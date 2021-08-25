Почему годовая инфляция в Татарстане выше, чем в Поволжье и по России

Фото: Илья Репин

Центробанк сообщил о росте показателя годовой инфляции в Татарстане с 7 до 7,4%. Темпы прироста цен за год превысили инфляцию по всему Приволжскому федеральному округу (6,8%) и России в целом (6,5%). Причем это происходит с самого начала года — республика стабильно опережает и другие регионы, и страну в целом по росту инфляции. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, почему так происходит.

Инфляция: теория



Расчет инфляции делают по динамике цен на более чем пятьсот видов товаров и услуг, которые часто или не очень покупают граждане. В выборку входит очень широкий спектр товаров — от хлеба и молока или бензина до холодильников и шуб. Чем чаще покупается товар, тем больше его удельный вес в этом наборе.

Не зря нынешнюю инфляцию называют «продуктовой», так как продукты питания подорожали колоссально на фоне остальных товаров и услуг.

На инфляцию влияют многие факторы: наличие или отсутствие потребительского спроса, урожай, внешнеторговые ограничения, монополизм, цены на сырье, налоги, тарифы, валютный курс, инфляционные ожидания. Последний фактор особенно важен в текущее время, так как в период экономической неопределенности в связи с пандемией высокие и неустойчивые инфляционные ожидания очень влияют на цены — если люди ожидают роста цен, они покупают больше сегодня, так как завтра будет дороже в их понимании.

Кроме того, неустойчивые инфляционные ожидания усиливают влияние разовых факторов на цены — люди начинают массово скупать продукты, которые временно подорожали, в частности из-за плохого урожая, а в сознании людей это не временное событие. Ожидаемый уровень инфляции закладывается производителями при установлении цен на продукцию, определении уровня заработной платы, определении объемов производства и инвестиций в развитие.

Татарстан: инфляция в продовольственных и непродовольственных товарах, услугах

Все эти факторы являются общими для всей страны, но есть и региональные особенности — например, в РТ развито сельское хозяйство, благодаря чему есть самообеспеченность основными продуктами питания. При этом есть высокая конкуренция в производственном и торговом секторах. Все это в комплексе раньше сдерживало инфляцию в Татарстане. В этом же году, ситуация изменилась.

И ответ на вопрос — почему, лежит, как ни банально, в коронавирусе, вернее в более быстром восстановлении экономики республики после падения 2020 года на фоне других регионов и, как следствие, возросшие издержки производителей, расширение спроса, которое опережало темпы наращивания производства. Помимо всего, в этом году тарифы на ЖКУ выросли больше, чем в прошлом году.

Как говорилось выше, в набор для расчета инфляции входят разные товары, которые дорожают разными темпами. Согласно отчетам местного отделения ЦБ, продовольственные товары били все рекорды в начале года, а сейчас притормозили — с 8,22% в июне до 7,79% в июле. Сказалось расширение предложения некоторых видов овощей, фруктов, корнеплодов, по многим из которых был хороший урожай в этом году. Отмечается подорожание питания в общественных заведениях по сравнению с прошлым годом, когда действовали пандемийные ограничения. Дефицит персонала и рост цен на продовольствие привели к росту цен на питание с 5,04% в июне до 6,76% в июле.

Жаркая погода в Татарстане этим летом не дала собрать хороший урожай зерновых и кормовых культур, как следствие выросли затраты производителей и цены на молоко и молочную продукцию с 3,95% в июне до 4,78% в июле. Стоит отметить, что этот показатель ниже, чем аналогичный в ПФО.

Непродовольственные товары в годовом выражении выросли с 8,67% в июне до 9,6% в июле из-за роста мировых цен на некоторые товары, расширения потребительского спроса, возросших издержек производителей. Отмечается продолжающийся рост цен на строительные материалы и мебель из-за возросшего экспорта древесины в силу высоких цен на мировых рынках и повышенного спроса в мире. Как следствие, на внутреннем рынке наблюдается нехватка сырья для производства пиломатериалов. Помимо этого фиксируется рост затрат производителей на покупку компонентов для мебели и высокий потребительский спрос на продукцию. Инфляционные ожидания, о которых говорилось выше, очень четко описывают эту ситуацию — люди покупают мебель, думая, что это не временное явление и будет дороже. Рост цен продолжается на рынке легковых автомобилей — из-за возросших издержек автопроизводителей в силу роста мировых цен на металлы, логистических издержек и нехватки комплектующих.

В сфере услуг фиксируется рост цен с 3,33% в июне до 3,7% в июле, но это показатель ниже общего уровня по стране. В этом росте заметную роль сыграли индексация тарифов на ЖКУ в июле и увеличение размера взносов на капитальный ремонт. Фиксируется резкий рост цен на экскурсионные услуги с 4,45% в июне до 12,63% в июле, что неудивительно, так как многие страны до сих пор закрыты, лето идет, внутренний туризм входит в пик сезона. Позитивной новостью выступает снижение стоимости услуг связи мобильных операторов в Татарстане — в июле 2021 года эти услуги стоили на 4,75%, чем годом ранее.

Выводы и прогнозы

На самом деле нет ничего страшного в том, что уровень годовой инфляции в Татарстане выше, чем в целом по России или в Приволжском округе. Например, Московская область имеет схожие цифры (7,45% в июле). Такие цифры говорят о развитости экономических структур, наличии активно развивающихся секторов в данных регионах.

Восстановление экономик регионов сопровождается спросом превышающим предложение, производителям необходимо время, чтобы перестроиться. В сфере услуг рост цен продолжится, особенно в сфере внутреннего туризма, так как отсутствуют альтернативы по отдыху за границей, а цены на путевки на черноморское побережье зашкаливают.

В сфере непродовольственных товаров не стоит ожидать снижения, особенно в строительной отрасли — помимо того, что растут мировые цены на материалы, поставщики и производители уже приучили клиентов к новым ценам, и возможное снижение будет минимальным, так как любой бизнес никогда не против снять сливки с растущего рынка — такова суть рыночной экономики. По прогнозам экспертов и ЦБ, рост цен стабилизируется в сентябре и пойдет на снижение, особенно в сегменте продовольственного сектора.

Артур Сафиулин, фото: realnoevremya.ru