Новая точка волнений уфимцев — площадь перед старым дворцом спорта застроят жильем?

Жители Уфы обеспокоены появившейся информацией о застройке одной из знаковых площадей в городе. Привычно шумная и многолюдная территория перед уфимским Дворцом Спорта на улице Зорге в последние дни сильно изменилась. В конце июля по всему периметру появились металлические ограждения. Раньше значительную часть площади занимали припаркованные автомобили посетителей ярмарки, работников соседних учреждений и жителей домов. Сейчас она стала недоступной для машин. Небольшой проезд остался лишь возле ярмарочного павильона, и в торговые дни на небольшой пятачок пытаются протиснуться все. Те, кому не хватило места, паркуют автомобили вдоль ограждений. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Людям припарковаться негде

Решетки на площади перед Дворцом спорта в столице Башкирии, как оказалось, появились по воле уфимцев. Об этом стало известно на одном из оперативных совещаний в администрации города. Через систему «Инцидент-менеджмент» поступило обращение с требованием навести порядок на площади, «заставленной немытыми машинами и торговыми шатрами». Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников тут же отчитался о перекрытии периметра, а мэр Сергей Греков, в свою очередь, отметил:



— Необходимо там сделать большую реконструкцию, это место должно быть доступно для горожан, нам нужно продумать варианты. В течение двух недель доложить и представить на суд, — поручил он.

Однако некоторые жители района встревожились — почему среди сотен других обращений именно это вызвало столь активную реакцию городской администрации. Уфимка Гузель возмущается:



— Оставьте хоть одну площадь! Ярмарки, ледовые городки хоть есть, где проводить! Что за странные обращения граждан, на которые мэр сразу совещания собирает? На тысячные обращения… по поводу запахов, выбросов мэр так быстро не реагирует почему-то.

Через систему «Инцидент-менеджмент» поступило обращение с требованием навести порядок на площади, «заставленной немытыми машинами и торговыми шатрами»

Планы городских властей озадачивают и Евгению: «Я живу рядом, у меня маленький ребенок, и меня все устраивало. Хороший сквер, хороший рынок, плюс ярмарки, все в шаговой доступности, и эти фуры не мешали. Все эти обращения создают те, кому заняться нечем. Сейчас опять разроют на несколько лет, вбухают миллионы… Оставить все, как есть, только продумать адекватные проходы для пешеходов… Поставить знаки, нанести разметку и все. В Уфе есть более проблемные места».

Перекрытие площади неизбежно создало проблему с парковочными местами во всем микрорайоне. Ведь именно здесь оставляли на ночь свои машины многие местные жители.



— Теперь к дому нормально не проехать, рядом ЗАГС и ярмарка, людям припарковать машину негде, — негодует Элина Ахметшина.

Разговоры о реконструкции площади неизбежно вызывают у многих уфимцев параллели с другой площадью — Советской, ремонт которой продолжается до сих пор. Александр Калентьев подчеркивает:



— На Советской площади правильно сделали, что закрыли ее для машин и хотят благоустроить. Все-таки исторический центр. Но перед Дворцом Спорта сколько себя помню всегда была ярмарочная рыночная площадь с людьми и машинами. Какой смысл ее перекрывать? Если Грекову денег девать некуда, то более важных проблем в городе достаточно.

Настоящей горячей точкой площадь стала 31 июля, когда активисты движения «Дворы Наши» собрали на сходе несколько десятков пенсионеров

Ярмарка протеста



Но настоящей горячей точкой площадь стала 31 июля, когда активисты движения «Дворы Наши» собрали на сходе несколько десятков пенсионеров. Для кого-то из них ярмарка — точка продажи своей продукции, а для кого-то — место для самых выгодных покупок.



— Тут магазин, там магазин. А какие там цены? А какая продукция? Мы здесь покупаем у наших фермеров, — возмущается одна из участниц схода.



Продавцы уверяют — у каждого за долгие годы работы появились свои клиенты, кто-то приезжает сюда специально из отдаленных районов — Черниковки и Инорса. Активист движения «Дворы Наши» Даниэль заявил: «Просим оставить фермерскую ярмарку в покое и дать людям спокойно работать». Масла в огонь добавили и некоторые формулировки из листовки, призывающей людей собраться.



— Фермерскую ярмарку хотят прогнать и застроить жилыми домами, пенсионеров и фермеров хотят лишить источника заработка, а застройщику предоставить место для строительства, — гласит надпись на листовке.



При этом сам активист затруднился ответить, какой именно застройщик получит эту землю, и откуда появилась такая информация.

Так или иначе, моментальная реакция мэрии на обращение, быстрое появление заборов и всевозможные листовки поспособствовали распространению слухов среди уфимцев.



Быстрое появление заборов и всевозможные листовки поспособствовали распространению слухов среди уфимцев

— Такое ощущение, что и Дворец спорта хотят со временем убрать. Если уберут площадь, а потом и дворец, где будет тренироваться наша молодежная команда? — задается вопросом один из участников схода.

У некоторых горожан возникают вполне обоснованные опасения, ведь если площадь будет закрыта для машин или реконструирована, Дворец спорта, вмещающий 3500 человек останется без парковки. Посещать матчи Молодежной и Женской хоккейных лиг или концерты, площадкой для которых часто становится эта ледовая арена, будет затруднительно. В настоящий момент стадион принадлежит хоккейному клубу «Салават Юлаев». Не секрет, что у клуба есть финансовые проблемы, что еще сильнее сгущает тучи над дворцом и площадью.

Однако, источник, близкий к клубу, сообщил «Реальному времени», что беспокоиться не о чем:

— Несмотря на финансовые трудности, на содержание дворца деньги у клуба есть. У нас там 1000 человек занимается, дворец никто никуда отдавать не собирается.



Ни о каких планах по застройке площади в клубе не знают. Наше издание направило запрос в администрацию Уфы с просьбой прокомментировать информацию о возможной застройке площади, а также относительно планов ее реконструкции, дальнейшей судьбе ярмарки и парковки. Но на момент выхода материала получить комментарий не удалось, он будет опубликован по получении.

О том, какие изменения будут ожидать жителей улицы Зорге остается только догадываться. А пока в мэрии Уфы пытаются придумать, что делать с перегороженной площадью, горожане задаются своими насущными вопросами — где оставлять машину и где найти овощи подешевле. Ответить на них уфимским чиновникам будет непросто.