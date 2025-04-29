В РФС объяснили причину проблем с ВАР на матче «Рубин» — «Факел»

Фото: Динар Фатыхов

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили возникшие неполадки с видеоповторами на матче между «Рубином» и «Факелом» в Казани.

Судья в поле и видеоарбитры потеряли возможность общения по основному и резервному каналу, поэтому в принятии решения по назначению пенальти произошла заминка.

— На этот случай предусмотрен третий канал связи, который находится рядом с монитором у поля, а на табло стадиона выводится сообщение о том, что ВАР работает с ограничениями. Именно третьим каналом связи в итоге воспользовался арбитр. ВАР разрешил судье продолжить матч, так как завершил проверку и подтвердил решение арбитра в поле. Специалисты РФС смогли оперативно возобновить работу основного канала, поэтому после этого эпизода система ВАР работала штатно, — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Рубина» произошел на 15-й минуте игры. Защитник казанцев Дмитрий Кабутов и игрок «Факела» Игорь Калинин столкнулись в штрафной хозяев поля. Судья Роман Сафьян остановил встречу, возобновив матч только через несколько минут после принятия решения ВАР.



«Факел» по итогам игры с «Рубином» был намерен обратиться в ЭСК РФС по моменту с неназначением пенальти. Подробнее об итогах встречи в Казани — в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин