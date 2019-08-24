Кораблю с роботом «Федором» не удалось вовремя состыковаться с МКС

Корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Стыковка была запланирована на 8:30 мск. Корабль приблизился к станции, когда ему оставалось до стыковки 96 метров, но затем он начал отходить.

«Союз МС-14» отвели на безопасное расстояние от МКС, передает ТАСС. Специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание, на котором решают,какие действия принимать дальше и когда можно будет предпринимать вторую попытку стыковки.

Ранее «Роскосмос» выложил снимки из космоса, на которых запечатлена ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14». Этот корабль доставит на МКС робота «Федора».

