День в истории: флаг Универсиады в Казани, основание «Сеченовки» и Варфоломеевская ночь

Чем примечательна дата 24 августа

Сегодня, 24 августа, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день были уничтожены города Помпеи и Геркуланум во время извержения вулкана Везувия; в Париже случилась Варфоломеевская ночь — католики учинили массовую расправу над протестантами-гугенотами; в Москве основали 1-й медицинский институт (сегодня — Первый МГМУ имени И.М. Сеченова); в России отменили телесные наказания; поэта Николая Гумилева приговорили к расстрелу; ровно 30 лет назад Украина провозгласила независимость; потерпели катастрофу в результате терактов самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3; Плутон перестали считать планетой Солнечной системы и перевели в разряд карликовых планет. Родились 24 августа основатель виноделия, русский князь Лев Голицын, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, советский математик, академик Виктор Глушков, бразильский писатель Пауло Коэльо, британский комик Стивен Фрай. Умерли российский мореплаватель, адмирал Иван Крузенштерн, русский издатель, журналист Алексей Суворин, британский физик Льюис Эссен, писатель Сергей Довлатов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

В Казань прибыл флаг Универсиады, трагически погиб член команды «КАМАЗ-мастер»



24 августа 1842 года в Казани вспыхнул очередной крупный пожар, бушевавший более суток. Огнем была уничтожена центральная часть города — 1 309 домов и 9 церквей. Российский император Николай I повелел выделить на восстановление Казани миллионную ссуду, сам царь отправил погорельцам 50 тыс. рублей, члены царской семьи — 16 тысяч. Кроме того пожертвования поступали в Казань со всей страны — от жителей Москвы, Петербурга и других городов.

Фото: tatmuseum.ru

В этот же день в 1940 году был арестован татарский писатель, драматург, поэт, переводчик и театральный деятель Фатхи Бурнаш. Он был создателем и редактором татарских газет и изданий, в том числе журнала «Чаян» («Скорпион»). Его избирали в Татарский ЦИК, в 1927—1928 Бурнаш был директором Театра им. Г. Камала. При аресте в 40-м ему предъявили обвинение в том, что он «не боролся с антисоветской идеологией в Татиздате», имел «связь с султангалеевщиной», якобы был «участником контрреволюционной организации». 24 января 1941 Верховный суд ТАССР приговорил писателя к 10 годам лишения свободы и к пяти — поражения в правах. 24 марта того же года Бурнаша перевели в Безымянлаг Саратовской области, где судили вторично. Решением Особого совещания НКВД от 15 июля 1942 за антисоветскую агитацию в условиях военного времени его приговорили к смерти и расстреляли 1 августа того же года в Самаре.



24 августа 2011 года мэр Казани Ильсур Метшин и татарстанские спортсмены — участники Всемирной летней Универсиады в китайском Шеньчжене 2011 года привезли в татарстанскую столицу флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU). У трапа самолета делегацию встретил президент республики Рустам Минниханов. Флаг из самолета вынес знаменосец студенческой сборной России, чемпион Европы по тяжелой атлетике, чемпион Универсиады-2011, тяжелоатлет из Татарстана Андрей Деманов. В город флаг доставили на специальном бронированном автомобиле. Его поместили в прозрачный сейф для демонстрации горожанам. 30 августа, в День города, на Ярмарочной площади Казани стартовала эстафета флага FISU по России. Из столицы Татарстана колонна направилась в Ижевск — на грузовиках «КАМАЗ-мастер» и в специальном вагоне РЖД.

Фото: kamazmaster.ru

24 августа 2014 года трагически погиб заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса, неоднократный участник всемирно известного ралли «Дакар», член команды «КАМАЗ-мастер» Ильгизар Мардеев. Он разбился на квадроцикле. Трудовую деятельность на автогиганте Мардеев начинал в 1975 году как фрезеровщик экспериментального цеха при управлении главного конструктора. С 1992 года был постоянным участником международных ралли-марафонов в качестве водителя машин технической поддержки. В 1997 году попробовал себя в качестве штурмана спортивного экипажа, а в 2002 году пересел в кресло пилота. В 2007 году на «Дакаре», когда лидирующий экипаж Владимира Чагина попал в аварию, Ильгизару пришлось вступить в упорную борьбу с именитыми соперниками, защищая честь команды. И его экипаж завоевал серебро Дакара.

В этот день, в 2019 году герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев, восемь раз выходивший в открытый космос и ставший послом мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, провел встречу с посетителями Горкинско-Ометьевского леса. Он рассказал казанцам о работе космонавтов, полетах в космос и критических ситуациях на орбите.

