущему году)

2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация 100,5 98,8 96,8 135,1 127,2 110,9 102,8 104,9 106,9 78,0 82,5 93,9 102,2 102,3 102,4 102,0 101,9 101,8 103,0 102,1 103,0 103,2 102,9 103,4 98,0 97,2 100,0 100,3 101,1 101,4 93,8 96,3 94,9 95,7 94,7 95,0 Центральный федеральный округ 103,3 100,4 98,6 142,8 135,0 110,3 103,2 105,8 107,3 76,4 80,6 97,8 102,1 102,7 103,1 102,1 101,5 102,6 104,6 102,5 103,3 104,3 104,8 105,6 98,1 98,1 101,3 101,3 102,0 100,8 93,6 96,4 94,8 94,8 93,1 95,2 Белгородская область 98,3 97,9 99,9 109,2 103,0 99,2 104,1 102,7 100,6 94,7 96,4 100,4 99,1 101,2 100,8 100,5 100,7 101,6 107,7 107,8 106,8 103,9 105,5 105,5 103,9 100,7 100,7 100,1 100,8 101,8 104,2 105,9 102,4 105,3 104,0 103,2 Брянская область 103,0 100,6 98,4 148,5 146,2 134,8 103,9 106,2 106,9 70,0 68,5 72,7 100,2 99,0 104,7 106,3 105,2 103,2 107,3 101,8 95,6 93,7 95,3 98,4 97,8 101,5 105,0 105,2 105,5 106,2 99,6 97,4 93,5 92,5 89,8 87,2 Владимирская область 99,7 99,7 95,4 112,5 110,0 111,1 103,6 105,7 108,4 94,9 93,2 93,1 100,0 98,8 99,5 98,4 100,5 100,5 103,2 102,7 103,7 103,2 103,8 105,5 98,9 97,3 102,6 99,7 103,6 102,2 95,8 101,1 95,7 98,2 97,4 97,4 Воронежская область 94,9 92,5 94,9 141,6 125,2 114,9 104,0 110,1 107,2 72,6 83,0 90,2 102,0 101,7 104,0 103,2 99,7 101,0 104,6 100,2 101,5 102,1 105,9 105,7 97,6 98,8 102,1 102,4 102,9 103,8 95,9 101,2 96,1 101,9 101,1 100,5 Ивановская область 98,7 97,2 98,1 130,1 123,4 119,7 108,5 108,0 104,6 77,3 82,9 88,9 94,1 97,5 100,6 104,1 104,2 102,2 99,0 100,6 100,1 101,8 100,9 103,1 105,9 106,4 106,9 102,2 104,3 104,4 97,6 90,5 93,5 95,4 92,2 91,4 Калужская область 99,4 95,1 94,4 111,8 113,3 106,7 98,9 101,2 106,1 89,8 89,8 93,5 105,0 104,8 101,1 102,7 104,3 104,1 102,6 101,9 104,0 102,3 102,1 103,2 98,9 97,6 97,1 98,7 97,9 98,0 90,6 91,1 95,6 97,1 97,1 99,8 Костромская область 104,3 103,4 101,1 128,0 121,4 111,8 100,4 101,3 106,1 83,9 88,8 97,0 103,9 103,7 102,1 103,6 101,1 100,2 104,9 102,1 102,6 101,0 102,7 103,9 99,8 100,0 99,7 101,1 100,9 99,8 97,3 99,4 97,8 102,2 100,1 100,8 Курская область 95,8 97,0 96,5 113,9 110,6 103,6 103,8 103,9 104,1 87,4 90,7 96,6 102,1 102,5 102,9 102,6 102,1 103,0 104,7 103,2 105,0 105,3 105,7 105,9 97,9 100,6 99,8 99,1 99,8 98,4 100,4 98,0 97,0 99,6 96,1 98,2 Липецкая область 96,7 96,6 98,1 122,9 116,6 110,6 102,7 103,1 104,8 82,7 85,5 87,8 104,3 103,5 102,0 102,8 101,7 102,6 106,5 103,6 104,3 103,8 104,8 105,2 97,8 100,2 100,0 100,1 101,2 100,8 98,2 103,3 98,9 95,4 94,5 95,6 Московская область 106,9 103,0 97,5 151,8 140,5 114,5 107,7 108,6 112,9 76,2 81,9 98,2 103,1 106,9 106,8 104,6 105,4 104,4 111,2 102,8 106,6 112,0 109,7 112,0 98,0 99,4 103,3 100,3 102,9 101,3 98,5 106,1 104,0 103,3 97,6 102,4 Орловская область 100,6 98,9 97,0 120,8 118,0 108,7 100,1 103,4 102,9 84,9 86,6 94,0 100,2 102,1 101,5 101,1 100,1 100,4 103,6 100,9 103,6 100,7 103,2 104,1 101,4 98,7 100,5 100,9 103,2 100,2 91,7 95,9 94,8 95,1 92,1 97,2 Рязанская область 99,8 99,0 97,3 111,5 112,4 107,4 107,2 106,4 108,1 97,2 92,3 94,7 103,8 103,4 103,6 102,9 102,8 105,8 104,5 103,1 104,0 103,8 102,7 103,8 101,0 100,6 101,5 100,1 104,3 101,1 92,7 99,5 93,7 96,6 91,5 91,7 Смоленская область 96,0 96,4 96,9 115,2 117,1 111,8 100,7 104,8 103,3 86,2 85,9 88,7 105,9 101,2 101,8 101,8 99,6 100,5 97,2 101,5 103,9 103,2 102,3 104,7 97,4 96,7 97,9 101,9 100,1 101,0 93,2 90,3 89,7 88,5 91,0 91,4 Тамбовская область 95,9 99,7 98,1 129,1 119,1 110,7 100,0 100,2 101,9 74,3 76,2 77,4 100,4 100,7 100,6 100,7 100,8 99,6 100,9 100,8 101,5 101,4 100,7 99,4 97,3 97,8 98,3 97,7 98,3 98,4 95,4 99,8 94,0 97,0 92,8 96,8 Тверская область 94,1 94,1 94,3 117,5 113,2 109,8 107,7 106,4 107,5 91,1 96,4 99,8 109,1 110,5 108,7 107,1 104,0 103,3 101,9 99,0 103,8 102,8 104,6 105,5 91,8 92,8 95,0 94,7 94,1 95,2 91,2 95,9 94,5 95,1 96,7 95,8 Тульская область 96,2 93,2 94,2 119,5 122,6 123,4 106,1 107,3 107,4 84,0 82,9 83,1 101,9 101,9 105,1 104,9 105,6 104,2 106,2 105,4 102,8 102,4 101,8 101,8 95,2 102,8 103,4 103,5 103,3 103,6 99,4 97,4 92,3 94,4 91,6 93,4 Ярославская область 103,7 105,3 105,5 125,0 120,0 113,6 100,1 102,4 101,9 88,5 90,2 93,9 102,8 99,9 100,9 101,4 101,1 100,3 104,5 102,0 101,6 100,0 101,6 102,7 93,9 98,3 102,6 104,3 103,6 105,5 94,3 93,1 95,6 97,2 97,5 94,9 г. Москва 105,3 101,4 100,1 152,5 145,0 105,9 100,7 104,8 106,0 70,2 74,6 103,2 101,7 101,3 101,6 100,3 99,2 102,0 102,0 102,3 102,1 102,5 103,7 103,9 97,9 96,4 100,6 102,1 101,8 99,8 89,5 90,8 90,1 88,9 88,8 90,9 Северо-Западный федеральный округ 102,4 100,9 99,5 135,6 125,9 115,0 104,1 106,9 109,2 82,6 88,3 96,0 102,5 102,9 102,6 103,2 101,2 102,3 102,9 103,1 103,8 104,5 104,1 103,2 100,5 99,7 102,6 101,3 102,2 103,6 94,6 98,4 97,8 99,1 100,0 98,1 Республика Карелия 102,0 99,6 98,7 116,5 109,8 102,5 105,0 107,0 107,3 92,3 95,7 102,8 101,9 99,2 101,9 101,3 100,5 101,9 104,4 104,0 104,1 104,7 104,8 108,1 98,4 98,7 101,5 99,5 101,8 100,5 96,6 99,8 97,0 96,5 95,9 94,4 Республика Коми 101,0 100,0 100,2 115,9 108,5 101,1 101,0 100,7 99,7 88,9 93,8 99,0 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 100,0 100,9 99,4 100,3 100,4 97,1 103,3 98,6 99,0 100,0 98,8 101,6 99,0 91,7 91,0 88,8 90,6 91,5 89,5 Архангельская область 98,9 97,7 98,0 113,6 109,2 103,1 100,5 103,2 103,6 90,1 92,4 98,4 103,0 102,7 103,0 100,9 100,6 100,3 103,1 103,2 104,1 101,6 102,3 104,0 99,0 97,6 99,8 101,6 103,4 101,9 97,3 97,5 97,1 98,0 96,5 96,2 в том числе Ненецкий автономный округ 95,3 95,2 97,7 101,3 101,9 99,8 102,5 105,7 102,3 95,5 98,1 103,4 103,1 102,3 100,5 97,9 95,0 97,1 100,8 101,2 102,7 99,7 101,1 102,3 96,4 95,8 99,6 108,3 109,4 104,9 100,7 98,3 98,3 93,1 94,5 93,1 Архангельская область без автономного округа 99,1 97,8 98,0 114,1 109,5 103,2 100,4 103,1 103,6 89,9 92,2 98,2 103,0 102,7 103,1 101,1 100,8 100,4 103,2 103,3 104,1 101,7 102,4 104,1 99,1 97,7 99,8 101,4 103,2 101,8 97,1 97,5 97,0 98,1 96,5 96,2 Вологодская область 102,1 100,3 95,6 120,0 111,4 98,8 110,4 113,4 115,6 89,8 98,1 107,6 101,4 104,5 103,7 107,1 108,4 103,7 108,1 106,8 109,8 110,7 100,6 100,5 93,7 94,3 98,8 97,3 99,5 103,0 106,4 104,3 90,9 88,1 92,5 95,9 Калининградская область 102,6 101,4 101,1 142,8 122,8 109,0 102,3 102,5 106,7 76,6 87,7 99,4 102,3 103,4 101,5 103,8 101,6 99,9 103,3 104,3 107,3 102,9 105,1 109,6 96,3 97,1 98,4 105,0 104,2 104,2 99,7 97,0 101,1 97,6 99,2 98,3 Ленинградская область 106,4 104,0 100,4 124,8 118,1 115,0 109,2 111,4 115,1 92,5 95,1 99,8 102,4 104,1 103,6 107,1 106,5 107,6 105,0 104,8 107,6 105,3 107,4 105,9 105,3 105,0 104,4 104,4 101,0 102,2 95,7 100,1 100,8 103,2 105,2 104,2 Мурманская область 92,5 92,2 94,9 104,6 100,1 94,0 99,2 99,3 101,2 89,4 92,3 104,9 99,3 99,5 99,6 99,2 99,3 102,9 100,8 101,5 100,7 100,3 100,7 100,1 99,7 98,1 101,7 96,8 99,4 101,5 95,6 96,4 96,8 96,5 97,0 91,9 Новгородская область 101,8 102,3 100,2 112,6 108,1 107,1 100,1 100,8 102,1 95,2 97,2 101,5 99,7 98,8 99,9 97,4 99,8 99,0 98,0 100,4 101,9 100,5 100,2 100,1 98,0 98,5 99,1 96,0 96,7 95,1 94,1 96,8 94,6 95,8 95,4 95,5 Псковская область 100,1 100,7 99,3 117,9 116,7 109,0 102,7 105,0 104,3 92,1 92,9 100,1 102,8 101,2 106,3 105,6 108,4 106,0 100,1 101,7 102,1 101,4 98,7 101,8 104,4 103,4 103,1 101,4 102,5 103,5 84,5 91,4 88,1 89,5 86,6 90,0 г. Санкт-Петербург 103,3 101,7 100,3 153,7 141,1 125,7 103,9 108,2 111,0 73,7 81,2 89,3 103,6 103,9 102,8 103,2 98,8 101,4 102,6 102,8 102,6 105,8 105,7 102,2 101,2 99,7 104,4 101,9 103,3 106,2 92,5 99,2 99,9 102,4 103,5 100,2 Южный федеральный округ 103,2 102,1 95,2 156,1 144,8 119,2 105,6 106,4 114,4 70,8 76,6 91,3 101,6 102,2 102,5 103,5 103,0 102,6 102,3 101,8 103,1 103,5 103,6 103,9 100,6 97,2 99,0 100,6 99,5 101,5 95,6 98,0 99,2 98,4 100,9 101,7 Республика Адыгея 102,5 98,5 100,4 164,2 168,4 133,3 104,0 108,7 115,3 70,4 74,6 94,4 101,6 106,7 106,3 108,8 105,6 103,4 103,3 103,1 111,7 110,6 108,0 105,8 103,3 102,0 95,9 97,0 105,5 106,4 97,5 100,6 103,0 110,0 104,1 106,7 Республика Калмыкия 106,3 101,6 101,2 127,9 113,3 100,0 98,2 97,7 100,7 81,6 90,9 101,5 105,4 106,9 103,3 100,2 101,4 96,7 98,9 99,6 103,3 105,3 105,9 111,5 96,6 96,2 97,3 97,9 100,4 99,5 100,3 106,5 100,2 99,8 95,4 98,2 Республика Крым 96,5 99,2 96,6 142,4 122,1 108,6 111,5 107,5 109,2 73,6 82,1 85,3 103,0 102,4 100,3 106,5 104,8 100,0 105,2 103,3 104,9 102,6 105,6 109,8 90,8 92,1 92,2 103,5 101,4 108,8 99,8 104,0 113,0 102,3 108,1 102,8 Краснодарский край 106,1 104,4 91,6 167,9 154,5 129,9 106,9 107,9 123,6 68,1 75,6 89,0 101,3 101,8 101,6 104,3 104,5 103,5 101,5 100,8 102,4 103,8 103,1 103,5 103,9 97,0 100,5 102,6 98,6 102,0 95,4 98,5 100,3 96,7 102,2 104,7 Астраханская область 90,6 89,1 89,2 123,2 118,1 108,2 103,6 105,6 107,0 77,3 80,5 87,4 102,4 102,3 102,1 99,7 99,9 98,6 101,3 100,9 101,0 101,0 101,2 103,7 94,0 92,9 94,9 96,2 98,2 95,8 90,3 91,6 84,1 92,1 89,3 90,4 Волгоградская область 100,5 102,1 96,5 126,5 124,0 112,3 103,1 103,8 107,9 83,4 84,0 92,7 102,3 104,5 105,1 104,4 102,6 105,3 102,5 101,2 102,3 102,6 103,1 101,4 100,1 98,4 101,8 102,6 102,5 101,7 92,5 93,8 93,2 92,8 93,7 93,6 Ростовская область 104,2 102,0 99,9 160,5 149,3 108,2 104,0 105,5 106,9 66,9 71,7 96,6 101,1 101,3 102,9 101,7 101,2 101,7 103,0 103,1 103,4 103,5 104,0 103,6 97,6 98,4 99,3 98,1 98,9 99,6 96,5 96,6 96,5 97,1 97,3 97,1 г. Севастополь 97,1 102,2 101,6 142,6 122,0 120,0 102,3 100,9 101,2 70,6 82,4 82,4 102,2 97,8 101,8 99,4 100,1 100,9 102,2 102,5 102,9 101,4 101,6 101,4 125,9 102,9 86,6 91,6 95,6 97,9 102,9 123,3 138,0 173,1 172,7 174,1 Северо-Кавказский федеральный округ 99,8 98,8 95,8 154,4 139,6 114,9 101,8 101,4 105,2 66,6 72,1 85,2 102,0 100,1 98,8 100,9 100,5 101,5 100,7 98,8 101,1 100,3 102,0 101,0 98,1 99,5 101,8 102,4 101,4 103,3 96,6 99,3 96,9 97,0 95,5 91,0 Республика Дагестан 102,1 100,4 92,8 160,5 132,8 106,6 102,1 100,1 108,1 62,1 70,8 82,9 103,7 98,4 95,5 99,0 99,4 101,5 95,6 95,3 98,4 97,5 102,4 100,2 99,8 101,0 100,4 101,3 102,3 101,9 101,1 101,8 102,0 102,8 96,2 89,5 Республика Ингушетия 96,5 98,3 101,8 110,0 107,6 103,8 95,8 94,7 96,4 95,4 95,4 98,0 103,0 101,1 104,3 101,8 103,2 104,6 107,2 100,8 104,9 109,5 106,6 108,9 100,8 100,3 101,7 99,5 99,2 101,8 98,2 113,2 109,2 98,8 105,6 100,6 Кабардино-Балкарская Республика 101,6 101,0 99,4 149,6 142,2 132,2 100,6 100,8 105,5 67,9 70,7 73,8 101,6 101,6 101,6 100,5 101,6 100,8 100,6 100,2 99,7 100,2 100,4 100,4 98,5 98,4 99,2 98,4 99,5 99,5 98,0 100,6 99,2 99,8 99,3 99,0 Карачаево-Черкесская Республика 99,6 97,4 94,9 142,5 140,8 128,9 101,1 101,9 102,3 66,7 68,4 73,6 100,7 102,7 103,3 101,6 100,7 101,1 102,7 101,6 102,1 103,0 101,2 102,0 98,8 98,9 96,5 96,6 98,7 97,9 89,5 93,7 94,7 95,1 94,4 96,0 Республика Северная Осетия — Алания 101,3 100,7 98,3 149,8 142,6 135,9 100,9 100,3 104,0 66,9 72,1 74,9 100,6 99,7 100,0 100,2 101,9 100,7 100,6 101,2 101,7 102,6 100,4 102,1 99,0 98,6 99,1 99,5 99,7 101,0 97,2 96,0 96,7 97,6 97,6 95,6 Чеченская Республика 103,3 103,2 103,7 146,7 148,4 128,9 102,2 102,6 102,2 83,9 83,9 92,6 100,6 101,0 99,9 99,9 100,6 97,6 99,3 97,6 99,8 93,3 94,4 99,2 102,0 99,1 94,0 96,9 97,0 104,5 89,3 93,4 98,0 101,8 102,2 94,8 Ставропольский край 95,7 94,9 94,3 156,3 143,2 108,9 102,3 102,9 104,4 63,3 68,8 90,1 101,3 100,8 100,0 103,2 100,9 103,0 105,2 101,3 103,9 104,1 104,5 101,8 94,4 98,5 107,4 107,6 103,3 106,4 94,7 99,0 90,4 88,3 90,3 87,1 Приволжский федеральный округ 98,2 95,8 94,7 134,0 121,8 109,8 101,9 104,5 107,1 78,2 84,8 93,3 102,1 102,3 102,6 102,3 101,8 100,4 103,9 103,3 104,2 103,8 103,5 104,7 99,7 99,3 101,5 100,8 101,4 102,0 96,8 98,0 96,5 97,9 96,7 96,0 Республика Башкортостан 100,3 98,4 99,3 158,3 134,0 108,5 102,3 102,7 109,1 70,9 80,9 96,9 103,1 103,2 103,2 103,7 103,4 102,4 103,4 103,5 103,5 104,4 103,8 104,5 100,9 100,6 110,6 104,2 104,4 98,6 91,5 91,6 92,1 92,6 94,5 96,5 Республика Марий Эл 101,3 98,9 97,3 151,8 138,2 127,7 103,2 106,9 108,3 70,8 75,9 84,1 100,3 100,3 99,9 99,8 102,2 99,7 106,3 106,0 108,3 106,5 104,6 103,6 98,8 99,7 101,1 100,3 99,8 100,3 91,8 94,1 92,2 95,6 98,3 96,8 Республика Мордовия 104,5 100,6 99,5 128,1 119,6 114,5 98,2 104,8 106,8 82,6 87,1 93,1 103,5 101,1 98,3 108,2 108,1 104,0 106,5 109,9 108,3 104,9 100,6 106,4 102,0 100,8 102,9 92,8 102,3 100,3 100,6 99,2 101,4 106,5 97,8 100,4 Республика Татарстан 102,8 100,8 96,1 136,6 122,0 111,5 99,0 102,5 105,8 76,7 86,4 93,2 104,0 103,7 104,2 103,1 100,2 97,1 107,1 105,2 104,5 103,3 104,6 104,5 99,4 102,2 99,1 103,7 101,2 108,2 101,6 95,2 99,3 99,5 99,9 97,9 Удмуртская Республика 102,0 95,8 97,6 136,2 119,3 106,4 100,3 101,2 99,9 73,9 84,1 92,9 100,0 103,7 104,9 100,0 102,5 100,6 104,5 100,1 98,5 99,5 101,8 104,2 94,8 99,4 102,8 104,2 99,6 100,6 99,2 101,3 102,0 100,5 103,0 101,1 Чувашская Республика 102,7 102,1 100,6 130,7 128,6 118,7 105,2 108,0 108,5 84,1 84,2 91,4 102,9 102,4 103,3 106,4 107,0 107,1 105,7 107,7 109,7 107,2 103,6 104,4 100,0 97,2 99,9 98,2 100,7 99,4 90,9 93,4 89,7 96,6 94,2 100,3 Пермский край 93,6 90,2 90,3 130,3 118,5 108,9 104,2 107,5 107,5 74,9 81,3 88,7 101,8 100,9 102,7 102,9 102,8 99,6 103,5 103,9 104,2 105,3 103,5 106,3 99,3 98,0 98,8 98,1 98,5 101,9 93,5 96,4 93,2 91,6 93,7 90,2 Кировская область 99,1 99,1 98,4 124,1 112,3 104,4 100,1 101,5 102,3 81,8 89,5 95,9 100,7 101,3 102,2 101,3 101,6 100,2 106,1 103,7 104,6 105,8 104,2 104,6 97,6 97,0 99,6 98,3 100,4 101,3 96,3 96,7 93,9 94,2 93,5 94,2 Нижегородская область 92,8 89,0 88,4 134,0 126,0 114,1 103,5 105,9 107,3 75,2 78,3 87,9 100,4 101,8 101,1 100,8 99,8 98,6 100,3 100,7 105,1 102,5 105,2 106,5 101,7 100,0 99,3 99,6 102,1 102,5 100,5 102,8 101,0 105,8 100,5 98,7 Оренбургская область 100,9 98,7 97,4 119,0 116,1 111,0 101,8 104,9 105,4 89,5 90,9 93,8 101,5 101,8 103,5 101,1 102,6 103,8 105,2 103,7 103,1 100,7 100,3 100,3 97,2 97,3 100,2 100,5 104,2 106,0 101,3 101,1 100,0 103,0 98,4 95,3 Пензенская область 99,2 99,8 100,2 129,2 124,4 110,2 100,7 105,5 108,5 83,0 83,5 96,3 105,4 100,1 99,6 98,6 101,2 100,3 101,7 100,5 99,1 104,2 104,1 105,5 100,5 99,3 103,0 101,6 104,1 101,9 97,6 100,2 94,3 94,1 92,5 90,7 Самарская область 92,1 89,6 87,1 120,4 112,5 105,2 100,9 104,0 109,2 81,6 88,2 93,0 100,1 101,5 101,9 101,7 100,7 100,2 103,6 103,5 106,2 105,5 102,1 103,5 100,1 96,8 98,7 97,8 98,4 97,8 96,1 103,2 95,8 97,3 93,5 94,3 Саратовская область 98,7 96,3 96,4 128,0 116,9 104,5 105,4 108,4 110,1 83,9 91,6 100,5 101,5 102,5 102,3 101,7 100,8 100,7 104,1 102,6 102,9 103,1 103,9 106,6 99,9 98,4 101,5 101,3 104,7 101,9 95,3 100,7 96,5 96,8 93,7 94,7 Ульяновская область 99,1 97,3 96,7 119,1 107,6 104,3 101,1 102,4 103,6 86,0 94,3 98,1 103,7 104,9 102,4 104,0 104,2 103,3 101,3 100,1 104,2 101,8 100,7 100,6 98,3 99,4 100,9 99,2 97,4 99,5 92,2 94,9 93,1 98,0 99,9 96,9 Уральский федеральный округ 96,2 96,5 95,5 121,5 116,6 106,2 101,6 104,2 104,6 84,4 87,1 93,3 102,5 102,3 103,4 102,2 102,9 101,2 105,6 106,2 103,9 103,4 101,8 104,3 96,1 92,6 96,0 97,5 99,1 98,7 90,4 94,4 92,9 96,1 92,8 93,0 Курганская область 98,8 96,9 95,2 120,6 114,8 98,1 99,5 101,1 103,5 80,3 83,9 98,1 100,0 100,2 100,6 100,6 101,4 100,5 100,6 100,5 100,4 100,9 99,8 101,6 99,9 97,2 100,5 101,1 99,8 99,3 86,7 90,4 89,0 90,5 92,2 92,3 Свердловская область 87,7 91,3 90,4 113,6 113,7 106,9 101,2 103,4 103,1 84,2 83,7 87,4 101,5 101,9 102,1 102,3 102,9 101,1 101,7 101,7 101,1 101,8 101,2 103,2 96,9 93,2 96,3 95,5 96,2 95,8 90,7 98,0 95,1 98,5 93,3 92,9 Тюменская область 99,4 99,5 100,2 125,0 115,8 103,5 101,2 104,4 102,4 83,2 89,0 95,6 103,9 101,5 102,8 102,5 103,6 101,9 111,6 111,7 109,1 105,1 101,7 105,4 94,9 93,5 96,5 101,2 104,5 103,4 92,1 93,3 93,5 97,1 93,5 92,8 в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 99,3 98,1 100,6 125,4 113,7 103,4 101,3 104,2 100,2 83,5 91,1 94,1 100,1 100,2 103,8 102,3 103,3 101,2 111,4 111,6 109,6 104,6 100,9 106,1 93,2 91,7 94,5 99,6 102,2 101,7 91,1 92,7 92,5 96,2 92,4 92,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 99,7 100,1 99,8 122,4 112,6 100,8 101,6 102,1 100,1 83,0 88,2 97,8 100,8 99,3 100,0 103,6 105,2 104,5 110,5 115,6 114,9 107,1 98,8 98,7 93,4 90,5 92,3 101,0 110,1 107,3 94,7 95,9 95,9 101,0 93,8 91,4 Тюменская область без автономных округов 99,4 100,9 99,9 125,7 119,4 104,5 101,0 105,5 106,0 83,1 87,1 96,5 109,7 103,9 102,7 102,4 103,3 101,8 112,2 110,3 106,2 105,0 103,8 107,1 96,8 95,8 99,7 102,2 104,3 101,7 91,8 92,3 93,2 96,0 93,6 92,9 Челябинская область 105,3 100,5 97,0 130,2 123,5 110,9 103,5 106,0 111,9 87,5 91,5 100,3 102,6 105,2 107,9 102,0 102,2 100,5 104,4 106,8 101,2 104,1 103,9 105,0 95,5 88,8 93,5 94,4 95,7 96,4 88,0 89,5 88,1 90,4 90,9 93,7 Сибирский федеральный округ 98,6 97,4 97,8 119,1 115,1 107,6 102,4 104,6 103,5 87,4 89,5 93,9 104,6 103,7 103,1 101,8 103,4 102,2 101,7 102,2 103,1 103,9 102,9 104,1 99,3 99,0 102,4 102,2 103,7 103,1 93,5 95,5 93,9 94,2 93,0 94,5 Республика Алтай 95,7 97,0 104,2 123,5 127,0 117,3 104,9 105,0 99,9 84,9 84,7 93,4 106,0 108,1 109,8 108,6 111,7 107,7 104,7 109,8 99,9 106,5 103,4 106,5 102,7 94,8 105,9 98,8 108,3 109,6 97,4 105,8 98,9 107,8 100,8 91,6 Республика Бурятия 97,9 98,0 97,5 97,2 97,8 101,2 107,6 107,3 100,2 91,0 93,0 93,2 Республика Тыва 96,6 95,3 95,4 120,6 116,5 110,9 104,8 104,9 104,1 78,8 81,5 86,7 103,7 102,9 107,9 107,5 107,5 106,4 102,0 103,9 106,2 104,5 104,5 106,1 96,7 101,7 106,8 106,8 105,9 101,7 104,3 105,5 96,1 93,4 91,9 92,3 Республика Хакасия 100,3 98,3 97,8 106,5 106,2 105,5 101,7 102,9 100,7 93,0 92,3 94,8 103,7 102,0 99,8 102,2 100,6 103,2 100,8 100,7 104,4 102,9 106,8 103,7 100,2 105,2 105,5 102,4 102,6 99,0 98,1 95,5 89,4 92,5 96,7 99,9 Алтайский край 103,2 101,3 98,4 107,9 105,0 101,6 101,4 102,8 101,3 94,9 95,9 97,0 103,7 104,3 103,7 100,1 102,9 95,9 100,4 101,3 102,4 102,7 99,4 102,0 94,8 99,1 99,8 100,3 102,5 103,8 89,7 92,3 92,2 94,2 92,8 96,2 Забайкальский край 98,2 97,3 97,9 99,7 100,1 99,3 92,3 96,9 95,9 96,9 97,1 97,6 Красноярский край 97,2 94,3 97,0 126,5 122,0 110,3 102,9 103,9 100,4 76,6 80,0 87,4 102,8 101,9 104,3 103,0 103,4 104,1 99,8 101,4 102,2 103,1 102,7 102,0 97,6 96,5 100,2 98,9 100,1 99,1 93,8 95,1 95,6 99,5 96,1 98,5 Иркутская область 99,6 100,5 101,9 132,2 123,4 109,4 103,7 104,5 103,5 77,6 85,1 95,3 107,2 105,2 105,2 103,9 104,9 107,2 100,6 102,4 102,5 105,4 105,3 106,0 100,8 101,2 102,8 103,3 103,7 101,0 96,1 97,3 96,6 93,9 90,8 92,3 Кемеровская область 99,9 99,1 98,2 110,2 106,8 100,4 101,5 104,1 101,9 95,8 94,5 97,5 104,5 105,1 104,0 98,8 101,9 101,4 101,8 99,2 102,2 102,0 100,4 105,3 97,4 96,7 103,1 104,5 106,9 103,5 87,5 93,7 88,8 90,0 88,6 90,5 Новосибирская область 97,7 99,7 100,7 124,6 122,2 117,6 101,7 106,5 109,4 94,6 94,6 95,4 108,1 105,2 99,7 101,6 103,7 101,3 106,0 106,5 107,0 106,8 104,3 105,9 96,9 95,1 102,7 102,4 107,0 107,1 96,3 96,6 95,0 94,8 93,3 95,6 Омская область 96,5 90,2 90,8 113,8 108,3 101,3 101,2 103,1 101,1 81,6 84,8 90,0 101,4 101,6 101,6 101,3 103,3 101,9 99,8 99,5 101,1 101,8 101,4 103,3 110,2 108,4 110,4 109,7 109,0 108,9 85,3 87,6 86,0 88,2 89,3 87,0 Томская область 96,6 94,7 91,9 104,9 102,6 99,8 106,1 108,8 109,1 96,7 98,3 99,8 102,5 101,4 104,6 102,2 102,8 100,8 103,4 104,6 102,5 105,8 106,7 103,5 99,9 99,7 100,7 100,6 99,2 102,1 96,3 98,1 100,8 96,8 96,3 98,7 Дальневосточный федеральный округ 100,2 101,1 101,7 127,6 121,7 115,5 105,2 104,2 104,3 84,8 87,1 90,4 105,2 104,1 103,3 102,5 102,5 102,9 101,5 102,4 103,2 102,4 102,5 103,0 99,0 98,7 100,8 102,7 103,5 104,5 98,7 102,4 98,2 99,1 96,5 94,5 Республика Бурятия 91,2 96,6 99,7 118,2 116,5 108,1 106,8 108,8 105,2 88,5 91,8 98,0 106,7 103,2 106,2 102,6 102,6 100,5 99,1 99,7 100,5 100,5 100,1 99,7 Республика Саха (Якутия) 100,1 100,8 97,0 141,3 142,7 138,7 106,4 105,5 107,8 77,4 72,6 69,5 105,7 104,8 103,6 104,3 101,5 104,1 106,8 108,5 109,5 106,5 105,3 104,8 99,7 99,4 99,7 99,9 98,8 100,4 99,8 99,8 99,9 97,6 99,7 100,2 Забайкальский край 98,3 99,2 99,5 118,0 123,4 110,6 101,6 101,5 101,3 84,6 82,2 92,6 101,7 102,4 102,3 101,7 101,8 100,9 100,7 101,6 100,5 100,5 101,5 101,5 Камчатский край 104,2 103,6 106,1 126,5 118,2 110,3 103,5 103,3 104,1 87,8 91,8 97,2 103,3 103,1 102,3 104,5 104,4 102,8 104,0 105,1 101,6 101,7 103,7 104,0 96,1 99,6 103,5 101,0 100,6 100,9 104,8 102,3 103,8 102,4 97,8 94,2 Приморский край 102,6 105,1 105,8 148,5 132,7 124,5 108,1 103,9 104,7 80,1 78,9 83,0 111,5 107,9 103,6 101,4 103,6 104,3 99,4 101,0 102,4 103,7 103,4 105,5 96,4 96,6 104,7 106,9 109,1 109,7 99,0 106,9 98,6 97,4 94,8 89,1 Хабаровский край 103,4 102,6 101,7 118,6 115,3 109,2 103,8 103,9 103,9 88,8 93,2 97,9 100,8 101,5 101,6 102,3 102,0 102,8 102,7 101,2 102,7 102,3 102,1 101,9 102,6 102,8 100,6 102,1 102,2 103,6 100,7 102,2 99,2 102,1 99,4 96,7 Амурская область 99,1 98,9 100,5 107,5 106,0 104,4 102,4 101,9 101,5 93,5 94,4 95,4 104,2 103,5 103,5 100,6 101,4 101,9 100,9 102,8 102,8 100,3 101,1 101,8 98,7 95,5 94,9 101,3 105,0 106,0 95,3 100,8 98,6 99,1 90,4 93,1 Магаданская область 103,0 101,3 101,9 124,0 120,9 118,2 103,6 102,8 102,7 87,1 90,4 91,8 101,9 104,9 105,9 103,3 101,8 100,9 103,6 102,9 100,8 102,1 101,7 101,6 100,0 99,9 100,1 93,3 93,5 95,1 100,2 98,1 96,2 104,6 101,1 99,5 Сахалинская область 98,8 98,0 101,9 119,1 98,9 100,7 105,0 104,9 105,5 82,5 101,7 98,4 102,8 102,9 102,9 105,4 102,9 103,5 101,0 102,4 105,2 101,0 102,4 102,2 98,0 98,1 99,1 100,5 99,6 101,3 95,4 99,4 92,5 98,2 97,2 95,9 Еврейская автономная область 98,0 94,9 95,6 132,2 136,9 112,8 104,4 103,4 102,0 74,9 74,3 86,8 100,6 102,1 105,9 103,8 103,7 105,2 100,2 104,2 103,0 106,0 105,1 104,8 97,7 96,7 98,5 97,4 97,0 97,3 91,3 92,1 90,7 89,8 91,3 91,5 Чукотский автономный округ 100,2 101,3 101,5 104,5 102,3 100,1 102,1 102,7 102,6 95,7 99,5 99,6 104,3 103,5 101,8 103,1 101,1 104,0 100,8 101,3 105,7 86,4 105,0 105,0 104,9 102,2 100,0 116,2 108,5 100,4 102,3 102,1 105,5 113,0 104,0 116,7

