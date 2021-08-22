«Сокровища России»: за что голосовать в Татарстане

В пяти номинациях онлайн-голосования, запущенного журналом National Geographic Traveler, присутствуют татарстанские объекты

Фото: Максим Платонов

Казанский Кремль, чак-чак, Голубые озера, Сабантуй и неожиданно… Великий Волжский путь — вот номинанты от Татарстана на новом проекте «Сокровища России», который запустил журнал National Geographic Traveler. «Реальное время» представляет номинации Татарстана на конкурс и мнения экспертов о кандидатах от республики.

О конкурсе

«Сокровища России» — онлайн-голосование, посвященное туристическим возможностям России. Проект поможет не только определить главные достопримечательности и самые популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России, утверждают организаторы. Голосование продлится до 10 октября 2021 года.

Возможно, именно цель открыть региональный туризм и развить интерес к «незатертым» объектам на карте России объясняет тот факт, что в голосовании практически не представлены прославленные туристические центры России. Там не найти ни Москвы, ни Сочи, только в одной номинации представлен Санкт-Петербург. Так что теоретически Татарстан выглядит там как один из самых «матерых» туристических регионов страны.

Всего голосование проходит по 10 номинациям: «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт», «Общественное пространство», «Народный промысел», «Национальная кухня», «Традиционный праздник, событие или фестиваль». Все номинанты выдвигаются официальными представителями субъектов Российской Федерации, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах, но окончательный выбор — за аудиторией National Geographic. Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

5 номинантов от Татарстана

Как сообщили «Реальному времени» в Госкомитете Татарстана по туризму, к ним поступил запрос от National Geographic, и в ведомстве сформировали и подали список номинантов. В итоге Татарстан представлен на конкурсе «Сокровища России» в пяти номинациях.

В номинации «Культурно-исторический объект» Татарстан ожидаемо представляет Казанский Кремль — пока этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО получил лишь 1% голосов.

Фото: russia.nat-geo.ru

А лидирует Мемориальный комплекс «Бронекатер БК-31» (Волгоградская область) — с 27%.

В номинации «Национальная кухня» Татарстан представляет чак-чак, который пока собрал 3% голосов.

Фото: russia.nat-geo.ru

Пока в лидерах голосования сарептская горчица (все та же Волгоградская область) с 34 процентами.

Голубые озера представлены от Татарстана в номинации «Природный объект», собрав пока лишь 2% голосов.

Фото: russia.nat-geo.ru

Кто же лидирует? Внезапно озеро Эльтон из Волгоградской области — 23 процента.

Номинация «Традиционный праздник» просто не могла обойтись без татарского национального праздника Сабантуй, набравшего пока скромный 1 процент.

Фото: russia.nat-geo.ru

Неожиданный лидер в голосовании — пока фестиваль «Осада Азова 1641 года» (Ростовская область) с 21 процентом. Правда, всего на 2 процента отстают Камышинский арбузный фестиваль в Волгоградской области и Русское Рождество в Шуе (Ивановская область).

Номинация «Экскурсионный маршрут» несколько удивила татарстанским номинантом — это «Великий Волжский путь», который пока набрал 1 процент.

Фото: russia.nat-geo.ru

А в лидерах кто? Правильно, Волгоградская область с 32 процентами, отданными за экскурсию на улице Мира. Вся эта удивительная ситуация намекает на то, что в Волгограде очень дисциплинированно и дружно взялись за голосование. Возможно, татарстанцам и туристам, которым полюбилась республика, стоит активизировать свои усилия в голосовании за номинантов от Татарстана? Откроем небольшой лайфхак: голосовать в конкурсе может каждый желающий, причем не один раз, а каждый божий день, до самого октября. Так что времени и возможности догнать заносчивый Волгоград еще пока предостаточно.

А что там у башкир?

Соседний Башкортостан постарался на славу и представил свои объекты во всех без исключения номинациях. Правда, до активности Волгоградской области ему еще далеко, фантастически крупных процентов его номинанты пока не набрали.

В частности, в «Экскурсионном маршруте» соседи представлены «Башкирским долголетием», а «Большой Южноуральской тропой» — в номинации «Туристическая тропа». В номинации «Традиционный праздник» от Башкортостана выдвинут фестиваль исторической реконструкции «Река времени».

«Большой Южноуральской тропой» соседи представлены в номинации «Туристическая тропа». Фото: russia.nat-geo.ru

А еще в голосовании участвуют сплавы по рекам Башкирии («Речной и морской туризм»), геопарк «Янган-Тау» («Природный объект), природный парк «Кандры-Куль» («Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт»), Городской центр «Арт-Квадрат» («Общественное пространство»), башкирский бортевой мед («Национальная кухня»), башкирский войлок («Народный промысел») и Капова пещера («Культурно-исторический объект»).

«В таких субъективных голосовалках большого смысла нет»

Создатель Музея чак-чака в Казани Дмитрий Полосин назвал выбор номинантов от Татарстана вполне логичным и направленным на широкий круг людей.

— Такие громкие названия точно кто-то да слышал, — объясняет он. — Но лично я бы предложил представить то, чем действительно гордятся сами татарстанцы, — составил бы список номинантов на основе обширного опроса.



По словам собеседника «Реального времени», все подобные онлайн-голосования — крайне субъективная история.

— Я сам зашел на сайт и попробовал проголосовать. Утверждается, что проголосовать можно раз в сутки. Соответственно, каждый человек может заходить на сайт каждый день, пока открыто голосование, и отдавать свой голос. Это совсем субъективно — каждый человек вместе со своими друзьями может накрутить интересную историю. В таких голосовалках большого смысла нет, — убежден Полосин.

