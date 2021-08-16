День в истории: побег казанцев из Кандагара, приказ об изменниках Родины и контроль за наркотиками

Чем примечательна дата 16 августа

Сегодня, 11 августа, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день в Манчестере правительственные войска разогнали 60-тысячный митинг рабочих, протестующих из-за тяжелого положения, в Лондоне утвердили репарационный план Дауэса держав-победительниц в Первой мировой войне, в СССР вышел знаменитый приказ «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами, Татарстан и Башкортостан подписали первый Договор о дружбе и сотрудничестве, экипаж захваченного в плен талибами самолета казанской авиакомпании совершил побег на самолете из Кандагара. Родились 11 августа французский физик Габриель Липпман, русский художник Иван Билибин, ученый-востоковед Юрий Рерих, американский поэт и писатель Чарльз Буковски, композитор, автор гимна Татарстана Рустем Яхин, канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Скончались украинский военный деятель Богдан Хмельницкий, французский психиатр, учитель Фрейда — Жан Шарко, советский генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Владимир Крюков, американская писательница, автор романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, советский актер кино, певец Марк Бернес, американский певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли, советский актер театра и кино Андрей Миронов. Подробнее о самых значимых событиях даты читайте в обзоре «Реального времени».

Договор Башкирии и Татарстана, сбежавший из плена экипаж самолета «Аэростана»



16 августа 1921 года родился композитор, заслуженный деятель искусств ТАССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, автор Государственного гимна Татарстана Рустем Яхин. Заниматься музыкой он начал в 13 лет. В сокращенный срок окончил Казанскую детскую музыкальную школу №1 им. П.И. Чайковского по классу Антонины Чернышевой. Переехал в Москву, где учился в музыкальном училище при Московской консерватории по классу фортепиано у А Г. Руббаха, но война помешала планам. По болезни вернулся в Казань, где работал пианистом — концертмейстером Татарского радиокомитета. В 1942 году был призван в Красную армию, служил стрелком в зенитно-артиллерийской дивизии, а затем в ансамбле песни и пляски Московского фронта ПВО пианистом-аккомпаниатором. В 1950 году окончил Московскую консерваторию по классам композиции у В.А. Белого, затем Ю.А. Шапорина и специального фортепиано у В.М. Эпштейна. Вернулся в Казань и преподавал в Казанской консерватории композицию и камерный ансамбль. Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. Многократно выезжал с концертами на гастроли по городам Союза как композитор и пианист с исполнением собственных произведений. В 1968 году выезжал с концертом в Финляндию, в 1977 году — в Югославию на Международный фестиваль современной музыки. Умер 23 ноября 1993 года в Казани, похоронен на Ново-Татарском кладбище.

Фото tatar-congress.org

16 августа 1991 года был подписан первый Договор о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Татарстаном. Его подписали председатель Верховного Совета БССР Муртаза Рахимов и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В этот же день в республиканских газетах был опубликован проект нового Союзного договора, подписание которого планировалось через несколько дней. Но обстоятельства сложились по-другому. 19 августа в Москве начался путч, подписание отложили. А в декабре 1991 года СССР перестал существовать. Бурные события в стране, развернувшиеся почти сразу после подписания Договора между Башкортостаном и Татарстаном, не позволили по достоинству оценить его политическое значение. Документ стал юридической базой для развития прямых экономических связей и разностороннего культурного сотрудничества. Договор 1991 года получил свое дальнейшее развитие в Договоре о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, подписанном 10 августа 1997 года.

16 августа 1995 года в Государственном Совете Татарстана побывали руководитель благотворительного фонда США Родион Нахапетов и его супруга Наталья Шляпникова. Их принимал председатель республиканского парламента Василий Лихачев. 14 сентября того же года Лихачев встретился с гостями из США во второй раз, вместе с ними приехали 26 специалистов-медиков — группа американских врачей детской клиники Стэнфордского университета, которые за 11 дней провели 19 операций на открытом сердце в Казанском центре сердечно-сосудистой хирургии и Детском медицинском центре. В шестой больнице было сделано 11 коррекций сердца без операции, обследовано 160 больных детей с врожденными пороками сердца. Это была вторая благотворительная акция, которую спонсировал Фонд дружбы Нахапетова, известного советского актера, живущего в Лос-Анджелесе (США). Минздрав Татарстана оплатил расходы на дорогу от Москвы до Казани, проживание в гостинице и питание. Остальные расходы взял на себя благотворительный фонд. Американские врачи привезли с собой аппаратуру на сумму в 2,5 млн долларов весом 8 тонн.

Фото history-kazan.ru

16 августа 1996 года экипаж захваченного в плен талибами самолета казанской авиакомпании «Аэростан» во главе с Владимиром Шарпатовым совершил побег на своем самолете из Кандагара. Самолет Ил-76ТД борт RA-76842 с семью членами экипажа на борту захватили 3 августа 1995-го. Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем МиГ-21 движения «Талибан» и принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. Среди формально разрешенных к перевозке стрелковых боеприпасов был обнаружен ящик с запрещенными к перевозке снарядами. Более года (378 дней) члены экипажа находились в плену в тяжелых условиях, они всерьез опасались за свою жизнь. Связь с Россией удавалось поддерживать, в частности, через Тимура Акулова, представителя президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Удалось добиться права на редкие личные встречи и передачу почты, что позволило обговорить детали возможного побега. Так, экипаж убедил талибов в том, что ценный самолет требует периодического технического обслуживания. Экипажу было позволено время от времени под вооруженным конвоем поддерживать самолет в работоспособном состоянии.