Торговля пищевыми продуктами в июне выросла на 4,3% (до 1 трлн 503,3 млрд рублей).

В Татарстане темп роста в этом сегменте составил 112,8%, что сопоставимо с Башкортостаном (112,2%) и Нижегородской областью (112%). Показатель выглядит лучше среднего значения Приволжского федерального округа (107%), но это снова на фоне низкой базы лета прошлого года.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами (в сопоставимых ценах в % к предыдущему году)

2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация 98,5 97,2 94,2 110,3 108,5 104,3 102,2 104,3 106,1 91,8 92,4 97,0 102,1 102,0 102,4 101,8 102,3 101,8 102,9 102,3 102,9 102,7 102,6 103,8 97,3 96,4 99,2 100,0 100,6 100,2 94,3 96,6 94,9 95,2 94,0 94,6 Центральный федеральный округ 99,9 97,5 93,1 109,3 107,0 102,5 101,9 105,0 106,2 91,4 91,6 99,3 102,1 101,8 102,3 101,4 102,1 102,0 103,8 103,9 103,8 104,4 105,6 107,0 98,6 97,3 101,6 102,4 103,2 100,9 94,7 96,8 95,0 94,4 92,3 94,6 Белгородская область 99,6 100,5 99,1 103,8 96,8 93,2 104,9 105,9 104,4 102,4 102,9 105,6 102,1 100,9 101,7 101,0 101,8 101,5 104,5 105,5 106,9 104,7 105,3 110,3 103,0 100,1 101,9 100,6 103,4 100,1 93,4 96,2 93,4 98,0 98,3 102,7 Брянская область 102,5 102,0 94,6 98,9 99,4 97,7 105,6 107,9 110,5 102,6 98,7 98,1 95,5 93,4 98,9 102,6 104,3 106,5 104,8 103,3 98,6 96,1 98,2 99,7 99,0 99,0 101,0 101,2 101,0 99,1 99,3 100,7 97,3 96,8 92,5 94,3 Владимирская область 99,5 101,0 96,9 103,1 104,1 108,0 104,7 106,3 107,4 103,8 99,6 96,6 98,9 96,2 98,8 99,0 99,8 102,7 102,9 103,5 104,9 104,6 106,3 107,0 99,2 94,7 102,7 99,7 103,5 101,7 100,7 110,4 101,0 100,7 99,3 98,5 Воронежская область 95,5 96,0 97,6 111,8 108,8 107,3 104,8 106,6 104,9 92,5 95,2 96,2 103,0 99,6 101,8 102,2 100,4 100,6 103,9 100,0 99,0 98,5 101,7 104,5 95,5 99,0 105,0 103,6 103,1 101,5 95,3 101,0 96,1 101,0 103,7 104,9 Ивановская область 99,3 95,8 95,6 111,6 110,4 110,1 109,0 111,6 110,7 94,1 94,1 97,4 98,7 103,0 103,4 109,3 107,4 106,7 102,4 100,0 99,9 98,2 102,3 105,5 102,1 104,2 111,1 101,6 103,5 101,7 97,7 95,7 89,8 99,5 95,4 94,2 Калужская область 99,2 94,5 91,8 95,7 96,9 99,5 99,7 102,1 109,2 105,0 104,8 100,0 105,4 104,6 100,9 102,2 103,4 103,4 102,7 102,4 104,6 102,7 103,4 105,8 99,6 98,1 98,0 99,5 99,0 97,4 88,0 89,5 93,1 95,0 95,1 97,6 Костромская область 104,8 103,8 99,4 107,0 103,1 104,4 100,3 100,6 107,5 98,5 103,8 103,8 104,4 103,6 102,1 103,4 102,1 101,8 105,5 103,4 104,1 100,2 101,9 102,6 100,2 99,3 99,4 101,0 98,5 97,5 94,6 100,6 97,0 101,7 100,9 100,6 Курская область 95,8 97,3 96,6 107,2 104,2 102,4 102,7 104,5 104,7 94,6 95,9 96,4 102,9 100,8 101,1 101,2 100,6 101,6 103,4 103,3 106,3 105,1 107,8 109,3 96,8 101,3 100,1 98,6 98,1 94,8 106,6 103,2 100,8 103,1 99,4 101,0 Липецкая область 98,5 100,2 97,8 98,1 98,5 97,4 101,7 102,5 104,1 103,4 101,4 100,7 106,0 102,8 101,9 102,1 100,8 102,1 107,8 103,6 104,0 104,4 106,9 108,0 97,9 102,9 101,6 99,8 101,5 99,6 97,4 100,6 99,4 98,6 96,2 99,7 Московская область 100,2 98,5 92,2 106,4 104,6 108,5 107,0 108,3 110,6 99,6 99,4 102,9 101,4 103,7 104,8 104,0 105,1 99,6 108,6 110,7 109,9 107,5 108,4 115,5 97,8 93,0 100,0 101,8 103,0 97,1 100,5 104,0 102,0 102,0 96,3 101,6 Орловская область 98,5 97,7 96,1 107,2 106,4 102,7 102,0 103,2 102,1 94,2 93,9 97,8 101,6 101,1 100,9 101,0 100,4 100,1 106,6 101,7 104,8 100,3 102,7 107,0 98,1 99,6 103,7 103,1 103,8 100,5 96,2 101,9 96,7 97,9 96,6 100,6 Рязанская область 99,0 95,0 97,3 106,1 110,4 113,3 108,9 110,4 108,9 103,6 94,8 89,6 102,9 102,1 103,1 101,7 100,0 105,0 104,5 102,8 104,0 104,1 101,6 103,1 100,8 101,2 100,0 98,1 104,7 100,2 97,2 99,1 95,2 100,0 96,4 95,9 Смоленская область 98,6 98,4 99,3 104,7 107,0 107,1 106,0 109,3 106,2 99,9 97,9 97,9 104,3 100,4 102,2 100,4 99,8 99,9 99,0 99,1 100,5 100,4 101,0 104,6 93,1 95,5 99,2 103,0 100,0 100,6 93,5 91,6 90,7 89,7 91,7 89,8 Тамбовская область 96,7 99,8 96,4 120,6 121,8 116,7 101,1 98,9 103,4 81,0 75,6 74,7 98,0 98,2 97,1 99,3 99,6 99,4 102,6 96,7 101,9 99,8 98,6 97,2 97,1 103,4 98,9 98,4 90,5 92,8 93,0 100,4 98,9 100,0 105,0 109,0 Тверская область 96,2 95,7 95,8 107,9 108,9 108,6 106,6 107,5 107,3 99,3 99,6 98,8 109,4 109,8 109,8 106,1 103,4 104,9 101,6 99,0 100,4 99,7 102,7 103,4 92,9 95,0 98,7 98,9 96,9 98,9 96,1 99,4 96,2 97,0 97,2 94,3 Тульская область 95,3 92,0 93,0 118,4 121,4 122,3 107,1 108,1 108,2 82,3 83,1 83,0 99,9 100,3 103,0 102,8 103,0 102,0 105,4 104,8 103,6 102,1 100,5 102,1 96,9 103,8 103,0 104,6 103,6 104,6 100,4 99,2 95,5 96,3 95,1 95,4 Ярославская область 108,4 108,9 108,5 119,9 115,9 111,8 105,1 107,1 106,4 100,1 95,9 98,3 99,5 96,7 96,5 95,5 99,1 100,7 98,2 98,0 102,7 99,2 98,4 102,3 99,2 101,8 102,6 105,8 107,2 105,5 95,6 99,1 101,2 97,6 100,7 100,0 г. Москва 100,5 96,3 90,6 111,6 107,9 95,9 97,8 102,9 104,0 83,6 84,5 99,9 102,4 101,8 101,7 100,0 101,2 102,8 102,0 102,5 102,1 105,3 106,6 104,9 99,2 97,2 102,0 103,4 104,5 102,9 91,2 92,3 91,3 88,6 86,6 88,6 Северо-Западный федеральный округ 101,1 98,2 95,7 105,7 103,8 102,9 105,9 108,1 109,1 100,6 101,8 103,6 97,9 100,4 102,0 102,4 101,5 102,0 104,1 100,2 101,3 100,8 101,2 101,2 98,6 99,9 101,3 100,3 99,1 98,8 98,7 101,0 98,0 98,2 99,0 99,6 Республика Карелия 104,7 98,3 98,5 110,8 106,6 105,3 100,3 107,7 106,2 97,4 101,2 103,1 104,0 98,3 105,0 99,8 99,8 99,5 100,8 100,5 98,6 99,4 102,7 104,3 97,4 98,3 101,4 99,8 98,2 97,8 97,4 99,5 97,2 98,0 96,9 95,2 Республика Коми 99,6 99,5 100,1 115,4 108,4 102,9 99,8 99,8 100,1 95,4 99,0 103,6 98,1 97,5 99,7 100,2 99,0 100,1 100,4 99,5 99,4 100,2 97,7 102,5 97,3 96,8 100,3 97,0 100,0 98,1 90,9 90,8 87,4 89,9 89,1 86,4 Архангельская область 98,7 97,5 97,6 105,7 104,4 101,4 102,4 104,3 103,4 95,7 96,0 99,8 101,5 100,4 101,7 99,8 100,0 98,9 102,8 102,0 102,5 101,1 100,5 102,7 95,2 94,9 96,0 97,3 97,8 95,3 96,9 98,7 97,9 97,6 98,4 96,9 в том числе Ненецкий автономный округ 96,0 94,0 98,3 101,9 101,5 100,4 100,3 103,2 101,1 95,4 97,6 102,0 102,1 102,0 101,9 98,6 97,9 96,7 101,1 101,3 101,8 101,4 102,1 103,5 94,6 94,3 94,9 100,2 103,9 102,1 98,9 100,2 98,2 94,4 93,6 90,4 Архангельская область без автономного округа 98,8 97,7 97,6 105,9 104,5 101,4 102,6 104,4 103,5 95,7 95,9 99,8 101,5 100,3 101,7 99,9 100,1 99,0 102,9 102,0 102,5 101,1 100,4 102,7 95,2 94,9 96,0 97,1 97,5 95,0 96,8 98,6 97,8 97,6 98,5 97,1 Вологодская область 101,0 99,0 93,5 113,0 110,2 103,8 111,3 110,7 112,4 91,4 97,0 103,4 100,1 104,1 104,1 103,5 105,3 102,6 107,7 104,9 108,4 108,4 100,2 100,5 98,6 95,4 99,2 97,3 94,8 98,1 108,7 108,4 90,1 88,3 93,8 97,5 Калининградская область 101,1 101,5 100,8 107,3 105,5 108,1 100,5 99,7 107,0 100,5 102,6 102,4 101,6 105,4 104,2 101,8 101,6 101,9 103,5 105,4 104,2 108,4 108,3 105,5 102,8 96,5 94,9 101,6 97,1 100,2 97,4 97,0 103,1 93,8 98,1 97,2 Ленинградская область 106,6 101,8 94,5 95,6 95,8 99,5 105,9 110,0 114,7 113,5 111,7 110,7 98,9 98,6 97,4 100,0 98,6 100,6 98,9 96,3 103,8 101,5 105,1 102,9 104,5 105,5 101,6 103,8 98,0 99,3 101,8 106,5 107,0 107,0 108,1 107,6 Мурманская область 93,1 92,7 94,8 105,1 100,9 95,4 99,4 100,0 102,3 90,5 93,1 105,0 99,4 99,4 98,1 100,6 99,3 104,6 104,5 101,9 99,9 102,4 101,5 100,5 95,3 96,3 105,9 94,3 97,9 98,9 93,3 94,0 94,7 94,5 95,3 90,9 Новгородская область 104,0 104,5 102,1 104,5 103,4 106,2 101,5 101,6 103,4 109,4 106,1 106,7 99,1 99,6 99,9 95,9 99,7 99,8 98,5 102,7 104,1 101,5 101,4 103,4 95,2 93,0 93,7 92,3 93,6 87,6 96,3 100,4 94,0 96,7 94,2 99,0 Псковская область 96,7 99,9 99,8 106,8 108,5 107,0 103,3 102,3 104,0 101,7 100,0 102,6 101,5 100,1 103,5 101,7 104,8 102,1 102,2 103,4 102,3 102,1 98,2 103,4 102,8 101,1 102,5 101,1 103,2 102,0 85,1 92,6 88,7 93,0 89,1 93,7 г. Санкт-Петербург 101,1 96,3 93,4 105,9 104,3 103,9 110,2 113,3 112,2 101,0 102,2 101,5 93,4 100,6 103,9 105,8 103,1 103,5 107,4 98,4 98,8 97,5 99,5 98,6 97,5 102,7 104,0 102,7 101,3 100,5 100,7 103,2 99,5 100,7 101,4 103,6 Южный федеральный округ 98,8 99,3 92,4 126,8 125,4 111,8 103,9 104,8 112,3 84,7 85,1 93,8 102,1 102,1 102,1 102,5 101,9 102,1 102,0 101,5 103,3 102,8 103,7 105,7 100,7 97,2 98,4 99,5 97,7 98,5 94,6 97,7 98,9 97,5 99,5 100,9 Республика Адыгея 99,0 95,6 103,2 111,3 112,9 118,0 103,7 104,7 112,8 96,0 100,4 96,1 100,0 104,4 96,4 102,7 103,5 108,0 99,1 101,8 121,1 108,4 102,2 121,6 122,7 110,9 99,8 104,6 118,1 94,1 95,3 115,0 104,8 107,7 99,2 105,6 Республика Калмыкия 102,4 99,2 97,9 107,1 101,9 95,5 97,2 95,2 99,4 91,1 97,4 101,6 102,3 105,1 98,6 97,7 96,9 95,7 94,6 95,1 100,4 101,0 100,8 104,1 94,3 95,0 99,1 99,0 97,6 98,5 107,4 108,2 103,1 104,3 101,2 102,4 Республика Крым 97,2 99,5 97,2 135,9 119,0 110,9 108,8 102,9 106,5 78,4 87,4 81,6 105,1 102,9 100,3 103,5 101,5 100,0 110,3 103,9 106,1 102,6 101,5 107,5 86,1 88,3 88,2 94,0 97,1 105,4 88,5 94,4 102,0 100,0 103,0 100,4 Краснодарский край 100,9 101,9 89,0 126,5 132,0 116,2 104,2 105,1 121,6 87,5 84,9 94,2 102,2 102,3 101,1 103,2 102,6 101,8 101,3 100,9 103,3 104,0 104,9 105,7 106,4 99,3 101,6 103,8 99,3 101,6 94,4 98,5 101,3 97,3 101,8 105,6 Астраханская область 95,4 94,6 94,0 109,4 106,8 102,5 102,4 103,5 102,6 89,2 90,8 93,5 101,3 99,9 103,2 99,4 96,8 97,8 102,3 100,1 100,3 102,4 104,6 107,6 91,5 92,5 94,1 96,0 95,3 90,6 93,7 97,0 89,4 93,3 93,0 95,0 Волгоградская область 97,4 95,7 90,1 107,9 106,3 104,1 102,5 107,2 106,0 97,2 94,6 94,3 103,5 105,7 108,7 104,2 104,3 104,4 100,5 98,9 99,1 97,8 99,8 104,8 92,8 91,0 93,3 95,2 93,2 91,3 94,4 93,7 92,4 90,4 90,9 92,2 Ростовская область 97,0 97,6 95,5 136,3 130,5 109,7 103,4 104,5 105,3 75,7 77,9 96,8 100,6 100,4 101,4 101,3 101,1 102,5 101,8 103,0 104,0 103,2 104,5 104,9 98,6 98,9 100,5 97,5 96,3 96,7 95,8 96,7 96,2 96,8 96,8 96,3 г. Севастополь 96,9 101,5 101,5 137,6 117,0 113,6 101,8 99,8 99,1 73,0 84,4 85,4 104,3 97,7 100,8 99,8 100,0 101,7 101,5 102,0 103,0 101,4 100,6 100,0 113,3 99,3 79,1 94,1 102,1 103,0 104,4 119,5 134,9 144,3 145,9 140,9 Северо-Кавказский федеральный округ 99,1 98,1 93,9 121,5 114,7 104,4 102,5 103,2 114,0 85,6 89,6 94,3 103,6 100,6 99,1 101,8 100,3 103,7 104,0 101,1 100,1 99,6 98,6 100,5 100,4 98,9 103,2 102,4 104,5 103,2 97,6 101,6 100,1 100,9 95,9 90,2 Республика Дагестан 101,7 98,6 89,7 131,0 112,6 97,6 103,9 106,0 132,2 83,5 94,9 99,6 109,7 101,0 97,4 101,2 99,7 107,0 107,2 102,0 93,9 94,7 90,0 95,9 102,1 89,5 98,9 100,9 112,4 105,1 105,2 111,6 113,5 113,2 97,1 87,4 Республика Ингушетия 97,4 99,2 103,1 111,2 110,2 109,0 98,3 98,4 99,2 98,8 98,2 99,1 105,9 105,2 103,7 104,2 104,0 104,8 111,7 121,6 106,9 118,8 130,0 116,7 111,6 107,8 113,9 107,4 106,3 113,8 100,1 111,3 110,4 103,2 106,5 102,2 Кабардино-Балкарская Республика 100,0 100,0 99,4 110,5 107,5 104,4 100,4 100,9 107,2 94,1 94,2 94,0 101,0 101,4 100,7 99,4 100,3 100,0 100,9 101,4 100,2 100,1 100,7 100,7 100,8 102,1 102,3 101,6 102,6 101,7 99,7 99,8 100,7 101,0 99,2 99,0 Карачаево-Черкесская Республика 100,9 97,9 95,6 119,5 118,7 111,1 101,4 101,9 103,3 81,2 81,0 85,6 100,3 102,0 102,4 101,4 100,4 101,3 102,9 102,3 104,5 104,9 102,9 103,2 97,5 101,5 97,6 98,1 102,0 100,9 90,6 94,2 98,8 98,0 96,7 99,6 Республика Северная Осетия — Алания 102,6 102,0 97,2 107,0 107,5 106,1 101,5 100,7 106,4 94,1 94,1 94,4 100,5 99,4 100,2 100,2 101,0 100,6 101,1 