В Казани открыли станцию метро «Дубравная»

Сегодня, 30 августа, в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Соответствующее фото президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце мая в «Казметрострое» сообщали, что внутри станция полностью готова к эксплуатации, а подрядчики завершают благоустройство территории у входа в нее. Открытие станции «Дубравная» предполагалось осуществить 12 июня.

