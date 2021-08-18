За экспортеров «ручаются»: гарантийный фонд вводит поручительства на 50 миллионов

Гарантийный фонд РТ будет помогать предпринимателям с экспортными контрактами снижать ставки по кредитам

В ближайшее время Гарантийный фонд Татарстана запустит новый финансовый продукт — поручительство по кредитам предприятий-экспортеров МСБ в сумме 50 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель директора по маркетингу и развитию фонда Ильнур Сираев на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате РТ. При этом фонд не планирует устанавливать лимит на выдачу поручительств, чтобы поддерживать экспортные поставки малого бизнеса.

Татарстан на шестом месте по объему экспорта в России

Сегодня в торгово-промышленной палате Татарстана провели «Экспортный завтрак» — деловую встречу с предпринимательством, заинтересованным в развитии и расширении экспорта. Глава ТПП Шамиль Агеев сообщил, что после пандемии внешнеторговые рынки сильно изменились, и тот, кто сумеет первым закрепиться в постковидную эпоху, получит преимущество. По его словам, Татарстан ведет экспортные операции с 166 странами мира, но основными рынками сбыты являются Польша, Нидерланды, Белоруссия.

Шамиль Агеев сообщил, что после пандемии внешнеторговые рынки сильно изменились, и тот, кто сумеет первым закрепиться в постковидную эпоху, получит преимущество. Фото: tatarstan.ru

Первый заместитель главы ТПП Артур Николаев рассказал об особенностях экспорта. По его словам, Татарстан по итогам 2020 года занимал шестое место среди регионов России — на него приходится $8,83 млрд. Если сравнивать с 2019 годом объем экспорта упал на 31,4%. Прироста экспорта в 2020 году добились только два региона — Ростовская и Свердловская области. Южный регион добился прироста в 5,7% за счет экспорта пшеницы, а Урал показал прирост в 4% за счет металлургической продукции. Снижение темпов экспорта из Татарстана объясняется тем, что его структура не меняется. По-прежнему республика экспортирует нефть, нефтепродукты, синтетические каучуки, автомобильные шины. По словам Артура Николаева, сейчас лидерами экспортных поставок являются золото, платина и пшеница. В силу этого объемы экспортных поставок из Татарстана продолжают падать. Так, по сравнению со вторым полугодием 2020 года экспорт сократился на 35,7%.

Между тем, российскими властями ставится задача увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2025 году. Из них в сегменте машиностроения — до $50 млрд, продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд, услуг — $100 млрд.

По словам Артура Николаева, сейчас лидерами экспортных поставок являются золото, платина и пшеница. Фото e-nkama.ru

За экспортера поручатся на 50 млн рублей

Для поддержки экспорта Гарантийный фонд РТ в ближайшее время запустит новый финансовый продукт — поручительство по кредитам предприятий-экспортеров МСБ в сумме 50 млн рублей.

— Сумма 50 млн рублей — это максимальная сумма на одного предпринимателя, — пояснил заместитель директора по маркетингу и развитию фонда Ильнур Сираев.

По его словам, эта сумма позволит решить проблемы с нехваткой залогового обеспечения при получении кредита в банке, и в конечном итоге, получить льготную процентную ставку. В прошлом году было выдано поручительств на 1,8 млрд рублей, которые позволили бизнесу взять кредиты на 8 млрд рублей. В этом году количество выданных поручительств выросло до 1 млрд рублей, а привлечено кредитов на 5 млрд рублей. Сираев отмечает, что запуск программы должно будет одобрить Минэкономики Татарстана. Условия предоставления поручительства пока не определены, но наличие экспортных контрактов будет преимуществом. Последнее слово будет за банками.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров России Павел Долгов отметил, что в России действует немало таких фондов, но важно, что Татарстан решил создать собственный инструмент.

— Такие продукты от новых фондов нужны бизнесу, фонд не первый год работает на рынке и имеет серьезную поддержку. Сумма поручительства для малого бизнеса хорошая, это хороший инструмент поддержки для начинающих и перспективных предпринимателей РТ. В России много фондов содействия и поддержки, важно что появляются новые решения для бизнеса, — порадовался он.