Единственный в России теплоход на СПГ «Чайка» вышел в первый рейс

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В свой первый рейс вышло единственное пока в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе, — «Чайка». Корабль посмотрели президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.



Минниханов и другие почетные гости поднялись на борт пассажирского судна на сжиженном природном газе «Чайка». Борт отправился в рейс с Кремлевской набережной.

Минниханов назвал использование природного газа на речных судах большим прорывом в охране окружающей среды. СПГ считается одним из самых экологически чистых и безопасных видов моторного топлива, кроме того использование газа снижает себестоимость пассажирских перевозок.

Также сегодня в РТ начнут свою работу три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), подходящие для заправки судов с двигателями на сжиженном природном газе — в Набережных Челнах, Пестречинском и Зеленодольском районах республики. Их торжественный запуск состоялся сегодня в режиме онлайн на площадке НКЦ «Казань» с участием Рустама Минниханова.

Теплоход «Чайка» спустили на воду в Зеленодольске 7 августа. В конце месяца завершились сертификационные испытания «Чайки», и было получено разрешение на эксплуатацию. Теплоход, вмещающий 176 человек, предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. В будущем Татарстан планирует выпустить как минимум 20 подобных кораблей.