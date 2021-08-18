День в истории: образование Лениногорска и Камских Полян, «Медный всадник» и открытие гелия

Чем примечательна дата 18 августа

Сегодня, 18 августа, в России — День географа, праздник, учрежденный всего два года назад в честь основания Русского географического общества. В разные годы и столетия в этот день: французская принцесса Маргарита Валуа вышла замуж за Генриха короля Наваррского; в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I; основано Русское географическое общество; в США вышел знаменитый роман Владимира Набокова «Лолита». Родились 18 августа современник Моцарта, композитор Антонио Сальери, российский естествоиспытатель Александр Миддендорф, российский государственный деятель, министр внутренних дел Александр Булыгин, советский летчик-истребитель Лидия Литвяк. Скончались Александр VI или Родриго Борджиа — «самая мрачная фигура папства», итальянский живописец Гвидо Рению, русская царица, супруга Михаила Федоровича — Евдокия Стрешнева, французский писатель Оноре де Бальзак, португальский композитор, пианист и педагог Жуан Домингуш Бонтемпу, российский военный историк и писатель Константин Абаза, 7-й генсекретарь ООН, нобелевский лауреат Кофи Аннан. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Николай I в Казани, образование Лениногорска и Камских Полян

18 августа 1836 года в Казанском Богородицком монастыре при посещении нашего города побывал российский император Николай I. Монастырь построили на месте обретения одной из самых почитаемых святынь Казанской чудотворной иконы Божией Матери. Храмовый комплекс за столетия своего существования был одним из крупнейших знаковых монастырей Казанской епархии и России.

В 1955 году в этот день село Новая Письмянка в ТАССР получило статус города с названием Лениногорск. Семью годами ранее здесь было открыто крупнейшее уникальное Ромашкинское нефтяное месторождение. Город нефтяников рос быстро, в нем развернули капитальное жилищное строительство, возводили в основном четырехэтажные дома. Строили соцобъекты — библиотеку, филиал Московского института нефтяной и газовой промышленности, телецентр, шахматный клуб, дом техники, два кинотеатра, стадион, музей нефти, плавательный бассейн, музыкально-художественное педагогическое училище, санаторий и другие.

18 августа — день рождения Камских Полян. В этот день в 1982 году был основан рабочий поселок в Нижнекамском районе, где должны были жить строители и специалисты по обслуживанию Татарской атомной электростанции. В 1990 году по давлением общественности после аварии на Чернобыльской АЭС стройку станции постановлением Верховного Совета РТ приостановили.

Фото: currenttime.tv

В ночь с 18 на 19 августа 1996 года в аэропорту Казани приземлился самолет Як-40 с экипажем, сбежавшим из Кандагара после года в плену у афганских талибов*. Самолет Ил-76ТД борт RA-76842 с семью членами экипажа на борту захватили 3 августа 1995-го. Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем МиГ-21 движения «Талибан» и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза.

Фото: protatarstan.ru

18 августа 2020 года в Москве президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии выставки работ авангардистов «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского». Выставка работала в Третьяковской галерее и была приурочена к 100-летию ТАССР. Минниханов напомнил, что казанская история формирования коллекции искусства эпохи модерна и авангарда начинается с 1920 года.



В тот же день Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования ТАССР» мэру российской столицы Сергею Собянину в ходе концерта, приуроченному к Дням культуры Татарстана в Москве. Также глава республики вручил медали «За доблестный труд», почетные звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», орден «Дуслык», медали «100 лет образования ТАССР», Благодарности Президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Памятник Петру I, Русское географическое общество

18 августа 1782 года в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I («Медный всадник»). Автор этой грандиозной скульптуры — французский скульптор Этьен-Морис Фальконе. По приказу Екатерины II князь Голицын пригласил скульптора в Санкт-Петербург. Обратиться именно к этому мастеру Екатерине советовали и профессоры Парижской академии живописи, философы-просветители Дидро и Вольтер, вкусу которых российская императрица доверяла. Памятник Петру I расположен в центре Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра А. К. Мельникова с рисунка А. П. Давыдова, 1782. Источник: wikipedia.org

6 (18) августа 1845 года было основано Русское географическое общество. Одно из старейших географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830). Главная задача Русского географического общества — сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. С 1956 года РГО входит в Международный географический союз. А с 2019 года этот день стал профессиональным праздником российских географов.

18 августа 2020 года Рината Шайбекова утвердили на посту генерального директора футбольного клуба «Уфа». После ухода Шамиля Газизова в московский «Спартак», Шайбеков занимал пост исполняющего обязанности гендиректора клуба.



Фото: vk.com/ufafc

По канату через Ниагарский водопад, гелий и спутник Марса

18 августа, в 1859 году француз Жан Блонден (Жан-Франсуа Гравеле) перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах менеджера Гарри Колкорда. Говорят, что когда он проделывал, у водопада собралось 250 тысяч человек. Акробат первым выполнил данный трюк, пройдя по туго натянутому на высоте 160 футов (50 м) над водой канату длиной 1100 футов (335 м). Два последующих года он продолжал изумлять публику новыми трюками, ни один из которых не повторял дважды.

Фото: wikipedia.org

В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий. Он использовал спектроскоп для наблюдения за плазменными образованиями на краю диска Солнца во время затмения. Он же и изобрел способ ежедневного исследования солнечного края в обычные дни. В спектре солнечного излучения в тот день, помимо известных спектральных линий водорода, была видна новая ярко-желтая линия. Изначально ученый принял ее за линию D натрия. Название новому элементу дал другой астроном, британец Норман Локьер, который также обнаружил желтую линию в спектре, но два месяца спустя. Гелий с древнегреческого переводится как Солнце.

В 1877 году американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос. Гипотезы происхождения марсианских спутников по-прежнему противоречивы. Так, по старой гипотезе Фобос, как и Деймос (спутник Марса), — это астероид, образовавшийся около 4,5 миллиардов лет назад в главном поясе астероидов, которые, постепенно перемещаясь из внешней его части в сторону Солнца, впоследствии стали спутниками Марса. Захват Марсом сразу двух астероидов представляется маловероятным, поэтому возникла гипотеза, что Фобос и Деймос — это остатки расколовшегося надвое более крупного, единственного астероида, захваченного планетой.

Фото: spacegid.com

18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита» (англ. Lolita), принесший писателю огромную славу. Огромная популярность у этого произведения не только благодаря стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, без ума от девочек-подростков, которых он называет нимфетками. Единственная радость в его жизни — наблюдать за ними издалека. Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял — напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию.

*Талибы — боевики запрещенной в России террористической организации.