Фото: Максим Платонов

24 августа 2020 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. В комплексе площадью 50 тысяч квадратных метров начали работать 1,2 тыс. человек. Церемонию запуска нового логистического хаба лично посетила основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.

Основание «Сеченовки», защита Куштау

24 августа 1758 года, 263 года назад, был основан 1-й Московский медицинский институт, сегодня — Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником университета стал медицинский факультет Императорского Московского университета, открытого в 1755 году по предложению русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. За свою более, чем 250-летнюю историю он множество раз переименовывался, менял свой статус и учебные здания. Девиз вуза — Primus inter pares — «первый среди равных». Студенты и преподавательский состав активно участвовали в помощи больным во время вспышки чумы в Москве в 1771 году, Отечественной войны в 1812 году. В 1941 году более половины студенческого и преподавательского состава института в первый же день войны ушла на фронт. Несколько человек получили звание Героя Советского Союза, а многие студенты защищали Москву в составе дивизий московского ополчения. Несмотря на все это, в военные годы вуз подготовил 2 632 врачей. За заслуги перед страной, героям-медикам на народные средства был воздвигнут памятник, который располагается на территории института.

Фото: wikipedia.org

24 августа 1904 года указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей. Высочайший манифест, даровавший крестьянам полное освобождение от розог, обнародовали по случаю рождения наследника цесаревича Алексея. Таким образом, спустя почти полвека после отмены крепостного права, крестьян практически уравняли с другими сословиями — по крайней мере, в области наказаний. Это решение понравилось не всем, в 1912 году заговорили о возвращении розог и плетей в связи с участившимися случаями хулиганства в деревнях. Однако Николай II возвращаться к старым порядкам не стал.

24 августа 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна была заменить «Союзы-ФГ». Кроме того, это был первый, более чем за 30 лет, пуск пилотируемого корабля без экипажа — на борту находился человекоподобный робот «Федор». 26 августа кораблю удалось состыковаться с МКС. 7 сентября «Федор» вернулся на Землю.

Фото: vk.com/saveshihan

24 августа 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров направил министру природы Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной территории регионального значения на территории шихана Куштау. Хабиров в своем обращении отметил, что Куштау, так же как и шиханы Тратау и Юрактау, является памятником природы регионального значения. Это произошло после массовых волнений и встречи с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК).



Варфоломеевская ночь, провозглашение независимости Украины

449 лет назад 24 августа 1572 года в Париже католики устроили массовую расправу над протестантами-гугенотами, эти события вошли в историю как Варфоломеевская ночь. Ее организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руководитель многочисленной и влиятельной партии — Католической лиги. Событие произошло всего несколько дней спустя после свадьбы лидера гугенотов — короля Генриха Наваррского и принцессы-католички Маргариты Валуа. Их союз должен был символизировать укрепление мира между французами разных конфессий. Но на деле брак стал удобной возможностью для уничтожения Католической лигой множества своих политических противников. На церемонию бракосочетания в Париж приехали дворяне-протестанты, сопровождавшие короля Генриха на брачной церемонии. Чтобы убийцы в темноте не ошиблись в поисках жертв, всем парижским католикам было велено нацепить на шляпы белые кресты.

Через несколько часов после удара колокола на колокольне аббатства Сен-Жермен, который стал сигналом к началу резни, в Париже было убито более 10 тысяч человек. Волна террора перекинулась в провинциальные города и села, где зверские убийства протестантов длились несколько недель.

Фото: wikipedia.org

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. До этого дня она входила в состав СССР как Украинская Советская Социалистическая Республика. Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием. Первая Конституция независимого Украинского государства была принята Верховной радой 28 июня 1996 года. Ст.1 Конституции гласит: «Украина — суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство». В соответствии с украинским законодательством, День Независимости Украины является выходным.

24 августа 1995 года основатели Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер презентовали операционную систему (ОС) Windows 95. Именно в ней впервые появились элементы графического интерфейса: меню и кнопка «Пуск», рабочий стол, панель задач, а также «Проводник», заменивший «Диспетчер файлов». Также Windows поддерживала длинные имена файлов (до 256 символов), позволяла запускать 32-битные программы, а также поддерживала запуск старых 16-битных. Новая ОС пользовалась огромным успехом: за первые 5 недель Microsoft продала 7 млн копий Windows 95. Поддержка Windows 95 была прекращена 31 декабря 2001 года.