Бизнес-аккаунт дня: веганские десерты от азнакаевского кондитера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 133-я

Все больше россиян переходят в своем рационе на полезные продукты. Тренд на полезное питание, или, как его еще называют, ПП, отмечают и отечественные ретейлеры. В условиях пандемии спрос на здоровое питание лишь усилился. Причем полезными могут быть не только обычные блюда, но и десерты. Их приготовление в прошлом году освоила жительница Азнакаево Фирюза Шагеева и теперь предлагает полезные веганские лакомства жителям родного города. Бизнес-аккаунт начинающего кондитера в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его ведению дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Десерты для поклонников ЗОЖ

Продукция азнакаевского кондитера — без сахара, яиц, животного молока и муки, а значит, с низким содержанием углеводов — все как любят приверженцы здорового питания, веганства или желающие сбросить лишние килограммы. Осваивать приготовление пирожных, тортов и других десертов для сладкоежек, сидящих на ПП, только из натуральных фруктов и ягод Фирюза Шагеева начала в конце прошлого года. Сначала готовила для себя и семьи, а пройдя обучение у профессионалов, стала принимать заказы от жителей Азнакаево.

Муссовый торт из манго и маракуйи или тарталетки из миндальной или кукурузной муки со взбитыми кокосовыми сливками — такой десерт не оставляет равнодушным. Кондитер совершенствует свое мастерство, осваивает новые технологии приготовления лакомств, проходя обучающие курсы.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля веганских десертов провела команда SMM-агентства из Ульяновска — Social Lift. На рынке digital-агентств оно работает 8 лет, а в списке его проектов — бренды с мировым именем, крупные российские предприятия и финансовые компании.



Раздел «отметки» поможет завоевать доверие потенциальных клиентов

Название аккаунта: будет лучше, если оно будет соответствовать направленности профиля и отражать его тематику. Можно взять ваше имя в сочетании с общепринятыми понятиями о сладостях и вкусностях.

Имя соответствует тематике и отражает ключевые запросы. С таким именем вас легко можно найти по целевому запросу.

Аватар — лицо вашей компании, по этому элементу вас встречают и узнают. У вас хороший выбор аватарки, но можно использовать и логотип. Решая что лучше — фото или логотип, можно исходить из следующих данных:

если вы публикуете много личной информации, планируете позиционировать себя как бренд — лучше фото;

если вы ведете блог как бизнес — логотип;

если планируете использовать в качестве метода раскрутки массфолловинг — фото. На личные фотографии пользователи реагируют лучше.

Примеры логотипов у ваших коллег:

БИО. В данном разделе рекомендуется давать аудитории поводы для того, чтобы выбрать именно вас, выделить ваше уникальное торговое предложение. Содержательно у вас хорошо оформлено био, информация структурирована и написана четко, можно добавить информацию о скидке, если она присутствует. Хорошо, что есть подводящая фраза к ссылке для связи. Вот еще один пример:



Архивы сторис: рекомендуем сделать единый стиль у обложек архивов, а также разделить на несколько архивов раздел «Видео», т.к. там вы не только показываете ассортимент, но и делитесь процессом приготовления. Он может быть в отдельном архиве:

Подписчики / подписки. Подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем случае 30%, но не забывайте регулярно проводить инспекцию своей аудитории. «Мертвые» и «спящие» аккаунты, которые не проявляют интерес к вашей странице, негативно влияют на статистику профиля.

Раздел «Отметки». Данный раздел чаще всего используется для того, чтобы найти отзывы о вашей деятельности. Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также попросив друзей. Таким образом, у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов.

Посмотрите, как оформлены отметки у ваших коллег:

Путеводители, или гайды. Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление.

Объединяем между собой наборы товаров или публикации, посвященные одной теме.

IG TV: Данный раздел может работать на вас вместо продавца-консультанта, и над ним стоит работать более плотно, особенно с учетом того, что в вашей отрасли есть огромное количество информации, которую очень удобно воспринимать именно в видеоформате. Отдельно обращаем внимание, что стоит не забывать делать обложки для эфиров.

На данном примере нет обложек, но зато есть идеи для IGTV:

Количество и качество комментариев напрямую влияет на охват поста



Контент. На данный момент у вас нет рубрик. Предлагаем следующие:

Процесс приготовления, где вы сможете погрузить читателя в вашу атмосферу. Расскажите, как проходят ваши будни. Покажите процесс вашей работы. Не только само приготовление, но и процесс подбора ингредиентов в магазинах. Снимите видео или создайте фото, напишите рецепт или даже мини-мастер-класс. Показывайте себя. С работами и в процессе работы, с отдыха, просто ваше лицо. Люди любят видеть того, с кем контактируют. Публикуйте отзывы, фото и видео с вашими клиентами. И конечно же, публикуйте фотографии изделий в аккаунте. Выбирайте необычные и оригинальные работы. Если вы готовите по несколько десертов в неделю, не все они должны быть в ленте. Выбирайте десерты с интересной концепцией, сложными элементами декора. А популярные стили оформления добавьте в актуальные истории, чтобы потенциальный покупатель смог быстро их найти. Не забывайте про IGTV и REELS . Ролики позволяют показать товар со всех сторон. Можно просто записать обзор с разных ракурсов или сделать мини-фильм с этапами приготовления торта.

Примеры оформления ленты у ваших коллег:

Продвижение. Для увеличения численности подписчиков и вовлеченности рекомендуем разнообразить контент, а также использовать такие инструменты, как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), проведение конкурсов.

Обратите внимание на работу с обратной связью. На данный момент часть вопросов и мнений пользователей перекрываются лишь ответным спасибо. Старайтесь более содержательно отвечать на комментарии, важно вывести клиента на диалог. Общение в комментариях важно не только для поддержания лояльности.

Алгоритмы соцсети устроены таким образом, что количество и качество комментариев напрямую влияет на охват поста. Хорошая вовлеченность способствует увеличению числа показов записи и попаданию в раздел рекомендаций. Чем больше комментариев — тем выше вероятность, что пост будет стремительно набирать охват.