101,5 101,8 102,4 101,2 102,2 99,7 99,1 99,5 99,9 99,9 99,9 99,6 99,5 101,2 100,1 100,2 98,4 Чеченская Республика 103,1 103,4 102,1 105,2 106,6 94,2 102,1 102,1 103,4 100,3 100,3 110,7 100,6 100,5 98,4 97,5 92,6 94,7 97,0 96,5 99,1 94,9 99,0 100,4 107,2 117,3 112,8 103,5 98,6 105,8 82,7 77,1 77,8 91,6 95,7 88,1 Ставропольский край 93,5 94,0 92,6 124,0 123,6 114,8 102,2 102,4 103,4 78,1 77,8 82,5 100,3 100,0 99,8 104,7 103,2 105,1 104,8 100,8 105,0 103,9 103,7 103,8 96,1 99,0 105,0 104,4 100,2 101,0 95,4 101,3 93,0 91,4 92,3 88,6 Приволжский федеральный округ 98,4 96,0 94,9 111,6 108,1 107,0 102,8 104,5 105,2 92,1 93,6 93,9 101,6 101,3 101,9 101,3 101,2 100,9 103,2 102,3 103,5 103,3 103,5 105,6 98,7 98,7 100,9 100,1 99,9 99,0 97,4 99,8 98,4 99,7 99,5 98,1 Республика Башкортостан 101,0 100,5 100,1 138,9 120,5 112,2 102,6 102,3 109,5 81,9 91,7 94,5 102,0 102,3 102,4 103,8 103,0 102,4 103,8 103,5 104,5 104,8 104,8 105,7 101,2 100,7 109,5 102,9 103,7 95,8 92,2 92,2 91,3 96,4 96,7 98,9 Республика Марий Эл 100,3 102,0 97,0 121,5 114,8 112,0 101,7 104,3 105,2 87,5 89,6 93,6 103,1 97,8 99,0 98,8 101,8 102,1 109,7 112,7 114,1 111,7 113,7 114,3 93,5 99,1 98,1 95,5 95,8 94,3 94,8 96,5 99,9 103,5 100,4 97,2 Республика Мордовия 106,2 100,5 98,7 112,3 106,0 107,1 98,9 104,7 106,5 94,1 99,4 98,4 101,9 98,9 98,5 103,9 100,1 100,2 105,8 105,2 105,5 102,7 104,9 109,8 88,6 91,9 94,2 98,6 102,7 102,9 106,2 103,4 104,0 98,0 90,2 88,4 Республика Татарстан 99,5 102,7 97,7 112,0 111,6 112,8 103,3 103,8 102,0 87,0 86,5 83,9 100,0 100,4 100,1 99,8 100,1 99,7 101,1 99,8 100,5 101,9 100,0 101,3 94,2 97,2 99,5 100,1 98,9 105,2 104,0 100,4 102,5 101,6 102,6 97,0 Удмуртская Республика 101,4 95,3 94,7 101,0 100,2 99,4 100,0 99,9 100,3 98,4 101,6 100,0 99,1 100,9 105,0 99,9 100,9 100,6 101,5 101,1 102,6 101,0 106,0 111,5 95,9 98,6 96,5 100,2 96,5 94,7 96,4 97,0 101,5 100,7 99,9 101,8 Чувашская Республика 101,4 98,1 98,5 108,8 105,8 102,0 104,3 107,7 105,3 96,5 99,0 102,8 103,8 103,2 105,2 105,6 105,3 108,8 110,8 108,4 109,9 109,3 107,5 106,0 94,2 95,2 99,4 99,5 100,0 98,0 91,4 96,2 91,4 94,6 92,5 98,2 Пермский край 95,3 91,7 91,7 99,7 96,7 98,4 101,0 103,5 103,4 95,9 97,8 97,1 100,5 100,5 100,9 101,6 101,9 100,7 103,9 103,0 103,7 103,6 103,0 104,9 101,5 97,9 98,2 97,1 96,7 98,6 91,6 97,1 93,9 93,1 93,7 91,3 Кировская область 99,9 99,1 99,2 104,4 101,6 101,6 102,2 104,3 102,8 98,6 99,7 100,4 100,8 101,5 102,5 101,8 102,2 100,3 105,5 103,1 103,5 102,5 104,6 105,5 95,9 95,2 99,5 99,1 97,2 98,4 100,0 101,3 96,0 96,7 95,7 95,4 Нижегородская область 99,9 87,6 88,6 108,6 111,3 112,0 104,9 106,6 104,7 87,5 85,8 88,0 104,1 104,3 104,5 99,5 100,0 99,1 100,5 98,0 100,1 104,3 107,4 109,7 97,6 98,5 99,0 98,9 98,4 94,6 101,1 105,5 106,8 108,5 106,1 106,4 Оренбургская область 94,2 95,0 94,8 105,9 107,2 109,0 102,5 103,4 102,6 95,8 91,7 89,6 99,4 98,7 102,6 97,6 101,7 103,1 107,9 105,3 101,1 100,1 100,0 102,1 96,8 98,3 102,3 102,8 102,7 103,0 100,4 104,5 103,6 105,1 103,6 97,8 Пензенская область 99,7 100,0 101,5 108,0 104,0 103,0 101,5 108,3 108,6 101,7 101,3 104,9 107,3 99,5 100,9 100,0 102,3 101,5 101,0 100,7 98,9 103,5 105,4 108,6 107,8 111,5 105,4 107,9 98,0 99,1 98,7 96,2 98,4 94,5 102,3 99,3 Самарская область 92,6 91,6 89,2 103,0 103,6 104,1 101,7 102,5 105,2 95,9 97,0 94,4 99,6 100,2 100,1 102,5 99,8 99,5 101,6 103,8 108,2 103,0 99,1 102,2 102,5 99,3 99,3 98,0 101,1 100,4 97,0 104,7 94,3 95,8 96,2 95,2 Саратовская область 96,4 94,0 92,5 100,5 101,9 99,8 107,8 112,8 112,5 104,8 101,9 101,9 102,4 101,1 101,2 100,5 97,9 100,0 104,9 103,6 106,1 103,4 104,6 108,3 100,5 98,1 99,5 101,2 106,4 101,3 95,4 101,2 97,9 99,9 97,2 95,6 Ульяновская область 98,8 95,8 95,7 108,8 104,7 104,8 101,0 102,6 101,7 91,5 94,3 98,0 103,3 104,2 104,5 104,9 105,7 102,5 103,4 100,9 102,9 100,9 102,3 104,3 94,8 95,7 97,8 97,1 92,1 93,1 92,5 97,0 95,0 103,4 104,9 102,0 Уральский федеральный округ 96,1 96,0 94,2 113,8 109,7 102,3 100,6 102,2 102,2 88,3 91,3 95,7 103,2 102,5 102,9 102,0 102,9 100,8 105,6 104,8 105,7 104,3 102,5 104,1 94,5 93,6 95,1 96,5 97,3 97,9 93,0 96,0 93,9 97,5 93,9 93,0 Курганская область 97,6 94,3 95,3 100,1 101,3 98,8 99,9 102,8 101,2 98,1 96,4 100,7 100,5 99,3 100,6 101,1 100,3 100,8 103,2 104,1 103,8 101,2 100,6 101,6 98,3 94,9 97,6 98,6 97,0 96,9 89,7 94,4 92,0 97,1 97,1 96,7 Свердловская область 84,5 87,3 86,8 99,6 98,9 96,8 102,5 103,4 101,7 92,2 91,9 92,6 101,8 102,5 103,2 103,7 104,6 102,3 102,3 102,7 103,1 102,9 102,4 102,6 94,5 91,6 94,8 94,2 93,7 95,4 94,1 99,3 95,3 99,7 94,8 93,5 Тюменская область 100,0 99,4 99,1 121,8 113,2 102,1 100,5 103,3 102,2 83,6 90,4 96,3 103,4 100,1 102,0 102,9 103,0 101,2 108,6 108,9 108,9 105,1 102,0 104,8 93,6 93,5 94,4 98,4 102,2 101,6 91,8 94,6 93,4 96,9 93,6 93,3 в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 101,3 98,9 99,9 120,7 109,0 106,2 100,6 102,3 100,1 85,6 94,6 91,8 98,3 98,1 103,7 103,1 102,4 101,0 109,8 110,2 110,6 105,5 103,5 105,3 92,1 92,2 93,1 97,1 100,1 103,8 90,3 92,6 91,4 95,7 92,9 91,3 Ямало-Ненецкий автономный округ 100,3 97,8 98,8 122,5 110,2 96,7 100,3 103,1 100,2 80,4 88,3 100,3 101,7 99,2 100,3 105,8 106,1 108,1 105,3 112,4 114,4 106,4 97,3 98,0 92,6 89,1 91,1 103,2 115,7 112,5 92,3 97,5 95,9 101,5 91,3 86,6 Тюменская область без автономных округов 98,6 100,6 98,2 122,7 119,3 100,0 100,4 104,6 105,7 82,7 86,6 99,8 110,0 102,8 100,6 101,7 102,5 99,3 108,5 106,1 104,9 104,0 102,2 106,8 96,0 96,9 97,5 98,0 99,8 95,8 92,6 95,0 94,0 95,9 94,5 97,1 Челябинская область 110,3 106,5 99,2 129,5 125,3 113,4 96,3 97,5 103,4 85,5 90,3 100,3 106,7 107,5 104,4 96,7 99,2 96,5 108,4 102,3 106,2 106,9 104,3 106,9 95,1 98,2 96,7 98,1 96,8 97,0 93,4 91,3 91,7 93,6 91,3 90,2 Сибирский федеральный округ 97,3 96,0 95,6 105,5 105,5 103,8 102,5 104,3 104,4 96,8 95,7 95,5 103,4 102,7 102,6 100,8 102,6 101,3 101,8 102,3 102,2 103,3 103,6 105,1 100,5 99,7 102,0 103,0 103,1 101,2 94,0 96,7 95,7 94,0 93,5 96,1 Республика Алтай 94,4 96,8 100,5 114,6 118,6 113,4 102,5 105,8 100,9 89,5 87,2 91,9 103,9 101,3 99,3 97,8 99,7 103,9 93,7 100,5 99,0 106,4 100,6 96,2 107,1 93,7 102,5 90,0 102,6 107,9 98,3 105,9 101,5 119,5 108,8 94,7 Республика Бурятия 98,0 96,9 94,2 95,2 95,8 99,0 106,6 109,4 103,0 89,1 90,0 91,4 Республика Тыва 95,0 94,9 96,7 104,2 101,8 100,6 102,0 104,8 103,8 94,6 89,3 95,6 103,7 101,8 102,8 101,8 108,6 104,2 101,2 102,4 104,9 102,4 100,3 105,0 90,6 101,7 104,3 107,5 109,9 102,3 109,4 103,0 97,9 95,2 94,2 93,0 Республика Хакасия 100,6 96,7 95,8 101,9 103,7 103,2 102,1 102,2 100,9 94,1 92,2 94,0 101,9 101,4 101,1 103,1 102,0 102,8 101,2 103,7 106,2 105,5 109,0 106,2 115,1 121,2 114,4 116,1 115,8 110,1 97,2 93,0 90,7 91,1 87,6 90,7 Алтайский край 99,6 97,8 95,4 101,5 100,5 100,3 103,9 103,6 102,0 97,4 97,5 95,1 100,9 103,0 101,0 96,3 101,1 97,2 98,0 98,5 99,9 104,0 100,8 103,9 95,2 99,4 101,6 100,2 99,3 99,8 92,4 92,0 92,0 92,8 93,8 95,9 Забайкальский край 99,8 98,8 99,4 99,7 100,3 97,0 93,9 96,0 95,2 97,6 96,4 99,1 Красноярский край 94,9 91,5 93,4 105,6 105,3 104,4 103,7 104,2 103,9 92,3 92,3 93,5 102,2 102,3 105,6 102,9 103,0 102,6 100,3 101,3 100,7 101,2 102,2 102,5 99,3 95,3 96,7 99,8 99,5 96,5 94,7 98,7 100,2 98,6 98,5 101,6 Иркутская область 100,6 102,0 102,0 109,8 115,7 109,2 101,3 102,0 102,3 94,6 94,6 97,0 106,0 104,2 103,3 103,3 105,7 105,5 101,1 106,0 104,9 106,9 105,9 106,0 102,4 104,2 101,8 105,9 104,3 101,0 98,7 101,9 106,7 92,2 93,8 98,2 Кемеровская область 98,7 98,3 97,7 100,1 101,6 100,1 100,3 101,3 102,1 99,2 95,7 94,4 101,8 102,1 104,2 100,9 100,8 100,6 101,7 99,3 99,2 99,7 102,3 105,2 100,1 97,5 103,1 104,1 102,6 101,2 81,8 88,5 81,6 83,1 82,7 84,6 Новосибирская область 95,9 97,1 96,9 112,2 108,2 107,9 101,3 107,0 107,9 103,8 100,5 98,5 106,9 103,1 100,1 99,0 101,7 98,2 106,7 106,3 105,8 105,4 105,8 108,0 96,1 94,2 102,4 103,9 108,8 104,8 95,8 97,6 95,4 95,7 92,9 98,6 Омская область 95,5 89,9 88,3 100,6 100,7 100,9 102,6 104,2 106,1 93,5 94,1 93,4 101,2 101,5 101,4 101,1 103,3 103,0 100,0 100,6 100,2 101,1 100,9 103,4 107,8 106,8 107,9 106,1 104,2 103,6 88,9 91,0 91,2 96,1 95,6 93,2 Томская область 95,8 94,1 91,9 103,9 100,2 97,2 107,7 110,8 109,3 97,0 96,9 98,2 103,0 103,6 102,5 101,4 102,4 101,7 106,5 101,9 102,5 105,2 107,7 108,6 106,9 103,9 108,5 108,9 106,2 104,5 99,2 102,1 103,2 101,6 102,6 106,4 Дальневосточный федеральный округ 99,6 101,0 101,3 107,5 108,4 106,0 103,7 103,5 104,9 98,1 95,7 95,8 103,3 102,0 103,2 103,0 102,6 103,0 103,5 106,0 105,8 102,9 102,0 102,7 99,3 98,6 97,8 100,3 102,4 104,7 99,0 100,5 97,4 100,4 98,2 96,6 Республика Бурятия 90,1 96,6 104,4 112,5 113,4 111,3 104,9 106,3 106,7 94,4 96,7 97,1 106,7 106,2 105,4 105,6 102,8 102,3 100,1 99,0 102,2 99,4 100,4 99,1 Республика Саха (Якутия) 100,1 100,1 97,4 111,3 109,5 104,3 106,2 103,8 108,5 99,5 92,0 88,9 104,2 102,5 102,9 103,2 100,0 104,4 106,2 107,6 109,8 106,7 105,2 104,4 99,8 99,5 99,7 99,9 98,7 100,3 99,9 99,9 99,9 97,6 99,7 100,4 Забайкальский край 99,0 99,7 99,6 115,2 120,9 110,8 101,4 101,2 101,1 86,8 83,8 92,4 101,1 101,6 101,4 100,9 101,0 100,4 100,0 101,0 100,6 100,5 101,6 101,2 Камчатский край 103,4 103,7 104,3 122,8 117,0 109,4 102,8 103,2 103,8 89,8 91,9 93,7 102,1 101,1 100,1 101,2 102,7 101,7 101,5 103,8 102,8 99,4 95,5 95,8 95,3 99,8 99,9 99,6 103,1 103,7 104,5 100,2 100,8 104,5 100,6 95,4 Приморский край 101,1 103,1 102,8 105,2 107,1 105,9 104,3 104,5 107,2 103,5 96,8 96,7 105,2 100,8 105,9 104,3 105,6 105,7 110,5 119,8 114,4 108,5 104,5 106,8 95,3 91,7 92,6 100,4 106,3 110,6 101,2 103,0 98,7 100,4 99,0 94,4 Хабаровский край 102,3 102,8 100,6 106,1 105,5 105,0 103,7 103,8 103,8 98,5 99,2 98,0 100,8 100,8 100,8 101,5 101,5 101,5 102,6 100,9 102,3 101,8 101,5 102,1 103,0 103,2 100,2 100,6 100,9 103,1 98,2 100,4 96,7 102,2 98,8 95,9 Амурская область 100,0 102,6 101,0 101,2 102,8 102,3 101,6 99,4 101,8 99,9 96,9 96,5 102,2 102,8 103,5 102,0 101,4 101,9 100,4 105,6 106,1 101,5 100,2 102,8 99,5 97,3 96,1 98,8 104,9 106,0 99,6 99,2 96,4 99,1 92,0 99,6 Магаданская область 101,7 101,3 101,4 103,9 103,8 105,2 102,5 104,7 100,3 101,9 100,0 100,5 104,9 103,4 106,5 103,0 104,6 104,5 102,7 101,7 99,4 101,4 100,5 100,1 98,1 98,7 99,8 88,5 87,3 88,0 108,0 109,5 108,9 120,8 121,2 106,9 Сахалинская область 98,2 97,0 101,1 97,7 98,2 101,9 103,6 103,9 105,3 101,0 101,4 97,7 103,5 101,9 102,1 104,4 103,2 102,3 100,2 100,6 102,1 99,3 100,0 100,4 100,4 102,0 100,6 103,7 102,8 104,8 91,7 97,4 91,9 96,6 94,9 94,0 Еврейская автономная область 98,3 96,6 95,8 116,9 125,4 108,0 102,6 102,7 101,4 84,3 80,4 89,6 100,3 100,5 105,9 103,5 104,4 105,1 99,8 104,6 103,0 106,5 105,8 105,0 98,7 96,6 98,2 97,8 96,9 96,8 91,3 93,1 91,8 90,7 91,3 92,3 Чукотский автономный округ 100,2 101,0 101,0 102,3 100,4 100,2 102,1 102,8 103,0 97,2 101,0 100,0 104,9 104,4 102,1 103,8 101,4 104,0 100,6 98,3 104,9 79,8 108,5 106,7 104,6 103,2 100,3 108,1 107,4 100,2 94,7 87,4 92,9 118,0 90,8 105,2

Рост оборота торговли непродовольственными товарами был еще более стремительным — 117,6% (до 1 трлн 682,1 млрд рублей). Во время самоизоляции 2020-го именно непродовольственные магазины закрылись, что сильнее сказалось на их обороте.

