В Татарстане в июле годовая инфляция превысила темп прироста цен в ПФО и в России

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В июле 2021-го годовой темп прироста цен в Татарстане ускорился до 7,41% после 7,08% месяцем ранее. Показатель оказался выше, чем годовая инфляция по ПФО (6,77%) и по России в целом (6,46%).

На динамику инфляции в Татарстана повлияли возросшие издержки производителей, расширение спроса, опережавшее темпы наращивания производства, и большее, чем в 2020 году, повышение тарифов на ЖКУ, сообщили в отделении Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Источник: cbr.ru

В июле годовой темп прироста цен на продукты питания в республике снизился до 7,79% после 8,22% в июне 2021 года. Эксперты связывают это с ростом предложения некоторых овощей и фруктов и эффектом высокой сравнительной базы прошлого года.

Инфляция на непродовольственные товары в Татарстане в июле выросла до 9,6% после 8,67% в июне. На это повлияло увеличение цены на отдельные видов товаров на мировом рынке, расширение потребительского спроса и рост издержек производителей.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в июле 2021 года в республике вырос до 3,70% после 3,33% месяцем ранее. На это повлияли высокая, по сравнению с прошлым годом, индексация тарифов на ЖКУ и эффект низкой сравнительной базы 2020-го. При этом инфляция в сфере услуг в Татарстане оказались ниже, чем в целом по России (3,83%).

По подсчетам Росстата, в июле 2021-го годовая инфляция в России зафиксирована на уровне 6,46% в годовом выражении. В июне этот показатель составлял 6,5%.

Татьяна Демина