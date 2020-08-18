Ринат Шайбеков утвержден на посту гендиректора «Уфы»

Ринат Шайбеков утвержден на посту генерального директора «Уфы». Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

После ухода Шамиля Газизова в московский «Спартак», Шайбеков занимал пост исполняющего обязанности гендиректора клуба.

Шайбеков работает в «Уфе» с 2010 года. До ФК «Уфа» он возглавлял футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо» и мини-футбольный «Динамо-Тималь». Ранее он занимал должность исполнительного директора уфимского клуба.

Напомним, до этого «Реальное время» сообщало о назначении Шайбекова на должность гендиректора «Уфы». После публикации той новости Мурзагулов болезненно отреагировал постом в своем Facebook и опроверг данную информацию.