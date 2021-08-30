День в истории: День Республики, покушение на Ленина, день рождения «отца» ядерной физики Резерфорда

Чем примечательна дата 30 августа

Фото: Госсовет РТ

Сегодня, 30 августа, в Татарстане отмечают День Республики и День города Казани: декларацию о государственном суверенитете Татарской АССР приняли в 1990 году. А еще в этот день в 1703 году произошло самое первое наводнение в Петербурге — будущему городу на тот момент было всего несколько месяцев. В 1756 году по указу Екатерины II был основан старейший театр в России — Александринский. Австрийцы Карл Вейпрехт и Юлиус Пайер в 1873 году открыли Землю Франца-Иосифа (поэтому этот русский архипелаг сейчас и называется именем австрийского императора). Фанни Каплан в 1918 году совершила покушение на Ленина. В 1991 году Азербайджан провозгласил свою независимость. В этот день родились английская писательница, литературная мать Франкенштейна Мэри Шелли (1797), гениальный русский пейзажист, художник Исаак Левитан (1860), британский ученый Эрнест Резерфорд (1871), президент Белоруссии Александр Лукашенко (1954). 30 августа ушли из жизни один из первых русских иконописцев Алипий Печерский (1114), автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов (1869), российский революционер Моисей Урицкий (1918), легендарный аргентинский футболист Франсиско Варальо (2010), российский эстрадный певец Иосиф Кобзон (2018). Подробнее о важных событиях, произошедших 30 августа, — в материале «Реального времени».

День Республики в Татарстане и 1 016-летие Казани



30 августа 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете Татарстана. Несмотря на то, что референдум и образование Республики Татарстан состоялись позже — в 1992-м, именно 30 августа празднуют День Республики. В 1990-е после распада СССР в республике бродили самые разнообразные настроения, в том числе и сепаратистские. Были и те, кто высказывались за отделение Татарстана от России, но руководство республики сумело утихомирить смутьянов. И сегодня, через 31 год, республика — один из локомотивов экономического и социального развития в Российской Федерации.

Фото: Михаил Козловский

Напомним, первая сессия Верховного Совета Татарской АССР 12-го созыва состоялась в апреле 1990 года. На ней выбирали председателя Верховного Совета республики. Из трех кандидатур — первого секретаря Татарского рескома КПСС Минтимера Шаймиева, писательницы Фаузии Байрамовой и лидера ТОЦ Марата Мулюкова — с убедительным результатом (свыше 70% голосов) победил Минтимер Шаймиев. Прибывший в начале августа в Казань Борис Ельцин произнес свою знаменитую фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Но вы находитесь в центре России, и об этом нужно подумать».

24 августа в Казани проходил масштабный митинг национальных сил с требованием принять декларацию о государственном суверенитете. Поздним вечером 30 августа документ был принят. Лишь один депутат из 242 воздержался, остальные проголосовали за. Декларация утверждала, что земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории республики являются исключительной собственностью ее народа. Татарский и русский языки были признаны государственными. Документ гарантировал всем гражданам равную ответственность перед законом независимо от «национальности, социального положения, религиозных и политических убеждений».

Фото: Михаил Козловский

12 июня 1991 года по итогам всенародного голосования был избран первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

30 августа Казань отмечает День города. Когда она была основана, доподлинно неизвестно, но по консенсусной версии историков это произошло в 1005 году. В XIII—XIV веках Казань была жемчужиной в составе Золотой Орды, а в 1438-м обзавелась собственным ханом и стала столицей Казанского ханства. Но ненадолго. В 1552 году Казань завоевал Иван Грозный, а в 1556 году началось строительство белокаменного кремля.

Фото wikipedia.org

С 1708 года город был центром Казанской губернии. А после Великой Октябрьской революции Казань стала столицей Татарской АССР. Во время Великой Отечественной войны Казань стала центром соединения науки и промышленности. 139 казанских предприятий перевели «на военные рельсы», еще 70 предприятий были эвакуированы сюда с запада страны. 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести». Сейчас Казань считается не только третьей столицей России, но еще и спортивной, и гастрономической. В этом году город отмечает 1 016-летие. Каждое 30 августа здесь открывается какой-либо знаковый объект.