Если говорить про Татарстан, то он первым в ПФО в июне прошлого года вышел на рост оборота по «непродам» с показателем 101%. В июне 2021 года так же был рост — 110,6%.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами (в сопоставимых ценах в % к предыдущему году)

2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь Российская Федерация 102,6 100,4 99,5 168,4 150,0 117,6 103,4 105,4 107,7 65,0 73,2 91,2 102,2 102,7 102,5 102,2 101,6 101,9 103,1 102,0 103,0 103,6 103,1 103,0 98,7 98,0 100,7 100,6 101,5 102,6 93,3 96,0 94,9 96,1 95,3 95,4 Центральный федеральный округ 106,9 103,6 104,3 201,3 179,6 119,1 104,7 106,5 108,6 61,3 69,5 96,6 102,3 103,8 104,0 102,7 101,0 103,1 105,6 101,2 102,8 104,1 104,0 104,4 97,6 99,0 101,0 100,3 100,8 100,9 92,6 96,1 94,7 95,2 94,1 95,7 Белгородская область 97,5 96,2 100,5 113,3 107,8 103,6 103,6 100,6 98,2 89,6 92,0 97,0 97,3 101,5 100,3 100,2 99,9 101,7 109,6 109,2 106,8 103,4 105,6 102,6 104,5 101,1 99,9 99,8 99,1 102,8 112,3 113,3 108,9 110,4 107,9 103,4 Брянская область 103,4 99,9 101,9 263,6 253,9 203,3 102,5 104,8 103,8 40,5 40,7 49,8 104,1 104,0 110,0 109,8 106,1 100,6 109,4 100,5 92,9 91,6 92,7 97,4 96,2 103,2 109,0 109,0 109,8 112,8 99,9 94,5 90,1 88,6 87,4 81,0 Владимирская область 99,9 98,3 93,8 125,8 117,8 115,2 102,5 105,1 109,6 84,6 85,8 89,0 101,3 101,8 100,2 97,8 101,2 98,2 103,3 101,8 102,6 101,6 101,1 103,8 98,5 100,5 102,6 99,6 103,6 102,9 90,6 91,7 90,4 95,7 95,3 96,3 Воронежская область 94,4 90,0 92,9 177,1 141,1 121,1 103,4 112,7 108,9 57,8 73,8 85,8 101,3 103,3 105,6 103,8 99,2 101,3 105,1 100,4 103,5 105,0 109,2 106,6 99,2 98,6 99,8 101,5 102,6 105,5 96,4 101,5 96,1 102,6 99,0 97,3 Ивановская область 98,0 99,0 101,1 163,5 143,5 133,1 107,9 104,1 98,1 58,7 70,1 79,4 89,3 91,5 97,6 98,3 100,6 97,2 95,8 101,2 100,2 105,4 99,4 100,7 109,6 108,8 102,9 102,9 105,2 107,1 97,5 85,4 97,6 91,0 89,0 88,6 Калужская область 99,4 95,6 97,1 134,2 136,1 114,9 98,2 100,4 103,1 75,0 75,1 87,2 104,6 105,1 101,4 103,2 105,1 104,8 102,4 101,5 103,4 102,0 100,9 100,7 98,1 96,9 96,4 98,1 97,0 98,5 90,8 92,7 98,0 98,8 98,7 101,6 Костромская область 103,8 103,1 102,7 152,0 146,7 119,9 100,6 102,1 104,6 70,1 74,2 90,6 103,5 103,7 102,2 103,8 100,0 98,7 104,3 100,9 101,2 101,8 103,4 105,1 99,4 100,6 100,1 101,3 103,5 102,1 100,0 98,4 98,5 102,8 99,3 100,9 Курская область 95,7 96,8 96,5 121,7 117,7 104,8 104,9 103,2 103,6 80,3 85,6 96,8 101,5 104,2 104,8 104,0 103,6 104,3 106,0 103,0 103,8 105,5 103,8 102,6 99,0 100,0 99,5 99,6 101,5 101,8 94,8 93,2 93,3 96,1 92,9 95,5 Липецкая область 95,1 93,4 98,3 161,0 141,2 126,8 103,6 103,6 105,4 63,3 70,5 76,0 102,9 104,3 102,1 103,5 102,5 103,0 105,4 103,7 104,6 103,3 102,9 102,8 97,7 97,8 98,6 100,5 100,8 101,9 99,1 105,9 98,4 92,6 92,9 92,1 Московская область 112,8 107,2 102,0 224,1 189,9 120,1 108,4 109,0 115,0 55,8 66,2 94,3 104,7 110,0 108,8 105,0 105,6 108,7 113,9 96,1 103,8 115,0 110,9 109,1 98,2 105,7 106,4 98,9 102,8 105,1 96,6 108,3 106,2 104,6 99,0 103,2 Орловская область 102,4 100,0 97,7 135,5 130,3 114,4 98,5 103,7 103,6 76,9 80,2 90,7 99,1 102,9 102,0 101,2 99,8 100,7 101,3 100,2 102,7 101,0 103,6 101,7 104,1 98,0 98,0 99,1 102,6 100,0 88,2 91,3 93,2 92,9 88,5 94,4 Рязанская область 100,7 103,0 97,1 117,3 114,4 102,3 105,6 102,7 107,4 91,1 89,9 99,5 104,6 104,6 104,0 104,0 105,5 106,6 104,5 103,4 104,1 103,5 104,0 104,5 101,1 100,1 102,9 102,1 104,0 102,0 88,7 99,8 92,2 93,3 86,8 87,6 Смоленская область 93,5 94,4 94,7 128,2 129,7 117,1 95,9 100,8 100,7 73,7 74,5 80,3 107,3 102,0 104,4 103,1 99,3 101,0 95,7 103,7 107,1 105,9 103,4 104,8 101,6 97,8 96,6 100,8 100,2 101,5 92,9 89,0 98,1 87,3 90,4 92,9 Тамбовская область 95,0 99,6 99,7 139,1 115,5 105,2 98,8 101,6 100,5 67,7 76,7 80,1 102,7 103,4 104,2 102,1 102,1 99,7 99,3 105,6 101,0 103,1 102,8 101,6 97,5 91,8 97,6 97,1 107,9 104,8 97,8 100,9 89,3 94,0 81,1 85,6 Тверская область 91,9 92,1 92,6 130,7 118,5 111,2 109,0 105,2 107,7 81,8 92,6 101,0 108,8 111,3 107,6 108,2 104,7 101,6 102,2 99,1 107,9 106,6 107,0 108,0 90,7 90,5 91,1 90,0 91,0 91,1 86,3 92,3 92,7 93,1 96,2 97,4 Тульская область 97,0 94,4 95,3 120,5 123,7 124,4 105,1 106,4 106,5 85,6 82,7 83,3 103,8 103,5 107,3 107,0 108,0 106,4 107,0 106,0 102,0 102,7 103,1 101,6 93,7 101,8 103,7 102,5 103,0 102,7 98,5 95,6 89,3 92,5 88,4 91,6 Ярославская область 99,0 101,6 102,5 130,2 124,8 115,8 95,1 97,7 97,5 76,9 84,4 89,4 106,1 103,1 105,3 107,3 103,1 100,0 110,7 105,8 100,5 101,0 105,2 103,2 88,4 94,6 102,5 102,7 99,7 105,4 93,0 87,3 89,8 97,1 93,7 89,6 г. Москва 110,9 107,5 111,2 229,5 207,2 116,8 104,5 107,0 108,6 53,8 62,4 107,2 100,9 100,8 101,3 100,5 96,9 101,0 102,1 102,0 102,1 99,3 100,4 102,7 96,3 95,5 98,9 100,6 98,8 96,6 87,4 89,1 88,5 89,2 91,4 93,4 Северо-Западный федеральный округ 103,4 103,2 102,6 173,0 150,7 126,6 102,9 106,1 109,3 68,6 77,8 90,3 106,7 105,1 103,2 103,9 101,2 102,8 102,1 105,8 106,0 107,7 106,5 104,8 102,3 99,4 103,7 102,2 105,0 107,8 91,6 96,2 97,6 99,9 100,8 96,9 Республика Карелия 98,7 101,3 98,9 125,0 114,5 99,0 111,4 106,1 108,8 85,6 88,7 102,4 99,0 100,5 97,8 103,2 101,2 104,6 109,3 108,9 111,4 112,4 107,4 113,3 99,8 99,2 101,7 99,0 106,9 104,3 95,5 100,2 96,7 94,3 94,6 93,3 Республика Коми 102,2 100,5 100,3 116,5 108,5 99,3 102,0 101,6 99,4 82,5 88,5 94,2 101,8 102,4 100,7 100,1 101,1 100,0 101,5 99,3 101,1 100,5 96,4 104,0 99,9 101,2 99,8 100,7 103,3 99,8 92,6 91,3 90,3 91,4 94,2 92,7 Архангельская область 99,2 97,8 98,4 124,1 115,5 105,1 98,3 102,0 103,8 83,6 88,2 96,8 104,7 105,5 104,5 102,2 101,4 101,8 103,4 104,7 106,0 102,2 104,6 105,5 103,7 101,0 104,7 107,3 111,1 110,9 97,7 96,0 96,1 98,5 94,0 95,2 в том числе Ненецкий автономный округ 94,0 97,4 96,9 100,3 102,8 98,5 106,9 110,4 104,2 95,6 99,3 106,2 105,1 102,8 98,3 96,5 89,5 98,0 100,2 101,1 104,3 96,7 99,3 99,8 100,2 98,8 108,4 126,4 121,7 111,1 104,6 94,8 98,7 90,1 96,6 99,5 Архангельская область без автономного округа 99,4 97,8 98,5 124,8 115,9 105,2 98,1 101,7 103,8 83,3 87,9 96,6 104,7 105,6 104,7 102,4 101,7 101,9 103,5 104,8 106,0 102,4 104,7 105,7 103,8 101,1 104,6 106,7 110,9 110,9 97,5 96,0 96,0 98,7 93,8 95,1 Вологодская область 103,5 101,8 98,1 129,4 112,8 92,9 109,4 116,8 119,6 87,8 99,5 112,7 103,2 105,0 103,3 112,0 112,4 105,2 108,6 109,4 111,7 114,3 101,1 100,4 88,0 93,0 98,2 97,5 106,5 110,3 103,8 99,1 92,1 87,9 90,6 93,6 Калининградская область 104,0 101,3 101,4 210,2 145,1 109,9 104,2 105,4 106,4 52,7 73,8 96,8 103,0 101,5 99,0 105,8 101,6 98,3 103,2 103,1 110,3 97,7 102,3 113,6 90,2 97,7 102,1 108,3 111,3 108,3 102,1 97,0 99,0 101,5 100,3 99,4 Ленинградская область 106,3 105,8 105,6 164,9 146,0 131,7 111,9 112,6 115,4 74,2 80,4 90,3 105,6 109,2 109,5 114,1 114,3 114,4 111,1 114,4 111,5 109,4 109,7 109,1 106,0 104,4 107,5 104,9 104,2 105,2 90,2 93,8 94,6 99,3 102,1 100,8 Мурманская область 91,7 91,6 95,0 103,8 99,0 91,8 99,0 98,3 99,4 87,9 91,0 104,9 99,2 99,7 102,0 97,2 99,3 100,6 96,0 101,0 102,0 97,6 99,7 99,4 106,2 100,8 95,5 100,5 101,7 105,3 99,4 100,5 100,2 99,8 99,8 93,4 Новгородская область 99,7 100,2 98,2 123,0 113,6 108,1 98,6 99,9 100,7 81,7 88,5 96,5 100,2 98,0 99,8 98,8 99,8 98,2 97,4 98,5 99,8 99,5 99,0 97,1 100,7 101,4 100,6 99,6 99,7 102,9 92,0 93,3 95,3 94,8 96,6 92,1 Псковская область 103,4 101,5 98,8 130,9 125,9 111,0 102,0 107,7 104,5 83,0 86,1 97,7 104,0 102,4 109,2 109,5 112,1 109,9 98,0 100,0 101,8 100,3 99,2 100,2 106,2 105,8 103,8 101,5 101,8 105,1 83,7 89,9 87,3 85,8 83,9 86,2 г. Санкт-Петербург 104,5 105,0 104,3 198,5 171,2 139,7 100,6 105,4 110,3 58,9 69,6 82,9 109,8 105,9 102,3 101,8 96,7 100,4 99,8 105,5 104,9 110,7 109,2 104,1 103,5 97,9 104,7 101,4 104,4 109,4 88,1 96,9 100,1 103,4 104,7 98,3 Южный федеральный округ 107,2 104,7 97,7 195,5 165,8 125,8 107,1 107,6 116,3 59,1 69,4 89,4 101,2 102,3 102,8 104,4 103,9 102,9 102,8 102,1 103,0 104,1 103,6 102,4 100,8 97,9 99,7 101,9 101,3 104,1 96,8 98,4 99,7 99,3 102,5 103,2 Республика Адыгея 103,7 99,6 99,3 195,6 199,7 139,0 104,2 110,3 116,2 60,9 65,5 97,5 102,3 108,7 110,2 111,1 106,3 100,9 105,1 103,3 110,3 111,6 110,2 100,4 96,8 98,6 94,5 94,1 101,1 110,5 98,1 95,7 102,4 110,2 106,2 107,1 Республика Калмыкия 110,2 104,1 104,7 158,3 127,2 104,8 99,2 100,4 102,1 71,0 84,0 101,1 108,7 108,9 108,9 103,0 106,2 97,8 104,0 105,3 107,0 110,8 112,3 120,5 99,6 97,9 95,3 96,4 103,9 100,7 92,4 95,6 98,5 94,6 88,6 93,4 Республика Крым 95,9 98,9 96,1 148,9 125,0 106,7 113,9 107,2 111,6 69,4 77,7 88,8 101,1 101,9 100,3 109,2 107,5 99,9 101,2 102,8 103,9 102,6 109,3 112,1 95,3 95,6 96,0 113,7 105,7 112,2 112,3 114,6 125,5 105,0 113,6 112,0 Краснодарский край 110,6 106,5 93,8 230,0 179,5 142,1 109,3 110,4 125,3 51,4 67,4 84,6 100,5 101,4 102,0 105,2 106,0 104,9 101,8 100,8 101,7 103,7 101,6 101,7 101,7 95,0 99,5 101,6 98,0 102,2 96,3 98,5 99,3 96,2 102,6 104,0 Астраханская область 87,5 85,6 86,1 135,2 127,4 112,3 104,3 106,9 110,0 69,1 73,6 83,5 103,1 103,8 101,3 99,9 101,9 99,1 100,7 101,5 101,5 100,0 98,9 101,2 95,7 93,2 95,5 96,4 100,2 99,4 88,2 88,1 80,7 91,4 87,0 87,6 Волгоградская область 103,2 108,2 102,1 147,9 143,9 119,8 103,7 100,6 109,8 71,8 74,7 91,2 101,2 103,4 102,0 104,5 101,2 106,0 104,3 103,3 105,2 107,0 106,1 98,6 107,9 106,4 111,0 110,4 112,4 112,2 90,4 93,9 94,2 95,5 96,9 95,2 Ростовская область 110,9 106,1 104,0 189,6 169,5 106,9 104,5 106,5 108,4 58,7 66,0 96,4 101,6 102,2 104,2 102,1 101,3 101,0 104,1 103,3 102,9 103,7 103,7 102,5 96,5 98,0 98,1 98,7 101,2 102,2 97,2 96,5 96,7 97,3 97,9 97,9 г. Севастополь 97,3 102,9 101,7 147,7 127,0 126,1 102,8 102,1 103,4 68,3 80,5 79,7 100,4 97,9 102,9 99,0 100,1 100,2 102,9 103,0 102,7 101,4 102,5 102,6 140,1 129,0 95,4 89,5 89,9 93,7 101,1 127,9 141,6 207,4 203,7 214,6 Северо-Кавказский федеральный округ 100,6 99,6 98,0 222,5 186,6 136,2 101,3 99,9 98,2 43,7 51,6 75,3 100,6 99,8 98,7 100,2 100,9 99,6 98,1 97,0 102,1 101,1 106,8 101,8 96,0 101,7 101,1 102,6 98,2 103,4 95,9 97,7 95,3 93,9 95,2 92,1 Республика Дагестан 102,6 102,3 97,3 232,8 177,0 122,0 100,4 94,6 85,6 34,7 42,1 64,6 98,0 96,2 93,9 97,0 99,3 96,3 86,5 90,0 102,7 100,4 118,1 105,1 98,0 113,1 101,4 101,7 91,6 98,4 98,1 92,9 92,1 93,5 95,3 92,1 Республика Ингушетия 95,9 100,5 99,0 108,9 103,4 99,9 93,8 91,8 94,3 92,6 93,2 97,0 100,8 98,0 104,6 100,0 102,6 104,5 104,0 89,0 103,5 103,2 93,6 103,5 94,3 96,5 94,2 94,8 95,7 94,9 96,2 114,1 108,0 96,6 103,6 98,4 Кабардино-Балкарская Республика 103,1 102,1 99,4 236,0 210,2 179,7 100,8 100,7 104,0 42,5 47,8 54,3 102,2 101,8 102,4 101,4 102,8 101,7 100,3 99,1 99,3 100,3 100,2 100,1 96,3 95,0 96,4 95,4 96,6 97,5 96,4 101,4 97,9 98,7 99,4 99,0 Карачаево-Черкесская Республика 98,3 96,8 94,3 183,4 178,4 157,3 100,8 101,9 101,3 50,9 54,1 60,5 101,0 103,4 104,3 101,8 100,9 100,8 102,4 100,8 99,7 101,0 99,4 100,8 100,2 96,3 95,5 95,1 95,4 95,0 88,5 93,2 90,8 92,3 92,1 92,7 Республика Северная Осетия — Алания 100,0 99,5 99,3 244,4 205,1 183,3 100,2 99,9 101,8 41,1 51,2 56,7 100,7 99,9 99,8 100,1 102,7 100,8 100,1 101,0 101,6 102,8 99,7 102,0 98,2 98,1 98,8 99,1 99,5 102,0 94,9 92,6 92,4 95,1 95,0 92,9 Чеченская Республика 103,7 103,2 105,6 259,8 263,6 216,0 102,4 103,2 100,9 39,4 38,8 47,2 100,7 101,5 101,6 102,5 110,2 100,8 101,7 98,8 100,6 91,6 89,4 97,8 96,7 84,8 80,0 90,8 95,4 102,5 97,1 112,0 121,9 113,6 109,7 102,7 Ставропольский край 97,7 95,6 95,8 203,4 166,6 104,2 102,5 103,3 105,3 49,5 60,3 97,1 102,2 101,6 100,2 101,9 98,8 101,2 105,7 101,7 102,9 104,3 105,3 100,1 92,8 98,1 109,7 110,7 106,2 111,6 94,0 96,9 88,1 85,3 88,4 85,7 Приволжский федеральный округ 98,2 95,5 94,3 164,9 138,3 112,8 101,1 104,6 108,9 65,5 76,8 93,0 102,5 103,3 103,2 103,3 102,3 100,0 104,7 104,3 105,1 104,2 103,7 104,1 101,1 100,2 102,1 101,6 103,1 105,0 96,2 96,4 94,9 96,3 94,2 94,3 Республика Башкортостан 98,9 95,9 97,2 184,5 151,2 104,6 102,1 103,1 108,6 59,9 70,0 98,9 103,8 103,9 103,9 103,7 103,5 102,3 103,1 103,5 102,6 104,1 103,2 104,2 100,8 100,5 111,7 105,3 104,9 100,6 91,1 91,3 93,3 89,3 92,7 94,6 Республика Марий Эл 102,2 95,9 97,6 203,8 174,8 149,4 104,8 109,6 111,6 53,5 61,4 73,9 97,5 102,9 100,7 100,9 102,7 97,4 103,0 99,6 102,5 101,4 96,3 94,4 104,4 101,1 104,4 105,4 103,8 106,2 88,9 91,8 85,2 88,2 96,3 96,4 Республика Мордовия 103,0 100,6 100,3 147,2 135,1 121,7 97,7 104,9 107,0 72,0 76,3 88,4 104,8 103,1 98,1 112,5 115,9 107,6 107,2 114,3 110,9 107,0 96,6 103,4 117,3 110,7 112,7 87,7 101,9 98,1 94,8 94,7 98,6 113,8 105,9 113,1 Республика Татарстан 105,3 99,3 94,8 162,2 131,0 110,6 96,0 101,5 108,8 68,3 86,4 101,0 107,1 106,3 107,7 105,9 100,3 95,0 112,2 110,0 108,4 104,5 108,9 107,3 104,2 107,0 98,7 107,2 103,5 110,8 99,4 90,5 96,5 97,6 97,2 98,7 Удмуртская Республика 102,7 96,3 100,8 217,8 152,7 115,7 100,6 102,5 99,5 47,2 64,9 85,1 100,8 106,9 104,8 100,1 104,3 100,7 107,6 99,1 94,2 97,9 97,3 97,1 93,8 100,2 110,2 108,8 103,0 106,9 102,3 106,7 102,6 100,1 106,7 100,3 Чувашская Республика 103,9 105,9 102,5 158,4 159,5 139,1 105,9 108,3 111,7 72,3 70,0 80,5 102,1 101,6 101,6 107,2 108,6 105,5 101,4 107,0 109,5 105,3 100,0 102,8 105,6 99,2 100,4 97,0 101,4 100,7 90,5 90,8 88,0 98,6 96,1 102,5 Пермский край 92,1 89,0 89,1 179,2 148,4 120,5 106,9 111,1 111,1 56,1 66,4 81,3 103,0 101,3 104,5 104,2 103,7 98,7 103,1 104,8 104,6 106,9 104,0 107,6 97,4 98,0 99,5 99,1 100,2 105,0 95,1 95,7 92,4 90,1 93,6 89,3 Кировская область 98,3 99,0 97,6 152,2 125,4 107,3 98,2 99,0 101,8 66,1 79,6 91,8 100,5 101,1 101,9 100,9 100,9 100,1 106,8 104,2 105,5 109,1 103,8 103,6 99,4 98,9 99,6 97,4 103,7 104,1 92,9 92,5 91,9 91,7 91,4 93,0 Нижегородская область 86,0 90,2 88,1 166,8 143,7 116,2 102,1 105,3 109,6 63,5 70,7 87,7 97,1 99,6 98,1 102,0 99,6 98,0 100,1 103,2 109,7 100,9 103,2 103,6 105,7 101,5 99,6 100,3 106,0 111,1 99,9 100,3 95,7 103,2 95,3 91,6 Оренбургская область 107,3 102,1 99,8 133,3 125,0 112,8 101,3 106,4 108,1 83,6 90,1 97,7 103,3 104,8 104,4 104,4 103,5 104,4 102,8 102,1 105,1 101,4 100,6 98,6 97,7 96,4 98,2 98,3 105,7 108,7 102,1 98,0 96,7 101,0 93,7 93,0 Пензенская область 98,7 99,6 98,9 158,5 152,0 117,9 100,0 102,9 108,3 66,3 67,6 88,6 103,7 100,7 98,4 97,4 100,4 99,3 102,2 100,2 99,2 104,8 103,1 103,0 94,8 90,5 101,0 96,7 110,0 104,3 96,7 103,2 91,1 93,8 84,6 84,2 Самарская область 91,7 87,6 85,3 142,7 122,5 106,3 100,1 105,5 113,1 68,4 79,9 91,7 100,6 102,7 103,5 101,0 101,6 101,5 105,7 103,2 104,3 107,9 105,2 104,9 97,8 94,4 98,2 97,7 95,8 95,4 95,3 102,0 97,4 99,0 91,3 93,6 Саратовская область 100,8 98,4 99,9 166,4 133,1 108,7 103,2 104,6 107,9 65,6 82,6 99,3 100,8 103,8 103,3 102,7 103,3 101,4 103,4 101,7 100,1 102,8 103,3 105,1 99,4 98,6 103,3 101,3 103,2 102,4 95,3 100,3 95,4 94,1 90,7 93,8 Ульяновская область 99,4 98,8 97,8 131,5 110,7 103,8 101,1 102,3 105,6 80,2 94,3 98,1 104,1 105,5 100,3 103,1 102,8 104,0 99,2 99,3 105,6 102,9 99,1 97,1 101,9 103,4 104,2 101,5 103,3 106,3 91,9 92,7 90,9 92,5 94,7 92,0 Уральский федеральный округ 96,4 97,1 96,9 130,4 124,8 110,5 102,7 106,0 107,0 81,0 83,6 91,2 101,9 102,2 103,9 102,4 103,0 101,6 105,8 107,7 102,3 102,5 101,2 104,4 97,3 91,6 96,6 98,2 100,6 98,9 88,2 93,0 92,2 94,8 91,8 92,9 Курганская область 99,9 99,5 95,1 152,8 132,8 97,3 99,1 99,4 105,7 63,0 71,8 95,6 99,4 101,1 100,6 100,2 102,4 100,2 98,1 97,1 97,3 100,6 99,1 101,6 101,4 99,6 103,5 103,7 102,8 101,7 83,8 86,7 86,1 84,5 87,5 88,3 Свердловская область 90,8 95,2 93,8 130,3 131,6 117,9 100,1 103,4 104,5 76,4 75,7 82,4 101,2 101,3 101,0 100,9 101,4 100,0 101,1 100,8 99,2 100,7 100,0 103,7 99,3 94,7 97,7 96,8 98,5 96,2 87,5 96,7 94,9 97,3 91,9 92,3 Тюменская область 98,7 99,5 101,2 127,9 118,0 104,6 101,7 105,2 102,5 83,1 87,9 94,8 104,4 102,7 103,4 102,0 103,7 102,3 114,3 114,4 109,2 105,2 101,5 106,1 95,2 92,8 97,7 103,2 106,2 103,5 92,3 92,5 94,0 97,3 92,9 91,8 в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 97,8 97,6 101,2 129,5 117,8 101,0 101,9 105,8 100,3 81,8 88,0 96,1 101,6 102,1 103,9 101,6 103,4 101,2 113,0 113,1 108,8 103,8 98,7 107,1 94,2 91,6 96,1 102,1 104,3 99,9 91,8 93,8 94,4 97,4 92,3 93,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 99,3 102,2 100,8 122,4 114,8 104,6 102,7 101,1 100,0 85,4 88,2 95,2 100,1 99,4 99,8 101,5 104,4 101,3 115,5 118,8 115,5 107,9 100,2 99,3 94,2 91,1 93,4 99,1 105,4 103,4 96,9 94,8 96,1 100,4 96,1 95,7 Тюменская область без автономных округов 99,5 100,9 101,2 128,3 119,5 108,6 101,0 106,0 106,1 83,6 87,6 93,2 109,3 104,8 104,4 102,8 103,8 103,8 115,5 114,3 107,3 105,8 105,2 107,5 96,9 94,9 101,4 106,1 108,6 107,8 91,1 90,1 92,5 96,1 92,7 89,2 Челябинская область 101,4 95,8 95,3 130,8 121,9 108,7 109,8 113,6 119,5 89,2 92,4 100,2 99,4 103,2 111,2 106,9 104,9 103,9 101,4 111,0 96,8 101,6 103,6 103,5 95,8 81,6 90,8 91,4 94,9 95,9 84,2 88,2 85,4 87,8 90,5 96,7 Сибирский федеральный округ 99,9 98,8 99,9 136,1 125,8 111,3 102,4 104,9 102,8 79,1 84,2 92,7 105,8 104,7 103,5 102,7 104,1 103,1 101,7 102,3 104,1 104,5 102,3 103,2 98,3 98,5 102,8 101,6 104,4 105,1 93,2 94,7 92,5 94,8 92,8 93,4 Республика Алтай 96,8 97,2 107,9 133,1 135,7 121,1 107,1 104,3 99,0 80,7 82,3 94,9 108,0 114,0 119,6 118,8 123,1 111,4 114,6 118,5 100,7 106,6 106,2 117,0 98,1 96,0 110,1 111,3 116,2 111,9 96,6 105,6 95,8 94,5 91,3 88,0 Республика Бурятия 97,8 99,3 101,2 99,6 100,1 103,7 108,8 104,7 96,9 93,4 96,8 95,6 Республика Тыва 98,2 95,8 94,2 142,7 135,7 122,6 107,6 105,0 104,4 64,6 73,3 78,6 103,7 104,0 112,7 113,0 106,3 108,4 102,7 105,3 107,4 106,7 109,2 107,2 103,7 101,6 109,6 106,0 101,8 101,2 97,9 108,0 94,5 91,4 89,5 91,6 Республика Хакасия 99,9 100,2 100,0 111,9 109,1 108,1 101,4 103,6 100,5 91,7 92,4 95,7 105,7 102,6 98,5 101,3 99,2 103,6 100,5 97,6 102,5 100,3 104,6 101,2 87,7 92,3 97,7 91,3 92,0 90,0 98,8 97,5 88,2 93,7 105,6 108,7 Алтайский край 106,9 105,1 101,6 114,8 109,7 102,9 99,0 102,0 100,7 92,3 94,3 98,9 106,5 105,6 106,4 104,2 104,7 94,8 103,2 104,4 105,2 101,2 97,9 100,2 94,4 98,8 97,8 100,4 106,0 107,9 86,9 92,7 92,5 95,8 91,7 96,4 Забайкальский край 96,8 95,7 96,5 99,7 99,7 101,6 90,7 97,8 96,7 96,1 97,8 96,1 Красноярский край 99,2 96,8 100,2 153,2 141,5 115,8 102,2 103,7 97,3 63,2 69,3 82,5 103,3 101,6 103,3 103,2 103,7 105,3 99,3 101,5 103,5 104,7 103,1 101,7 96,2 97,5 103,4 98,2 100,7 101,4 93,1 92,1 91,8 100,3 94,1 96,1 Иркутская область 98,6 99,2 101,7 163,9 132,5 109,7 105,9 106,9 104,6 62,3 76,3 93,7 108,3 106,1 106,9 104,4 104,2 108,7 100,1 99,3 100,3 104,1 104,8 106,0 99,3 98,6 103,7 101,1 103,2 101,1 93,7 93,6 88,5 95,5 88,2 87,3 Кемеровская область 101,1 99,9 98,7 121,5 112,0 100,6 102,7 106,8 101,8 92,4 93,3 100,4 107,3 108,2 103,8 96,8 103,0 102,2 101,9 99,2 105,3 104,3 98,7 105,3 94,8 95,9 103,0 105,0 111,4 105,9 93,8 99,9 97,5 98,4 95,8 97,5 Новосибирская область 99,2 102,1 104,2 138,0 136,8 126,7 102,0 106,0 110,7 86,5 89,4 92,9 109,1 107,1 99,3 103,9 105,4 104,1 105,3 106,7 108,0 108,1 103,0 104,1 97,5 95,5 102,9 101,0 105,5 109,2 96,8 96,0 94,7 93,9 93,7 93,1 Омская область 97,4 90,4 93,1 128,7 116,0 101,6 100,0 102,1 96,9 71,5 77,1 87,3 101,5 101,7 101,8 101,4 103,3 101,0 99,6 98,4 101,9 102,4 101,8 103,2 112,5 109,9 112,8 113,1 113,3 113,6 82,2 84,5 81,6 81,8 84,3 82,1 Томская область 97,3 95,2 91,9 105,8 104,9 102,2 104,7 107,1 108,9 96,4 99,8 101,4 102,1 99,5 106,5 102,9 103,1 100,0 101,0 106,9 102,6 106,3 105,8 99,1 94,9 96,2 94,5 93,8 93,4 100,1 94,3 95,2 99,0 93,2 91,6 93,3 Дальневосточный федеральный округ 100,8 101,3 102,2 154,6 144,0 131,2 106,7 105,0 103,7 70,0 77,1 84,4 107,1 106,3 103,4 102,0 102,3 102,7 99,4 98,5 100,5 102,0 103,1 103,3 98,6 99,0 104,4 105,4 104,7 104,4 98,6 104,9 99,4 97,8 95,1 92,4 Республика Бурятия 92,5 96,6 94,3 126,1 120,6 104,4 108,9 111,6 103,7 81,7 86,4 99,0 106,6 100,0 106,9 99,3 102,4 98,5 98,0 100,5 98,7 101,8 99,8 100,4 Республика Саха (Якутия) 100,1 101,4 96,7 184,5 195,0 194,0 106,5 107,0 107,5 58,8 54,6 51,6 107,2 106,9 104,1 105,3 102,9 103,7 107,3 109,4 109,2 106,4 105,3 105,1 99,7 99,4 99,6 99,8 98,9 100,4 99,8 99,8 100,0 97,7 99,7 100,0 Забайкальский край 97,5 98,7 99,5 121,0 126,2 110,4 101,7 101,8 101,4 82,4 80,5 92,7 102,3 103,2 103,1 102,4 102,6 101,4 101,4 102,3 100,4 100,5 101,3 101,7 Камчатский край 105,2 103,4 108,8 132,2 119,9 111,6 104,5 103,6 104,4 84,9 91,8 102,3 104,9 106,1 105,6 109,4 106,8 104,3 107,2 107,1 99,7 105,3 116,4 116,6 96,6 99,3 109,4 103,4 96,4 96,3 105,1 105,7 109,0 99,1 93,5 92,3 Приморский край 104,0 107,0 108,6 188,9 173,1 149,5 111,5 103,4 102,3 55,1 58,4 66,9 117,3 114,5 101,4 98,7 101,8 103,0 88,3 82,0 91,1 99,8 102,4 104,5 97,4 100,5 114,9 112,5 111,6 109,0 97,2 110,3 98,5 94,9 91,3 85,0 Хабаровский край 104,9 102,3 103,2 142,4 132,4 115,5 103,9 104,1 104,1 75,1 84,5 97,6 100,9 102,5 102,8 103,5 102,7 104,5 102,8 101,7 103,3 102,9 103,0 101,6 101,9 102,2 101,1 104,1 104,0 104,3 104,1 104,8 103,1 102,1 100,2 97,7 Амурская область 98,1 95,3 100,0 114,5 109,4 106,5 103,2 104,4 101,2 87,2 92,0 94,4 106,1 104,2 103,5 99,2 101,4 102,0 101,5 100,2 99,8 99,3 102,0 100,9 97,9 93,7 93,8 103,8 105,2 106,1 90,9 102,6 100,9 99,1 88,7 87,4 Магаданская область 104,5 101,3 102,5 155,2 145,8 136,5 104,9 100,8 105,3 71,4 79,4 82,0 98,9 106,3 105,3 103,6 98,9 97,3 104,6 104,2 102,3 102,9 102,9 103,2 102,2 101,2 100,3 99,3 101,8 104,5 93,4 88,2 85,1 90,1 83,4 91,6 Сахалинская область 99,4 98,9 102,8 158,3 99,5 99,4 106,6 105,9 105,8 61,9 102,0 99,3 102,0 103,7 103,5 106,3 102,4 104,6 102,0 104,4 108,7 102,8 105,1 104,1 95,5 93,9 98,1 96,9 96,0 97,6 99,6 101,6 93,1 100,1 100,0 98,0 Еврейская автономная область 97,6 93,0 95,4 156,1 153,3 119,0 106,4 104,3 102,8 64,2 67,2 83,6 100,8 103,9 106,0 104,2 102,9 105,3 100,6 103,8 102,9 105,5 104,3 104,5 96,7 96,7 98,9 97,1 97,1 97,8 91,2 91,0 89,4 88,9 91,4 90,5 Чукотский автономный округ 100,4 102,0 102,8 109,8 107,1 100,1 101,7 102,4 101,9 92,3 96,1 98,7 102,8 101,2 101,2 101,6 100,4 104,1 101,4 108,7 107,3 106,3 97,6 101,6 105,9 99,8 99,1 148,0 110,8 100,7 123,0 161,1 147,3 97,4 145,9 150,9

