В Казани открыли станцию метро «Дубравная»
Сегодня, 30 августа, в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Соответствующее фото президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в Instagram.
На открытии станции метро «Дубравная»!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Авг 2018 в 1:00 PDT
Напомним, в конце мая в «Казметрострое» сообщали, что внутри станция полностью готова к эксплуатации, а подрядчики завершают благоустройство территории у входа в нее. Открытие станции «Дубравная» предполагалось осуществить 12 июня.
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