Так, три года назад, в 2018 году, в этот день в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Она стала 11-й по счету станцией подземки столицы Татарстана. Проходка тоннеля, который соединил станцию метро «Дубравная» со станцией «Проспект Победы», стартовала в марте 2015 года. На строительство участка линии метро между этими двумя станциями потратили 5,2 млрд рублей.



Фото: Максим Платонов

А в прошлом году Татарстан отмечал сразу три праздника — День Республики, 100-летие ТАССР и 1 015-летие Казани. Несмотря на то, что из-за пандемии многие мероприятия пришлось отменить, республика отпраздновала юбилеи с размахом.

Так, в тот день в свой первый рейс вышло единственное пока в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе, «Чайка». Открыла свои двери Нацбиблиотека РТ, переехавшая в здание НКЦ «Казань». Торжественно открылись несколько культурных центров и отреставрированный театр Алафузова, который стал арт-резиденцией фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».



В 2019 году 30 августа президенту Татарстана Рустаму Минниханову вручили побывавший в космосе чак-чак. Улететь в стратосферу и вернуться назад чак-чаку помог специальный сверхлегкий летательный аппарат, сконструированный предпринимателем из Татарстана.



Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

День рождения Павлюхина

30 августа 1895 года в Казани в семье маляра экипажной мастерской родился Александр Павлюхин. Когда ему будет 23 года, в 1918 году, он организует рабочий отряд обороны города от белочехов и белогвардейцев и погибнет при этой обороне.

В июле 1918 года белая гвардия захватила восточные и юго-восточные районы Казанской губернии, а в августе начала наступление на Казань. Городской пролетариат, в особенности рабочие с бывших предприятий Крестовниковых и Алафузовых, принялся сопротивляться. Накануне наступления из белочехов в городе сформировали рабочую дружину — в ее организации и обучении как раз и принимал самое активное участие Павлюхин.

Когда белогвардейцы прорвались в город, по его команде рабочие заняли позиции и встретили неприятеля винтовочным огнем. Но силы были неравны, и Павлюхин погиб в бою. Его похоронили на Архангельском кладбище. Сейчас его имя носит улица в Вахитовском районе города. Кстати, доцент Института истории СПбГУ Илья Ратьковский рассказывал «Реальному времени», как возникло движение белочехов, какое отношение они имеют к белым и что они делали на территории нынешнего Татарстана.

Фото wikipedia.org

Первое наводнение в Петербурге, покушение на Ленина

30 августа 1703 года всего через три месяца после закладки Санкт-Петербурга на месте его будущего основания произошло наводнение. Оно стало первым в северной столице. За считанные часы вода поднялась на 2 метра: вроде бы немного, но это стало прелюдией к тем катастрофическим наводнениям, которые город на Неве переживет потом. За всю свою историю Санкт-Петербург около трехсот раз становился жертвой наводнений, которые происходили практически ежегодно. В большинстве случаев удар стихии обрушивался на северную столицу в конце осени. Власти разработали специальную систему оповещения населения в случае наводнения: из Подзорного дома звучали пушечные выстрелы, на шпилях вывешивались красные флаги днем и фонари ночью, звенели колокола.

В 1872 году австрийская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровом судне «Тегетгофф» отправилась на поиски Северо-восточного прохода — кратчайшего морского пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Но шхуну затерли льды к северо-западу от Новой Земли. 30 августа 1873 года корабль причалил к берегам неизвестной земли, которая впоследствии оказалась обширным архипелагом. Ей дали имя австрийского императора Франца-Иосифа I. В 1926 году эту территорию объявил своей СССР. Вопрос о переименовании архипелага поднимали несколько раз: например, его предлагали сделать Землей Кропоткина. Но земля до сих пор носит первоначальное название. По данным на 2012 год, архипелаг состоял из 192 островов. Но только с 2015 по 2019 годы в этом районе было обнаружено и зарегистрировано около 40 новых островов, мысов и бухт, в том числе благодаря энтузиастам, при анализе спутниковых снимков (периодически открываются новые). Сейчас Земля Франца-Иосифа формально входит в состав Архангельской области РФ.