Ресурсы домохозяйств по регионам отличаются более, чем пять раз

Располагаемые ресурсы (в среднем на члена домохозяйства в месяц) в стране за год почти не изменились. Если в I квартале 2020 г. это была сумма 27 538,9 рубля, то в I квартале 2021 года — 27 580,2 рубля. Но в разных регионах эти показатели отличаются.

К примеру, самый низкий ресурс (12 619,1 рубля) приходится на Ингушетию. А самый богатый регион по этому показателю (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) превосходит бедный более, чем пять раз (66 648,1 рубля). Год назад самым богатым был так же ХМАО (61 464,4 рубля), а самым бедным — Кабардино-Балкария (12 010,6 рубля).

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что и зарплата по регионам иногда различается в четыре-пять раз:

— Самый богатый регион по средней заработной плате — это Чукотка, затем идет Ямал. Это люди, которые находятся у трубы или которые ходят по алмазам (как на Чукотке). Москва занимает 3-4-е место и делит его именно с Югрой. Они имеют очень высокий средний доход, потому что это нефтяной и газовый регион, со средней зарплатой 100—120 тыс. рублей. На другом конце — Ингушетия, Тыва, близкий к ним Дагестан. Там средний доход в четыре раза меньше. Это абсолютно традиционная ситуация, она повторяется из года в год. Потребление всегда зависит от уровня дохода и уровня цен. Ханты-Мансийский уровень дохода намного опережает Ингушетию по сравнению с уровнем цен. Уровень дохода больше в четыре раза, а уровень цен может всего в два—два с половиной раза превышать.



Того же мнения и старший директор — руководитель группы региональных рейтингов «АКРА» Елена Анисимова. Она подчеркнула, что располагаемый ресурс — это сумма доходов, привлеченных кредитов и потраченных накоплений — все то, что может потратить домохозяйство на свои нужды. Эксперт добавила, что при увеличении доходов в богатых регионах стоит ожидать роста накоплений, в бедных — постепенного снижения доли расходов на питание и роста расходов на непродовольственные товары, услуги.

Татарстан по располагаемым ресурсам опережает всех соседей в ПФО с величиной 29 647,5 рубля. К слову, годом ранее мы (с ресурсом 27 176,4 рубля.) были на четвертом месте после Башкортостана (33 839,8 рубля.), Пермского края (28 292,8 рубля.) и Ульяновской области (27 889,9 рубля.).

Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств

Располагаемые

ресурсы

(в среднем на члена

домохозяйства в месяц, руб.)

в том числе, % Денежный

доход

Стоимость натуральных поступлений продуктов питания Стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг Сумма

привлеченных средств

и израсходованных сбережений

I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Российская Федерация 27.538,9 27.580,2 89,0 89,8 2,2 2,4 0,8 0,9 8,0 7,0 Центральный федеральный округ 31.222,2 31.239,2 94,0 95,3 1,5 1,5 0,6 1,0 4,0 2,2 Белгородская область 24.096,2 25.892,6 94,2 91,4 3,8 4,7 1,2 1,7 0,8 2,2 Брянская область 19.813,8 19.139,9 86,7 92,3 6,8 5,9 0,9 1,4 5,6 0,3 Владимирская область 26.639,9 23.957,0 79,2 91,2 2,5 3,1 0,6 0,9 17,6 4,8 Воронежская область 20.190,3 21.465,1 90,8 91,6 5,6 6,5 1,2 0,8 2,4 1,1 Ивановская область 22.419,8 22.908,1 92,9 93,7 2,3 2,6 1,4 1,3 3,4 2,4 Калужская область 22.603,5 25.132,4 95,7 95,6 2,6 1,9 1,3 0,6 0,4 1,9 Костромская область 19.831,6 24.358,3 92,9 83,4 3,4 3,4 1,5 2,0 2,1 11,2 Курская область 26.243,6 29.660,5 91,3 89,9 4,6 4,7 0,4 0,3 3,7 5,2 Липецкая область 22.900,5 24.255,2 92,3 90,2 5,5 5,3 1,1 0,8 1,1 3,7 Московская область 28.834,5 27.721,6 91,3 95,3 0,4 0,4 0,3 0,3 8,0 4,0 Орловская область 21.863,1 23.359,8 91,1 90,2 5,6 4,9 0,8 1,4 2,4 3,5 Рязанская область 22.547,5 19.678,3 78,4 94,9 2,4 4,1 0,5 0,8 18,7 0,3 Смоленская область 18.210,5 18.840,3 96,7 96,9 3,1 2,9 0,1 0,0 0,1 0,1 Тамбовская область 19.333,9 25.988,7 89,3 88,5 3,9 3,1 1,4 0,8 5,4 7,6 Тверская область 32.791,2 22.839,8 81,6 93,6 2,6 3,6 0,6 0,9 15,1 2,0 Тульская область 20.727,9 21.115,1 96,1 94,5 2,9 2,5 0,5 0,4 0,5 2,6 Ярославская область 21.186,3 24.886,5 95,1 95,0 1,7 1,6 0,5 0,7 2,7 2,8 г. Москва 45.510,0 45.329,5 98,3 97,8 0,2 0,0 0,4 1,3 1,1 0,8 Северо-Западный федеральный округ 34.254,3 33.432,2 88,7 90,9 0,8 0,9 0,9 0,8 9,6 7,3 Республика Карелия 26.847,7 27.997,6 93,0 82,9 1,4 1,1 0,6 0,3 4,9 15,8 Республика Коми 26.839,2 28.026,7 95,5 96,1 0,7 1,0 0,6 0,6 3,2 2,3 Архангельская область 36.469,6 32.124,9 85,5 89,1 1,5 1,3 0,4 0,7 12,6 8,9 в том числе: Ненецкий автономный округ 39.980,9 61.501,8 93,6 90,1 1,6 0,8 0,0 0,0 4,8 9,1 Архангельская область без

автономного округа 36.327,8 30.920,5 85,1 89,0 1,5 1,4 0,4 0,7 13,0 8,9 Вологодская область 24.344,0 25.158,2 93,2 92,7 2,9 2,6 0,8 0,6 3,1 4,1 Калининградская область 22.147,9 20.145,5 84,7 95,3 1,6 2,0 0,7 0,7 13,0 2,1 Ленинградская область 40.607,3 26.911,9 67,8 95,0 0,7 1,0 1,4 1,8 30,1 2,2 Мурманская область 43.075,0 46.577,6 86,8 85,7 1,0 1,0 2,0 1,8 10,2 11,5 Новгородская область 22.296,8 22.305,1 89,4 91,6 1,9 2,3 0,7 0,8 8,1 5,4 Псковская область 21.490,5 20.209,1 85,9 94,5 2,5 2,5 1,8 0,6 9,8 2,4 г. Санкт-Петербург 39.541,2 42.154,8 96,1 90,2 0,1 0,3 0,6 0,7 3,2 8,8 Южный федеральный округ 22.161,7 21.807,7 93,1 93,8 2,8 2,6 0,9 0,8 3,2 2,9 Республика Адыгея 23.709,9 28.854,9 86,4 76,7 3,5 3,8 1,6 0,8 8,6 18,6 Республика Калмыкия 16.207,7 15.418,9 91,8 97,7 2,5 1,4 0,4 0,4 5,3 0,5 Республика Крым 16.188,4 16.153,4 95,1 95,6 2,7 2,5 1,1 0,9 1,1 1,0 Краснодарский край 23.852,5 23.505,4 91,9 95,1 1,9 2,1 0,8 0,7 5,4 2,1 Астраханская область 22.739,9 23.819,4 92,5 93,3 3,5 2,7 1,6 1,5 2,4 2,5 Волгоградская область 20.625,6 22.617,2 93,3 89,1 2,8 2,9 0,9 0,9 2,9 7,1 Ростовская область 23.562,6 20.772,9 94,5 96,3 3,9 3,1 0,8 0,5 0,8 0,1 г. Севастополь 22.076,6 21.571,0 98,2 96,6 0,7 0,8 0,9 2,3 0,2 0,3 Северо-Кавказский федеральный округ 16.918,6 16.999,5 90,9 88,6 4,0 5,2 1,0 0,9 4,2 5,3 Республика Дагестан 13.964,7 15.666,9 96,8 95,1 3,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Республика Ингушетия 12.263,4 12.619,1 98,1 98,9 1,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Кабардино-Балкарская

Республика 12.010,6 12.841,6 91,5 90,8 8,3 9,0 0,1 0,2 0,1 0,0 Карачаево-Черкесская

Республика 16.971,7 19.821,2 85,5 79,6 6,3 6,9 2,6 2,7 5,6 10,9 Республика Северная

Осетия — Алания 21.007,2 18.150,2 89,2 91,8 2,3 4,0 1,0 1,6 7,5 2,6 Чеченская Республика 12.779,2 15.258,8 93,6 90,6 2,8 3,9 0,0 0,0 3,6 5,5 Ставропольский край 23.690,4 20.775,0 86,6 81,6 4,4 5,8 1,9 1,7 7,1 11,0 Приволжский федеральный округ 24.622,1 24.937,7 85,4 86,1 3,0 3,4 1,0 0,9 10,7 9,6 Республика Башкортостан 33.839,8 28.506,4 71,2 84,7 2,3 3,5 0,4 0,9 26,1 10,9 Республика Марий Эл 16.549,9 17.011,4 90,4 93,8 5,5 5,6 0,8 0,5 3,3 0,1 Республика Мордовия 16.527,0 17.349,4 96,0 94,9 3,8 4,3 0,0 0,0 0,2 0,8 Республика Татарстан 27.176,4 29.647,5 91,1 84,5 3,8 4,0 1,1 1,0 4,1 10,5 Удмуртская Республика 23.824,8 26.177,0 85,5 84,7 5,0 5,1 1,7 1,5 7,8 8,7 Чувашская Республика 16.202,9 18.884,5 92,3 87,2 5,2 4,3 0,6 0,3 1,9 8,2 Пермский край 28.292,8 27.694,9 76,9 80,4 2,3 2,6 0,5 0,5 20,3 16,5 Кировская область 23.474,7 24.206,8 82,2 82,1 3,2 3,7 1,5 2,3 13,2 12,0 Нижегородская область 22.950,3 27.601,1 94,7 88,7 2,0 2,1 0,8 1,0 2,5 8,2 Оренбургская область 21.238,4 22.659,8 89,8 89,1 5,4 6,1 0,5 1,0 4,2 3,9 Пензенская область 19.218,4 19.309,4 89,6 93,3 4,4 4,1 1,0 0,9 5,1 1,8 Самарская область 24.799,7 26.233,4 87,5 81,6 1,3 1,2 2,6 0,4 8,6 16,7 Саратовская область 17.396,8 17.583,4 93,8 94,4 3,0 3,0 0,5 1,9 2,7 0,7 Ульяновская область 27.889,9 20.508,4 91,9 92,2 1,8 3,0 0,5 0,6 5,8 4,3 Уральский федеральный округ 31.772,1 33.743,6 85,8 80,1 2,0 1,8 1,0 0,8 11,3 17,2 Курганская область 19.313,0 20.545,6 87,3 84,0 7,1 7,2 2,3 1,6 3,3 7,1 Свердловская область 29.932,0 28.275,1 88,1 92,2 2,2 2,3 1,4 1,5 8,2 4,0 Тюменская область 42.904,6 49.934,0 86,1 69,5 0,8 0,7 0,2 0,3 12,9 29,6 в том числе: Ханты-Мансийский

автономный округ — Югра 61.464,4 66.648,1 79,8 58,8 0,4 0,4 0,2 0,3 19,6 40,6 Ямало-Ненецкий

автономный округ 40.918,1 62.301,0 98,3 85,5 0,1 0,0 0,4 0,3 1,2 14,1 Тюменская область без

автономных округов 23.391,2 27.274,5 96,4 85,2 2,4 1,9 0,2 0,4 1,0 12,6 Челябинская область 24.969,3 25.929,1 81,4 85,3 2,8 2,6 1,6 1,0 14,1 11,1 Сибирский федеральный округ 23.999,7 23.444,6 83,8 88,0 3,5 4,0 0,8 1,0 11,9 7,0 Республика Алтай 19.743,3 21.396,4 81,6 78,7 5,7 5,7 1,3 1,1 11,4 14,5 Республика Тыва 14.216,4 15.324,2 91,8 91,9 3,7 3,5 0,4 0,5 4,0 4,0 Республика Хакасия 25.633,8 23.210,1 76,7 86,1 5,2 6,3 1,5 2,2 16,7 5,5 Алтайский край 18.575,4 18.900,2 90,5 92,6 4,9 4,9 0,8 1,2 3,9 1,3 Красноярский край 27.418,2 28.894,4 88,3 88,1 2,9 3,4 0,8 0,9 7,9 7,7 Иркутская область 25.976,0 26.740,5 85,6 88,4 3,7 3,9 1,0 1,0 9,7 6,7 Kемеровская область 21.096,1 23.453,4 89,4 80,3 2,7 2,4 0,6 0,8 7,3 16,5 Новосибирская область 23.842,1 21.379,3 81,1 93,1 4,2 5,1 0,6 0,6 14,1 1,2 Омская область 19.959,5 20.000,5 92,7 89,2 3,5 4,8 1,4 1,7 2,4 4,2 Томская область 40.048,6 25.861,5 56,9 86,0 2,1 3,7 0,6 0,7 40,4 9,6 Дальневосточный федеральный округ 33.459,5 33.312,8 82,9 85,0 2,3 2,1 0,7 1,1 14,1 11,8 Республика Бурятия 20.075,0 21.951,2 94,2 85,8 4,3 3,6 0,3 0,2 1,2 10,4 Республика Саха (Якутия) 36.138,7 41.812,7 87,9 79,6 2,4 1,7 0,9 1,9 8,8 16,8 Забайкальский край 24.784,0 26.042,5 84,0 90,6 3,3 3,2 0,5 0,6 12,1 5,6 Камчатский край 47.193,8 42.420,2 83,9 94,0 0,9 0,7 0,7 1,5 14,5 3,7 Приморский край 31.454,6 36.793,7 87,1 78,0 1,9 1,7 0,7 1,2 10,2 19,1 Хабаровский край 35.126,8 31.802,3 86,9 95,0 1,9 2,1 1,1 1,4 10,0 1,4 Амурская область 50.126,7 29.687,4 53,4 83,5 2,6 3,3 0,2 0,7 43,7 12,5 Магаданская область 49.099,5 55.503,1 84,6 81,1 1,1 1,7 2,1 0,6 12,2 16,7 Сахалинская область 37.735,0 40.033,3 94,1 86,2 1,6 1,0 0,7 1,0 3,6 11,8 Еврейская автономная область 24.806,3 26.781,4 86,6 87,2 1,5 2,1 0,5 0,5 11,3 10,2 Чукотский автономный округ 53.942,1 45.564,5 97,4 97,4 0,9 1,2 1,2 0,9 0,5 0,4

В Чувашии больше всего тратятся на еду, в Татарстане — на непродовольственные товары

Расходы россиян (в среднем на члена домохозяйства в месяц) составили 19 212,5 рубля, что выше прошлогоднего значения (18 981,6 руб.) на 1,2%. На питание в этом году граждане тратят 37% расходов домохозяйств, 33,8% приходится на непродовольственные расходы. Доля услуг составляет — 27,4%.