По его мнению, имеют вес конкурсы, в которых свою оценку дают независимые эксперты в своих областях — музейщики, специалисты в области туризма и т.д. «А такие голосовалки чисто номинальные. И относиться к ним очень серьезно точно не стоит», — говорит он.

Собеседник нашего издания задается вопросом, почему от Татарстана выдвинуты именно эти номинанты и кто занимался составлением списка.

— Почему это не было сделано публично? Почему общественности, хотя бы узконаправленной, не направили такие опросы? — говорит он. — По крайней мере, я был не в курсе, как и многие коллеги. Никто ничего не писал, и непонятно, откуда взялся этот список. Если списки составлял госорган, в таком случае это минус, что с экспертами не совещались и упустили кучу номинаций — например, промыслы, сувениры.

По словам Полосина, в разных регионах та же сувенирная продукция относится к юрисдикции различных ведомств. Например, в Татарстане за сувенирную продукцию отвечают в Минкульте, а все, что связано с туристическими показами, относится к Госкомитету РТ по туризму.

— А в том же Башкортостане это все сконцентрировано в одном ведомстве. Получается, что они могут заявлять сразу все и топить за все. А у нас каждый год одна и та же история — сувенирщики не попадают ни под одну из категорий, хотя их у нас миллионы. И эту область туризма обходят стороной те же самые креативные индустрии, общественные пространства вроде набережной Кабана, — сетует эксперт.

«Здорово, что представлен чак-чак»

Общепринятый гастрономический бренд Татарстана — чак-чак — первым среди татарстанских яств вышел на федеральный рынок и заслуженно выдвинут номинантом в «Национальной кухне», убеждена исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

— Я не знаю, кто предложил чак-чак, может быть, провели какой-то опрос. Но сейчас чак-чак — точно блюдо номер один среди наших гастрономических брендов, так как именно он завоевал любовь к себе сладостью и нежным вкусом, да и увезти его с собой очень легко, — считает собеседница «Реального времени». — Да, у нас есть и другие гастрономические бренды, которые вправе завоевывать титулы на российском рынке. Тем не менее здорово, что представлен именно чак-чак. Голосование еще только началось — а 3 процента уже набрано. Здорово, что National Geographic проводит такой конкурс, и наша задача — сделать все возможное, чтобы в этой номинации чак-чак завоевал лидирующие позиции.



По оценке Шарафутдиновой, среди блюд татарской кухни можно было бы также смело номинировать вяленого гуся.

— Я знаю, что на это блюдо претендует еще и Башкирия. Но мы точно считаем вяленого гуся нашим гастрономическим брендом номер 1. Я бы очень хотела, чтобы он ассоциировался с Татарстаном так же, как и чак-чак. Хорошо приготовленный вяленый гусь уже сравнивают с испанским хамоном, — рассказывает собеседница.

Фото: rt.rbc.ru

По мнению Шарафутдиновой, среди блюд национальной кухни турист в первую очередь воспринимает то, что можно увезти с собой. И выдвижение чак-чака тоже во многом связано с этим фактором. Но при этом тот же вяленый гусь уже выпускается в нарезке в вакуумной упаковке, как и казылык, — их турист при желании тоже может увезти домой. Если рассматривать гастрономические бренды Татарстана в целом, то можем включить в этот список эчпочмак, зур балиш, перемяч, токмач и, конечно же, блюда с кониной — но все они исключительно для потребления на местах.

Как подчеркнула Шарафутдинова, подобные конкурсы, безусловно, помогают продвигать различные туристические продукты.

— То, что Татарстан уже представлен в голосовании «Сокровища России», — большой плюс. То, что от республики представлен чак-чак, — это двойной плюс. Любое упоминание продукта, города, республики, предприятий общественного питания, гостиниц, объектов показа — всегда способствует продвижению нашей республики и столицы Татарстана, — убеждена она.

«Татарстану есть что показать и в области оздоровительного отдыха»

Руководитель ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев убежден, что в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» Татарстан тоже мог бы быть представлен:

— О том, что проводится такой конкурс и есть тематическая номинация, я был не в курсе. При этом Татарстану есть что показать и в области оздоровительного отдыха.



По словам Терентьева, республику смело можно назвать курортным центром.

— У нас есть уникальные природно-лечебные факторы, которые активно используются нашими здравницами. Если бы стояла задача представить Татарстан как оздоровительный курорт, у нас есть много великолепных мест — это санатории «Бакирово», «Ижминводы», «Васильевский», «Крутушка», «Ромашкино» и многие другие. У нас огромный потенциал санаторно-курортных возможностей для отдыха и оздоровления, — считает он.

Фото: tour102.ru

Как сообщил Терентьев, Татарстан начинает разработку программы развития санаторно-курортной отрасли республики.

— Мое пожелание — отразить в этой программе, что Татарстан должен войти в пятерку курортных регионов России. Если вспомнить, то еще лет 20 назад Татарстана вообще не было на экскурсионной карте России. А кропотливая работа позволила изменить ситуацию, свернуть горы. Имея такой потенциал и возможности, Татарстан вполне может войти в пятерку курортных регионов России, — убежден он.

По мнению Терентьева, любое продвижение и упоминание положительно отражаются на имидже.

— Поэтому, наверное, нам можно было участвовать в конкурсе «Сокровища России». Но кому предлагали выдвигать, я, к сожалению, не знаю, — посетовал он. — Я бы представил в тематической номинации санаторий «Бакирово». Это действительно уникальное место. Такой здравницей можно гордиться.