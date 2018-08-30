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В Казани открыли станцию метро «Дубравная»

11:45, 30.08.2018
В Казани открыли станцию метро «Дубравная»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня, 30 августа, в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Соответствующее фото президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram.

На открытии станции метро «Дубравная»!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Авг 2018 в 1:00 PDT

Напомним, в конце мая в «Казметрострое» сообщали, что внутри станция полностью готова к эксплуатации, а подрядчики завершают благоустройство территории у входа в нее. Открытие станции «Дубравная» предполагалось осуществить 12 июня.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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