Наименьшие расходы на одного члена домохозяйства были в Чувашии (11 629, 7 руб.). Причем 42,2% из этих расходов приходится на питание. На непродовольственные товары отводится 33,2%, на услуги — 23,3%. Вообще, чем меньше расходов приходится на одного члена семьи, тем выше доля расходов на питание.

Больше всего расходов на одного члена семьи в Ямало-Ненецком автономном округе (38 258,7 руб.). На питание здесь тратят 29,8%, на непродовольственные товары — 38,9%, услуги занимают долю в 28%. Этот регион так же характеризуется максимальной долей в России расходов на алкогольные напитки.

В Татарстане расходы на одного члена семьи составили 19 674,7 руб. Они выросли за год на 12,6% (с 17 475,3 руб.). По величине расходов мы третьи в ПФО после Нижегородской области (22 143,4 руб.) и Башкортостана (22 143,4 руб.). Наибольшая доля расходов татарстанцев приходится на непродовольственные товары (43,9%), на питание жители республики тратили 32,2%. Доля услуг в расходах составляла 22,3%.

Если за год доля расходов на питание в Татарстане практически не изменилась, (в 2020 г. она составляла 33,5%), то непродовольственные расходы в общих расходах увеличились с 39,4 до 43,9%.

Структура расходов на потребление

Расходы на

потребление - всего

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)

в том числе, % Питание Непродовольственные товары Алкогольные напитки Услуги Стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Российская Федерация 18.981,6 19.212,5 37,1 37,0 32,9 33,8 1,8 1,6 27,9 27,4 0,3 0,2 Центральный федеральный округ 23.546,7 23.394,1 36,3 35,8 29,2 33,8 1,9 2,0 32,3 28,1 0,2 0,3 Белгородская область 17.036,7 19.062,7 43,0 38,1 31,2 41,1 1,7 1,4 23,9 19,1 0,3 0,3 Брянская область 14.832,2 16.147,2 45,3 44,4 34,4 35,6 1,2 1,5 18,8 18,3 0,3 0,2 Владимирская область 14.726,8 18.447,8 43,2 43,2 29,6 32,2 1,1 1,2 26,2 23,4 0,1 0,0 Воронежская область 15.163,1 17.665,2 40,0 42,3 30,6 32,7 1,3 1,3 27,8 23,7 0,3 0,1 Ивановская область 16.512,7 18.450,0 38,4 36,4 33,8 38,3 2,7 2,8 24,7 22,2 0,4 0,3 Калужская область 17.719,5 20.672,4 41,0 37,6 35,2 39,1 1,4 1,6 22,2 21,5 0,2 0,1 Костромская область 15.194,7 17.535,6 41,2 39,8 32,2 37,6 2,4 2,0 24,1 20,2 0,1 0,4 Курская область 16.741,3 22.651,3 40,6 41,2 38,1 38,4 1,5 1,4 19,7 18,9 0,1 0,1 Липецкая область 17.071,6 19.482,4 39,4 41,2 34,6 35,7 1,1 1,4 24,8 21,6 0,0 0,0 Московская область 24.111,7 21.680,8 33,7 30,8 36,2 41,6 1,3 1,4 28,8 26,2 0,0 0,0 Орловская область 13.419,3 17.678,0 43,1 36,2 31,8 44,1 1,0 0,9 23,9 18,7 0,2 0,1 Рязанская область 17.579,1 13.932,4 32,3 41,6 49,0 38,6 0,7 1,0 17,7 18,6 0,2 0,3 Смоленская область 14.200,2 15.658,1 50,6 51,4 23,7 27,4 0,5 0,5 25,2 20,7 0,0 0,0 Тамбовская область 13.792,9 17.336,2 36,9 38,8 37,7 38,7 0,5 0,6 24,1 21,7 0,7 0,3 Тверская область 15.531,8 17.437,2 43,3 43,4 30,5 32,4 1,9 1,8 24,2 22,2 0,1 0,1 Тульская область 16.318,7 17.890,4 43,2 40,3 30,3 35,6 1,8 1,5 24,6 22,6 0,0 0,0 Ярославская область 15.652,0 20.173,3 36,6 38,3 30,6 30,2 1,4 1,5 31,3 29,9 0,2 0,2 г. Москва 34.896,3 32.235,7 34,2 34,2 23,6 28,6 2,6 2,7 39,3 33,9 0,4 0,5 Северо-Западный федеральный округ 22.106,3 24.254,4 35,8 35,0 35,0 37,6 1,7 1,9 27,1 25,2 0,4 0,4 Республика Карелия 19.730,3 19.792,4 32,3 34,0 42,7 43,3 2,2 2,3 22,6 20,1 0,2 0,2 Республика Коми 16.245,7 20.366,7 41,0 34,4 27,6 35,7 1,9 2,0 28,9 26,7 0,6 1,2 Архангельская область 27.367,4 22.817,7 26,2 30,1 52,1 47,1 1,0 1,3 20,6 21,1 0,1 0,3 в том числе: Ненецкий автономный округ 25.875,5 32.614,8 30,9 33,5 45,3 37,5 1,5 1,7 22,3 27,3 0,0 0,0 Архангельская область без

автономного округа 27.427,6 22.416,0 26,0 29,9 52,3 47,6 1,0 1,3 20,6 20,9 0,1 0,4 Вологодская область 17.494,2 19.906,4 42,7 39,3 30,2 37,0 1,5 1,7 24,9 21,4 0,6 0,5 Калининградская область 14.353,8 18.094,2 42,8 41,8 31,8 37,6 2,1 1,8 23,2 18,8 0,1 0,0 Ленинградская область 20.625,9 19.401,4 38,4 38,4 36,6 36,5 1,5 1,7 23,0 22,9 0,6 0,6 Мурманская область 25.951,7 31.941,4 30,0 28,5 35,9 40,3 2,3 2,3 30,7 28,4 1,1 0,7 Новгородская область 17.999,0 17.716,2 31,7 34,8 43,8 38,1 0,5 1,1 23,6 25,6 0,3 0,3 Псковская область 14.552,0 14.742,7 38,8 39,7 34,7 36,1 2,0 1,9 24,5 22,2 0,0 0,1 г. Санкт-Петербург 25.921,5 29.641,7 36,3 34,3 31,2 35,7 1,7 2,0 30,5 27,8 0,3 0,2 Южный федеральный округ 16.339,9 17.325,9 42,0 40,8 30,5 34,0 1,8 1,7 25,6 23,4 0,1 0,1 Республика Адыгея 14.739,0 19.955,9 44,5 39,9 31,2 38,0 0,9 0,8 23,3 21,0 0,1 0,2 Республика Калмыкия 11.331,9 13.104,8 43,3 39,2 32,8 42,5 1,1 0,9 22,8 17,4 0,0 0,0 Республика Крым 12.576,8 14.438,5 49,2 48,1 26,6 29,7 1,1 0,9 22,9 21,1 0,2 0,3 Краснодарский край 17.321,2 17.375,7 42,9 40,4 29,3 34,6 1,4 1,6 26,4 23,3 0,1 0,1 Астраханская область 16.977,5 19.206,1 41,6 40,2 33,8 35,9 0,8 1,9 23,6 21,9 0,2 0,1 Волгоградская область 14.356,2 17.343,8 42,3 39,4 29,7 37,8 1,4 1,2 26,4 21,3 0,2 0,2 Ростовская область 18.092,1 18.022,9 38,8 40,1 32,4 31,1 2,5 2,3 26,2 26,5 0,0 0,0 г. Севастополь 17.081,7 17.904,1 39,1 46,0 33,8 32,2 2,5 2,4 24,5 19,3 0,1 0,1 Северо-Кавказский федеральный округ 12.689,9 14.424,4 45,3 45,0 33,2 35,5 0,8 0,7 20,6 18,7 0,0 0,0 Республика Дагестан 12.755,0 14.782,8 52,9 56,0 32,4 30,1 0,6 0,6 14,1 13,3 0,0 0,0 Республика Ингушетия 11.386,1 12.514,3 59,6 57,9 28,9 30,4 0,6 0,2 10,9 11,5 0,0 0,0 Кабардино-Балкарская

Республика 10.146,7 12.275,6 51,2 49,1 30,0 31,8 0,6 0,5 18,2 18,6 0,0 0,0 Карачаево-Черкесская

Республика 12.380,7 16.157,1 38,2 34,4 33,1 42,0 0,3 0,3 28,0 23,1 0,4 0,2 Республика Северная

Осетия-Алания 11.811,1 14.960,2 47,4 43,7 31,7 35,6 0,6 0,7 20,3 20,0 0,0 0,0 Чеченская Республика 10.821,5 13.267,5 40,7 42,4 42,5 41,4 0,0 0,0 16,8 16,3 0,0 0,0 Ставропольский край 14.897,0 15.242,4 37,2 35,0 32,0 38,9 1,5 1,4 29,2 24,7 0,0 0,0 Приволжский федеральный округ 16.223,8 18.054,4 37,0 37,9 34,8 36,9 1,8 1,7 25,9 23,2 0,5 0,3 Республика Башкортостан 17.586,8 22.143,4 34,9 37,2 39,2 37,7 1,5 1,6 24,1 22,7 0,4 0,7 Республика Марий Эл 11.614,6 14.110,9 43,0 42,9 27,7 32,7 1,5 1,6 27,8 22,9 0,0 0,0 Республика Мордовия 12.984,5 13.018,9 44,1 45,4 32,6 32,7 1,3 1,5 22,0 20,3 0,0 0,0 Республика Татарстан 17.475,3 19.674,7 33,5 32,2 39,4 43,9 1,8 1,5 25,3 22,3 0,0 0,0 Удмуртская Республика 16.226,2 17.774,0 37,3 37,0 36,3 37,4 2,0 2,0 24,4 23,4 0,0 0,1 Чувашская Республика 10.884,6 11.629,7 46,6 42,2 24,2 33,2 1,8 1,2 27,4 23,3 0,0 0,0 Пермский край 18.794,4 18.492,7 31,7 36,4 40,5 36,8 1,9 2,3 25,7 24,3 0,2 0,1 Кировская область 16.001,3 18.397,9 36,4 37,4 36,0 38,1 1,8 1,7 25,0 21,7 0,8 1,1 Нижегородская область 17.342,0 22.232,6 38,3 41,0 29,7 30,8 1,9 1,6 29,7 26,5 0,4 0,2 Оренбургская область 15.643,2 16.770,5 41,6 41,1 33,4 37,0 1,2 1,2 23,7 20,4 0,2 0,2 Пензенская область 14.373,8 14.637,5 37,0 38,0 28,6 36,0 2,7 1,9 31,7 24,1 0,0 0,1 Самарская область 17.580,8 16.860,0 36,4 36,4 32,3 38,2 2,8 2,1 25,5 22,6 2,9 0,8 Саратовская область 13.855,4 13.894,3 42,6 43,8 31,7 31,9 1,4 1,4 24,3 22,9 0,0 0,1 Ульяновская область 13.614,7 16.290,7 39,6 39,1 30,5 34,9 0,8 1,0 28,9 24,8 0,2 0,3 Уральский федеральный округ 19.560,5 20.747,9 33,2 34,8 37,6 38,2 1,7 1,6 27,4 25,1 0,2 0,3 Курганская область 13.669,9 15.392,0 44,9 43,6 32,9 36,9 1,7 1,7 19,6 17,5 0,8 0,4 Свердловская область 19.519,1 22.034,7 35,3 35,6 34,5 35,1 1,7 1,6 28,4 27,2 0,2 0,5 Тюменская область 23.495,5 23.062,3 28,2 29,9 43,2 43,9 1,5 1,3 27,0 24,7 0,1 0,1 в том числе: Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра 26.512,3 21.794,5 21,7 23,5 48,5 49,6 1,2 1,2 28,4 25,5 0,1 0,2 Ямало-Ненецкий

автономный округ 28.826,6 38.258,7 31,7 29,8 35,9 38,9 3,5 3,0 28,6 28,0 0,3 0,2 Тюменская область без

автономных округов 18.321,4 19.062,7 36,6 40,8 38,8 37,2 0,7 0,5 23,8 21,4 0,0 0,0 Челябинская область 16.753,3 17.877,9 35,5 37,1 34,3 36,7 2,2 2,1 27,9 24,1 0,1 0,1 Сибирский федеральный округ 15.486,4 16.526,6 38,2 36,9 35,7 39,0 1,6 1,6 24,2 22,1 0,3 0,4 Республика Алтай 12.006,8 12.723,4 38,5 36,0 36,0 41,9 1,7 1,3 23,9 20,8 0,0 0,0 Республика Тыва 10.234,3 11.995,9 36,3 34,1 39,2 44,0 0,7 0,5 23,8 21,4 0,0 0,0 Республика Хакасия 19.521,2 16.665,9 33,7 36,6 44,9 42,4 1,4 1,6 18,9 18,3 1,0 1,1 Алтайский край 12.911,1 14.054,1 41,1 39,1 33,6 37,9 1,1 1,4 24,1 21,6 0,1 0,0 Красноярский край 18.475,6 19.987,4 36,1 35,1 34,7 36,3 1,6 1,7 27,4 26,6 0,3 0,4 Иркутская область 15.744,0 19.056,4 40,1 38,7 34,8 39,2 1,6 1,3 23,2 20,2 0,4 0,6 Kемеровская область 15.231,6 14.508,9 33,9 33,8 38,6 41,5 1,1 1,3 26,2 23,2 0,3 0,2 Новосибирская область 14.357,0 15.163,1 42,3 37,4 36,9 42,2 2,9 2,5 17,8 17,7 0,2 0,1 Омская область 14.827,9 16.157,2 40,5 42,1 31,2 32,6 1,3 1,3 26,2 23,1 0,8 0,9 Томская область 17.550,2 18.260,8 35,7 32,9 35,6 42,0 1,6 1,9 26,8 23,0 0,2 0,2 Дальневосточный федеральный округ 20.893,6 23.199,8 34,9 35,6 36,1 37,5 1,8 1,7 26,9 24,6 0,3 0,5 Республика Бурятия 14.283,9 16.153,6 35,6 40,9 41,4 38,3 1,0 1,4 21,9 19,5 0,0 0,0 Республика Саха (Якутия) 22.658,4 22.621,5 38,6 36,4 32,2 36,6 1,9 1,3 27,3 24,5 0,0 1,2 Забайкальский край 15.151,9 18.827,3 40,6 41,8 34,7 35,2 2,0 1,9 22,5 20,8 0,2 0,3 Камчатский край 34.912,7 32.007,1 22,8 30,9 51,1 42,5 1,4 1,8 24,2 24,2 0,5 0,6 Приморский край 21.908,7 25.992,4 37,5 35,4 30,0 35,3 2,3 2,0 30,2 27,2 0,1 0,1 Хабаровский край 23.158,7 26.278,5 31,5 32,3 37,2 38,2 1,8 2,0 28,6 27,0 0,8 0,4 Амурская область 19.333,9 18.077,1 29,1 32,5 42,4 41,1 1,2 1,3 27,3 25,0 0,0 0,0 Магаданская область 30.258,3 35.244,4 35,5 35,6 30,1 32,6 1,3 1,4 31,9 29,6 1,1 0,8 Сахалинская область 25.910,1 29.912,2 37,3 36,1 39,0 40,3 1,3 1,2 22,2 21,1 0,2 1,3 Еврейская автономная область 15.718,6 17.576,1 35,2 31,7 35,6 44,2 2,6 2,7 26,6 21,3 0,1 0,1 Чукотский автономный округ 18.743,3 24.698,7 43,3 41,6 26,2 28,5 2,0 2,7 28,4 25,9 0,1 1,4

Одни питаются на 9 900 рублей, другие на — 3 300 рублей

Расходы на продукты питания за год мало изменились — 6 097,7 руб. на члена семьи. Выросли затраты на картофель (с 0,9 до 1,2%) и на мясо (с 25,2 до 25,8%). А вот снижение наблюдалось по «готовым блюдам и другим видам продуктов питания» (с 7,8 до 6,4%) и безалкогольным напиткам с 5,6 до 5,2%).

В целом по стране расходы на питание в субъектах разнятся более, чем в три раза. Наибольшие расходы в Москве — 9 908,6 руб., а минимальные — в Тыве 3 276,5 руб.

Наибольший рост затрат на продукты наблюдался в Севастополе. В городе-герое они выросли на 27,7% с 6 263,5 руб. до 7 958,2 руб. Жители чуть больше стали тратить на овощи (с 9,9 до 12,3%) и меньше на фрукты и орехи (с 8,2 до 7,8%).

Набольшее снижение расходов на питание произошло в Южном федеральном округе, а точнее в Краснодарском крае. Расходы местных жителей на продовольствие упали на 10,6% — с 6690,8 руб. до 5978,8 руб. На хлебобулочные изделия и крупы стали тратить меньше (с 12,4 до 11,5%), а вот на мясо и мясные продукты траты выросли (с 24,1 до 27,9%).

Елена Анисимова предположила, что такое отличие в динамике расходов Севастополя и Краснодарского края может быть связано с разной структурой потребления и с разной ценой продуктов:

— Стоимость хлеба и мяса, которые занимают значительную долю в потреблении продуктов, в Крыму выше, чем в Краснодарском крае.

В Татарстане расходы на питание по динамике аналогичны общероссийской тенденции, за год они выросли на 3,4% с 4254,1 руб. до 4398,6 руб. Мы стали больше тратить на хлебобулочные изделия и крупы (с 15,9 до 17%), на мясо и мясные продукты (с 22,7 до 24,5%).

Структура расходов на покупку продуктов питания

Расходы

на покупку продуктов питания – всего

(на члена домохозяйства

в месяц, руб.)

в том числе, % хлебобулочные

изделия и крупы

картофель овощи



фрукты

и орехи

мясо и мясные продукты рыба и морепродукты молоко и молочные продукты

сахар, джем, мед, шоколад и конфеты яйца масла и жиры

готовые блюда и другие виды продуктов питания

безалкогольные напитки

I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Российская Федерация 5.889,7 6.097,7 13,4 13,4 0,9 1,2 7,4 7,5 7,4 7,4 25,2 25,8 6,9 6,9 14,5 14,7 5,7 5,8 1,5 1,8 3,8 3,9 7,8 6,4 5,6 5,2 Центральный федеральный округ 7.068,8 7.241,4 12,2 12,6 0,8 1,4 7,6 7,7 6,8 6,9 26,6 26,4 8,3 8,0 14,7 15,6 4,7 5,0 1,5 1,7 3,5 3,8 7,7 5,9 5,6 5,0 Белгородская область 6.182,3 6.219,8 14,7 14,4 1,0 1,2 6,4 6,6 6,7 7,1 26,6 25,6 7,2 7,9 13,3 13,8 6,1 6,1 1,5 1,5 3,2 3,8 8,2 7,1 5,1 5,0 Брянская область 5.330,0 5.548,0 14,9 15,2 0,6 0,3 5,7 4,7 6,3 5,7 24,3 26,8 7,8 7,9 13,6 16,3 6,8 4,8 1,3 1,9 5,2 4,0 7,7 7,4 5,8 4,9 Владимирская область 5.569,8 5.976,2 14,2 14,6 0,4 0,6 5,7 5,6 6,6 6,5 27,6 28,3 6,7 6,0 16,7 15,7 5,1 5,4 1,9 2,1 4,1 4,1 6,6 6,5 4,5 4,6 Воронежская область 4.899,8 4.751,6 13,3 14,5 0,6 0,8 6,4 4,8 6,8 6,3 26,0 26,5 7,5 8,8 14,8 13,8 4,5 4,7 1,5 2,1 6,0 6,5 6,3 5,3 6,3 5,9 Ивановская область 5.432,7 5.734,7 13,7 13,3 0,6 0,8 6,5 6,2 6,8 7,8 25,9 25,0 6,6 6,8 15,0 15,1 6,1 6,7 1,8 2,0 4,1 4,4 7,7 6,4 5,3 5,4 Калужская область 6.162,8 6.233,7 12,4 12,5 0,7 0,9 7,8 7,4 6,2 7,9 26,4 24,7 8,5 7,2 14,2 14,9 4,4 5,6 1,5 1,8 4,4 4,3 8,4 6,0 5,2 6,7 Костромская область 5.390,3 5.934,0 13,3 13,5 0,5 0,5 5,7 6,4 5,5 7,0 29,0 28,3 6,9 6,9 14,5 14,0 5,2 5,7 1,7 2,2 3,5 3,6 9,2 7,4 4,9 4,5 Курская область 5.394,3 5.973,7 15,7 16,1 0,1 0,1 4,6 4,9 6,4 5,7 23,2 23,3 8,8 7,9 15,6 16,0 6,2 5,8 1,6 1,8 4,4 4,7 7,7 8,1 5,7 5,5 Липецкая область 5.236,6 5.996,3 14,9 14,2 0,4 0,6 5,7 5,9 6,7 6,9 26,3 27,0 8,1 8,8 13,8 12,9 6,2 6,7 1,2 1,4 3,9 4,2 7,8 6,6 5,0 4,7 Московская область 7.122,1 6.732,7 11,8 11,9 0,9 3,2 7,6 8,2 6,0 6,5 26,0 25,6 8,1 7,7 16,1 15,4 4,6 4,2 1,6 1,9 3,7 3,5 9,1 7,0 4,7 4,9 Орловская область 4.592,9 4.893,5 13,3 13,1 0,1 0,2 6,0 6,0 8,2 8,0 24,7 25,1 7,0 7,5 15,4 14,8 6,0 5,9 1,3 1,7 5,0 4,6 7,4 7,2 5,7 5,8 Рязанская область 5.054,8 5.282,2 13,9 14,6 0,4 0,7 5,6 5,4 7,3 7,4 28,0 28,9 7,6 6,8 14,4 13,7 5,3 5,4 2,6 2,6 4,4 4,9 6,7 5,2 3,8 4,3 Смоленская область 6.579,4 6.017,5 12,1 14,1 0,5 0,8 5,6 6,4 5,3 6,1 29,4 29,0 7,9 6,6 15,8 15,5 5,6 5,2 1,5 2,0 4,1 4,9 8,1 5,1 4,2 4,3 Тамбовская область 4.332,5 4.293,6 14,8 15,0 0,3 0,6 4,6 4,9 6,8 6,8 29,7 27,9 6,9 7,1 16,0 16,6 5,0 5,2 1,6 2,3 4,2 4,4 5,2 5,1 4,8 4,0 Тверская область 5.778,0 5.914,7 13,7 13,5 0,6 1,0 7,1 7,2 6,0 6,4 27,5 27,2 7,0 5,5 14,7 15,2 5,5 6,4 1,6 2,0 4,4 4,1 7,1 6,3 4,9 5,1 Тульская область 6.378,6 6.721,9 12,7 12,8 0,6 1,0 7,4 7,2 6,9 6,9 27,2 30,9 8,4 7,8 13,7 13,4 4,6 4,4 1,8 1,9 3,9 3,8 7,6 5,2 5,0 4,6 Ярославская область 5.108,5 5.320,5 13,3 14,4 0,7 0,9 7,2 5,7 6,9 7,0 24,1 24,2 6,2 5,4 15,8 16,2 6,7 7,5 1,5 1,9 3,9 3,8 7,9 8,0 5,7 5,1 г. Москва 9.437,0 9.908,6 11,1 11,6 0,9 1,2 8,7 8,9 7,5 7,2 26,9 26,3 9,0 8,7 14,1 16,3 4,0 4,8 1,3 1,5 2,8 3,5 7,4 5,1 6,3 4,9 Северо-Западный федеральный округ 6.837,4 7.085,6 14,2 13,3 1,1 1,3 8,8 8,9 7,2 7,3 22,5 23,6 5,8 5,9 15,8 16,0 5,8 5,8 1,5 1,8 3,7 3,8 7,8 6,7 5,8 5,7 Республика Карелия 5.857,7 6.302,9 13,6 12,9 1,1 0,9 8,7 8,4 7,6 6,9 22,6 26,1 4,8 4,9 15,6 13,7 6,1 6,8 1,7 2,1 4,3 3,9 7,5 6,7 6,4 6,7 Республика Коми 5.845,1 6.522,8 13,9 13,9 1,1 0,8 8,7 9,1 8,5 8,1 20,7 21,5 5,4 6,7 15,8 14,6 6,0 6,8 1,5 1,9 3,6 3,8 8,4 6,5 6,3 6,5 Архангельская область 6.281,4 6.121,9 15,5 15,6 0,7 1,0 8,4 7,9 8,6 7,3 22,4 22,2 6,7 6,9 12,9 13,9 6,0 6,5 1,4 2,0 3,6 4,0 8,2 7,1 5,6 5,5 в том числе: Ненецкий автономный округ 7.359,7 6.910,1 12,9 12,4 1,0 1,2 9,3 10,6 7,9 8,4 23,0 23,4 5,6 5,0 17,5 17,3 4,8 5,0 1,6 2,4 3,8 3,8 8,1 6,3 4,6 4,3 Архангельская область без