При очередном техобслуживании экипаж запустил двигатели и взлетел, воспользовавшись ослаблением бдительности на аэродроме из-за пятницы и времени молитв. Аэродромные службы пытались воспрепятствовать взлету, но безуспешно. Для большей скрытности самолет уходил из Афганистана на запад, в Иран (а не на север, в Россию через Среднюю Азию), причем на предельно малых высотах. Авиадиспетчеры Ирана, как это было оговорено заранее, пропустили самолет в свое воздушное пространство, в дальнейшем он беспрепятственно прилетел в Шарджу (ОАЭ). В ночь с 18 на 19 августа российские летчики вернулись в Казань.

Фото histrf.ru

В 1997 году открылся музей истории Лаишевского района — «Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина». С 1993 года музей был включен в сеть Национального музея на правах филиала. В 1997 году, когда наступила юбилейная дата основания города Лаишева, администрация района включила в свой план открытие новой экспозиции. С 2005 года музей имеет юридический статус. Музей располагается в здании Детской школы искусств. Площадь музея — 857 кв. м, из них экспозиционная площадь — 500 кв. м. Музейное собрание включает более 9 тыс. единиц хранения (на 31.12.2013), ежегодно пополняется на 200 единиц предметов.

16 августа 2001 года, в день десятилетия подписания первого Договора о дружбе и сотрудничестве между Башкортостаном и Татарстаном, в Актанышском районе Татарстана состоялась встреча президентов Муртазы Рахимова и Минтимера Шаймиева. В ней приняли участие премьер-министры Башкортостана и Татарстана Рафаэль Байдавлетов и Рустам Минниханов, члены правительств, руководители крупных хозяйств и организаций республик. В ходе переговоров президенты республик подписали итоговый меморандум, в котором зафиксированы основные результаты реализации положений двусторонних договоров о дружбе и сотрудничестве 1991 и 1997 годов. Документ отразил стремление республик укреплять и развивать двусторонние отношения на основе взаимного уважения, равноправия, доверия, согласия и партнерства, определил приоритетные направления торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

Фото: Дмитрий Резнов

В 2001 году завершились работы по прокладке левого тоннеля, связавшего две первые станции казанского метро — «Суконная слобода» и «Площадь Тукая». Казанский метрополитен стал первым построенным после распада СССР. По длине линий он на 154-м месте в мире и на четвертом в России. По числу станций на 5-м месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Приказ об изменниках Родины, первый матч сборной России и трагедия «Русских витязей»

16 августа 1941 года, спустя два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», согласно которому все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины. Приказ подписали председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин, заместитель председателя Вячеслав Молотов, Маршалы Советского Союза Семен Буденный, Климент Ворошилов, Семен Тимошенко, Борис Шапошников и генерал армии Георгий Жуков.

В 1992 году сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве состоялась первая домашняя игра сборной против Мексики, в которой российские футболисты одержали победу со счетом 2:0. Кстати, тоже 16 августа, но уже 2018 года был опубликован новый рейтинг FIFA, в котором сборная России поднялась на 21 строчку и заняла 49-е место. Это был самый большой скачок среди всех сборных. Прежний рекорд был зафиксирован в октябре 2010 года, когда россияне преодолели 15 строчек.

16 августа 2009 года в районе аэродрома «Раменское» при выполнении генеральной репетиции к авиасалону МАКС-2009 столкнулись два самолета Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». Погиб один из трех пилотов — командир пилотажной группы «Русские Витязи» Игорь Валентинович Ткаченко. Самолеты Су-27 столкнулись при маневре после роспуска группы и упали на землю. Два пилота успели катапультироваться, а Игорь Ткаченко погиб, так как у его кресла-катапульты не раскрылся парашют. Катастрофа унесла еще одну жизнь: один из самолетов упал на дачный поселок, отчего сгорело три дома, позднее от ожогов скончалась одна из жительниц поселка. Игорь Ткаченко посмертно получил высшую государственную награду за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Выступление пилотажной группы на авиасалоне ограничилось непродолжительным проходом перед зрителями в составе ромба: так пилоты почтили память своего командира. Все остальные показательные полеты состоялись.

Международная академия астронавтики и Конвенция о контроле над наркотиками

16 августа 1819 года в Манчестере правительственные войска разогнали рабочий митинг, в котором приняли участие более 60 тысяч человек. Волнения в Англии начались в связи с ухудшением положения трудящихся. На проходящих повсеместно собраниях требовали демократических реформ и отмены «хлебных законов», по которым в стране устанавливались высокие пошлины на импортный хлеб. Цены росли, доходы помещиков и хлеботорговцев увеличивались, а уровень жизни пролетариата падал. На рабочем митинге 16 августа обсуждался проект петиции о введении в Англии всеобщего избирательного права. На нем было убито 15 безоружных участников собрания, ранено — более 400.

Фото wikipedia.org

В 1960 году была основана Международная академия астронавтики (IAA). Ее основали в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса. Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Академия объединяла лучших специалистов в области астронавтики и приобрела мировую известность как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.

16 августа 1976 года вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами. Конвенцию приняли еще в 1971 году на конференции, проходившей по инициативе Организации Объединенных Наций в Вене с 11 января по 21 февраля. Конвенцию подписали около 160 государств, в том числе и СССР. Конвенция установила международную систему контроля на галлюциногены, стимулирующие седативно-гипнотические вещества, барбитураты, а также снотворные, транквилизирующие и обезболивающие средства (анальгетики). Некоторые из этих веществ запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. Конвенция предусматривает меры против злоупотребления психотропными веществами и указывает на необходимость лечения, реабилитации наркоманов.