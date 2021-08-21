«Мы научились лечить COVID-19 у беременных и не допускать смертей»

Врач из Казани рассказывает, чем страшен коронавирус для беременной женщины и ее ребенка, как его лечить и почему нельзя медлить ни дня с госпитализацией

Фото: Ринат Назметдинов

В первую волну коронавируса было практически не слышно о том, что болели беременные женщины. Кадрия Алексеева, заведующая женской консультацией городской клинической больницы №16, подтверждает, что тогда это были единичные случаи. Сегодня только в этой консультации на учете стоят 9 беременных с подтвержденным ковидом. Как стремительно развивается болезнь у будущей мамы, чем она страшна для ребенка, как лечат беременных женщин в ковидных госпиталях и амбулаторно и, главное, как им уберечься от грозной инфекции — в большом интервью Кадрии Алексеевой «Реальному времени».

«У беременной женщины инфекция развивается по-другому»

— Кадрия Кабировна, есть ли разница между влиянием коронавируса на организм беременной женщины в зависимости от того, в каком триместре она заболела?

— Коронавирус влияет одинаково на всех женщин. Но переносимость разная. По сравнению с обычной женщиной, у беременной инфекция развивается по-другому. В первом триместре болезнь может проявиться в легком течении, как ОРВИ. Если поздно начать лечение — бывают и осложнения. А вот во втором и третьем триместрах болезнь чаще всего проходит тяжелее. За счет того, что живот увеличен, он давит на диафрагму, и поэтому снижается экскурсия легких (разница между обхватом грудной клетки на вдохе и на выдохе, — прим. ред.).

Как известно, коронавирус вызывает гиперкоагуляцию (повышенную свертываемость крови, — прим. ред.). А в третьем триместре у женщины происходит еще и физиологическая гиперкоагуляция — это самой природой заложено для того, чтобы не было кровотечения при родах. Соответственно, эти явления наслаиваются друг на друга — и женщина переносит коронавирус тяжелее.

— Есть распространенное мнение, что многие вирусные заболевания тяжело влияют на плод в первом триместре беременности, на этапе закладки органов и тканей. С коронавирусом это так?

— Как и при любой инфекции, если идет массивное поражение организма матери, может быть поражен плод на ранних сроках. Никто не исключает такой возможности, но поскольку пока еще не набрана широкая статистика по этому заболеванию, мы не можем об этом говорить однозначно.

Пока мы, конечно же, говорим о том, что самые массивные осложнения случаются именно на больших сроках, и именно у матери.

— В чем состоят главные опасности для будущей мамы?

— Гиперкоагуляция вызывает массу тяжелых нарушений. Это могут быть осложнения со стороны всех органов — сердца, почек, печени... Страдает все, потому что тромбозы возникают не только в легких (а именно их мы видим на КТ). Множественные тромбы крупных и мелких сосудов могут образовываться, например, в почках.

Конечно, сильнее страдают женщины, у которых есть экстрагенитальная патология, то есть сопутствующие болезни: гипертензия, сахарный диабет, проблемы с почками, большой избыточный вес. Они и без коронавируса осложняют течение беременности, а значит, и при ковиде таким пациенткам грозят осложнения чаще.

— А при многоплодных беременностях риск для мамы с коронавирусом выше?

— Безусловно. Многоплодная беременность и сама по себе более сложная. А при коронавирусе — во-первых, живот больше, чем если бы плод был один. Значит, и на диафрагму давление сильнее, и экскурсия легких еще меньше. И риски гиперкоагуляции увеличиваются. В нашей консультации не было таких случаев — но и мамы, которые ждут двойняшек, берегутся лучше. Им и физически тяжело бегать по развлекательным мероприятиям и общаться со всеми подряд.

Коронавирус влияет одинаково на всех женщин. Но переносимость разная. По сравнению с обычной женщиной, у беременной инфекция развивается по-другому

«Ребенок страдает в утробе, пока болеет мать»

— Какие риски при коронавирусе складываются для будущего малыша?