автономного округа 6.237,9 6.089,6 15,6 15,7 0,7 1,0 8,3 7,8 8,6 7,2 22,3 22,2 6,7 7,0 12,7 13,8 6,1 6,6 1,4 2,0 3,6 4,0 8,2 7,2 5,6 5,6 Вологодская область 6.308,0 6.568,5 15,5 13,5 0,5 0,6 7,4 7,3 7,7 7,8 21,1 22,9 6,7 6,0 15,8 16,0 6,6 6,8 1,5 1,8 3,7 4,3 7,9 8,0 5,5 5,0 Калининградская область 5.703,7 6.605,8 14,6 13,3 1,0 1,5 7,9 9,3 6,3 6,6 27,1 27,5 4,4 5,1 12,6 12,1 5,3 4,9 1,6 1,8 4,7 4,1 8,4 7,7 6,1 6,0 Ленинградская область 6.983,4 7.351,8 14,3 14,3 1,3 1,7 7,0 7,3 4,8 5,2 27,2 28,0 5,2 4,9 16,0 16,3 4,4 5,0 1,7 1,8 3,8 3,8 9,3 6,0 4,9 5,7 Мурманская область 7.045,1 7.476,2 12,5 11,6 1,1 1,1 8,8 9,5 7,6 7,7 21,1 21,1 6,9 7,0 15,4 14,5 6,9 7,2 1,4 1,7 3,0 2,8 8,2 9,0 7,2 6,8 Новгородская область 5.036,1 5.362,4 15,6 14,0 0,5 0,8 7,2 7,0 4,6 5,9 27,0 28,5 4,6 4,4 14,8 14,8 4,8 5,2 1,9 2,1 3,8 4,0 10,0 7,8 5,3 5,4 Псковская область 4.947,7 5.241,9 15,1 13,5 0,5 1,0 6,5 6,6 6,0 6,6 25,9 28,1 4,9 4,8 15,6 14,7 6,5 6,0 1,6 2,0 4,1 4,0 8,3 6,9 5,2 5,8 г. Санкт-Петербург 7.882,2 7.922,0 13,8 12,7 1,4 1,5 10,1 10,1 7,8 8,0 20,6 21,7 5,9 6,2 16,7 17,7 5,9 5,5 1,5 1,7 3,5 3,6 6,8 6,0 6,0 5,4 Южный федеральный округ 5.894,1 5.835,8 12,9 12,4 1,7 2,0 8,1 8,0 6,5 6,4 25,2 27,2 7,1 6,9 13,8 13,7 5,7 5,5 1,4 1,8 4,2 4,4 7,6 6,1 5,8 5,5 Республика Адыгея 5.535,8 5.688,0 14,1 13,7 1,7 2,0 7,2 7,4 7,8 7,3 26,1 26,9 4,8 4,8 12,5 13,3 7,1 7,0 1,1 1,6 4,5 5,3 7,2 6,0 6,0 4,7 Республика Калмыкия 4.458,8 4.544,0 14,3 13,8 1,6 1,8 5,9 5,9 5,3 5,8 35,0 34,7 3,5 3,1 12,7 13,4 4,7 5,1 1,3 1,8 4,7 4,9 6,4 5,0 4,7 4,7 Республика Крым 5.464,8 5.618,4 14,1 13,9 2,2 2,7 7,1 7,2 7,1 7,7 24,8 26,2 7,0 5,7 15,4 14,9 5,4 5,5 1,6 2,0 5,2 5,2 5,1 4,1 5,0 4,8 Краснодарский край 6.690,8 5.978,8 12,4 11,5 1,8 2,1 8,9 8,2 6,7 6,1 24,1 27,9 7,8 7,6 13,3 13,5 5,5 5,2 1,2 1,5 4,1 4,4 8,2 6,4 5,9 5,6 Астраханская область 6.129,4 6.567,9 12,9 12,4 1,5 1,7 8,0 8,6 7,1 6,2 27,1 29,7 5,8 5,8 12,0 11,3 6,4 6,4 1,4 1,9 3,8 3,9 8,2 6,7 5,7 5,4 Волгоградская область 5.331,8 5.772,9 14,7 14,4 1,2 1,5 6,7 5,9 5,8 6,3 26,8 28,5 5,8 6,0 14,9 14,5 6,4 5,9 1,6 1,8 4,2 4,1 7,0 6,1 4,8 4,9 Ростовская область 5.373,5 5.443,9 12,4 11,8 1,6 2,0 8,1 8,7 5,7 6,0 25,5 25,7 7,6 7,5 13,4 13,6 5,5 5,4 1,7 2,0 3,9 4,3 8,0 6,5 6,7 6,5 г. Севастополь 6.263,5 7.958,2 11,1 11,5 1,7 1,9 9,9 12,3 8,2 7,8 22,5 22,7 6,2 7,7 15,9 14,4 5,8 5,0 1,6 1,8 3,5 4,2 7,2 6,0 6,3 4,7 Северо-Кавказский федеральный округ 4.951,0 5.460,1 13,7 13,7 1,9 2,5 9,2 8,6 8,8 8,6 25,8 27,2 5,2 5,5 11,5 11,7 7,8 7,3 1,3 1,6 5,0 4,9 5,2 3,9 4,8 4,6 Республика Дагестан 6.326,7 7.148,2 13,3 14,0 2,3 2,6 9,7 8,2 10,0 10,3 26,6 29,0 4,7 4,9 9,0 9,8 9,7 7,7 0,9 1,1 5,6 5,1 3,5 3,0 4,6 4,4 Республика Ингушетия 6.155,6 6.368,1 13,8 13,2 1,7 2,7 8,8 8,8 8,2 6,0 26,4 27,5 5,8 6,3 9,2 9,1 9,3 11,1 1,1 1,5 4,5 4,5 7,2 4,5 4,0 4,7 Кабардино-Балкарская

Республика 4.191,5 4.453,1 14,8 13,7 1,5 1,8 6,9 7,6 6,1 7,8 23,9 26,3 6,2 6,2 12,7 12,4 7,8 7,7 1,2 1,6 5,1 5,6 8,0 3,7 5,6 5,5 Карачаево-Черкесская

Республика 3.560,3 3.869,9 15,9 15,5 1,1 0,7 6,9 6,9 7,8 8,4 24,0 23,1 5,4 4,8 12,7 13,0 6,7 8,0 1,6 2,0 4,7 4,6 7,5 7,1 5,8 5,8 Республика Северная

Осетия — Алания 4.802,4 5.212,0 13,9 13,2 1,9 2,0 11,8 11,5 8,5 8,8 24,6 24,8 4,9 5,5 12,5 13,2 4,1 5,3 1,7 2,0 4,8 5,0 6,3 4,4 4,9 4,3 Чеченская Республика 3.974,1 4.330,1 12,4 13,1 2,9 4,0 9,4 9,0 11,5 9,3 26,6 26,0 4,9 4,8 13,7 13,8 5,8 6,7 1,5 2,2 4,1 3,8 3,6 3,3 3,6 4,0 Ставропольский край 4.237,2 4.644,8 14,1 13,8 1,2 2,0 8,6 8,8 6,6 6,3 24,9 26,2 5,8 6,7 14,1 13,6 6,4 6,1 1,7 1,9 4,5 4,8 6,7 5,0 5,4 4,7 Приволжский федеральный округ 4.873,6 5.176,1 14,9 14,8 0,6 0,7 5,9 6,1 7,8 7,8 25,2 25,7 6,4 6,5 14,5 14,5 6,2 6,2 1,6 1,9 3,9 4,0 7,7 6,8 5,4 5,1 Республика Башкортостан 5.202,8 5.408,2 15,0 15,2 0,4 0,5 6,1 6,5 8,0 8,3 26,3 26,0 5,5 5,7 13,6 14,4 6,0 6,1 1,5 2,0 4,0 4,2 8,0 6,1 5,6 4,9 Республика Марий Эл 3.921,6 4.332,2 18,9 17,5 0,4 0,2 5,6 6,0 7,7 8,3 23,7 22,2 5,1 5,9 12,6 12,3 6,6 7,4 1,7 1,8 4,2 3,6 7,5 9,4 5,9 5,4 Республика Мордовия 4.876,0 5.502,7 13,6 13,5 0,0 0,1 3,3 3,1 6,4 7,1 27,5 26,3 9,2 9,6 15,3 15,7 6,3 7,4 1,6 2,1 5,7 5,1 6,0 4,9 5,1 5,2 Республика Татарстан 4.254,1 4.398,6 15,9 17,0 0,3 0,6 6,7 6,5 8,8 8,7 22,7 24,5 6,0 6,1 13,5 14,0 6,9 6,1 1,3 1,6 3,9 3,7 7,6 6,1 6,3 5,3 Удмуртская Республика 4.376,2 4.937,5 16,7 15,2 0,4 0,4 6,3 5,7 10,1 8,6 18,7 21,6 4,7 5,8 17,2 15,6 6,4 6,7 1,3 1,6 3,6 3,5 8,7 9,5 5,9 5,7 Чувашская Республика 3.818,6 3.975,5 17,3 16,9 0,3 0,5 6,5 5,9 8,4 9,2 20,9 22,4 6,8 6,8 16,8 16,4 5,2 5,9 1,6 1,8 3,4 4,3 8,1 6,1 4,7 3,6 Пермский край 4.816,7 5.471,8 16,2 14,6 0,2 0,5 5,6 6,5 8,0 9,0 22,5 22,0 5,9 5,7 15,7 15,1 6,7 6,6 1,6 1,7 3,6 3,9 8,5 8,9 5,4 5,6 Кировская область 5.219,2 5.257,0 15,0 15,4 0,4 0,4 4,5 5,8 7,0 7,7 27,6 23,3 6,8 5,7 15,6 16,0 6,0 6,8 1,9 1,9 3,8 3,6 7,3 8,1 4,1 5,4 Нижегородская область 4.900,7 5.982,7 13,1 14,5 1,2 0,8 6,2 5,1 7,4 6,4 27,6 30,7 6,8 7,9 13,4 13,4 7,0 5,4 1,2 2,1 4,0 4,3 7,3 5,6 4,9 3,8 Оренбургская область 4.492,4 5.171,0 14,5 12,9 0,5 1,0 4,7 6,5 6,8 7,7 25,9 28,0 7,6 6,9 13,8 13,0 6,9 6,5 1,8 1,5 4,7 3,6 6,7 7,3 6,2 5,2 Пензенская область 4.941,1 4.652,3 15,3 14,7 0,6 0,6 6,5 5,6 8,2 6,8 22,5 25,1 5,8 8,1 14,7 13,5 6,3 7,5 1,7 2,5 3,7 4,7 8,4 5,6 6,4 5,3 Самарская область 5.700,7 5.671,7 13,1 13,6 1,1 0,9 6,3 6,5 7,2 7,2 26,2 25,8 7,6 7,0 14,4 14,8 5,3 5,5 1,8 2,0 3,4 3,3 8,3 8,0 5,2 5,4 Саратовская область 5.077,3 5.099,3 14,4 14,5 1,1 1,7 6,8 7,6 7,0 6,7 26,0 25,5 6,6 5,5 14,4 15,2 5,6 5,8 1,8 2,1 3,8 4,1 7,5 5,2 5,0 6,2 Ульяновская область 4.775,1 5.259,1 13,5 13,5 0,4 1,1 4,6 4,9 7,7 7,2 29,5 29,5 6,1 6,5 14,2 14,5 6,1 5,9 1,8 2,0 4,2 4,7 6,7 5,2 5,3 5,2 Уральский федеральный округ 5.475,8 5.773,5 13,6 13,6 0,6 0,8 7,3 7,5 7,6 7,5 24,8 24,1 5,5 6,3 15,3 14,8 6,1 6,3 1,6 1,8 3,3 3,5 8,5 8,1 5,8 5,6 Курганская область 4.538,0 5.286,1 15,1 14,8 0,3 0,4 6,0 5,6 7,1 8,2 24,1 24,2 7,5 6,1 14,9 16,5 6,8 6,7 1,6 2,0 4,2 3,9 7,6 7,3 4,9 4,3 Свердловская область 5.605,1 5.767,5 13,0 14,2 0,4 0,6 7,0 7,2 7,5 7,7 24,6 21,3 5,5 5,9 16,4 15,4 6,3 7,2 1,4 1,8 3,3 3,7 8,6 9,1 6,0 5,9 Тюменская область 6.015,4 6.689,9 13,4 12,8 0,9 1,3 8,4 8,7 7,4 7,0 25,6 25,5 5,3 7,0 13,6 13,2 5,5 5,3 1,6 1,8 3,0 3,5 9,3 7,8 5,9 6,0 в том числе: Ханты-Мансийский

автономный округ — Югра 5.448,5 5.940,0 12,7 11,6 1,0 1,6 9,8 10,3 7,3 6,4 26,2 24,4 5,0 6,9 13,8 13,4 4,8 4,3 1,7 1,9 3,4 3,6 8,0 9,3 6,3 6,4 Ямало-Ненецкий

автономный округ 8.657,6 9.221,8 11,6 12,3 0,9 1,6 8,3 8,0 9,9 8,5 22,8 26,4 4,5 6,8 10,7 11,8 5,1 5,0 1,4 1,4 2,7 3,0 15,0 8,5 7,0 6,6 Тюменская область без

автономных округов 5.697,3 6.612,6 15,1 14,2 0,9 0,8 6,9 7,7 6,2 6,9 26,4 26,3 5,9 7,2 15,0 13,7 6,5 6,5 1,7 1,8 2,9 3,6 7,6 6,0 4,9 5,5 Челябинская область 4.953,9 4.891,2 14,2 13,6 0,4 0,6 6,8 6,7 8,3 8,0 24,4 25,8 5,6 5,8 15,9 15,9 6,3 6,2 1,6 1,9 3,4 3,3 7,6 7,2 5,7 5,0 Сибирский федеральный округ 4.891,2 5.041,5 14,0 14,0 0,4 0,5 5,9 5,5 8,1 7,7 24,8 26,3 6,6 6,8 14,4 14,4 6,2 6,6 1,6 2,0 3,7 3,8 8,4 7,0 5,7 5,5 Республика Алтай 3.269,3 3.592,5 20,7 20,4 0,5 0,5 5,0 5,5 7,8 8,5 15,4 16,4 4,0 4,3 16,1 16,1 7,6 7,7 2,4 2,5 4,0 3,9 10,2 7,7 6,5 6,3 Республика Тыва 3.020,9 3.276,5 24,6 20,0 1,0 1,2 5,6 6,1 8,0 8,3 19,3 22,4 1,5 2,1 13,5 13,8 7,4 7,1 2,3 2,8 3,7 3,2 8,2 7,7 4,9 5,4 Республика Хакасия 5.095,9 4.951,5 15,8 16,1 0,4 0,4 5,6 6,1 9,0 9,2 23,6 21,6 5,3 5,8 13,3 13,6 7,7 7,8 1,4 2,0 4,1 4,7 7,8 6,8 6,0 5,8 Алтайский край 4.324,7 4.362,6 14,2 13,9 0,3 0,2 4,8 4,4 6,8 6,8 27,4 29,7 6,7 6,1 13,7 13,7 6,3 7,0 1,9 2,2 4,2 4,0 8,0 6,5 5,8 5,5 Красноярский край 5.468,6 5.645,1 13,2 14,3 0,5 0,5 7,2 6,7 9,4 8,9 23,1 24,9 6,2 5,9 14,6 14,3 6,0 6,5 1,5 1,8 4,0 3,9 7,6 6,0 6,7 6,3 Иркутская область 5.158,0 5.689,8 15,2 15,1 0,4 0,4 6,9 6,4 9,2 8,6 23,7 25,4 6,0 7,3 14,0 15,0 6,6 6,1 1,7 1,9 3,6 3,7 7,9 6,0 4,9 4,1 Kемеровская область 4.503,0 4.906,2 13,7 13,2 0,5 0,6 6,2 5,8 7,1 6,6 25,9 27,4 6,2 5,9 14,6 13,9 5,8 6,2 1,7 1,9 3,8 3,6 8,8 8,8 5,6 6,1 Новосибирская область 4.984,3 4.790,3 13,5 13,8 0,3 0,2 5,0 3,6 8,4 6,9 23,0 28,5 9,6 9,0 14,4 14,2 5,9 6,3 1,4 2,3 2,9 3,4 10,5 6,5 5,1 5,4 Омская область 5.177,5 5.296,7 12,9 12,0 0,8 1,0 5,4 5,6 7,4 7,7 27,8 23,6 5,8 7,4 14,3 15,2 6,7 7,7 1,6 2,1 4,1 4,4 7,6 8,0 5,7 5,3 Томская область 4.977,4 4.867,1 13,6 13,6 0,3 0,3 5,3 5,5 6,4 6,9 27,1 27,4 5,8 7,0 16,0 14,3 5,5 5,7 1,6 2,2 3,4 3,1 8,8 8,2 6,0 5,8 Дальневосточный федеральный округ 6.068,7 6.192,5 14,1 13,4 0,9 0,9 7,6 8,3 8,6 8,4 23,2 23,7 5,8 6,0 14,1 13,9 6,3 6,5 1,9 2,1 3,5 3,7 8,5 7,8 5,5 5,2 Республика Бурятия 4.085,9 4.311,4 16,5 16,1 0,3 0,5 4,9 6,1 6,9 7,6 22,1 24,4 6,5 5,4 14,9 14,4 5,6 7,2 2,1 3,0 3,8 3,6 8,5 6,7 7,9 5,0 Республика Саха (Якутия) 7.407,3 6.678,7 15,0 13,7 1,3 1,2 7,6 8,7 8,0 7,9 24,1 24,1 4,3 5,2 12,3 12,9 6,4 6,6 1,7 2,0 4,0 4,4 9,5 8,2 5,8 5,1 Забайкальский край 4.974,3 5.439,8 17,0 16,1 0,4 0,5 5,8 6,1 8,4 7,6 21,8 22,8 5,7 6,3 13,2 12,4 7,7 7,4 1,7 2,1 4,0 4,3 8,6 8,3 5,8 6,0 Камчатский край 7.379,8 8.243,6 11,5 10,4 1,2 1,1 9,5 10,2 8,7 8,3 26,1 24,6 3,1 4,1 16,0 16,5 5,9 6,0 2,1 1,9 1,9 2,2 7,2 8,1 6,8 6,6 Приморский край 6.523,3 6.577,1 13,3 12,4 0,8 0,9 8,5 8,7 7,9 8,3 23,7 23,4 6,8 7,1 13,8 13,6 5,8 6,0 2,1 2,2 3,5 3,7 8,9 8,7 4,8 4,9 Хабаровский край 6.163,1 6.535,5 13,1 13,0 1,2 0,7 7,7 8,3 9,4 9,3 21,4 21,0 6,0 6,3 16,3 15,7 6,5 7,3 1,7 1,8 3,4 3,6 8,0 7,4 5,4 5,4 Амурская область 4.329,6 4.525,0 13,4 13,6 0,5 1,3 6,1 6,9 9,5 10,0 22,6 24,3 7,8 5,8 17,3 15,9 6,0 5,3 2,2 2,4 3,1 3,2 7,4 6,2 4,2 5,1 Магаданская область 9.498,0 9.437,0 11,4 10,5 2,2 1,8 11,0 12,4 9,6 9,2 24,5 26,6 5,8 6,3 13,5 13,5 5,0 5,2 1,9 2,0 3,4 3,1 6,8 4,8 4,8 4,5 Сахалинская область 8.890,3 8.729,9 13,3 12,5 1,2 1,2 8,5 9,4 10,5 8,5 24,8 27,2 4,4 5,2 11,1 11,7 6,3 5,9 1,7 1,7 3,5 3,7 8,9 8,3 5,9 4,6 Еврейская автономная область 5.167,5 5.130,5 15,8 15,9 1,7 1,3 7,3 8,1 7,1 6,1 25,4 22,4 5,0 5,7 11,3 11,9 6,7 7,6 1,8 2,1 3,6 4,2 8,8 8,6 5,4 6,2 Чукотский автономный округ 7.702,6 9.175,8 10,8 10,2 1,6 2,8 12,4 10,9 13,6 9,5 23,8 28,6 4,1 5,2 12,2 13,0 7,1 4,6 3,3 4,0 2,5 1,8 4,9 4,9 3,7 4,4

Рост расходов на покупку непродовольственных товаров

Расходы россиян на непродовольственные товары (на члена домохозяйства в месяц) практически не изменились и составили 6435,4 руб. (+3,3%). Наибольшая доля непродовольственных расходов приходится на транспортные средства, аксессуары и горюче-смазочные материалы, хотя здесь и наблюдается снижение за год с 33 до 31,7%.

На одежду, обувь, белье и ткани расходы чуть увеличились (с 18,1 до 18,4%). Так же выросли затраты на строительные материалы (с 1,9 до 2,1%) и медикаменты, медицинскую и фармацевтическую продукцию (с 7,7 до 8,2%).

Максимальный рост расходов на покупку непродовольственных товаров наблюдался в Нижегородской области. Расходы выросли на 91,5% — с 5237,7 руб. до 10032,6 руб. По структуре расходов почти в два раза выросли траты на транспортные средства, аксессуары и горюче-смазочные материалы (с 30,9 до 60,8%). Снизились доли на одежду, обувь, белье, ткани (с 19,1 до 14,3%), на оборудование для информации и коммуникации (с 7,6 до 1%), на мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом (с 15,5 до 5%).

Как указала Елена Анисимова, в Нижегородской области мог сказаться отложенный спрос. Кроме того, по словам эксперта, цены на автомобили значительно выросли — рынок испытывает дефицит транспортных средств, что сказывается на конечной цене покупки.

Георгий Остапкович отметил, что поквартальная динамика непродовольственных товаров очень волатильна:



— Есть так называемый процесс «ввоз-вывоз». Например, в Москве есть вывоз объема непродовольственных товаров. За счет чего? Потому что люди из Московской области едут в Москву и покупают здесь. Много людей ездят из области на работу в Москву. Вполне возможно, что в Нижний Новгород приезжают люди, которые не имеют никакого отношения к расположению в этом субъекте.



Максимальное снижение (на 57,2%) было в Рязанской области (с 8608,2 руб. до 3681,2 руб.). Доля расходов на транспортные средства, аксессуары и горюче-смазочных материалы снизилась с 58,8 до 24,3%. А вот расходы на одежду, обувь, белье и ткани по доле возросли (с 12,1 до 23,8%). Также возросли расходы на мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом (с 7,2 до 16,9%), на медикаменты, медицинскую и фармацевтическую продукцию (с 7,1 до 17,2%).



В Татарстане траты на непродовольственные товары выросли на 7,8% (с 6949,1 руб. до 7494,4 руб.). Однако в структуре расходов наблюдаются существенные перераспределения. Так, к примеру, доля расходов на транспортные средства, аксессуары и горюче-смазочные материалы выросла с 25,3 до 48,5%. А вот на одежду, обувь, белье и ткани в 2021 году приходится меньше расходов (с 21,2 до 13,8%). Снижение случилось и в оборудовании для информации и коммуникации (с 8 до 2%), в расходах на мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за домом (с 16,1 до 13,8%), а также по доле строительных материалов (с 4,8 до 2,8%).

Структура расходов на покупку непродовольственных товаров

Расходы на покупку непродовольственных

товаров — всего

(на члена домохозяйства

в месяц, руб.)