Портрет И.И. Левитана, Валентин Серов, 1893. Фото wikipedia.org

30 августа 1860 года близ железнодорожной станции Кибарты в Литве родился Исаак Левитан, один из величайших русских пейзажистов. В поисках лучшей жизни его семья переехала в Москву, но особых успехов они не добились. После смерти родителей дети жили в фактической нищете. Но Левитан поступил в училище живописи, ваяния и зодчества — в это время он создал пейзажи «Вечер», «Осень. Дорога в деревне». В 1879 году картину Левитана «Осенний день. Сокольники» купил для своей коллекции известный московский собиратель картин Павел Третьяков, да и потом приглядывал за ним. В художественной школе бедного еврейского мальчика старались поддерживать преподаватели: выдавали ему кисти, краски, деньги. В школе ходили рассказы о его таланте и о его великой нужде. Кстати, закончить училище в звании классного художника ему так и не удалось: в один прекрасный момент, уже став признанным талантом, он просто перестал ходить на учебу. Звание академика живописи он получил только в 1898 году, но до этого, в 1892-м, был вынужден покинуть Москву (когда оттуда массово выселяли евреев) и жить по окрестным губерниям.

Вернувшись и став академиком, Левитан начал преподавать в том же училище, где и начинал свои шаги. Но к тому моменту у него уже было очень слабое сердце — художник в принципе не был здоровым человеком. Он умер в Москве 4 августа (22 июля по старому стилю) 1900 года, не дожив даже до 40 лет. А в его мастерской осталось около четырех десятков недописанных полотен и несколько сотен набросков...

Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»

30 августа 1918 года эсерка Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. В тот день он выступал перед рабочими на заводе Михельсона в Москве. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Ленин собирался сесть в автомобиль. Шофер успел заметить женскую руку с браунингом, но лица женщины не разглядел. Ленин был тяжело ранен. На месте сразу же задержали 28-летнюю Каплан. Ее расстреляли на четвертый день после инцидента.

В этот же день, 30 августа, в Петрограде эсеры убили председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого, а через несколько дней большевики объявили «красный террор». Расстрелу подвергались все, кого подозревали в причастности к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам.

Фото wikipedia.org

Рождение «отца» ядерной физики Резерфорда

30 августа 1871 года в Новой Зеландии родился английский физик, «отец» ядерной физики Эрнест Резерфорд. Он кончил Кентерберийский колледж и к 23 годам получил уже несколько ученых степеней: бакалавра гуманитарных и естественных наук, магистра гуманитарных наук. А через год уехал учиться в Кембридж. Там, в одном из величайших университетов мира, он 3 года учился и работал под руководством Джозефа Томсона, будущего нобелиата, одного из авторитетнейших ученых своего времени.

В 1898 году Резерфорд открыл альфа- и бета-частицы. Таким образом он доказал наличие в атоме положительного заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Именно Резерфорду принадлежит создание планетарной модели атома, которую мы все изучали в школе.

С лета 1898 года ученый начинает исследовать только что открытое явление радиоактивности урана и тория. В 1908 году он получил Нобелевскую премию по химии «за проведенные им исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ». Резерфорд собрал все мыслимые и немыслимые научные регалии того времени, он и по сей день считается одним из величайших физиков всех времен. В 1914 году британский король посвятил его в рыцари и пожаловал дворянский титул: на гербе пэра Англии, барона Резерфорда Нельсона красовалась... птица киви, символ Новой Зеландии. Ведь новоявленный барон никогда не забывал, откуда он родом: четвертый ребенок из двенадцати в семье мелкого фермера, эмигрировавшего когда-то из Шотландии на край света в поисках лучшей жизни...



Эрнеста Резерфорда не стало 19 октября 1937 года. У него случилось ущемление грыжи, ему сделали операцию, и через четыре дня он умер. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Ньютона, Дарвина и Фарадея.