— Здесь мы тоже отталкиваемся от главного грозного проявления коронавируса — гиперкоагуляции. Тромбоз плаценты может вызвать задержку внутриутробного развития, ведь в этом случае малышу поступает меньше кислорода и питательных веществ, соответственно, развивается он медленнее. А тромбоз в пуповине может вызвать даже внутриутробную гибель плода.

Еще одна опасность — отслойка плаценты, которая начинается при гиперкоагуляции. Есть и такой нюанс: когда свертываемость крови растет, организм пытается запустить процесс ее разжижения — и это состояние может перейти в другую крайность, гипокоагуляцию. А это — процесс, когда, наоборот, кровь не сворачивается. Итог — кровотечения, которые могут привести к потере беременности.

И наконец, коронавирус при беременности может привести к преждевременным родам (если беременность прерывается на сроке до 22 недель — это выкидыш, если после — это уже преждевременные роды, — прим. ред.).

Дело в том, что организм, находясь в серьезной опасности, пытается максимально снизить ее — а значит, отторгает плод как источник повышенного риска. Так что при сильных осложнениях он избавляется от опасности путем преждевременных родов.

— При преждевременных родах в результате коронавируса каковы шансы выжить у ребенка?

— Каждый случай индивидуальный. Прогноз здесь отталкивается еще и от общего случая — многое зависит от того, на каком сроке родился малыш. Если это 22—28 недель, то это экстремальные преждевременные роды, когда вес ребенка не превышает 900 граммов. Таких детей выхаживать, конечно, сложнее, но в родильном доме 3-го уровня — как, например, перинатальный центр РКБ — есть для этого возможности. Но тут никто не даст никаких прогнозов. Мы не знаем компенсаторных возможностей плода. Один ребенок выживает, а другой не может справиться с тем, что родился настолько раньше срока.

На выхаживании у нас есть сейчас 4 таких ребенка, родившихся преждевременно из-за материнского ковида. Они, слава Богу, живы, как и их мамы.

— Кроме недоношенности, какие еще могут быть последствия у малыша после родов, если мама болела коронавирусом во время беременности?

— Даже если течение ковида у мамы было не самым тяжелым и даже если малыш родился на достаточно безопасном сроке, у него все равно часто есть определенные проблемы. Он страдает в утробе, пока болеет мать: ему не хватает кислорода, и ребенок зачастую рождается с гипоксией. Иммунитет его ослабленный, и плацента беременной женщины может пропустить другие инфекции (не обязательно коронавирус).

Мы не знаем компенсаторных возможностей плода. Один ребенок выживает, а другой не может справиться с тем, что родился настолько раньше срока

— Направляют ли маму на кесарево сечение, если у нее тяжелое течение коронавируса? Или она должна разрешиться сама?

— Начнем с того, что мы не можем стимулировать естественные роды, даже если это необходимо сделать. Потому что мы пока не знаем, как отреагирует организм пациентки с коронавирусом на такую стимуляцию. Поэтому при тяжелом течении ковида, когда мать в очень тяжелом состоянии, ей, конечно же, делают кесарево сечение. А если течение коронавируса легкое — лучше дать ребенку родиться самостоятельно. Как минимум для того, чтобы он, проходя через родовые пути, получил первичный иммунный комплекс и чтобы у него выработался легочный сурфактант.

— Может ребенок заразиться ковидом внутриутробно от мамы?

— Пока такой статистики нет. Четкие выводы пока делать слишком рано — слишком мало мы знаем эту болезнь, слишком она изменчива и коварна.

«При коронавирусе не работает поговорка о том, что дома и стены помогают»

— Сколько сейчас под вашим наблюдением беременных с коронавирусной инфекцией?

— С июля идет большой прирост. И сегодня в нашей консультации всего 19 беременных женщин с симптомами ОРВИ, и 9 из них — с подтвержденным ковидом.

Две недели назад число подтвержденных случаев коронавируса у беременных по нашей консультации вырастало до 15. И больше половины из них лежат в стационаре со средним и тяжелым течением заболевания.