в том числе, % одежды, обуви, белья, тканей оборудования для информации и коммуникации товаров для организации отдыха, спортивные и культурные мероприятия транспортных средств, аксессуаров и горюче-смазочных материалов мебели, домашнего оборудования, предметов для ухода за домом строительных материалов топлива для отопления и освещения жилья табачных изделий медикаментов, медицинскую и фармацевтическую продукцию

товаров личной гигиены и другие непродовольственные товары I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. Российская Федерация 6.231,0 6.435,4 18,1 18,4 4,4 4,0 5,3 5,5 33,0 31,7 14,6 15,2 1,9 2,1 0,5 0,6 4,4 4,3 7,7 8,2 10,1 10,1 Центральный федеральный округ 6.884,5 6.917,8 18,8 19,9 4,0 2,9 5,6 5,7 32,6 28,4 13,3 15,3 1,2 2,1 0,1 0,2 5,3 4,7 7,4 8,6 11,7 12,2 Белгородская область 5.217,3 6.159,8 19,3 16,8 7,3 5,3 6,8 6,3 23,1 30,2 13,1 15,5 2,4 2,7 0,0 0,0 8,3 7,1 8,7 8,4 11,0 7,7 Брянская область 5.113,9 4.741,9 21,7 22,9 0,8 3,0 5,4 4,4 40,9 25,2 8,5 14,8 2,7 5,1 0,0 0,1 2,0 3,9 7,5 10,0 10,4 10,5 Владимирская область 4.321,8 5.313,2 20,6 18,1 7,7 4,1 6,1 6,2 17,7 27,6 16,1 16,6 1,6 1,4 0,1 0,0 7,2 5,3 11,2 10,4 11,6 10,3 Воронежская область 4.514,0 4.940,8 21,0 17,1 4,5 3,8 3,7 2,9 19,6 18,0 15,6 22,2 5,0 4,3 0,1 0,5 10,4 9,4 11,5 10,2 8,8 11,6 Ивановская область 5.659,6 5.807,2 21,4 23,4 3,0 6,2 5,9 6,3 16,2 13,3 19,2 19,5 4,1 5,8 0,1 0,1 6,2 6,7 10,3 9,0 13,7 9,6 Калужская область 6.140,4 7.619,8 16,1 16,8 14,3 8,5 5,8 5,2 32,1 16,5 10,5 29,0 1,3 3,7 0,0 0,1 3,2 4,4 7,1 8,6 9,7 7,3 Костромская область 4.781,4 5.717,8 22,4 20,9 4,0 2,3 6,2 6,9 20,4 16,6 15,5 19,3 2,6 1,0 5,6 6,8 5,6 5,2 7,4 8,4 10,3 12,8 Курская область 6.354,4 9.857,8 21,6 14,2 1,0 2,4 2,3 1,5 43,4 58,1 9,7 6,1 1,3 0,7 0,0 0,0 4,9 3,6 7,7 7,2 8,0 6,3 Липецкая область 5.860,7 5.132,0 17,9 19,5 2,9 2,6 4,0 4,9 36,7 14,2 9,4 28,2 4,5 2,2 0,0 0,0 3,2 4,0 10,7 13,7 10,7 10,6 Московская область 8.775,3 7.654,9 13,8 17,5 2,6 3,0 3,1 3,8 53,7 39,6 13,2 14,4 0,4 3,8 0,0 0,1 2,4 2,6 5,8 8,0 4,9 7,3 Орловская область 4.249,4 5.673,5 19,4 18,9 4,2 7,4 4,9 5,7 20,7 22,3 18,6 17,6 1,9 2,6 0,0 0,0 5,1 5,7 13,6 10,5 11,6 9,2 Рязанская область 8.608,2 3.681,2 12,1 23,8 5,2 0,6 2,0 3,3 58,8 24,3 7,2 16,9 0,5 0,8 0,0 0,0 2,1 5,3 7,1 17,2 5,0 7,8 Смоленская область 3.356,3 4.236,7 20,3 25,7 0,8 1,6 6,4 4,1 20,9 18,2 10,8 17,5 1,3 0,8 0,6 0,7 3,7 2,4 15,2 16,8 20,2 12,2 Тамбовская область 5.220,2 5.566,0 16,4 14,0 3,5 1,8 3,5 3,7 40,8 43,9 13,9 14,8 0,9 0,9 0,0 0,2 1,4 2,5 9,5 10,2 10,2 8,0 Тверская область 4.741,8 4.362,3 17,4 16,0 3,2 3,2 6,0 7,1 24,7 20,3 17,9 13,9 2,0 2,2 1,0 1,9 6,2 7,3 11,3 15,1 10,3 12,9 Тульская область 4.886,5 5.202,0 21,6 23,0 4,1 2,7 3,9 4,8 21,4 23,6 15,3 17,8 3,6 1,8 0,0 0,0 6,6 4,2 8,7 11,2 14,7 10,9 Ярославская область 4.787,2 6.723,1 15,4 10,5 8,7 4,4 5,8 5,5 20,3 47,9 24,9 10,9 1,7 2,5 0,2 0,6 4,4 2,7 10,3 8,1 8,2 6,9 г. Москва 8.262,0 8.410,7 21,9 23,0 4,1 1,8 8,2 7,7 21,5 22,5 13,0 14,0 0,4 0,6 0,0 0,0 7,1 5,5 6,4 7,2 17,5 17,7 Северо-Западный федеральный округ 7.813,0 8.749,6 18,4 18,6 4,1 5,4 7,9 6,4 31,3 32,6 14,2 14,6 1,7 2,0 0,4 0,4 3,3 3,3 7,2 6,9 11,5 9,9 Республика Карелия 8.445,2 5.301,4 10,1 16,1 4,5 5,0 5,0 8,3 51,2 27,9 13,0 17,2 1,6 2,5 0,6 1,4 2,9 5,5 5,4 7,9 5,8 8,1 Республика Коми 4.540,4 5.474,7 24,2 23,0 4,4 4,6 8,5 6,7 15,1 17,9 16,7 17,2 1,6 2,7 1,6 1,5 6,0 5,6 7,9 8,8 13,9 12,0 Архангельская область 14.286,8 8.479,5 10,2 15,8 3,0 4,4 3,3 5,5 63,8 37,0 8,8 16,7 1,0 3,7 0,8 1,0 1,7 3,4 3,0 5,1 4,4 7,4 в том числе: Ненецкий автономный округ 11.718,1 17.690,2 9,4 7,7 1,5 2,2 3,5 1,7 67,9 71,6 6,1 8,1 0,2 0,2 0,0 0,7 2,1 2,0 4,3 2,1 4,9 3,6 Архангельская область без

автономного округа 14.390,5 8.101,9 10,2 16,6 3,0 4,6 3,3 5,8 63,6 33,9 8,9 17,4 1,1 4,0 0,9 1,0 1,7 3,6 2,9 5,4 4,3 7,7 Вологодская область 5.464,0 5.406,9 18,2 21,1 6,7 5,3 6,1 5,8 21,0 17,8 17,5 19,0 5,6 8,6 0,6 1,1 4,5 4,0 10,5 8,4 9,3 8,9 Калининградская область 4.539,9 5.401,2 11,1 20,9 1,8 4,9 4,2 5,1 32,5 23,4 14,2 11,0 2,7 2,8 0,9 0,4 8,5 8,1 10,0 9,7 14,1 13,9 Ленинградская область 7.754,6 6.454,7 19,2 20,2 6,3 4,6 8,9 6,5 20,8 14,7 17,1 22,9 0,9 0,3 0,3 0,6 5,5 8,1 7,4 8,7 13,5 13,4 Мурманская область 9.304,9 11.421,0 16,0 13,2 4,9 6,5 10,5 8,4 25,3 26,3 14,2 18,0 2,9 5,4 0,0 0,0 4,9 5,6 9,5 6,8 11,9 9,7 Новгородская область 7.903,4 6.350,8 12,3 13,0 2,8 5,9 3,5 4,8 56,4 38,5 9,4 14,7 1,2 2,4 0,2 1,1 1,9 2,1 6,3 9,5 6,1 7,9 Псковская область 4.849,6 4.208,2 15,4 15,1 2,6 4,2 6,4 7,9 29,7 19,5 16,7 16,0 3,0 5,8 1,7 3,6 5,1 4,4 11,0 13,5 8,3 10,0 г. Санкт-Петербург 8.143,4 11.688,8 23,6 20,1 3,8 6,0 10,4 6,6 21,4 36,5 15,0 12,5 1,3 0,6 0,1 0,0 2,0 1,5 7,5 6,1 14,8 10,0 Южный федеральный округ 4.940,1 4.819,9 18,3 19,8 4,9 4,8 4,0 4,8 32,1 24,8 15,0 17,6 1,7 2,1 0,1 0,2 4,4 5,6 8,7 10,0 10,8 10,3 Республика Адыгея 4.455,8 7.681,0 20,5 11,2 6,1 1,7 4,4 2,6 23,0 58,5 14,6 7,8 2,5 1,6 0,0 0,1 4,4 3,1 11,2 6,6 13,3 6,8 Республика Калмыкия 3.752,8 3.895,8 26,1 30,1 3,0 4,3 1,4 1,7 26,5 14,3 20,4 24,5 1,0 2,2 0,0 0,0 4,0 3,9 7,1 8,6 10,5 10,3 Республика Крым 3.319,0 3.487,9 23,6 20,3 3,9 8,5 4,6 4,6 22,1 13,2 16,0 21,6 1,4 1,0 1,3 1,6 6,6 6,0 8,8 11,3 11,6 11,8 Краснодарский край 5.102,2 5.142,7 14,9 18,0 4,2 5,3 3,9 4,9 37,8 27,8 13,6 17,9 2,5 3,4 0,0 0,1 3,0 5,3 9,2 9,1 10,9 8,2 Астраханская область 5.597,8 5.586,5 22,3 21,8 3,7 6,2 5,2 5,9 20,9 21,0 22,0 18,5 1,8 2,5 0,0 0,0 3,9 5,0 6,9 6,8 13,2 12,3 Волгоградская область 4.219,5 4.673,1 21,9 22,5 6,0 4,7 4,5 4,8 21,0 19,1 16,3 18,2 1,2 1,1 0,0 0,0 5,3 5,0 11,7 11,8 12,0 12,8 Ростовская область 5.766,3 4.720,2 16,7 20,8 5,9 2,5 3,3 4,8 38,8 24,8 13,2 16,8 1,2 1,4 0,1 0,1 5,3 6,7 7,0 11,0 8,5 11,2 г. Севастополь 5.752,1 4.108,8 29,4 24,3 2,6 8,8 7,7 5,9 9,7 10,7 20,6 15,9 1,0 1,6 0,0 0,0 3,4 8,4 9,0 12,9 16,6 11,6 Северо-Кавказский федеральный округ 4.136,6 4.032,6 23,2 22,9 3,5 3,5 2,9 3,1 25,9 26,5 23,9 19,4 1,3 1,8 0,1 0,0 3,2 3,6 6,4 7,7 9,5 11,5 Республика Дагестан 4.153,8 3.649,3 18,4 23,2 2,6 1,4 2,3 3,9 26,2 33,6 34,5 16,7 0,7 1,3 0,3 0,0 2,7 1,7 3,7 5,0 8,7 13,2 Республика Ингушетия 3.297,3 3.409,8 17,0 18,6 0,5 0,4 1,2 0,9 11,9 16,3 53,3 53,9 0,9 0,1 0,1 0,0 2,1 2,2 2,9 3,4 10,1 4,2 Кабардино-Балкарская

Республика 3.034,1 3.155,7 23,2 34,5 1,2 1,3 3,6 2,7 27,8 19,9 19,3 19,1 1,9 0,2 0,0 0,0 3,7 2,8 6,9 7,5 12,3 12,0 Карачаево-Черкесская

Республика 3.865,5 5.548,7 28,5 21,7 4,5 2,3 3,5 2,8 20,0 28,5 15,8 18,0 0,9 2,3 0,0 0,1 3,0 2,1 11,7 11,6 12,2 10,7 Республика Северная

Осетия — Алания 3.627,9 4.574,4 34,0 24,3 1,3 7,7 3,1 2,5 22,1 16,9 18,7 27,3 0,6 0,6 0,0 0,0 1,2 3,3 6,9 7,3 12,2 10,1 Чеченская Республика 4.603,0 4.766,8 29,5 20,0 7,8 3,1 1,0 0,9 24,3 33,1 22,6 18,7 3,7 5,6 0,0 0,0 0,3 0,2 6,2 6,5 4,4 11,7 Ставропольский край 4.536,3 4.069,6 22,6 22,2 3,2 6,2 4,6 4,4 29,6 20,5 13,3 15,3 0,9 0,9 0,0 0,0 5,7 8,4 8,6 10,9 11,6 11,4 Приволжский федеральный округ 5.630,1 6.438,5 18,3 16,4 5,5 4,0 4,6 4,1 33,3 41,0 14,8 13,6 2,5 2,0 0,2 0,2 4,3 3,3 7,9 7,4 8,7 7,9 Республика Башкортостан 6.902,1 8.781,5 14,5 12,3 4,7 4,4 3,4 3,0 45,0 53,5 15,3 11,1 2,0 3,5 0,0 0,1 1,8 1,7 7,0 5,2 6,2 5,3 Республика Марий Эл 3.232,1 4.132,8 26,0 23,4 5,7 5,0 5,3 4,9 15,5 19,5 22,6 22,9 2,1 1,8 0,2 0,0 3,5 5,3 9,7 7,7 9,3 9,4 Республика Мордовия 4.301,0 3.860,6 27,8 22,2 3,2 2,0 4,0 3,6 18,8 23,2 13,9 14,1 4,5 1,6 0,2 0,0 5,9 7,0 12,5 17,1 9,0 9,3 Республика Татарстан 6.949,1 7.494,4 21,2 13,8 8,0 2,0 3,9 3,6 25,3 48,5 16,1 13,8 4,8 2,8 0,0 0,1 6,2 2,7 5,4 5,9 9,0 6,8 Удмуртская Республика 5.770,7 6.508,3 18,7 21,4 7,6 6,2 6,6 5,7 28,0 25,5 16,2 17,5 2,1 1,7 0,3 0,6 3,8 3,9 8,6 8,0 8,2 9,6 Чувашская Республика 2.581,7 2.977,3 25,7 21,1 6,8 7,8 4,2 2,9 17,4 21,0 17,4 22,4 1,4 1,9 0,4 0,2 5,1 3,2 11,1 8,8 10,6 10,7 Пермский край 5.736,8 6.686,7 13,9 14,2 4,4 4,8 6,1 5,4 37,2 36,3 14,8 16,5 1,9 3,1 0,6 0,8 5,5 3,8 8,2 7,4 7,5 7,7 Кировская область 5.102,0 5.783,3 22,1 15,1 4,0 7,7 4,5 5,6 19,7 28,5 19,8 18,1 3,2 1,5 0,0 0,5 6,2 4,6 9,2 8,6 11,3 9,7 Нижегородская область 5.237,7 10.032,6 19,1 14,3 7,6 1,0 4,8 2,4 30,9 60,8 15,5 5,0 2,9 0,9 0,0 0,0 3,0 2,5 8,0 6,6 8,2 6,5 Оренбургская область 4.083,4 4.573,5 24,2 23,8 8,4 5,7 4,7 6,1 16,3 22,2 17,9 15,9 1,2 1,3 0,0 0,0 5,0 5,6 11,7 10,0 10,7 9,5 Пензенская область 7.651,6 4.057,2 11,0 26,1 3,6 7,4 3,9 4,3 55,1 15,7 10,5 17,7 1,6 0,6 0,6 0,0 2,6 6,8 5,8 11,7 5,2 9,7 Самарская область 5.621,3 5.642,5 16,8 18,1 5,5 5,9 3,1 5,6 35,5 27,8 10,7 19,2 1,9 1,1 0,0 0,1 6,2 5,0 8,3 7,8 12,0 9,4 Саратовская область 4.350,6 3.701,5 21,2 26,5 3,2 1,6 10,3 7,6 25,3 15,8 15,1 18,0 0,5 1,5 0,0 0,0 4,0 3,6 10,5 11,9 9,9 13,6 Ульяновская область 4.093,5 5.330,0 21,8 16,9 4,5 8,0 6,1 2,4 31,3 37,6 8,6 12,3 3,7 0,6 0,0 0,1 2,1 2,3 10,7 9,4 11,1 10,5 Уральский федеральный округ 7.286,7 6.866,4 14,1 15,3 2,5 4,2 5,6 6,3 39,9 32,8 15,5 16,5 3,3 2,0 0,6 0,8 3,6 4,2 7,1 8,0 7,8 9,7 Курганская область 4.584,2 5.159,2 17,5 14,8 3,4 5,3 3,3 4,0 33,0 35,9 11,7 13,2 4,0 2,6 1,3 2,7 6,4 4,5 8,8 9,9 10,6 7,2 Свердловская область 6.626,0 6.201,9 14,5 14,6 3,2 5,9 9,3 8,6 21,6 26,2 24,1 19,6 7,6 2,6 0,5 0,3 3,6 4,1 7,8 10,0 8,0 8,0 Тюменская область 10.225,4 9.633,4 11,8 13,7 1,8 3,1 3,5 5,1 57,0 40,8 9,8 15,5 1,0 1,7 0,5 0,9 3,2 3,7 4,8 5,2 6,8 10,4 в том числе: Ханты-Мансийский

автономный округ — Югра 13.061,3 8.866,0 11,3 16,2 1,5 3,1 3,2 6,4 61,7 19,6 7,5 22,8 1,0 3,0 0,3 0,6 1,8 4,9 5,0 6,9 6,7 16,6 Ямало-Ненецкий

автономный округ 10.324,0 19.589,5 13,0 11,7 5,7 3,3 4,9 4,6 39,2 61,8 12,5 6,8 1,0 0,2 0,0 0,0 7,6 2,7 6,4 3,2 9,7 5,7 Тюменская область без

автономных округов 7.101,3 6.943,7 12,0 12,3 0,4 2,9 3,4 3,9 56,7 49,3 12,9 14,1 1,0 1,3 1,0 2,1 3,6 2,9 3,6 4,7 5,5 6,5 Челябинская область 5.568,5 5.063,9 17,4 20,0 2,7 3,8 4,8 5,9 34,5 25,7 15,1 14,8 1,3 1,7 0,9 1,2 4,0 5,2 10,3 10,2 9,0 11,4 Сибирский федеральный округ 5.529,0 5.492,7 17,5 17,9 5,0 4,4 4,4 5,1 33,9 28,6 12,7 14,5 2,3 3,2 1,4 1,7 5,1 5,7 8,9 9,8 8,9 9,2 Республика Алтай 4.282,1 4.611,3 15,5 22,5 6,9 2,6 3,4 3,3 21,6 22,6 13,5 12,0 2,2 0,7 11,1 12,8 6,6 6,7 11,5 10,5 7,9 6,2 Республика Тыва 4.007,1 4.768,1 25,1 25,4 4,1 5,5 3,4 4,0 29,7 24,9 10,6 14,2 0,8 1,6 8,8 5,5 3,3 3,3 4,9 4,5 9,4 11,1 Республика Хакасия 8.828,6 6.101,8 11,9 19,3 4,0 4,6 3,5 5,0 51,0 29,1 9,8 14,5 1,7 1,4 2,3 3,5 4,3 6,9 4,8 6,9 6,7 8,6 Алтайский край 4.318,6 4.808,4 15,3 12,8 4,8 2,9 3,7 3,8 36,8 35,0 12,9 15,5 1,7 6,7 0,9 1,6 5,4 5,1 10,7 9,2 7,9 7,3 Красноярский край 6.389,8 6.724,9 17,9 17,4 5,1 2,9 5,2 7,8 30,4 27,0 14,1 15,4 3,1 4,5 1,0 1,8 5,4 5,4 7,6 7,6 10,2 10,2 Иркутская область 5.553,9 7.278,5 21,1 17,0 5,1 6,1 4,4 4,3 32,8 38,3 12,0 12,8 1,1 1,4 1,6 1,6 5,8 4,9 7,1 6,9 9,1 6,8 Kемеровская область 5.901,4 5.002,6 16,5 18,5 5,0 4,1 3,0 4,1 41,7 30,2 9,3 16,9 3,9 3,1 0,8 0,8 3,1 4,4 7,8 8,1 8,9 9,8 Новосибирская область 5.248,7 4.839,2 16,8 19,9 2,5 4,7 3,4 4,5 37,1 23,2 10,2 9,6 1,3 0,6 1,5 0,9 5,7 9,6 14,1 18,3 7,4 8,7 Омская область 4.694,8 4.236,7 16,7 18,1 5,6 4,8 7,9 4,9 23,3 14,8 19,3 19,3 2,2 6,4 0,8 1,5 5,8 4,8 7,9 11,7 10,4 13,7 Томская область 6.179,7 4.952,6 20,6 22,4 9,8 6,1 4,9 5,8 20,9 21,3 17,3 14,3 2,2 0,7 1,0 1,5 4,6 5,4 9,2 11,7 9,5 10,8 Дальневосточный федеральный округ 7.541,3 7.666,6 17,4 18,1 5,1 3,9 5,5 8,4 31,8 31,7 15,3 14,3 2,3 1,5 1,9 2,4 3,8 3,5 7,6 7,1 9,4 9,1 Республика Бурятия 5.906,6 6.964,8 13,2 14,9 9,3 4,0 2,6 3,2 41,9 45,5 9,6 12,7 4,1 1,6 3,8 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 7,1 5,2 Республика Саха (Якутия) 7.270,8 6.403,7 24,2 27,3 8,2 4,6 6,7 7,3 21,2 16,6 15,9 17,5 2,3 3,0 0,8 1,1 5,3 4,2 5,7 5,9 9,8 12,6 Забайкальский край 5.314,4 6.625,5 19,8 15,9 3,9 2,3 6,7 4,3 15,6 35,2 20,7 13,0 5,7 1,9 6,9 8,2 4,8 4,5 7,9 7,8 8,1 6,8 Камчатский край 17.782,1 9.491,6 9,6 19,8 1,0 5,1 3,0 6,4 61,7 27,5 8,2 11,0 1,6 0,3 0,5 1,3 3,4 6,3 2,8 6,8 8,2 15,6 Приморский край 6.517,6 7.999,8 22,0 17,8 2,8 4,3 7,8 17,4 20,1 28,8 18,7 12,3 1,9 1,2 1,1 1,1 3,5 2,5 9,8 6,4 12,4 8,3 Хабаровский край 8.651,5 7.836,2 17,8 22,0 7,2 3,3 5,5 8,7 31,8 24,5 16,5 15,2 1,8 1,3 1,2 2,0 2,2 2,3 7,7 10,0 8,3 10,6 Амурская область 8.162,8 6.513,4 11,0 12,5 3,1 5,2 3,2 4,1 50,0 40,9 8,5 10,5 0,6 0,4 2,4 2,5 3,0 3,1 11,0 10,6 7,3 10,2 Магаданская область 8.634,1 10.413,2 15,3 15,6 5,0 4,7 6,9 6,7 26,5 36,8 15,1 14,1 2,2 1,3 0,0 0,0 2,6 2,0 9,5 6,3 17,1 12,4 Сахалинская область 10.210,6 12.686,3 14,7 13,3 4,9 2,2 5,9 3,7 31,2 43,5 19,6 21,3 1,1 1,5 0,1 0,2 4,4 2,7 8,2 4,9 9,8 6,7 Еврейская автономная область 5.642,9 6.006,5 18,5 20,3 5,5 7,1 5,2 4,1 13,5 13,1 19,2 18,0 2,6 3,9 5,6 3,6 10,3 11,6 8,7 8,1 11,1 10,0 Чукотский автономный округ 4.772,9 6.763,6 13,7 15,6 4,5 10,7 6,5 5,0 10,4 13,6 31,3 19,6 0,8 3,1 0,0 0,0 9,7 9,2 7,6 9,1 15,4 14,2

В заключение Георгий Остапкович добавил, что потребление продовольственных и непродовольственных товаров идет, как правило, в одной динамике. Продовольственные товары связаны с жизнеобеспечением человека. Непродовольственные товары можно отложить, особенно дорогостоящие товары длительного пользования:

— Если падают доходы, то люди, как правило откладывают в отложенный спрос. Сейчас начали расти непродовольственные товары, потому что доходы пошли вверх. У нас второй квартал 2021 г. ко второму кварталу 2020 г. по доходам был больше 10%. А у людей образовался отложенный спрос, они долго не покупали непродовольственные товары. Сейчас люди стали реализовывать свой отложенный спрос и покупать непродовольственные товары. Будут расти доходы — будет расти и потребление, будут падать доходы — будет падать потребление.

При снижении доходов, как заметил эксперт, больше страдает низкодоходное население: «Они вынуждены больше оптимизировать свою потребительскую корзину и по продовольствию, и по непродовольственным товарам. Высокодоходное население из газет только узнает, что повысилась цена (на сахар, на масло). Изменения на 20—30 рублей они не ощущают. Для них это абсолютно не критическая ситуация. Поэтому возможные бонусы и программы должны быть направлены на помощь низкодоходному населению».