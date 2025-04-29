УНИКС и ЦСКА сыграют в полуфинале Единой лиги ВТБ, серия начнется в Москве

Определилась первая пара полуфиналистов в плей-офф Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

ЦСКА стал соперником УНИКСа по полуфиналу плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы накануне ночью в третий раз в серии обыграли «Нижний Новгород» и пробились в следующий раунд турнира.

УНИКС ранее закрыл противостояние с «Автодором». Казанцы одержали третью победу подряд над саратовской командой в плей-офф, обеспечив себе участие в плей-офф.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял второе место. УНИКС финишировал в «регулярке» Единой лиги ВТБ на третьей строчке. Таким образом, армейцы будут иметь преимущество домашней площадки в полуфинальной серии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС и ЦСКА встречались в прошлом плей-офф в финале турнира, где победу в пяти матчах одержали красно-синие — 1:4.

Полуфиналы Единой лиги ВТБ длятся до четырех побед одной из команд по схеме 2-2-1-1-1. Стартовые игры серии состоятся 6 и 8 мая в Москве, после этого УНИКС и ЦСКА сыграют 12-го и 14-го числа в Казани.

Зульфат Шафигуллин