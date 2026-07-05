Четверть казанцев сталкиваются с конфликтами на работе из-за графика отпусков

Чаще всего споры возникают из-за желания отдыхать летом. В большинстве случаев сотрудникам удается договориться самостоятельно.

Фото: Динар Фатыхов

Четверть работающих жителей Казани признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отпусков. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали экономически активные горожане.

— По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (77%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха, — передает Superjob.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

При этом 22% опрошенных удается договориться самостоятельно, а 3% для урегулирования конфликтов требуется вмешательство руководства или отдела кадров.

Чаще с отпускными ссорами сталкиваются мужчины (27 против 22% у женщин) и работники старше 35 лет (30 против 19% у молодежи).

Те, кто зарабатывает более 150 тысяч рублей, ссорятся реже (22%), чем те, у кого доход ниже (28%). 64% казанцев сообщили, что конфликтов при составлении графика отпусков на их работе не бывает.

Ранее сообщалось, что за год потребность работодателей Татарстана в сотрудниках выросла на 34%.

Вадим Вахрушев