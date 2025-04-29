Перасович объяснил, за счет чего УНИКС смог разгромить «Автодор»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, за счет чего казанцы смогли разгромить «Автодор» в Саратове. Казанская команда обыграла соперника в гостях со счетом 95:59 и вышла в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

— Мы очень серьезно подошли к игре, особенно в обороне, и на протяжении трех четвертей превосходно защищались. Когда мы играем так жестко, это значительно упрощает нам задачу. Нам противостояла очень хорошая команда, но мы знали, насколько они могут быть опасны, и очень хорошо подготовились к матчу, — сказал Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС победил «Автодор» в серии со счетом 3:0, обыграв саратовский клуб в трех матчах подряд. В полуфинале команда Перасовича сыграет с ЦСКА за право выхода в финал турнира. Полуфинальная серия продлится до четырех побед одной из сторон.

В прошлом сезоне УНИКС дошел до финала, где в пяти матчах проиграл ЦСКА (1:4). Первый матч нынешней серии в полуфинале пройдет 6 мая в Москве. Армейцы будут иметь преимущество домашней площадки за счет более высокого места в регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин