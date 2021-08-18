За экспортеров «ручаются»: гарантийный фонд вводит поручительства на 50 миллионов
Гарантийный фонд РТ будет помогать предпринимателям с экспортными контрактами снижать ставки по кредитам
В ближайшее время Гарантийный фонд Татарстана запустит новый финансовый продукт — поручительство по кредитам предприятий-экспортеров МСБ в сумме 50 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель директора по маркетингу и развитию фонда Ильнур Сираев на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате РТ. При этом фонд не планирует устанавливать лимит на выдачу поручительств, чтобы поддерживать экспортные поставки малого бизнеса.
Татарстан на шестом месте по объему экспорта в России
Сегодня в торгово-промышленной палате Татарстана провели «Экспортный завтрак» — деловую встречу с предпринимательством, заинтересованным в развитии и расширении экспорта. Глава ТПП Шамиль Агеев сообщил, что после пандемии внешнеторговые рынки сильно изменились, и тот, кто сумеет первым закрепиться в постковидную эпоху, получит преимущество. По его словам, Татарстан ведет экспортные операции с 166 странами мира, но основными рынками сбыты являются Польша, Нидерланды, Белоруссия.
Первый заместитель главы ТПП Артур Николаев рассказал об особенностях экспорта. По его словам, Татарстан по итогам 2020 года занимал шестое место среди регионов России — на него приходится $8,83 млрд. Если сравнивать с 2019 годом объем экспорта упал на 31,4%. Прироста экспорта в 2020 году добились только два региона — Ростовская и Свердловская области. Южный регион добился прироста в 5,7% за счет экспорта пшеницы, а Урал показал прирост в 4% за счет металлургической продукции. Снижение темпов экспорта из Татарстана объясняется тем, что его структура не меняется. По-прежнему республика экспортирует нефть, нефтепродукты, синтетические каучуки, автомобильные шины. По словам Артура Николаева, сейчас лидерами экспортных поставок являются золото, платина и пшеница. В силу этого объемы экспортных поставок из Татарстана продолжают падать. Так, по сравнению со вторым полугодием 2020 года экспорт сократился на 35,7%.
Между тем, российскими властями ставится задача увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2025 году. Из них в сегменте машиностроения — до $50 млрд, продукции агропромышленного комплекса — $45 млрд, услуг — $100 млрд.
За экспортера поручатся на 50 млн рублей
Для поддержки экспорта Гарантийный фонд РТ в ближайшее время запустит новый финансовый продукт — поручительство по кредитам предприятий-экспортеров МСБ в сумме 50 млн рублей.
— Сумма 50 млн рублей — это максимальная сумма на одного предпринимателя, — пояснил заместитель директора по маркетингу и развитию фонда Ильнур Сираев.
По его словам, эта сумма позволит решить проблемы с нехваткой залогового обеспечения при получении кредита в банке, и в конечном итоге, получить льготную процентную ставку. В прошлом году было выдано поручительств на 1,8 млрд рублей, которые позволили бизнесу взять кредиты на 8 млрд рублей. В этом году количество выданных поручительств выросло до 1 млрд рублей, а привлечено кредитов на 5 млрд рублей. Сираев отмечает, что запуск программы должно будет одобрить Минэкономики Татарстана. Условия предоставления поручительства пока не определены, но наличие экспортных контрактов будет преимуществом. Последнее слово будет за банками.
Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров России Павел Долгов отметил, что в России действует немало таких фондов, но важно, что Татарстан решил создать собственный инструмент.
— Такие продукты от новых фондов нужны бизнесу, фонд не первый год работает на рынке и имеет серьезную поддержку. Сумма поручительства для малого бизнеса хорошая, это хороший инструмент поддержки для начинающих и перспективных предпринимателей РТ. В России много фондов содействия и поддержки, важно что появляются новые решения для бизнеса, — порадовался он.
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