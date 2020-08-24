Глава Башкирии попросил признать Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил министру природы Дмитрию Кобылкину обращение с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной территории регионального значения на территории шихана Куштау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Минприроды.



В ведомстве сообщили, что готовы помочь в этом, и отметили, что не раз предлагали региональным властям создать на Куштау особо охраняемую природную территорию федерального значения с возможным включением шиханов Тратау и Юрактау.

В пятницу глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК). По итогу встречи было решено, что разработки Куштау не будет. Подробности встречи — в материале «Реального времени».