— В вашей женской консультации были случаи внутриутробной смерти ребенка на позднем сроке из-за коронавируса у матери?

— По нашей консультации таких трагедий не было. Мы успевали вовремя распознать опасность. Было три случая, когда были преждевременные роды — малыши там выжили.

— А как это сделать вовремя? Как происходит отслеживание случаев ковида у беременных в женской консультации?

— Мы ведем очень внимательный мониторинг, каждая женщина всегда на телефонной связи со своей акушеркой. Как только будущая мама сообщает нам, что у нее першит в горле — мы вызываем к ней терапевта. Он приезжает к ней домой, осматривает ее, берет анализы на дому. И это не только мазки ПЦР (которые могут и не показать положительного результата), но и анализы крови. По ним мы видим, какова картина, и принимается решение, как действовать дальше. Если мы видим коронавирусную картину крови, то здесь показана однозначная госпитализация.

А в стационаре уже определяется подробная симптоматика. Если течение коронавируса легкое, женщину выписывают домой и пристально наблюдают за ее состоянием. Если среднее или тяжелое — она остается лечиться в стационаре. Это происходит, в зависимости от срока и тяжести, или в РКБ, или в горбольнице №7, или в РКИБ. В этом году мы с этим уже справляемся и успеваем вовремя. А в этих стационарах все подготовлено к тому, чтоб лечить беременных от коронавируса, там знают все особенности.

В РКБ попадают самые сложные случаи, врачи там держат постоянную связь с Москвой по каждой пациентке. И применение того или иного препарата или способа лечения решается консилиумом с участием столичных докторов.

Коварство этой болезни в том, что даже при хорошем самочувствии поражение легких уже может быть критическим. Поэтому мы действуем через мужей, если не удается «достучаться» до самой будущей мамы

— Как быть, если женщина категорически отказывается ложиться в больницу?

— Есть, конечно, женщины, которые не осознают опасности и отказываются от госпитализации: «Я хорошо себя чувствую, и никуда не поеду, дома мне лучше». Но коварство этой болезни в том, что даже при хорошем самочувствии поражение легких уже может быть критическим. Поэтому мы действуем через мужей, если не удается «достучаться» до самой будущей мамы. А они, как правило, понимают опасность, не хотят рисковать жизнью своих близких, и как-то все-таки удается уговорить больную. Потому что это все очень серьезно.

К сожалению, при коронавирусе не работает поговорка «Дома и стены помогают».

— Как лечат будущих мам, которые заболели ковидом? Для них тот же протокол, что и для небеременных женщин?

— Для беременных свой протокол. Там те же препараты, что и для остальных, за исключением тех, которые могут быть токсичными для плода. Например, противовирусные лекарства, которые еще не прошли соответствующих испытаний. Или препараты, которые снимают цитокиновый каскад — они еще не до конца испытаны и нет подтвержденных сведений об их безопасности для плода. И если состояние женщины резко становится тяжелым, то ей могут порекомендовать даже прервать беременность — в том числе и чтобы подключить те лекарства, которые могут отрицательно сказаться на плоде, зато спасут ей жизнь. В таких случаях стоит выбор — спасать маму или ребенка.

Конечно, тут проводят большие консилиумы, и только таким образом это решается. Никогда за назначением потенциально опасного для ребенка лекарства не стоит только один врач. Просто мы еще не знаем с доказанной степенью достоверности, как это скажется в будущем.

Плюс к тому, каждая женщина приходит со своей патологией, со своим осложнением, и каждый организм индивидуален. Поэтому доктора исповедуют, конечно же, индивидуальный подход — поэтому и собирается консилиум в каждом случае. Надо подстраиваться, подбирать лечение.

«Возрастные беременные более ответственно относятся к своему здоровью»

— Течение коронавируса и беременности при нем как-то различается в зависимости от возраста женщины?

