Сегодня в Казани с лекцией выступит космонавт Сергей Крикалев

Сегодня, 24 августа, в рамках культурной программы WorldSkills в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет творческая встреча с послом чемпионата, летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым и лекторий, где своим опытом поделятся представители рабочих профессий.

Мероприятие начнется в 12:00, встреча с Крикалевым запланирована в 14:00. Космонавт расскажет казанцам и гостям города о полетах, выходах в открытый космос и особенностях работы в невесомости, передает пресс-служба мэрии Казани.

Сергей Крикалев — исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам. До 2015 года он являлся мировым рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе, поставил рекорд по количеству космических полетов среди советских и российских космонавтов. Крикалев провел в космосе в общей сложности 803 дня, его достижение было увековечено в Книге рекордов Гиннеса как «самое долгое пребывание в космосе».

Напомним, вчера с волонтерами чемпионата рабочих профессий встретилась посол WorldSkills, известный казанский визажист Алиса Тулынина. После встречи с волонтерами она дала мастер-класс в парке Горького всем интересующимся искусством макияжа.