— Да, конечно. Дело в том, что с возрастом у женщины чисто статистически накапливается определенный багаж заболеваний, и это осложняет ситуацию. Но, к счастью, возрастные будущие мамочки — особенно годам к сорока — более ответственно относятся к своей беременности. Те, кто постарше, берегут себя сильнее. Особенно если речь идет о тех, кто сделали ЭКО — для них это выстраданная беременность, и поэтому они берегут свой организм, как хрустальную вазу. Вовремя обращаются к врачу. И по нашей статистике, таких заболевших очень мало.

А вот будущие мамы, которым около 30 лет, — те беспечнее: ходят на работу, ездят за границу — среди них и заболевших коронавирусом максимальное число. И именно они с первого дня болезни не обращаются к врачу, а это очень опасно.

К счастью, возрастные будущие мамочки — особенно годам к сорока — более ответственно относятся к своей беременности. Те, кто постарше, берегут себя сильнее

— Есть различия между тремя волнами коронавируса, которые вы видите в протекании болезни у беременных?

— В первую волну у нас беременные болели практически единично. Во вторую волну — октябрь — ноябрь — пошла массовая заболеваемость. И именно тогда в республике появились смертельные случаи. И в нашей консультации был трагический случай: мама погибла, к сожалению. Ребенок выжил. Было молниеносное течение болезни: она «затяжелела» в течение буквально 4—5 дней. Обратилась, ее госпитализировали, и с первого дня она отказалась от госпитализации. Вернулась на следующий день, когда почувствовала себя очень плохо. Врачи ничего не смогли сделать, она ушла буквально на глазах. Ей не было и 30 лет.

Третья волна — еще более стремительная.

И поэтому мы звоним во все колокола: если женщина нас обманывает и не обращается к нам с самого начала, это в буквальном смысле смертельно опасно.

— А как сейчас?

— Хорошо, что сейчас у нас есть тактика лечения, мы научились это лечить и не допускать смертей женщин и детей. Дай Бог справляться и дальше.

Сейчас мы успеваем госпитализировать женщин в состоянии средней тяжести, и они выздоравливают. Буквально вчера положили в больницу одну нашу будущую маму. Она болела, у нее был положительный ПЦР, и как только анализ крови стал хуже — мы немедленно ее госпитализировали. А она отказывалась: «Я не лягу!» Мы ее уговорили хотя бы поехать в РКИБ и сделать там КТ (КТ для беременных делают только там). С условием, что если на снимках все будет хорошо — она сдаст анализы и пойдет лечиться домой. Но мы-то понимали, что КТ покажет поражение, потому что картина крови об этом говорила совершенно однозначно.

С каждым днем мы набираем все больше опыта, и благодаря этому удается спасать и матерей, и детей.

«Риск получить облучение несоизмеримо ниже, чем риск потерять ребенка или жизнь»

— Какие вы видите изменения крови, которые говорят о том, что пора бежать в больницу?

— В крови мы видим воспалительную реакцию и признаки сгущения крови.

И тогда это значит, что надо срочно проводить антикоагуляционную терапию. Для беременных это рекомендуется делать только в инъекционной форме — а значит, это будет сложно делать на дому. Более того, многие просто наотрез отказываются делать себе уколы.

А в стационаре все это делается квалифицированно, женщина постоянно под наблюдением. Ей там и обезвоживание компенсируют капельницами, причем восполнить его надо грамотно, чтобы выдержать нужный баланс. Так что стационар однозначно показан в таких случаях!

Мы, конечно, наблюдаем состояние ребенка в течение всей беременности и после того, как мама выздоровела. Смотрим, не возникло ли осложнений или нарушений во внутриутробном развитии

— Многие еще крайне неохотно соглашаются на КТ — все-таки беременной женщине это не очень показано?

— Во-первых, это цифровой метод и низкодозное облучение. Во-вторых, на пациентку обязательно надевается защитная накидка. Ну и в-третьих, риски получить небольшое облучение несоизмеримо ниже, чем риск потерять ребенка или собственную жизнь. При тяжелом течении ковида знать картину КТ жизненно необходимо, и это не фигура речи. Ведь если мы видим крупный очаг поражения при хорошем самочувствии пациентки (а такое — не редкость!) — значит, надо подключать определенные виды лечения. Врачи должны обязательно видеть подробную картину болезни, чтобы справиться с ней.

И вот еще факт, который, может быть, успокоит тех, кто боится КТ: все те пациентки, которые проходили у нас лечение от коронавируса в ноябре, уже благополучно родили детей, и снимки никак не сказались на их развитии.

— То есть задача консультации — вовремя выявить болезнь, вовремя начать лечение и вовремя госпитализировать пациентку, если наблюдается среднее или тяжелое течение?

— Совершенно верно. А пациентки с легким течением лечатся на дому, мы им каждый день звоним, выясняем, какое у них состояние. И если женщина нам говорит, например, что у нее ухудшилось состояние — мы срочно вызываем к ней бригаду с терапевтом, чтобы у нее взяли анализы, осмотрели и откорректировали лечение. И если видим утяжеление — направляем в стационар.

Кроме прочего, мы, конечно, наблюдаем состояние ребенка в течение всей беременности и после того, как мама выздоровела. Смотрим, не возникло ли осложнений или нарушений во внутриутробном развитии.

«Если вокруг беременной все здоровы — ей негде заразиться!»

— Прививка при беременности показана?

— Прививка от коронавируса при беременности пока носит рекомендательный характер, обязательных показаний по срокам нет. Скоро должны выйти новые рекомендации, где будет прописано, что можно делать прививку с 22 недель, когда уже сформировался плод.

Конечно, если женщина хочет — она идет и прививается во время беременности. Но у нас в консультации таких пока нет. Были случаи, когда женщина не знала о том, что ждет ребенка, и успела за это время сделать вторую дозу вакцины. Сейчас у этой пациентки беременность протекает хорошо, без осложнений, ребенок развивается нормально.

— Сейчас идет очередная волна, заболеваемость высокая, заразиться легче. И что если в таких «военных» условиях непривитая женщина обнаруживает, что беременна? Ей бежать вакцинироваться?

— Обязательно рекомендовать прививку во время беременности мы пока не можем — еще нет результатов клинических испытаний. Но есть другой вариант: привить все окружение беременной женщины. Точно так же, как мы спасаем их от туберкулеза. Надо, чтобы вакцины получили все, кто живет и работает рядом с ней. И еще одно важное уточнение: круг общения должен быть в этот период минимальным. Как можно меньше надо бывать в людных местах и на мероприятиях. Если вокруг нее все здоровы — ей негде заразиться!

Обязательно рекомендовать прививку во время беременности мы пока не можем — еще нет результатов клинических испытаний. Но есть другой вариант: привить все окружение беременной женщины

— А транспорт как же, например? Или если у нее есть другие дети, которые ходят в школу? Детей-то привить мы пока не можем. Как защититься от заражения?

— Транспорт не дает такой высокий риск, там недолгий контакт. И если соблюдать абсолютно все меры предосторожности — то вероятность заразиться минимальна.

Плотная маска, антисептики, социальная дистанция — все это не пустые слова, это работает! Обязательно по приходу домой промыть нос солевым раствором, прополоскать горло, вымыть руки и лицо. Чаще проветривать комнаты, постараться завести себе отдельную посуду и полотенце (это уже о том, что касается детей, которые могут принести коронавирус домой из школы). Большое значение имеет и регулярная влажная уборка. Все это работает против любого вируса.

Пассивная иммунизация тоже работает: надо обязательно поддерживать нормальные уровни витамина С и витамина D. Обязательно должно быть у будущей мамы хорошее, полноценное питание, которое имеет огромное значение. Нужны витамины, нужны мясо и рыба. И если женщина внимательно и ответственно подходит к своему здоровью, если она соблюдает все рекомендации врачей, то она с огромной вероятностью не заболеет.

Но если все же чувствуется першение в горле, любые другие признаки острого респираторного заболевания, недомогание — нужно немедленно обращаться к доктору. Помните, промедление чревато очень серьезными последствиями!